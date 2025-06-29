За последнюю фразу готова расцеловать. А то вечно переделают старинную красоту под лютейшую банальщину.
20 незаурядных свадебных нарядов, с которыми не хочется расставаться
Организация свадьба — задача со звездочкой. Сколько позвать гостей? Выбрать целый торт или порционные пирожные? Как уговорить дядю Витю не исполнять его традиционный танец? И самое главное — найти то самое платье! Кому-то приходится идти на риск, чтобы получить заветный наряд, а кто-то отказывается от классических вариантов и надевает что-то смелое и экстравагантное.
«Рискнула и получила платье мечты»
«Это платье моей бабушки, и ему уже 75 лет. Моя мама тоже выходила в нем замуж, и я не хочу ничего в нем менять»
- Но я немного переживаю, что плечи слишком открыты. © Nearby_Switch_6691 /Reddit
- Ваши плечи вскружат всем мужикам головы. © partiallyStars3 / Reddit
«Я мечтала об этом платье! Но не могу выбрать аксессуары»
Очень красивое платье, сама бы в таком пошла, только банты на плечах не нужны, просто скрепить их и оставить развиваться в доль рук. У меня 2 подобных есть. Каждой хочется быть немного принцессой 😍
«Нашла то самое платье в комиссионке»
«Я так долго искала фату к своему платью. И свершилось!»
Мне прямо неловко: 25 лет назад у меня были занавески из такой ткани.
«Мое платье — единственное, что нравилось мне на свадьбе. Не считая мужа, конечно. И купила я наряд всего за 250 долларов»
- Поверить не могу, что вы купили его за такую цену. © Unhappy_Fisherman878 / Reddit
«Я сказала „да“ этому платью!»
Грудь слишком тяжёлая и поэтому висит в районе талии, этому платью нужны бретели под данную пышную даму 🤭
«Влюбилась в это платье. Но мои родители считают, что в день свадьбы я просто в него не влезу. И все из-за моей привычки ходить в спортзал»
«Сшила платье из кружевных салфеток»
Эпичный домик для моли! Так и вижу как они вылетают из дырок в каркасе. И кричат- мы не моль, Мы бабочки! 😁😁😁
«Мы сбежали и поженились. Обожаю свое платье»
«Я хотела похвастаться своим нестандартным свадебным нарядом»
«Настал момент для моего свадебного платья 1940-х годов»
- Я завидую тому мужчине, что увидит, как ты идешь к алтарю в этом платье. © Lost-Replacement4452 / Reddit
«Хотела короткое бальное платье на свадьбу, но нигде не могла найти подходящее. Мне пришлось кардинально переделать купленный наряд»
Странный подол. И вообще не понимаю, за что она заплатила портнихе 800 долларов при таком качестве исполнения. Платье ещё убрали в талии, получился нелепый силуэт и выделился живот.
«34 неделя беременности, 48 часов до свадьбы и мое платье»
«Выхожу замуж в платье мамы. Единственное, что я переделала — это рукава»
«Мама также вырезала сердце из любимой рабочей рубашки моего отца (он умер в 2020 году) и украсила им платье. Так я чувствую его рядом с собой».
«Мое платье не привезли вовремя, поэтому я выходила замуж в мамином свадебном наряде»
«Мое идеальное платья для свадьбы в саду»
«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла платье с отстегивающейся юбкой, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»
- Игнорируйте слова мамы. Вы выглядите потрясающе! © Kiki091919 / Reddit
«Я знала, что никогда не смогу позволить себе платье от любимого люксового бренда, поэтому сшила наряд мечты себе сама»
«Связала крючком свое свадебное платье за три недели. Руки все еще болят, но я была так счастлива сделать все сама»
- Три недели??? Девушка, это потрясающе! © Eschlick / Reddit
Бонус: а кто сказал, что свадебное платье только на свадьбу?
- Иногда в сложные времена хочется поднять себе настроение. И знаете, что? Если в свадебном платье нельзя работать из дома, то зачем оно? © CharlotteRose21 / Reddit
- Я вот думаю в своем хотя бы раз в год ходить в магазин. © Unknown author / Reddit
- Мой друг с женой решили нарядиться в свои свадебные наряды и пройтись по кафешкам. © SympatheticNeuron / Reddit
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