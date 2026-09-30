Чёрный хлеб я в детстве ела с солью и чесноком. А варенье с белым. И без масла, не люблю его с детства
10 блюд нашего детства, которые сегодня кажутся диковинкой
Молочная каша с вермишелью, манник, бутерброд с маслом и вареньем — воспоминания об этих блюдах мгновенно возвращают нас в далекое детство. Думая о них, я тут же мысленно оказываюсь в тех временах, когда бабушка готовила их для меня и непременно гладила меня по голове перед тем, как я начинала есть.
Черный хлеб с маслом и вареньем
Наверное, нет почти ни одного человека моего возраста, кто бы не помнил это знаменитое «пирожное» нашего детства — хлеб, щедро сдобренный сливочным маслом и вареньем или, если в доме варенья не было, посыпанный обычным сахарным песком. Бывает, заскочишь домой, сделаешь такой бутерброд, и тут же ускачешь обратно. Сейчас сладостей хоть отбавляй, но я нет-нет, а делаю себе подобное лакомство и вспоминаю бесшабашное детство.
Макароны с сахаром
Я так никогда не ела и не видела. Дома такое никто не готовил, а в детском саду давали странные макароны сладкие, но не посыпанные сахаром. И какие-то странные часть были коричневые, часть белые.
И еще один простой и гениальный десерт — макароны, посыпанные сахаром. Их можно было сделать в двух вариантах — просто отваренные, и вчерашние, которые обжаривались на любом масле и только потом посыпались сахаром. Я, кстати, почему-то любила зажаренные до хруста, и обязательно на нерафинированном растительном масле, которое придавала макаронам необычный вкус.
Манная каша с комочками
Да-да, непременно с комочками! Я помню, что многие дети долго сидели над этой кашей, не в силах ее проглотить, а вот я с удовольствием ее уплетала. Дома бабуля варила гладкую, без комочков, но такая каша категорически мне не нравилась и она, охая, варила отдельно для меня, нарушая все правила кашеварения, чтобы получить заветные кусочки нерастворившейся манки.
Шоколадная колбаса
Вряд ли что-то может сравниться с знаменитой шоколадной колбасой, которую делали из печенья, молока и какао. В общем, это было почти той же «картошкой», только более сложным вариантом, ведь сладкую колбасу нужно было целую ночь продержать в холодильнике. Помню, ко мне приехали двоюродные сестры, и бабушка строго-настрого запретила нам есть колбасу, которую приготовила на завтра. Угадайте, осталось ли что-то в холодильнике на следующий день?
Жареная колбаса
Докторскую колбасу можно было есть просто так, положить на хлеб, а можно было сделать еще вкуснее — поджарить на сковородке. Толстенькие кружочки быстро покрывались румяной корочкой, а края иногда загибались вверх, превращая колбасу в маленькие «тарелочки», в которые я любила наливать домашнюю аджику. До сих пор детство у меня ассоциируется с запахом жареной колбасы по утрам — иногда бабушка жарила ее просто так, а иногда вместе с яйцами.
- Уехала в командировку, дети остались с мужем. Звоню дочке, спрашиваю, как дела, а она мне: «Нам папа жареные тарелки давал!» Я, конечно, знала, что супруг не гений кулинарии, но тарелки жарить! Зову мужа к телефону, спрашиваю, чем это он там детей кормит. А он как давай ржать, и говорит: «Да это я колбасу им докторскую жарил, она же скручивается на сковороде». Точно, а я и забыла, а ведь в детстве это было моим любимым блюдом.
Компот из сухофруктов
Нет, конечно, газировка и в моем детстве была доступна — вспомнить хотя бы те же самые автоматы с гранеными стаканами или знаменитые сифоны, с помощью которых шипучий напиток можно было делать дома. Но столовский компот из разнообразных сухофруктов — преимущественно яблок, конечно, был одним из любимых детских лакомств. И пусть вкуса фруктов порой почти не чувствовалось, то уж сахара там было в достатке.
Омлет из духовки
Надо будет попробовать. Только времени на него уходит много относительно того что на сковороде готовится.
Одним из моих любимых блюд в детском саду был именно такой омлет — я готова была его есть хоть каждый день. Готовили его не в сковороде, а в духовке, и благодаря этому он получался таким пышным и воздушным. Не знаю, в чем был секрет, но повторить этот кулинарный шедевр я не могу, хотя у мамы он получается столь же прекрасным, что и в садовской столовой.
Манник
Те же дети, которые не любили манку, теперь едят кускус.
Наверное, дело в способе приготовления.
Думаю, манник хоть раз пекли практически в каждой семье: манка всегда была под рукой, туда же шли яйца, сахар, кефир или сметана — словом, все, что было в холодильнике. Больше всего я любила корочку, поэтому часто ее обгрызала, пока бабушка не видит. И ведь удивительное дело — манную кашу многие дети терпеть не могли, а тот же продукт в виде пирога почему-то ели с большим удовольствием.
Хворост
Еще одно лакомство, которое я прекрасно помню с детства — хворост. Бабуля раскатывала тесто, нарезала его полосками, каким-то хитрым образом выворачивала каждую и отправляла в горячее масло. Готовый хворост складывался в большую эмалированную миску и обязательно посыпался сахарной пудрой. Я обычно выбирала самые тонкие и зажаристые, и съедала их прямо горячими, не в силах ждать, пока они остынут.
- Дочка вернулась от свекрови и с порога потребовала: «Мам, сделай мне жареные бабочки!» Я опешила — чем там свекровь ее кормила! Спрашиваю, а дочка в ответ: «Ну такие, хрустящие, а сверху снег». Звоню свекрови, спрашиваю, что она давала ребенку, а та как давай смеяться: «Да хворост жарила, а ты что подумала?» Мы вместе со свекровью посмеялись, а вечером я приготовила дочке «жареных бабочек».
Молочная вермишель
Вермишелевую молочную кашу я любила, кажется, даже больше, чем манную с комочками — главное, чтобы в ней не было противной молочной пенки. В садике давали довольно жидкую кашу, а вот дома бабушка варила густую — так, чтобы ложка стояла. А еще она сначала обжаривала вермишель на сухой сковородке, так каша получалась еще вкуснее. И, хоть мне уже почти 46 лет, я до сих пор с удовольствием ем эту садовскую кашку.
А еще у нас есть вот такие статьи для тех, кто хочет погрузиться в теплую ностальгию:
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Ещё одно ностальгичнское блюдо из детства: разрезанный пополам пломбир с вареньем
А моя бабушка готовила "суп" - сливала воду с вареной картошки, добавляла туда кубик, делала сухарики из белого хлеба и кидала их туда. Сейчас я понимаю, что не от хорошей жизни это было, но до сих пор так иногда делаю и наслаждаюсь.
А мой дедуля готовил тюрю. Черный хлеб( лучше ржаной) порезать кубиками, мелко резаный репчатый лук, немного водички, где то ложка столовая, соль и много ароматного растительного масла. Мешаем ,едим и воняем луком😁