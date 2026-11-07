Минск-84, стоял в комнате, где я спала, когда проводила лето у бабушки. Т.ск. резервный холодильник, который включали на время приезда гостей (второй холодильник, что в коридоре, был маленький, бабушке с дедушкой на ежедневные нужды хватало, а если приезжала я, да еще на месяц - приходилось подключать второй). Когда ночью выключался, я порой подскакивала в кровати - такой рык он издавал. Самое смешное, что включался-то он тихонечко...
8 домашних приборов, которые работают со времен первой зарплаты хозяев
Наверное, у каждого в доме есть вещь, которую пора бы уже выкинуть, но рука не поднимается — ведь она до сих пор служит верой и правдой. И после этого смотришь на современные бытовые приборы, такие умные, продвинутые, но недолговечные, и невольно вздыхаешь: «Умели же раньше делать!» Я решила узнать, какие же домашние вещи десятилетиями переходят от одного поколения к другому. А в качестве бонуса расскажу, какая штука живет у меня на кухне последние 20 лет и даже объехала со мной полмира.
Старые холодильники не только работали десятилетиями, но еще и славились громогласностью
Загадка вечных холодильников, которые перебирались со своими хозяевами из одной квартиры в другую и в результате оседали где-то на даче, тревожит умы многих. Частенько люди восклицают: «Умели же когда-то делать! Не то что сейчас!» На самом деле причина их долголетия проста — у этих бытовых приборов была очень простая конструкция, которую починить и разобрать мог даже самоучка.
Инженеры старались создать максимально долговечные холодильники, не уделяя много внимания дополнительным функциям или экономии электроэнергии. Поэтому приборы не боялись перепадов напряжения, но при этом их приходилось регулярно размораживать. Да и тарахтели они так, что кого угодно могли в ночи разбудить. А некоторые еще и прыгали как заведенные.
«Это наш трудяга. На даче сейчас трудится»
- У меня этот агрегат появился в начале 70-х, когда я только получил квартиру и начал ее обставлять. У соседа купил подержанный маленький холодильник с крохотной морозильной камерой. Правда, когда он включался, начинал подпрыгивать, а морозилка работала так, что продукты на верхних полках покрывались льдом. Когда перебирался в другой город, отдал свой агрегат родителям, от них холодильник через несколько лет переехал к брату. Три года назад был у брата в гостях — так вот холодильник все еще работает! Только краска чуть облупилась. Причем брат избавляться от него не собирается. Каждый раз говорит: «Пусть тарахтит!»
Избавиться от надежной стиральной машинки можно только усилием воли
Помню, как мама радовалась, когда 30 лет назад у нас дома после ремонта в ванной комнате появилась новая стиральная машинка. Нам она казалась настоящим космическим аппаратом: множество функций, мигающие лампочки.
А главное — стиралка не тарахтела и не прыгала, отжимая вещи. Прошло три десятилетия, машинка несколько раз переезжала из одной квартиры в другую, но при этом она до сих пор отлично отмывает вещи и не пачкает их. Да и ремонтника к ней пришлось вызывать только один раз.
Наша стиралка 20 лет проработала, мы на нее нарадоваться не могли. А тут вдруг стала тарахтеть и скакать по ванной. И выключалась с водой в барабане. Загрустили — столько лет служила! Вызвали мастера. Тот минут десять покопался в агрегате и давай смеяться.
Говорит «С вашей машинкой все отлично, а вот с напором воды беда. Поэтому она постирать ничего и не может. Решайте вопрос с напором, а стиралка еще столько же прослужит точно!» Пришлось сантехников вызывать.
Единственное, что может сломаться в ручной мясорубке — столешница, к которой она крепится
У мамы, не поверите, винт проржавел. Который крепит ручку к основанию. Хорошо хоть, разломался пополам после того, как мясорубку разобрали, а так, если б резьбовая часть осталась внутри, ничего не сделаешь. Так хоть просто подобрали винт аналогичного диаметра и шайбу.
