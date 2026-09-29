15 старых вещей, которые после переделки сделали дом уютнее

Интересное
29.09.2026
15 старых вещей, которые после переделки сделали дом уютнее

Иногда для уюта нужны не новые вещи, а немного краски, терпения и внимания к тому, что уже было рядом. Именно поэтому вторая жизнь старых вещей — это редко просто про реставрацию: чаще это про память, которую едва не выбросили вместе с облупившейся краской, и про дом, который от этого становится только теплее.

  • Разбирали на даче старый шкаф. Муж уже тащил его к выходу: дверцы перекошены, лак пошел пузырями... Но я решила оставить: резьба красивая, жалко. Стали снимать заднюю стенку, чтобы укрепить, а оттуда выпал тонкий сверток в газете. Разворачиваю, а там пачка детских рисунков. Мои. С подписью бабушки: «Внученька. 6 лет. Сказала, что будет художницей и купит мне дворец». Я сидела на полу, смеялась сквозь слезы... Шкаф мы отреставрировали, поставили в гостиной, а один рисунок вставили в рамку и повесили внутри на дверцу.
ADME

Столик не пришлось переделывать: его просто хорошенько почистили, и место в гостиной нашлось сразу

© acouple2tree / Reddit
Alena
только что

Я люблю свободно подойти к окну. Посмотреть, открыть, подышать и тому подобное. А тонкие ножки, как и острые углы у мебели не нравятся, я за них цепляюсь. Такая вот.

Ответить

Старые тумбочки примерили глубокий зеленый и будто перескочили на несколько десятилетий вперед

© MaraBrightwood / Reddit
  • От старых хозяев квартиры нам достались два стула. Вид у них был такой, будто они пережили ремонт, переезд и пару семейных драм. Муж сказал: «На мусорку». А я купила банку краски, достала плотную штору, которая давно лежала без дела. Через два дня муж зашел на кухню, сел на обновленный стул и выдал: «Так, второй тоже не выбрасываем». Теперь эти стулья выглядят не идеально, зато на них почему-то все хотят сидеть.
ADME

Табуретка прабабушки дождалась новой обивки и снова заняла место у зеркала

© WuTangFlan78 / Reddit
Иринка
только что

красная/ темно зеленая или коричневая обивка с бахромой, и табуретка становится троном перед туалетным столиком, где ее Величество готовится ко сну. А переделали и стал ширпортебный дешевый детский стульчик

Ответить
  • Ремонтировали бабушкину дачу. Муж хотел выкинуть старую дверь из сарая: краска облезла, петли ржавые, вид такой, будто она видела еще царя Гороха. А мне вдруг пришло в голову сделать из нее столешницу для веранды. Стали снимать старую краску, и под ней проступили тонкие карандашные черточки с датами. Пригляделась, и у меня мурашки: это были отметки роста всей нашей семьи. Папа в 7 лет, тетя перед школой, я в 5 лет, даже двоюродный брат, который каждое лето пытался «дорасти до форточки». Оказалось, это была дверь из старой бабушкиной кухни. Мы покрыли ее лаком, положили сверху стекло и сделали стол. Теперь на веранде стоит не просто мебель, а вся наша семейная линейка времени.
ADME
Светланка БМВ
только что

Превратить дверь в столешницу - хорошая идея. Получился огромный стол. Для большой семьи самое то.

Ответить

Реставрация вернула этим стульям и цвет, и домашний характер

© sandpapergal / Reddit

Старый телевизор больше ничего не показывает, зато пластинки теперь хранятся с размахом

Старый сундук открылся, и внутри появился целый швейный уголок

Эту тумбу не стали прятать под краской — ее возраст оказался главным украшением

  • К нам зашла однокурсница мужа забрать пару своих книг. Увидела в спальне комод и хмыкнула: «До сих пор стоит? Это мы с Лешкой ему вторую жизнь дали». Я удивилась: муж рассказывал, что реставрировал его с другом Серегой. Позвала мужа:
    — Классный комод. С кем ты его переделывал?
    Он посмотрел на гостью и неуверенно ответил:
    — С Серегой.
    Она рассмеялась:
    — Леш, меня еще никто Серегой не называл.
    Выяснилось, что почти всю работу сделала она, а муж в основном подавал кисточки и снимал ручки. Теперь, когда он обещает что-нибудь переделать, я сразу спрашиваю, позовем ли Серегу.
ADME

Чемодан перестал путешествовать и занялся важным делом: бережет пряжу от кота и маленького исследователя

© MissingHubCap / Reddit

С буфетом уже собирались расстаться, но свежий цвет и новые ручки вернули его в дом

© Ben0ut / Reddit
Liubov Bokova-Knopp
только что

Первоначально был лучше. Может прлсто поднадоел, но объективно дерево красивее.

Ответить

Радио давно замолчало, зато его деревянный корпус снова понадобился

© thrpizzuti / Reddit

Старый сервант сменил тяжелый образ на легкий, и комната сразу стала уютнее

© Hawktie / Pikabu
tama
только что

Я тоже подобные шкафы перекрасила в свое время

Ответить

Детские рисунки внутри старого шкафа, отметки роста на бабушкиной двери, комод с загадочным «Серегой»... В старых вещах порой сохраняется куда больше, чем видно на первый взгляд. Стоит немного обновить их, и вместе с новым цветом или обивкой в дом возвращаются знакомые детали, воспоминания и особое чувство уюта.

А у вас дома есть вещь, которой вы дали еще один шанс? Расскажите в комментариях.

А если вам нравятся теплые подборки о доме и людях, которые умеют замечать красоту в привычных вещах, советуем не пропустить:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее