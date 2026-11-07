8 домашних приборов, которые работают со времен первой зарплаты хозяев

Загадка вечных холодильников, которые перебирались со своими хозяевами из одной квартиры в другую и в результате оседали где-то на даче, тревожит умы многих. Частенько люди восклицают: «Умели же когда-то делать! Не то что сейчас!» На самом деле причина их долголетия проста — у этих бытовых приборов была очень простая конструкция, которую починить и разобрать мог даже самоучка.

Инженеры старались создать максимально долговечные холодильники, не уделяя много внимания дополнительным функциям или экономии электроэнергии. Поэтому приборы не боялись перепадов напряжения, но при этом их приходилось регулярно размораживать. Да и тарахтели они так, что кого угодно могли в ночи разбудить. А некоторые еще и прыгали как заведенные.