Эта чугунная мясорубка у многих до сих пор хранится в шкафу. Еще бы, выбросить эту штуку действительно жалко. Если электрическая случайно забарахлит, всегда можно достать ее на замену. Нельзя сказать, что мясорубка очень удобна в использовании. Во-первых, она тяжеленная. Во-вторых, жилки быстро наматываются на режущую крестовину и накрепко застревают.
В-третьих, руки, после того, как перемолишь пару килограммов фарша, просто отваливаются. Зато сломать эту мясорубку вообще невозможно. Один раз, пока я прокручивала мясо, у нас даже столешница треснула от моих усилий. А вот мясорубка даже не скрипнула, перемалывая случайно попавший хрящик.
Ничего там не наматывалось. У нас крестовину потеряли, поэтому пришлось выбросить весь агрегат. А если бы мне раньше об этом сказали, я бы ещё и крестовину полез в интернете искать и мясорубка бы до сих пор у нас была. Это лучшее приспособление, что люди могли на эту тему придумать.
«Этой мясорубке больше 50 лет. Наточил лезвия и решетку и теперь она перемалывает все отлично. Просто вечный гаджет»
- О, это же старая добрая мясорубка. На моей клеймо стоит, что она изготовлена в 1953 году. Молотит эта зверюга все подряд. Знай только, крути ручку.
Некоторые тостеры испортить почти невозможно
«Купил этот тостер для виртуального музея. Аппарат исправен»
Первые такие тостеры Курский электроаппаратный завод начал изготавливать около 25 лет назад. И те старые модели до сих пор можно найти на барахолках или в сети во вполне рабочем состоянии. Хотя прибор все равно стоит показать мастеру, чтобы тот проверил его исправность.
Если тостером активно пользовались, надо отмыть его — и, вуаля, он опять отлично поджаривает хлеб. Один минус: дно агрегата нельзя снять, а значит вытряхивать из него крошки не слишком удобно. Никакой электроники в тостере нет. Наверное, в этом и причина его долголетия.
- Тостер Сейм-1 смотрит на все остальные бытовые приборы как на что-то преходящее и мимолетное. Когда-то он делал тосты. Потом на нем начали греть обеды — микроволновок-то не было. Еду просто ставили на включенный тостер. Затем на старичке варили овсянку, хотя таймер у трудяги уже не работал. Пару лет тостер использовали как гриль и жарили в нем сосиски. Последние 10 лет он, как и на заре времен, делает тосты. Мы просто не рискуем его на что-то другое заменить. (Примечание от редакции: пользоваться тостером не по назначению, мы не советуем)
Порой эпиляторы служат десятилетиями
Да, моему такому 18 лет. Недавно металлическая сетка лопнула на насадке-триммере((
Кому-то эти эпиляторы совершенно не нравились, и люди, только купив аппарат, спешили от него избавиться. Другие, наоборот, раздобыв эту штуку, старались сохранить ее любыми способами. Очень уж удобным был эпилятор. Наверное, дело тут в том, подходит ли для твоей кожи аппарат или нет.
В любом случае этим эпиляторам нельзя отказать в одном — служат они на совесть. У кого-то приборы прожили больше десяти лет. А если зарядное устройство сломается, всегда можно поискать похожий экземпляр на барахолке и купить его на запасные детали. Как ни удивительно, эти штуки до сих пор продают.
Пользовалась 3 раза. Эффект очень не понравился - первые три дня ноги в раздражении, приходится носить брюки. А потом вылезают новые волоски, и приходится снова носить брюки. Выброшенные деньги.
Печка «Чудо» — отличная штука для приготовления шарлотки
Первые печки «Чудо» появились еще в середине прошлого века. Тогда многие хозяйки готовили еду на примусе или горелке, и делать на таких приборах выпечку было сложно. Именно для этого и были изобретены специальные печки. Глубокий поддон с отверстием посередине накрывался выпуклой крышкой, в которой были сделаны специальные дырочки.
