20 человек, которые переделали винтажные украшение так, что глаз не оторвать

Хоть винтажные украшения и нуждаются иногда в ремонте и реставрации, они могут быть прекрасны сами по себе. Но на вкус и цвет, как говорится... Поэтому некоторые смельчаки решаются на отчаянный шаг — вдохнуть новую жизнь в запыленное кольцо бабушки или кулон мамы. Кто-то добавляет маленькую деталь и получает совершенство. Кто-то идет на радикальные меры и полностью меняет старый дизайн.

«Это кольцо носили мои бабушка и мама. Я его переделала»

Сама переделка выглядит прекрасно. Но у вашей бабушки был уникальный вкус, а вы все уничтожили. © ariesinflavortown / Reddit

Конечно, старое кольцо было уникальным, но я не считаю его носибельным. А вот новое, по-моему, получилось изысканным. © ZipCity262 / Reddit

По крайней мере кольцо будут носить и оно не будет покрываться пылью в шкатулке. © Appropriate-Group738 / Reddit

«Из старинного медальона у меня получились часы. Пришлось повозиться, но мне нравится»

«Этот кулон для меня сделала бабушка. Она использовала для этого свое обручальное кольцо»

«Бабушка оставила мне свои бриллиантовые часы. Я решила переделать их в браслет. А из еще одного браслета я сделала застежку-лобстер»

Ух ты! Мне бы и в голову не пришло так их переделать. Просто чудесно! © borislovespickles / Reddit

«Прабабушкино кольцо мне идеально подошло. Я лишь заменила опал на свой камень — гранат»

«В 70-х моя бабушка после развода переделала обручальное кольцо: добавила два рубина и декор. Теперь оно принадлежит мне, и я его обновила»

Сейчас моя бабуля живет в хосписе. Рубины — это камни моей мамы и тети. А еще это и камень моей сестры, поэтому я добавила третий рубин. Мы впятером вместе с бабушкой всегда были вместе. Теперь кольцо выглядит завершенным. © uptoyounancydrew / Reddit

Не могу сдержать слезы, так это прекрасно. © jaxgizzyk / Reddit

Мне хотелось кричать, чтобы вы его не меняли. Но вы создали совершенство. © Kristin2349 / Reddit

«У меня есть старинное кольцо. Я долго сомневалась, стоит ли его переделывать. Наконец-то решилась. Отдала мужу. Говорю: „Сделай мне подарок“. Вот что вышло»

«Обручальное кольцо 13 лет провалялось в ящике. Я переделала его, и теперь даже дочь называет его шикарным»

Ого! Я никогда в жизни не видела такого кольца! Очень смело. © NotACloudInTheSkye / Reddit

«Обновила обручальное кольцо спустя 10 лет замужества»

«Это кольцо досталось мне от покойной прабабушки. Я сделала подвески для себя, сестры и мамы. Свою я точно не сниму»

«Эти винтажные часы собирались выбросить, но я взяла и переделала их в ожерелье»

«Мой муж давно собирался переделать обручальное кольцо. И вот вчера, на 25-летие нашей свадьбы, мы, наконец, забрали кольцо от ювелира»

«Недавно я развелась и, чтобы отпраздновать это событие, переделала обручальное кольцо. Теперь это символ моей стойкости»

Я ювелир и заявляю, что вы нашли лучший способ переделки. © ClothesOk7740 / Reddit

«На 40-ю годовщину свадьбы я решила обновить обручальное кольцо и добавила к нему старый бриллиант, доставшийся мне от родителей»

«К 20-летнему юбилею свадьбы муж обновил дизайн кольца, сказав: „За то, что ты все это время терпела мои выкрутасы“. Я на седьмом небе от счастья»

«Давно хотела изменить свой комплект обручальных колец. Несколько месяцев работы — и вот результат»

«Купила колечко в бюджетном магазине. Каково было мое удивление, когда оказалось, что это золото с бриллиантами в 18 карат. Позже я отреставрировала его»

«Это кольцо — семейная реликвия. Моя бабушка носила его всю жизнь. Я собиралась просто уменьшить его. Но на 17-ю годовщину брака мой муж сделал мне сюрприз»

© MosseandPoppabear / Reddit Анна Панасейко 1 день назад Я немножко не поняла, здесь наверное фото местами поменяли, справа налево стало-было? И кольца кроме двойного обода ничем не совпадают, центральный камень другой, два боковых потерялись, так что просто два кольца. - - Ответить

«Поженились 15 лет назад. Мы были студентами и не хотели влезать в долги, купили недорогое кольцо. А теперь усовершенствовали его»