20+ свежих историй о современных детях, с которыми каждый день превращается в маленькое приключение
Поступки и чувство юмора современных детей и подростков порой вводят в недоумение учителей и родителей. Но то, что они — другие, вовсе не значит, что с ними что-то не так! И эти душевные истории как раз об этом — в них есть и светлая дружба, и настоящая доброта, и моменты искренней радости и гордости родителей за своих детей.
- Постучали в дверь. Я открываю, там друг моего сына — первоклассник. Спрашивает, могу ли позвать моего сына. Я говорю, что его нет, он в школе. У них смены разные.
Он говорит:
— Тогда передайте это Мише.
— А это что?
— Это чебурек. Он их любит. Я просто шел мимо и решил купить ему чебурек. Думал, он в школу его возьмет на обед.
- Когда дочке было пять лет, перед очередной поездкой на вахту она дала мне игрушку со словами: «Папа, возьми Пусечку, будешь вечерами играть». Сейчас дочке семнадцать, в июне будет 18. Она давно не играет в куклы, а денно и нощно готовится к ЕГЭ, хочет поступить в университет. А Пусечка всегда в моей дорожной сумке. Она была в Казахстане, Сербии, в ямальской тундре, Красноярском крае, видела белых медведей в Новом порту, тайгу Иркутской области, парму красновишерских лесов, полупустыню Калмыкии и еще массу мест.
У меня есть знакомые, у кого родственники украинцы. То бабушка, то дедушка в роду есть. А то и мама или папа. Или даже сразу несколько национальностей родных. И на работе коллеги с украинскими фамилиями. А давно в России. Им то что делать?
- Моя дочь вчера меня обескуражила. Вы знаете, наверное, распространенный текст, мелькающий в соцсетях. Примерно такой: «Когда я ем роллы, то сначала ем невкусные, а вкусные оставляю на потом. Но потом я наедаюсь и вкусные кажутся уже не такими вкусными». Ну вроде такой мотивационный пост, призывающий не откладывать жизнь на потом.
Вчера мы с Викой ели роллы. Я хотела завести эту философскую тему, спрашиваю ее: «Вик, а ты сначала вкусные роллы ешь или невкусные?» А она отвечает: «Я невкусные вообще не ем».
Не бывает не вкусных ролов. У них разные вкусовые оттенки и их нужно чередовать
- Ехали поездом в Анапу с супругой и дочкой 4 года. В попутчики достался парень лет 12. Он был участником каких-то соревнований по футболу, и вся команда была разбросана по вагону. Им удалось завоевать призовое место, и одним из подарков был крутой шоколадный медведь.
Я уже не помню, но что-то расстроило мою дочь, и она плакала. Парень, глазом не моргнув, подарил моей дочери шоколадного мишку.
Ценен не сам медведь, хоть он был хорош. А то, какое у парня доброе сердце и как он готов отдать свое, чтобы сделать приятно ребенку, которого он не знает.
- Наш мелкий — абсолютно нормальный современный ребенок с гаджетами и при этом руками, растущими из плеч. Они всегда оттуда росли в целом, но сильно это проявилось, когда на некоторое время у него забрали смартфон (он его терял) и дали кнопочный телефон. Ему лет 8 было.
Стал делать поделки из дерева — ложки, вилки, открывашки, доски разделочные. Потом на садовую мебель перешел — табуреты, лавки, столы, верстак. Ну и, конечно, в любой работе помогает мужу — курятник, мастерская, дровник, домик для колес, грядки. У него уже целый набор своих инструментов. А теперь он хочет наковальню и горн!
Между прочим у нас кузнецы очень красивые вещи делают. Ковка может быть произведением искусства. Даже по местному телевидению показывали.
- Сыну 14 летом. На домашнем обучении, из третьего класса забрали по его инициативе. «Я туда иду учиться, а мне мешают!» — сказал он. Организует обучение сам, мы почти не мешаем. Занимается в музыкалке (барабаны, гитара). Еще у него кикбоксинг и футбол. В телефоне сидит, играет в футбол, следит за чемпионатами и кубками. Дома помогает. Внимателен. Своенравен, имеет свой голос в семье... Без преувеличения, поверьте.
- Дело было летом, я с двумя детьми гуляла во дворе. Двор у нас большой и мой младший сын активно его изучал. И вот мы с детьми возвращаемся домой, и я замечаю, что с руки исчез мой фитнес-браслет.