С помощью такой печки можно было сделать пирожки, бисквит, запеканку и практически любой пирог. Когда вместо примусов на кухне появились электрические и газовые плиты, «Чудо» с тестом ставили прямо на них. А если дома была нормальная духовка, печку отвозили на дачу. Благо что в 60-х годах появились электрические варианты. Многие до сих пор готовят так за городом шарлотку и пирожки.
Старые электровафельницы можно завещать потомкам
О, помню. Однажды в школу на НГ сладкий стол мы решили принести вафельные трубочки. В общем, часа 4 работы, и трубочек только штук 20 нормальных получилось - одна из 3. Я одна не понимаю, как скатывать в трубочку голыми руками эти вафли?
Все эти силиконовые конусы и палки-скалки появились лет через 10 после того, как я школу закончила.
До 50-х годов прошлого века наши бабушки делали вафли в специальных чугунных формах на плите. И только потом появились электрические приборы. Изготавливали их на заводах «Вольта» и «Октябрь». Причем на некоторых моделях можно было заменить панели и использовать вафельницу как гриль для рыбы или мяса.
Корпус обычно делали из алюминия, а панели из толстых листов металла. Поэтому и служили такие приборы долго. Помню, у нас на весь дом было только две вафельницы, и перед праздниками хозяйки записывались в очередь, чтобы одолжить этот агрегат. А я очень завидовала Варе со второго этажа, которая хоть каждый день могла есть свежие вафли.
- Копался в сарае на даче, нашел старую вафельницу и решил ее вычистить. Выглядела изначально она немного пугающе — столько лет на ней готовили. Но все-таки смог кое-как ее помыть. Не откладывая дело в долгий ящик, приготовил на вафельнице вкусняшки.
Фены многим служат десятилетиями
Если еще понятно, как крупные бытовые приборы, такие как холодильники и стиральные машинки, могут работать годами, то в долголетие фенов, чайников и других небольших агрегатов особенно не верится. Но, как ни странно, и они тоже порой не торопятся ломаться и отправляться на помойку.
Помню, мы как-то в дачных закромах обнаружили фен образца 60-х или 70-х годов (никто не помнил, когда эту штуку купили). Выглядел он очень необычно: яркая шапочка, соединенная трубкой с пластиковой коробочкой. И каково же было мое удивление, когда мы отнесли фен мастеру и выяснилось, что эта красота работает. При этом выглядел прибор не слишком надежно.
Ой, к чему там ломаться-то? Главное, не допускать, чтоб длинные волосы попадали в элемент греющий.
У меня фен работает лет 15, за это время была всего одна починка - собака провод сгрызла.
- У меня есть фен, который служит верой и правдой, наверное, лет 20. Его мама то ли в молодости сама купила, то ли ей кто-то эту штуку подарил. Забрала фен у мамы, когда съезжала из родного дома. Просто у нее тогда стрижка короткая была, и аппарат был ей не нужен. Потом фен переехал со мной в другую страну. Последние 3-4 года я сушу им одежду, обувь и всякие другие вещи. Мне кажется — это самая живучая штука на свете.
А у меня фен 2008г. До последнего времени пользовалась каждый или почти каждый день. Сейчас куча времени и фен мой скучает. Работает,как в первый день.
Бонус: поварской нож, который служит мне на кухне верой и правдой уже 20 лет
В далеком 2006 году на моей кухне появился первый поварской нож. Судя по клейму, он был произведен во Франции. Как я жила до тех пор и пользовалась обычными ножами, просто не знаю. Поэтому, когда на горизонте замаячил переезд, мой поварской нож первым отправился в чемодан.
Эта штука перенесла несколько переездов, выдержала тропическую влажность и настоящую жару. Несмотря на все это, нож до сих пор отлично шинкует и овощи, и мясо. И хотя недавно муж купил отличный набор японских ножей, от своего старичка я все равно не избавлюсь.
Вот еще несколько свежих интересных статей, с которыми можно скоротать вечер: