15 старых вещей, которые после переделки сделали дом уютнее
Иногда для уюта нужны не новые вещи, а немного краски, терпения и внимания к тому, что уже было рядом. Именно поэтому вторая жизнь старых вещей — это редко просто про реставрацию: чаще это про память, которую едва не выбросили вместе с облупившейся краской, и про дом, который от этого становится только теплее.
- Разбирали на даче старый шкаф. Муж уже тащил его к выходу: дверцы перекошены, лак пошел пузырями... Но я решила оставить: резьба красивая, жалко. Стали снимать заднюю стенку, чтобы укрепить, а оттуда выпал тонкий сверток в газете. Разворачиваю, а там пачка детских рисунков. Мои. С подписью бабушки: «Внученька. 6 лет. Сказала, что будет художницей и купит мне дворец». Я сидела на полу, смеялась сквозь слезы... Шкаф мы отреставрировали, поставили в гостиной, а один рисунок вставили в рамку и повесили внутри на дверцу.
Столик не пришлось переделывать: его просто хорошенько почистили, и место в гостиной нашлось сразу
Я люблю свободно подойти к окну. Посмотреть, открыть, подышать и тому подобное. А тонкие ножки, как и острые углы у мебели не нравятся, я за них цепляюсь. Такая вот.
Старые тумбочки примерили глубокий зеленый и будто перескочили на несколько десятилетий вперед
- От старых хозяев квартиры нам достались два стула. Вид у них был такой, будто они пережили ремонт, переезд и пару семейных драм. Муж сказал: «На мусорку». А я купила банку краски, достала плотную штору, которая давно лежала без дела. Через два дня муж зашел на кухню, сел на обновленный стул и выдал: «Так, второй тоже не выбрасываем». Теперь эти стулья выглядят не идеально, зато на них почему-то все хотят сидеть.
Табуретка прабабушки дождалась новой обивки и снова заняла место у зеркала
красная/ темно зеленая или коричневая обивка с бахромой, и табуретка становится троном перед туалетным столиком, где ее Величество готовится ко сну. А переделали и стал ширпортебный дешевый детский стульчик
- Ремонтировали бабушкину дачу. Муж хотел выкинуть старую дверь из сарая: краска облезла, петли ржавые, вид такой, будто она видела еще царя Гороха. А мне вдруг пришло в голову сделать из нее столешницу для веранды. Стали снимать старую краску, и под ней проступили тонкие карандашные черточки с датами. Пригляделась, и у меня мурашки: это были отметки роста всей нашей семьи. Папа в 7 лет, тетя перед школой, я в 5 лет, даже двоюродный брат, который каждое лето пытался «дорасти до форточки». Оказалось, это была дверь из старой бабушкиной кухни. Мы покрыли ее лаком, положили сверху стекло и сделали стол. Теперь на веранде стоит не просто мебель, а вся наша семейная линейка времени.
Превратить дверь в столешницу - хорошая идея. Получился огромный стол. Для большой семьи самое то.
Реставрация вернула этим стульям и цвет, и домашний характер
Отличная реставрация! Не убили красивую текстуру дерева и вернули благородный вид.
Старый телевизор больше ничего не показывает, зато пластинки теперь хранятся с размахом
Старый сундук открылся, и внутри появился целый швейный уголок
Эту тумбу не стали прятать под краской — ее возраст оказался главным украшением
- К нам зашла однокурсница мужа забрать пару своих книг. Увидела в спальне комод и хмыкнула: «До сих пор стоит? Это мы с Лешкой ему вторую жизнь дали». Я удивилась: муж рассказывал, что реставрировал его с другом Серегой. Позвала мужа:
— Классный комод. С кем ты его переделывал?
Он посмотрел на гостью и неуверенно ответил:
— С Серегой.
Она рассмеялась:
— Леш, меня еще никто Серегой не называл.
Выяснилось, что почти всю работу сделала она, а муж в основном подавал кисточки и снимал ручки. Теперь, когда он обещает что-нибудь переделать, я сразу спрашиваю, позовем ли Серегу.
Чемодан перестал путешествовать и занялся важным делом: бережет пряжу от кота и маленького исследователя
С буфетом уже собирались расстаться, но свежий цвет и новые ручки вернули его в дом
Первоначально был лучше. Может прлсто поднадоел, но объективно дерево красивее.
Радио давно замолчало, зато его деревянный корпус снова понадобился
Старый сервант сменил тяжелый образ на легкий, и комната сразу стала уютнее
Детские рисунки внутри старого шкафа, отметки роста на бабушкиной двери, комод с загадочным «Серегой»... В старых вещах порой сохраняется куда больше, чем видно на первый взгляд. Стоит немного обновить их, и вместе с новым цветом или обивкой в дом возвращаются знакомые детали, воспоминания и особое чувство уюта.
А у вас дома есть вещь, которой вы дали еще один шанс? Расскажите в комментариях.
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