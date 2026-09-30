Странно что невеста не пришла примерить наряд, взяла не глядя, да ещё и жениха прислала. Как будто не от платья, а от жениха отказаться хотела.
Коварная женщина...
19 историй из мастерских и ателье, в которых чувствуется запах кожи, дерева и крепкого кофе
В ателье, мастерских по ремонту обуви или на станциях техобслуживания редко бывает тихо. Где-то тарахтит швейная машинка, где-то поскрипывает металл и постукивает молоток, а мастер между делом успевает пошутить или разговориться с клиентом. А сколько радости приносит готовая или починенная заботливыми руками вещь!
- Работаю в ателье. Поступил заказ на свадебное платье. Я и рада стараться. Платье сшила — загляденье, я бы сама в нем замуж вышла. Приехал жених, все оплатил. А через час вдруг звонок: «Ольга, так не делается! Возврат!» Не поняла. А невеста сообщает: «Вы платье перед ним разворачивали. У нас в семье традиция такая — жених не должен наряд невесты до свадьбы видеть!» Еще больше не поняла. Еле-еле уговорила ее оставить это платье. Спустя год она снова ко мне пришла — уже с заказом на комплект для новорожденного и долго смеялась над тем случаем. Сказала, что их семейная примета с ней не сработала — у них с мужем все хорошо.
Странно что невеста не пришла примерить наряд, взяла не глядя, да ещё и жениха прислала. Как будто не от платья, а от жениха отказаться хотела.
«Захожу в мастерскую, а там эта красавица сидит на рабочем столе».
- Я тот самый «мастер-минутка». Меняю батарейки и ремешки в часах, делаю ключи. И вот однажды прибегает ко мне дама лет 50 с простенькими наручными часиками. Говорю: «Проще новые купить». А она уперлась — чините! Хозяин — барин. Открыл крышку и чуть не подпрыгнул. Там внутри был уникальный механизм ручной сборки. Я такое впервые увидел. Дама мне потом рассказала, что ее отец был часовым мастером, и эти часы ей как память дороги.
- Работала я в меховом ателье. Пришла к нам девушка лет 35 и заказала шубу аж за $15000. Пообещала предоплату вечером внести. Моя коллега говорит: «Нет у нее таких денег. Одежда простая, золото ненастоящее». И вдруг снова забегает эта красотка и выдает: «Вы извините, пожалуйста, за задержку». А за ней заходит мужчина и оплачивает полную стоимость шубы.
Пошивом ее изделия я занималась, и она три раза приезжала на примерку и подгонку. Разговорились мы с ней, она оказалась очень простой, но с какой-то изюминкой. Оказалось, что этот мужчина появился недавно в ее жизни — он бизнесмен. Потом раз в сезон она приезжала — то шубку заказать, то шапочку, разговаривала со мной. Она уже вышла замуж за этого мужчину и была в дорогой одежде и в качественной ювелирке. И моя коллега совершенно по-другому к ней начала относиться.
Муж привез мне шубу из рейса. Обычная норка, без выкрутасов, зимы у нас бывают суровые и я часто её носила на работу. Коллега в каракуле, а мне очень нравиться этот мех. И вот зашли мы с ней в магазин и у прилавка просим продавца показать нам товар. Она сразу отдает его мне на просмотр. Коллега в гневе: У нее шуба лучше, значит она и первая?
И уходит. Мы в шоке смотрим друг на друга.
Я даже не думала что она так мне завидует.
«Его хозяйка принесла плащевку и синтепон. Мы простегали, раскроили, провели примерку, собрали изделие. Крутышка Тони к зиме готов».
- На днях сдала куртку в ателье. Карман распоролся. Спросила стоимость, швея начала мне рассказывать про весь ход работы. Назвала сумму. Я согласилась. Прихожу забирать, спрашиваю, куда оплачивать, а она мне говорит: это было легко, ничего не надо. Говорю: «Как не надо? Вы трудились, мы договорились, я должна оплатить».
И тут она рассказывает, что часто ей даже за сложные работы не платят. Просто начинают придираться. Ее реально растрогало, что я заплатила за работу оговоренную сумму. Подбодрила ее, поговорили немного о ценности ее труда. У меня убеждение, что каждый труд должен быть оплачен. Если что, швы были ровные, нитки не торчали и были подобраны по цвету. Качественная работа!
Удивительное ателье. Обычно приходишь, называют сумму, оплачиваешь и уходишь, а потом приходишь за готовым.
А тут фронт работ описывают....
- Работаю в ателье по пошиву свадебных платьев. Месяц назад ко мне обратилась девушка с заказом, очень красивая, позитивная, вежливая, добрая. Ею оказалась невеста парня, которого я любила всю свою жизнь. После долгих раздумий, браться ли вообще, я сшила ей самое лучшее платье за всю свою карьеру. Она была в нем великолепна. Очень меня благодарила. Думаю, когда любишь человека, хочешь, чтобы он был счастлив, даже если его влюбленные глаза смотрят не на тебя.
