18 уютных балконов, на которых хочется провести последние теплые дни сентября

Еще вчера на балконе жили коробки, сушилка и банка с неизвестными шурупами, а сегодня там стоит любимое кресло, зеленеют цветы и остывает утренний кофе. Иногда нескольких квадратных метров хватает, чтобы устроить дома место, где даже обычный сентябрьский день ощущается как маленький выходной.

Удобный ли балкон — можно спросить у собакена

Когда балкон перестал быть местом для коробок и стал местом для утреннего кофе

laluzz

«У соседей такой вайбовый балкон наблюдаю уже второй год. В любую погоду они продолжают наслаждаться жизнью, создавая такой уют, и я искренне за них рад»

Купили квартиру в старом доме. Я сразу облюбовал просторный застекленный балкон под кабинет. Перед переездом меня отправили в командировку, а жена осталась заканчивать обустройство. Возвращаюсь, она встречает меня немного виновато: «Кажется, я слегка изменила наш план». Открываю балконную дверь, а там велотренажер, гантели и большое зеркало. Жена устроила себе мини-спортзал, но широкий подоконник оставила мне под ноутбук. Теперь по утрам она занимается, а я рядом пью кофе и делаю вид, что работаю. ADME Зоя Дранишникова только что Я тоже вынесла этим летом тренажёр на балкон (для ходьбы) и думаю что он у меня теперь всегда будет там стоять, независимо от времени года .Потому что перед открытым окном ходить интереснее. Ответить

Личный уголок, где особенно приятно побыть наедине с собой

Пока у мамы шел ремонт, она временно переехала к нам и привезла старую швейную машинку вместе с тремя пакетами ткани. Шила на кухне, каждый вечер все убирала и извинялась, что занимает стол. Однажды муж с дочкой начали измерять балкон, но на вопросы отвечали: «Секрет». В субботу отправили маму гулять, а к ее возвращению торжественно распахнули балконную дверь. Там стоял складной стол для машинки, висел органайзер с нитками, а возле окна появилось удобное кресло. Мама осмотрелась и сказала: «Ну все, теперь ремонт у меня дома может продолжаться сколько угодно». Ремонт давно закончился, а по субботам она все равно приходит шить именно к нам. ADME

Когда балкон уже почти терраса, но уют от этого только выигрывает

Учиться здесь явно приятнее, чем за обычным столом

Балкон, на котором обычный день легко превращается в домашний мини-отпуск

Спросили девятилетнего сына, что подарить ему на день рождения. Он серьезно ответил: «Балкон». Мы сначала рассмеялись: там стояли санки, сушилка и коробки после переезда. Но сын принес нарисованный от руки план, а через пару дней к нам приехал дедушка с досками и шуруповертом. Они закрылись на балконе и до вечера никого не пускали. Наконец дверь открылась, и мы увидели узкую лавочку с подушками, карту звездного неба, бинокль и табличку: «Смотреть на звезды можно всем». Теперь вечером там собирается вся семья. А сын больше всего гордится тем, что на его балконе строго запрещено хранить пылесос. ADME Natalia S. только что Только у меня вопрос возникает, а где пылесос? Что-то можно выкинуть, но все равно какое-то хранение должно быть. Ответить

Балкон, который решил стать маленькой оранжереей

Иногда для счастья хватает одного кресла, пары цветов и хорошего света

Когда несколько квадратных метров вдруг стали любимым местом дома

Все лето обустраивали балкон: муж сделал столик, я купила подушки, мама притащила цветы, а дедушка каждое воскресенье спрашивал: «Ну когда уже завтракать будем?» Наконец все закончили, накрыли стол, расселись — и тут зарядил дождь. Мы с мужем подхватили подушки, мама бросилась спасать цветы. Один дедушка даже не шелохнулся. Сидит под козырьком, чай пьет. Кричим: «Дед, заходи!» А он невозмутимо: «Я три месяца этого балкона ждал. Меня теперь отсюда никаким дождем не выгонишь». ADME

Вот ради такого утра можно и правда встать пораньше

Книжки, растения и мягкий свет — классика балконного уюта

После ремонта у нас остался старый бабушкин стол — крепкий, но такой большой, что в новую кухню он не помещался. Родные советовали его отдать, а я все тянула: за этим столом прошло мое детство. Однажды муж вынес его из квартиры и сказал: «Не переживай, вечером покажу». Возвращаюсь — стола нигде нет. Уже набрала воздуха, чтобы возмутиться, но муж открыл балконную дверь. А там из знакомой столешницы он сделал узкую лавку и откидной столик. На краю даже сохранил царапины от моих детских рисунков. Теперь по воскресеньям мы завтракаем на балконе, и отдавать семейный стол больше никто не предлагает. ADME

Готовый балкон, на котором хочется задержаться еще на одну чашку чая