Оставляю детей бабушке и иду обратно во двор в надежде найти браслет. Параллельно включаю блютус, чтобы поймать сигнал с браслета. Выхожу и замечаю, что мальчики, которые играли во дворе, стали на меня поглядывать. Зову их к себе и спрашиваю, видели ли они мой браслет. Все дружно ответили, что нет, но готовы мне помочь в поиске.
В итоге, их было человек 5-6. Каждый включил на телефоне блютус. Разошлись по двору в поиске браслета. Честно, я была приятно удивлена. В течение 5 минут браслет нашелся. Я решила, что ребята заслужили мороженое. Позвала их в магазин и каждому купила то мороженое, которое ему нравится.
- Забираю дочь (чуть больше трех лет ей) из детского сада. Воспитательница рассказывает: «Сегодня дала задание нарисовать что-нибудь из кругов». Моя дочь нарисовала это.
Это копия, оригинал висит в саду. Рисунок как рисунок. Там были и более аккуратные и симпатичные рисунки. Но удивило следующее: когда ее начали хвалить, как же красиво она нарисовала солнышко и тучки, она сказала, что это Солнечная система.
Дело в том, что как раз на днях я рассказывал ребенку о планетах и космосе, показывал видео. Как суровый отец я подозвал ребенка и спросил, почему на рисунке 10 планет, когда я рассказывал о восьми, но быстро был поставлен на место. Оказывается, это восемь планет, Луна и Плутон.
- Вчера в супермаркете у полки с ягодами ко мне подошел четырехлетний Лева. Серьезно представился и поделился «тяжелой» жизнью: у него сложный график — детский сад трижды в неделю! А он любит просто ходить с мамой за бананами. Малыш оказался невероятно деликатным. Прощаясь, серьезно извинился: «Я забываю имена, но твое, Наташа, постараюсь запомнить». Я пообещала сделать то же самое. Мы обнялись. Он такой крохотный и искренний. Обычный поход за продуктами, а на душе теперь так тепло.
- Моему сыну 15, он влюбился в девочку из другого города. Они еще не виделись, только общаются. Он устроился на работу летом. Собирает деньги, чтобы слетать и поздравить ее с днем рождения в августе. Так как он еще несовершеннолетний, то мне надо лететь с ним вместе. Поэтому он зарабатывает на двоих. Пу-пу-пу. Горжусь и переживаю.
С четырнадцати лет можно ездить и летать самостоятельно. В поезде и самолёте можно и младше. Так же в самолёте есть услуга сопровождения ребенка, если маленький.
- Современные дети — это чудо просто. Короче, ситуация: стою я около магазина, жду мужа с сыном, что-то смотрю в телефоне. Подъезжают ко мне двое пацанов на великах, одному лет 8-9, другому примерно 11-12. Тот, что старше: «Девушка, вы очень красивая». Стоит еще так вальяжно с великом и лыбится мне. Я аж растерялась, опешила и звезданула: «Спасибо, мальчик, но я уже давно не девушка». Развернулась и пошла. А пацан помладше мне вдогонку кричит: «А кто вы?» И так от души прям хохочет. Я отвечаю: «Я женщина!» И первый пацан: «Извините! Ну тогда — женщина, вы очень красивая!»
«А вы говорите, современные дети только в интернетах сидят»
- У меня сыну друг в школу приносил кусочек сыра. Они купили какой-то новый, а мой захотел попробовать... А я как-то сварила кукурузу после работы. И сын говорит: «Надо Семену отнести». Ну я обмазала кукурузу маслом, посолила, замотала в фольгу, и мы с сыном пошли. На дворе уже было 11 часов ночи...
- Работаю на укладке брусчатки. Дошли до парка у ДК, возле школы. Работы еще на месяц. Подходит пацан 12 лет, зовут Витек. И говорит: «Хочу вам помочь, чтобы вы быстрее закончили. Сделаю полезное и станице, и себе».
С самого утра с перерывами на отдых и игры был с нами. От лопаты мы его освободили, работал там, где полегче. Чуть позже присоединился его друг Андрюха, 10 лет. До самого вечера парни трудились с нами, то мусор приберут, то поднесут немного плитки. Парни узнали, чем отличается киянка от молотка, зачем песок смешивают с цементом перед укладкой. В конце дня я пошел в магазин, купил лимонада, чипсов и шоколада. Вручил пацанам, поблагодарил за работу, пожал руки и сказал, что растут мужиками.
