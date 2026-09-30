14 историй о людях, которым интуиция шепнула на ухо верное решение

Порой интуиция подает сигнал, когда мы меньше всего этого ждем. Стоит ли верить внутреннему голосу, каждый решает сам. Герои этой подборки вовремя прислушались к нему и не прогадали. Кто-то благодаря внезапному импульсу спас любимое украшение, а кто-то вышел из автобуса не на своей остановке и нашел вещь мечты. Их истории — о том, как логика уступила место той самой чуйке, которая помогла в нужный момент или привела к неожиданной развязке.