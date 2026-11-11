12 рисованных историй о том, как проходило бы собеседование, если бы обе стороны говорили прямо

Пройти собеседование порой бывает даже труднее, чем работать. А все из-за того, что приходится играть в кошки-мышки с рекрутерами: вопросы с двойным дном, корпоративная лексика и витиеватые ответы. Мы решили выяснить, как бы выглядели собеседования, если бы обе стороны сразу говорили начистоту.

Я еще училась в университете, но уже искала работу и заметила, что во многих объявлениях требуется опыт — чем больше, тем лучше. На собеседованиях работодатели, конечно, часто спрашивают об этом

Во время учебы я нашла онлайн работу на полставки через сарафанное радио. Часами смотрела видео с интервью, монтировала, а потом еще два дня исправляла видимые и невидимые «косяки», которые находил работодатель. Начинала с нуля, она была не против, но и оплата, естественно, была соответствующая. Когда я увольнялась, посоветовала ей паренька с нашего факультета, но он не согласился на такой мизер. Зато я помню, как она на праздник скинула мне пять тысяч просто так, мол, ты же студентка, купи себе что-нибудь.

Последний вопрос в этом топ-три: «Чем вас привлекла именно наша вакансия?» Как будто сложно догадаться. Люди порой месяцами ищут, в ход идут и не самые выгодные предложения. В конечном счете, нетворкинг — уже что-то

Ad_locum только что Вот тоже удивлялся всегда этому вопросу. Была вакансия, зарплата устраивает - вот и пришел. Принципиально ВАША компания мне не нужна. Обычно это темная лошадка, как и кандидат для компании. Бывают, конечно, исключения, но реже значительно. Ответить

Помню, как моя подруга отказалась от вакансии просто потому, что на работу приходилось бы добираться по два часа. А условия были хорошие, даже питание включено. Я бы ездила. Можно же в транспорте себя как-то занять: книжку почитать, музыку послушать, да просто в телефон повтыкать. Только не разговаривать по телефону — это неуважительно по отношению к другим пассажирам. Недавно я ехала рядом с девушкой, которая болтала с подружкой по видео-связи! ИньЯна только что А я бы тоже отказалась, не последняя ж в городе работа. 4 часа в пути несовместимы с семейной жизнью и просто нормальной жизнью даже Ответить

Обычно дальше рекрутер пытается узнать кандидата поближе, задает более конкретные вопросы

В детстве я мечтала работать в магазине кассиром или флористом. Иногда на кассах самообслуживания я по-детски радуюсь, потому что могу сама пробивать продукты. Как-то покупала букет и увидела флориста на собеседовании. Хозяйка магазина дала девушке задание собрать букет, а потом заявила, что букет получился так себе, настаивала, чтобы девушка заплатила за цветы. Я думала, что только клиенты магазинов цветов могут быть с чудинкой. Выяснилось, что и флористы бывают с сюрпризами, так сказать.

Помимо других вопросов многих интересуют коллеги и в общем настроение на работе. В нашей редакции, например, коллектив замечательный. У нас даже есть еженедельная традиция: котопятница

Когда я только начала работать в редакции, моя дорогая коллега поделилась, что до этого долго искала работу. За неделю до своего успешного собеседования, она откликнулась на вакансию продавца в кондитерском магазине. Зарплата была мизерная, работы не переехать, не переплыть, но хоть что-то, верно? Как бы сложилась жизнь, если бы она тогда все-таки согласилась... Я к чему это: иногда стоит лишь немного подождать, твое тебя найдет! ИньЯна только что Подождать иди все же делать шаги навстречу?)) Ответить

Классический подход и прощупывание почвы: мы и вы. Можно грузить или это тот работник, который за пять минут до конца смены уже стоит на старте? Работодатель узнает, чего может ожидать и на что рассчитывать

Моя подруга из университета открыла свою языковую школу. Она преподает турецкий. Подход к ученикам у нее крутой, но как она относится к подчиненным — я точно не знаю. Хотя я могу представить. Наверняка она поит их чаем и угощает вкусняшками. Бывают такие начальники, их всегда очень любят и долго вспоминают, даже если давно уволились. Думаю, что у большинства есть такие любимчики. Как та самая учитель по математике, с которой и тему наконец понял, и обруган у доски не был.

Еще один излюбленный вопрос HR. Как часто люди задумываются о том, как их жизнь будет выглядеть через 5 лет вне собеседований?

Бывают рекрутеры, которые несколько переходят личные границы. Думаю, что хорошие фирмы к себе таких не берут, так что можно смело вешать лапшу на уши и делать ноги. Под лапшой на уши, я, естественно, подразумеваю то самое: «Мне нужно подумать. Если что, я вам перезвоню». Потому что еще скажешь? У вас есть специальные фразы или приемы на такой случай?

Одна из главных задач рекрутера — узнать кандидата со всех сторон и передать объективную картину начальству. Интересно, если бы на собеседованиях измеряли степень искренности, то дотянула ли она хотя бы до 50%?

По школе помню, что мне нравились предметы, в которых у меня были успехи. В работе ведь точно так же — за копейки даже любимым делом заниматься со временем становится трудновато. Работодатели это не всегда учитывают. Если быть честными, просто закрывают на это глаза. Особенно мне «нравятся» начальники, которые хотят от работников такой отдачи, будто это их детина. Мой одногруппник работал в центре личного развития. Владелица — эксцентричная дамочка, ждала, что он будет вкалывать. Руконожка Ай-Ай только что Детище, a не "детина", смысл у выражений разный 🫡🫣 Ответить

Все эти прелести собеседования совсем не значат, что дело в кармане. Работодатели любят давать кандидатам тестовые задания. Некоторые проводят их до собеседования. Компания, в которую устраивался мой друг, провела аж три тестовых задания. Вот бы за них еще платили...

Впервые о тестовых заданиях я услышала от девушки со старшего курса. Она устраивалась на работу в одну информационно-телекоммуникационную компанию. Должность мелкая, зарплата такая же. После первого собеседования ей предложили сделать тестовое задание. А потом выдали нечто, напоминающее томик «Войны и мира» с задачами, решение которых нужно было написать от руки. Их пути с этой компании разошлись еще на том моменте, как она вышла с собеседования, оставив томик тестового в ближайшей мусорке. Ad_locum только что Меня только единожды попросили сделать тестовое. Но у меня, во-первых, была уже "левая" работа, и время лучше я бы туда потратил, а во-вторых, у меня уже было 100%-е место, но я хотел посмотреть что ещё есть. Тестовое выполнять не стал, конечно, а через пару лет они закрылись. Ответить

Рекрутеры часто страются завуалировать вопросы. Все-таки в корпоративной лексике стоит разбираться

Заметила, что теперь не ищут, к примеру, просто рекламщика. Ищут фотографа, рекламщика, дизайнера и социолога в одном лице. Желательно, чтобы еще левой ногой кофе готовил и по кабинетам разносил. Тогда так и надо писать в объявлении: «Ищем мастера на все руки. Предпочтительно, чтобы эти руки росли из нужного места и были золотыми». Только вот платить придется тоже золотом. Мечтать не вредно, разве не так?

Самый главный вопрос обычно обсуждается ближе к концу собеседования. Если размер заработной платы обсуждают прозрачно, то премиальные, бонусы — довольно размыто

Ad_locum только что Что за собеседование на выходе из спортзала? Ответить

Никогда не понимала, почему зарплату не пишут в самом объявлении. Это же один из самых важных критериев. Логично, что кандидат должен знать об этом заранее. Иначе это как на рынке, когда продавец специально не пишет цены на продукты, оглядывает подошедшего клиента с ног до головы и потом называет цифру. Хотя может дело в том, что я просто не умею торговаться. Руконожка Ай-Ай только что Вот поэтому я не люблю рынки и маленькие магазинчики, где цену озвучивают на ходу) Ответить

Иногда и вопрос о доходе рекрутеры и боссы обходят стороной, как бы бочком-бочком, обещая невиданные чудеса

Еще одна приманка работодателей — отсутствие максимума заработка, мол, греби не разгребешь, если будешь хорошо работать. Только это не всегда работает. Или сказки о баснословных чаевых официантов и бариста — это правда? Мой школьный друг одно время работал официантом. При каждой встрече жаловался, но при этом даже в выходные ходил в свое кафе. Видимо, чтобы позлить коллег. Иначе что это было? От любви до ненависти один шаг и наоборот?

Вишенка на торте: «Мы вам перезвоним!» Или нет, и тогда вы поймете все сами