«Дочь подруги, талантливая певица и просто очаровательная женщина, попросила сшить красивое платье к важному выступлению. Показываю результат».
- Так совпало, что когда начали около дома делать покрытие из брусчатки под автостоянку, у мужа сломалась молния на брюках. Отнесла в ближайшее ателье. Сказали, как сделаем — позвоним. Две недели у дома тарахтели экскаваторы и шумели рабочие. Когда работы по благоустройству придомовой территории размером 150 квадратных метров закончились, муж хватился брюк.
Прихожу на следующий день в ателье, вижу, на полке пылятся мужнины брюки. Спрашиваю: «Молния готова?» Женщина сурово смотрит на меня: «Еще нет». Говорю: «Муж сказал забрать». Мне сообщают: «Тогда приходите через полчаса, я сделаю».
Через полчаса мне были торжественно и с недовольным видом вручены брюки с новой молнией. Вот так и получается иногда, что замостить стоянку площадью 150 квадратов получается гораздо быстрее, чем заменить молнию длиной 20 сантиметров.
- Мой чемодан очень мягкий и вместительный. Как-то раз я его наполнила, и начал рваться шов от замка — сразу в нескольких местах. Начала искать мастерскую по ремонту чемоданов и поняла, что таких в нашем городе нет. Нашла мастерскую по ремонту обуви, написала мастеру и отправила фото чемодана. Он такой: «Нет, я не чиню чемоданы». Я уговариваю: "Да там чинить ничего не надо, нужно зашить. Думаю, вы сможете, чемодан мягкий. В общем, он согласился. На следующий день мы притащили чемодан, и мастер отлично зашил его. Интересно, почему нет мастерских для починки чемоданов? Не актуально?
- У дальнего родственника в начале нулевых был шиномонтаж. Приехал туда паренек на велосипеде и попросил посмотреть колесо. Работы не было, взял. Колесо починил, цепь смазал. От денег отказался, хотя парень предлагал. Спустя пару дней приезжает целая компания на велосипедах — взрослые мужики и этот парень. Попросили еще пару камер залечить и что-то еще посмотреть, тут уже мой родственник от денег не отказался. А дальше уже каждый день началось: «Можете цепь смазать?», «Можете передачи настроить?», «А с амортизатором поможете разобраться?» Спустя полтора года на месте шиномонтажа появилась надпись «Веломастерская». Тот парнишка до сих приезжает к нему чинить велосипеды — уже со своей дочкой.
- Стояли мы однажды с типовыми кожаными изделиями на очередном городском фестивале, и нас попросили сделать... собаку! Задача казалась простой, тем более, что в памяти всплывали подобные сумки от именитых брендов. В ходе диалога выяснилось несколько моментов: обратившаяся женщина готовила коллекцию для международного показа, и собаку надо сделать не простую, а такую, которая отражает «культурный код нашего города». У нас тут всегда были часовые мастерские и делались знаменитые на всю страну игрушки. А еще сумка должна была быть не просто игрушкой, а функциональной вещью, потому я решил добавить на ее верх молнию и регулируемую лямку. В итоге этот красно-механический пес стал частью коллекции, представлявшей наш город на подиуме.
- В 2009 году я работала в ателье конструктором. Наше заведение было прямо в центре столицы, в очень хорошем месте. Приходит мужчина, протягивает пиджак и говорит: «Девочки, спасайте, подкладка на спине лопнула, как я в таком?» А пиджак от Brioni. Говорю, что часа за два поменяем. Он такой: «Нормально. Можно у вас посижу?» Сел с ноутом, мы ему кофе налили, поставили похожую шелковую подкладку, а он потом взял и 400 долларов чаевых нам оставил. И потом еще с женой приходил, мы шили ей шубу.
- Пятничный летний вечер. Раздается телефонный звонок с неизвестного номера. Слышу в трубке: «Пожалуйста, помогите! Я испортила платье. Гладила утюгом и прожгла сетку на нем. И теперь не знаю что делать!» Ну, думаю, бывает, но никак не могу понять, почему такая бурная реакция. А из трубки доносится: «Я невееста-а-а! Завтра с утра регистрация». Ясно-понятно, пазл сложился.
В итоге договорились, что одна из подружек невесты привезет платье на следующий день к семи утра. Наутро осмотрела изделие. Увидела, что платье пышное и тяжелое, а дырка — на самом видном месте. Времени на обработку всего час. Было принято решение реставрировать сетку одним очень надежным и проверенным способом. Предварительно подшила дырки, а затем аккуратно «спрятала» их в складках платья.
- Несколько лет назад подруга попросила расшить бисером ее свадебное платье. Она его заказывала в очень известном ателье. Хозяйка того ателье увидела мою работу и предложила мне сотрудничество. Заказы бывают стабильно раз в полтора-два месяца, и за работу мне платят 100-150 тысяч в зависимости от сложности, плюс материалы, цена которых иногда до 200 тысяч доходит, плюс сам пошив в том ателье. Меня очень удивляет, сколько людей готовы отвалить полмиллиона за платье, которое наденут один раз в жизни.
