15 старых вещей, которые после переделки сделали дом уютнее

Иногда для уюта нужны не новые вещи, а немного краски, терпения и внимания к тому, что уже было рядом. Именно поэтому вторая жизнь старых вещей — это редко просто про реставрацию: чаще это про память, которую едва не выбросили вместе с облупившейся краской, и про дом, который от этого становится только теплее.