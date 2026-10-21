14 фамильных украшений, которые переделали, чтобы носить каждый день

Интересное
21.10.2026
14 фамильных украшений, которые переделали, чтобы носить каждый день

Украшения, полученные по наследству, имеют не столько финансовую, сколько сентиментальную ценность. Ведь они достаются от близких родственников, например, бабушек и мам, а значит, дороги как память. Но иногда новым хозяйкам приходится переделывать фамильные колечки, чтобы получить украшение в своем стиле. Согласитесь, это лучше, чем хранить их в шкатулках и никогда не надевать.

Кольцо, которое оказалось памятным сразу для двоих человек

  • От бабушки досталось массивное золотое кольцо с нечитаемой гравировкой. Оно было не в моем стиле, но память о бабуле хотелось сохранить. Решила отнести его на переделку. Как только мастер его увидел, сразу в лице изменился. Сказал: «Да быть этого не может!» и полез за лупой. Рассмотрел клеймо тщательно, кивнул головой и сообщил, что это кольцо его прадед делал, известный ювелир-реставратор. Предложил купить у меня кольцо за хорошие деньги, но я, конечно, отказалась. Это же память о бабушке. Но после слов мастера я решила кольцо не переделывать, а просто подогнать по размеру и почистить.
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Автор фото написала, что ее свекровь подарила ей свое кольцо. Оно оказалось изношенным и не совсем в ее стиле

Девушка решила его переделать и оказалась в восторге от полученного результата. Ей хотелось чего-то необычного, и ювелир придумал вот такой дизайн.

Автор этих фото решила показать, как ей модифицировали кольцо, доставшееся от мамы

© brefacee / Reddit

Его вы можете увидеть на фото слева. Кольцо маме подарил ее муж в 80-х годах. После редизайна оно стало больше соответствовать вкусу его новой хозяйки. Люди в комментариях сошлись во мнении, что обновленное украшение выглядит великолепно.

Интересно, а что бы они делали, если бы камней было меньше, чем внучек?

  • У бабушки было потрясающее кольцо с тремя камнями, на которое мы, все три ее внучки, наглядеться не могли. Это было ее единственное украшение, и когда ее не стало, нам всем хотелось взять его себе как память. В итоге мы решили: будем его делить! Каждая купила по кольцу в своем стиле и мы отнесли их вместе с бабушкиным к ювелиру и попросили вставить в новые кольца камни от бабушкиного. Оказалось, это были аметисты. В итоге у каждой из нас появилось по оригинальному украшению, которое хранило в себе частичку бабушкиного тепла.
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Можете ли вы поверить, что это одно и то же кольцо? За ним стоит целая история

Хозяйка этого украшения написала, что в 2016 году ее будущий муж сделал ей предложение, подарив кольцо своей прабабушки. Оно на фото слева. Украшение было слишком большим и не совсем в стиле невесты, о чем жених знал. Он потом отдал кольцо своему брату-ювелиру, и тот постарался сохранить оригинальные элементы кольца, но сделал его более индивидуальным. Девушка от него просто в восторге.

Женщине достался свадебный комплект колец ее бабушки

© Unknown author / Reddit, © Unknown author / Reddit
ЙП
только что

Может, комплект свадебных колец? 🤦‍♀️ Одно помолвочное, второе - венчальное?

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Она отнесла их вместе с еще одним кольцом от другой бабушки и попросила создать из них новое памятное украшение в честь этих замечательных женщин. Она пишет, что просто в восторге от нового кольца.

Tatyana Anatolievna
только что

Я тож в восторге. Моя внутренняя сорока бьется в конвульсиях, что кольцо не ее ...

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Девушка пишет, что унаследовала бриллиантовое кольцо от бабушки

© LordSnailQueen / Reddit
Ёжкалорад
только что

Ну эту переделку я хоть понимаю. Получившаяся форма довольно стандарта, но если считать, что главное тут камень, а всё остальное без разницы...

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Она недавно обручилась и переделала украшение на свой вкус. Она уверена, что использование фамильных драгоценностей не только помогает снизить траты, но и является отличным способом почтить память.

ЙП
только что

Ну да, такой полученный в наследство бриллиант, действительно, помогает снизить траты...

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Потрясающее решение, которое стоит взять на заметку

  • У мамы в шкатулке валялось кольцо, из которого когда-то давно выпал камень. Кажется, какой-то драгоценный. Недавно я перебирала ее украшения и нашла это украшение. У меня тут же созрел план, что подарить ей на ее юбилей. Вспомнила, что у нее лежит памятный камушек с пляжа, где они с отцом свой медовый месяц провели. Я отнесла кольцо и камень мастеру и попросила вставить кусочек на место выпавшего. Ювелир потрудился на славу, и в итоге мама была так рада новому-старому украшению, что дар речи потеряла. Носит теперь это кольцо не снимая.
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Будущая невеста изменила кольцо, которое ей досталось от мамы, а той — от ее мамы

Люди в комментариях разделились во мнении: кто-то посчитал, что украшение стало обычным, потеряло свою изюминку. Другие же оценили замысел, подчеркнув, что были бы рады, если бы их внуки сделали что-то подобное. А вы что думаете?

  • Мне кажется, вы превратили чудесный антиквариат в нечто совершенно обычное. Конечно, новое украшение красивое, но прежнее было потрясающим и хранило в себе историю. © llilith / Reddit
  • Ты носишь бриллианты своей бабушки — это же так здорово! Надеюсь, моя внучка сделает то же самое с моими кольцами, когда придет время. Лучше уж она сделает из них что-то свое, чем они просто будут лежать в шкатулке. © whatisaidwas / Reddit

Этой пользовательнице интернета нравилось ее кольцо, но оправа у него была тонкая. Было решено его модифицировать

© delilahsmooshy / Reddit

Девушка пишет, что поначалу кольцо слева принадлежало маме ее жениха. А ей оно досталось от ее мамы. Она разрешила изменить его

  • Потрясающе получилось! Мне очень нравится эта полукруглая рамка и маленькие вставки по бокам. © Brilliant-Tear-8938 / Reddit
  • Ваше кольцо классное, такое хочется носить каждый день. © EmploymentOk1421 / Reddit

Настоящий ненастоящий рубин

  • Всю жизнь бабушка носила потрясающее кольцо с рубином. Она часто рассказывала, с каким трудом его когда-то достал дедушка. Когда украшение досталось мне, я сразу понесла его на чистку. А ювелир посмотрел на него и сразу сказал, что камень не настоящий. Я расстроилась, расказала об этом маме. А она, оказывается, знала. Дедушка признался еще до свадьбы, но бабуля всем рассказывала, что это настоящий рубин, потому что он для нее таким и был.
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Кольцо с зеленым камнем принадлежало маме автора этих фото

© Feisty_Weakness_2315 / Reddit
Руконожка Ай-Ай
только что

И опять стало хуже и грубее - камни потеряли игру света и глyбину, а стали скучными плашками в золотом ободке.

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Когда ее родители расстались, она захотела его переделать в нечто особенное, что отлично бы сочеталось с украшениями ее бабушки. В итоге получилось два великолепных кольца.

В семье автора этих фото было два фамильных кольца, которые уже 15 лет даже не доставали из коробочки

© btheb90 / Reddit

Ей разрешили взять любое из них, если она будет его носить. В итоге она сделала кольцо сразу из двух этих украшений. Люди в комментариях опять разделились на тех, кому переделка понравилась, и тех, кто ее совсем не оценил.

Комментарии

Уведомления
Nika88
только что

Статья интересная, но в большинстве случаев вариант "до" мне понравился больше.

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