Для них это как для тебя 50 рублей. Ты бы тоже экономила на 50 рублей для своего собственного свадебного платья?
- Думала, у сына в телефоне сломалось гнездо зарядки. Понесла чинить, оставила на диагностику. Через десять минут звонит мастер, мол, забирайте. Я ничего не понимаю, прихожу, а мне показывают, что зарядка работает. Я спрашиваю, сколько должна. Мастер мне отвечает: «Ничего не должны. Просто купите нормальную зарядку». Мне было неловко. Но за то, что не обманул, сказав, что это он отремонтировал, с этого времени, хожу только к ним и рекламирую их своим знакомым и друзьям. Работу они свою знают на отлично и цены не завышают.
«Сшил новую сумку для жены. За образец взял изделие из японской мастерской. Я слегка изменил размер и добавил объем, чтобы поместилось чуть больше, чем ничего».
- Как-то незаметно для себя я стала работать вместе со своим любимым в шиномонтаже сетевого типа. Идет сезон, все «переобуваются», у нас ни выходных, ни свободного времени. И вот поток пошел на спад, я утром сказала, что хочу булочку свежую, намазанную нутеллой. В обед он меня зовет в подсобку, а там — те самые булочки и здоровая банка шоколадной пасты. И мы, уставшие и чумазые, уминали эти булочки. Пожалуй, это было самое трогательное, что со мной происходило в жизни.
- Решила отремонтировать свои зимние сапоги. Им уже три года от роду, но люблю их не могу, удобнее обуви еще ни разу не было, наверное. В том году уже меняла подошву, но в этом году снова что-то пошло не так. Приношу в ту же мастерскую, мастер смотрит на них и говорит мне: «Девушка, они же уже прошитые вроде были? Кто это вам так неудачно сделал?» А мне как-то неудобно сказать, что я у него же их и ремонтировала, но все-таки призналась. Мастер такой: «Не может быть, неужели я так криво сделал?» Я пожала плечами. И тут он достает из коробки чек с прошлого ремонта, который так и валялся в ней, смотрит на него и тихонечко говорит: «Реально я...» Отремонтировал сапоги бесплатно.
Шедевр это такие подошвы, что или сами развалятся или решёткой все ступни изрежут
«Снимаем набойки и видим робкую попытку заполнить пустоты каблука пенопластом. Это шедевр!»
- Попала я как-то раз в нелепую ситуацию. Стук в салоне автомобиля. Долго ездила, прислушивалась к нему. Приехала на станцию техобслуживания. Мастера нашли бутылку сока под сиденьем. Она-то при торможении и стучала. Я очень просила их никому не рассказывать о моей глупости.
- Мой муж — первоклассный портной. Женщины месяцами ждут свои платья и доплачивают, чтобы сделал быстрее. Потом еще в соцсетях хвастаются и пишут хорошие отзывы. Есть у него мастерская и четверо рабочих. Всем шьет, но только не мне. А все потому, что, когда он только-только начал, я указывала на его ошибки и недочеты. В последний раз, восемь лет назад, он зарекся не шить для меня и с тех пор держит свое обещание. Мне шьют его ученики. Я жена портного без его авторского платья.
Зарёкся шить или поклялся никогда не шить. Так, по-моему, пусть меня филологии поправят, если я ошибаюсь
«Увидела в магазине сушилку для посуды. Покупала для тарелок, но подумала, а дай-ка я ее использую для ниток».
- Зашел в сервисный центр, чтобы поменять экран телефона. Отдал его, мне сказали прийти на следующий день. Прихожу, работник выносит мой телефон, спотыкается и роняет его, разбивая новый экран. Мы вдвоем смотрим на лежащий на полу гаджет. Работник спокойно поднимает его, осматривает с умным видом и говорит: «У вас тут экран треснут. Нужно менять. Приходите за телефоном завтра».
- У меня была проблема — бегунок на обуви сломался, решил зайти в обувную мастерскую. Захожу, там дядя стоит с серьезным лицом. Поздоровался, объяснил ситуацию, он говорит, что будет стоить столько-то и срочно делать не будет. Попросил его посмотреть, а он: «У меня вообще-то обед начинается», — и начал заваривать себе лапшу.
Я понял, что каши с ним не сварить, культурно попрощался и пошел в другое место.
Захожу в другую обувную — сидит доброжелательный дядька. Все посмотрел, сказал, что сейчас сделает, цену назвал в два раза меньше, чем предыдущий мастер. Пока ждал, он чуть ли всю свою жизнь не рассказал мне. Отдал ему в два раза больше, а он еще отказывался. Хорошему человеку не жалко!
А вот еще 17 жизненных историй о мастерах по вызову, которые начались с простой заявки, а дальше все пошло кувырком.