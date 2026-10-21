14 фамильных украшений, которые переделали, чтобы носить каждый день

Украшения, полученные по наследству, имеют не столько финансовую, сколько сентиментальную ценность. Ведь они достаются от близких родственников, например, бабушек и мам, а значит, дороги как память. Но иногда новым хозяйкам приходится переделывать фамильные колечки, чтобы получить украшение в своем стиле. Согласитесь, это лучше, чем хранить их в шкатулках и никогда не надевать.

Кольцо, которое оказалось памятным сразу для двоих человек

От бабушки досталось массивное золотое кольцо с нечитаемой гравировкой. Оно было не в моем стиле, но память о бабуле хотелось сохранить. Решила отнести его на переделку. Как только мастер его увидел, сразу в лице изменился. Сказал: «Да быть этого не может!» и полез за лупой. Рассмотрел клеймо тщательно, кивнул головой и сообщил, что это кольцо его прадед делал, известный ювелир-реставратор. Предложил купить у меня кольцо за хорошие деньги, но я, конечно, отказалась. Это же память о бабушке. Но после слов мастера я решила кольцо не переделывать, а просто подогнать по размеру и почистить. ADME

Автор фото написала, что ее свекровь подарила ей свое кольцо. Оно оказалось изношенным и не совсем в ее стиле

Девушка решила его переделать и оказалась в восторге от полученного результата. Ей хотелось чего-то необычного, и ювелир придумал вот такой дизайн.

Автор этих фото решила показать, как ей модифицировали кольцо, доставшееся от мамы

Его вы можете увидеть на фото слева. Кольцо маме подарил ее муж в 80-х годах. После редизайна оно стало больше соответствовать вкусу его новой хозяйки. Люди в комментариях сошлись во мнении, что обновленное украшение выглядит великолепно.

Интересно, а что бы они делали, если бы камней было меньше, чем внучек?

У бабушки было потрясающее кольцо с тремя камнями, на которое мы, все три ее внучки, наглядеться не могли. Это было ее единственное украшение, и когда ее не стало, нам всем хотелось взять его себе как память. В итоге мы решили: будем его делить! Каждая купила по кольцу в своем стиле и мы отнесли их вместе с бабушкиным к ювелиру и попросили вставить в новые кольца камни от бабушкиного. Оказалось, это были аметисты. В итоге у каждой из нас появилось по оригинальному украшению, которое хранило в себе частичку бабушкиного тепла. ADME

Можете ли вы поверить, что это одно и то же кольцо? За ним стоит целая история

Хозяйка этого украшения написала, что в 2016 году ее будущий муж сделал ей предложение, подарив кольцо своей прабабушки. Оно на фото слева. Украшение было слишком большим и не совсем в стиле невесты, о чем жених знал. Он потом отдал кольцо своему брату-ювелиру, и тот постарался сохранить оригинальные элементы кольца, но сделал его более индивидуальным. Девушка от него просто в восторге.

Женщине достался свадебный комплект колец ее бабушки

Она отнесла их вместе с еще одним кольцом от другой бабушки и попросила создать из них новое памятное украшение в честь этих замечательных женщин. Она пишет, что просто в восторге от нового кольца. Tatyana Anatolievna только что Я тож в восторге. Моя внутренняя сорока бьется в конвульсиях, что кольцо не ее ... Ответить

Девушка пишет, что унаследовала бриллиантовое кольцо от бабушки

© LordSnailQueen / Reddit Ёжкалорад только что Ну эту переделку я хоть понимаю. Получившаяся форма довольно стандарта, но если считать, что главное тут камень, а всё остальное без разницы... Ответить

Она недавно обручилась и переделала украшение на свой вкус. Она уверена, что использование фамильных драгоценностей не только помогает снизить траты, но и является отличным способом почтить память. ЙП только что Ну да, такой полученный в наследство бриллиант, действительно, помогает снизить траты... Ответить

Потрясающее решение, которое стоит взять на заметку

У мамы в шкатулке валялось кольцо, из которого когда-то давно выпал камень. Кажется, какой-то драгоценный. Недавно я перебирала ее украшения и нашла это украшение. У меня тут же созрел план, что подарить ей на ее юбилей. Вспомнила, что у нее лежит памятный камушек с пляжа, где они с отцом свой медовый месяц провели. Я отнесла кольцо и камень мастеру и попросила вставить кусочек на место выпавшего. Ювелир потрудился на славу, и в итоге мама была так рада новому-старому украшению, что дар речи потеряла. Носит теперь это кольцо не снимая. ADME Tatyana Anatolievna только что Фото в студию) это надо увидеть) Ответить

Будущая невеста изменила кольцо, которое ей досталось от мамы, а той — от ее мамы

Люди в комментариях разделились во мнении: кто-то посчитал, что украшение стало обычным, потеряло свою изюминку. Другие же оценили замысел, подчеркнув, что были бы рады, если бы их внуки сделали что-то подобное. А вы что думаете? Мне кажется, вы превратили чудесный антиквариат в нечто совершенно обычное. Конечно, новое украшение красивое, но прежнее было потрясающим и хранило в себе историю. © llilith / Reddit

Ты носишь бриллианты своей бабушки — это же так здорово! Надеюсь, моя внучка сделает то же самое с моими кольцами, когда придет время. Лучше уж она сделает из них что-то свое, чем они просто будут лежать в шкатулке. © whatisaidwas / Reddit

Этой пользовательнице интернета нравилось ее кольцо, но оправа у него была тонкая. Было решено его модифицировать

Девушка пишет, что поначалу кольцо слева принадлежало маме ее жениха. А ей оно досталось от ее мамы. Она разрешила изменить его

Потрясающе получилось! Мне очень нравится эта полукруглая рамка и маленькие вставки по бокам. © Brilliant-Tear-8938 / Reddit

Ваше кольцо классное, такое хочется носить каждый день. © EmploymentOk1421 / Reddit

Настоящий ненастоящий рубин

Всю жизнь бабушка носила потрясающее кольцо с рубином. Она часто рассказывала, с каким трудом его когда-то достал дедушка. Когда украшение досталось мне, я сразу понесла его на чистку. А ювелир посмотрел на него и сразу сказал, что камень не настоящий. Я расстроилась, расказала об этом маме. А она, оказывается, знала. Дедушка признался еще до свадьбы, но бабуля всем рассказывала, что это настоящий рубин, потому что он для нее таким и был. ADME

Кольцо с зеленым камнем принадлежало маме автора этих фото

Когда ее родители расстались, она захотела его переделать в нечто особенное, что отлично бы сочеталось с украшениями ее бабушки. В итоге получилось два великолепных кольца.

В семье автора этих фото было два фамильных кольца, которые уже 15 лет даже не доставали из коробочки