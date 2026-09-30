19 историй из мастерских и ателье, в которых чувствуется запах кожи, дерева и крепкого кофе

Муж привез мне шубу из рейса. Обычная норка, без выкрутасов, зимы у нас бывают суровые и я часто её носила на работу. Коллега в каракуле, а мне очень нравиться этот мех. И вот зашли мы с ней в магазин и у прилавка просим продавца показать нам товар. Она сразу отдает его мне на просмотр. Коллега в гневе: У нее шуба лучше, значит она и первая?

И уходит. Мы в шоке смотрим друг на друга.

Я даже не думала что она так мне завидует.