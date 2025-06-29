20 незаурядных свадебных нарядов, с которыми не хочется расставаться

Организация свадьба — задача со звездочкой. Сколько позвать гостей? Выбрать целый торт или порционные пирожные? Как уговорить дядю Витю не исполнять его традиционный танец? И самое главное — найти то самое платье! Кому-то приходится идти на риск, чтобы получить заветный наряд, а кто-то отказывается от классических вариантов и надевает что-то смелое и экстравагантное.

«Рискнула и получила платье мечты»

«Это платье моей бабушки, и ему уже 75 лет. Моя мама тоже выходила в нем замуж, и я не хочу ничего в нем менять»

Но я немного переживаю, что плечи слишком открыты. © Nearby_Switch_6691 /Reddit

Ваши плечи вскружат всем мужикам головы. © partiallyStars3 / Reddit

«Я мечтала об этом платье! Но не могу выбрать аксессуары»

© bernald8 / Reddit Kabelcova Kabelcova 23 часа назад Очень красивое платье, сама бы в таком пошла, только банты на плечах не нужны, просто скрепить их и оставить развиваться в доль рук. У меня 2 подобных есть. Каждой хочется быть немного принцессой 😍 - - Ответить

«Нашла то самое платье в комиссионке»

«Я так долго искала фату к своему платью. И свершилось!»

«Мое платье — единственное, что нравилось мне на свадьбе. Не считая мужа, конечно. И купила я наряд всего за 250 долларов»

Поверить не могу, что вы купили его за такую цену. © Unhappy_Fisherman878 / Reddit

«Я сказала „да“ этому платью!»

«Влюбилась в это платье. Но мои родители считают, что в день свадьбы я просто в него не влезу. И все из-за моей привычки ходить в спортзал»

«Сшила платье из кружевных салфеток»

«Мы сбежали и поженились. Обожаю свое платье»

«Я хотела похвастаться своим нестандартным свадебным нарядом»

«Настал момент для моего свадебного платья 1940-х годов»

Я завидую тому мужчине, что увидит, как ты идешь к алтарю в этом платье. © Lost-Replacement4452 / Reddit

«Хотела короткое бальное платье на свадьбу, но нигде не могла найти подходящее. Мне пришлось кардинально переделать купленный наряд»

© Lil_kitchen_witch / Reddit Medialuna 1 день назад Странный подол. И вообще не понимаю, за что она заплатила портнихе 800 долларов при таком качестве исполнения. Платье ещё убрали в талии, получился нелепый силуэт и выделился живот. - - Ответить

«34 неделя беременности, 48 часов до свадьбы и мое платье»

«Выхожу замуж в платье мамы. Единственное, что я переделала — это рукава»

«Мама также вырезала сердце из любимой рабочей рубашки моего отца (он умер в 2020 году) и украсила им платье. Так я чувствую его рядом с собой».

«Мое платье не привезли вовремя, поэтому я выходила замуж в мамином свадебном наряде»

«Мое идеальное платья для свадьбы в саду»

«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла платье с отстегивающейся юбкой, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»

Игнорируйте слова мамы. Вы выглядите потрясающе! © Kiki091919 / Reddit

«Я знала, что никогда не смогу позволить себе платье от любимого люксового бренда, поэтому сшила наряд мечты себе сама»

«Связала крючком свое свадебное платье за три недели. Руки все еще болят, но я была так счастлива сделать все сама»

Бонус: а кто сказал, что свадебное платье только на свадьбу?