10 блюд нашего детства, которые сегодня кажутся диковинкой

Одним из моих любимых блюд в детском саду был именно такой омлет — я готова была его есть хоть каждый день. Готовили его не в сковороде, а в духовке, и благодаря этому он получался таким пышным и воздушным. Не знаю, в чем был секрет, но повторить этот кулинарный шедевр я не могу, хотя у мамы он получается столь же прекрасным, что и в садовской столовой.