- Сын 8 лет вчера расстроился, что бизнес не удался и ему нужен срочно новый. Так вот, его бизнес: рисовал настольную игру. Потом понял, что мы с мужем сможем купить ее у него максимум по одному разу. А 100 штук для продажи на Авито рисовать очень долго. В итоге сам пришел к мысли, что нужно делать игру для телефона или компа, чтобы один раз сделать и несколько раз продать. Ищем теперь срочно курсы программирования для детей, где можно делать игры в 2D.
- Моя трехлетка была очень удивлена, когда я вышла на работу. Неизменно до этого она говорила: «Когда вырасту, хочу стать мамой». На вопрос «А работать кем?» отвечала серьезно: «Мамой». Так вот, когда я вышла на работу и стала очень уставать, она сказала: «Я хочу работать мамой, но без второй работы».
- Однажды ранней зимой мой сынишка, прибежав из садика, очень гордо вручил мне засохшую веточку, но на ней были листики, которые показались ему цветами. Когда вручал, утирая носик, очень важно заявил: «Цветоки не красные, но маме же красиво?», поцеловал, и умчался заниматься своими, очень важными детскими делами.
Я поблагодарила его и поставила на кухню эти «цветоки». Стоят уже три года и неизменно радуют глаз. Каждый раз улыбаюсь, когда на них смотрю.
Икебана. У меня стоят на полке две ветки с пушистыми сухоцветами. Подобрала их, гуляя с собакой. Собаки нет уже почти десять лет, а они стоят, напоминают о той прогулке.
- Сын притащил с берега красивые камушки. Установил приложение по распознаванию камней, надеялся найти ценный минерал. Теперь у нас дома есть эпидот, лимонит, гематит и серпентин. Счастья полные штаны!
- Мы попали как-то на деда-таксиста. Ехали с ребенком 6 лет на тренировку. Ну и он начинает спрашивать куда мы едем, что за тренировка, нравится ли. И начинает: «Современные дети балованные, ничего не хотят, книжек не читают, только телефон им подавай, ничего не нравится. Родители балуют, возят на такси на тренировку! Мы сами везде ходили и все знали! А современные дети что-то знают?» Включает музыку и говорит ребенку: «Ты хоть знаешь, что это за мелодия?» Сын: «Бетховен, Лунная соната». Дальше таксист ехал молча.
У моих внуков (недавно 10 лет исполнилось) есть набор карточек с вопросами о космосе. Могу сказать, что они, по-моему, больше о космосе знают, чем я.
«Мой племянник написал письмо Деду Морозу. Современные проблемы требуют современного решения!»
- Как меня прикалывают современные дети! Едем вчера в лифте — я и женщина с маленьким сыном лет 7-8. Мальчик начинает разглядывать кнопки и замечает кнопку «Вентилятор». Мама повторяет ему: «Ш-ш-ш, не нажимай». Он спрашивает: «А что такого-то? Кнопка-то не просто так». Мать ему не ответила ничего. Он все-таки нажал, мать начала возмущаться: «Ты зачем жмешь?» И мальчик отвечает: «Зачем переживаешь? Ведь стало не душно!»
- Сегодня предложила дочери больше не ходить в школу. Ну типа все, давай с завтрашнего дня каникулы, я устала ее возить. Я хочу на каникулы! Знаете, что она сказала? «Не, давай эту недельку поездим, я контрольные не все написала».
- Копаем всей семьей картошку. Как самую юную, мою дочку послали сварить часть с укропчиком и подать с селедочкой на обед. Моем руки, заходим, и тут у всей семьи падает челюсть. Потому что наша дочурка умудрилась накрыть целую поляну. Картошка в мундире, пюре, салат, селедка с уксусом. Она смущенно сказала: «Ну я не знала, какую вы любите больше, чтобы всем хватило». Я бы в ее возрасте сделала просто минимум, а она выложилась. Да еще и накрыла все красиво, на тарелочках, с салфетками. Сказала, чтобы как в соцсетях красиво было. Потому что надо не лопать побыстрее, как утка, а иметь вкус к жизни. Мы как будто прозрели, даже дед не ворчал.
А вот и еще несколько наших подборок о детской непосредственности: