20+ свежих историй о современных детях, с которыми каждый день превращается в маленькое приключение

Поступки и чувство юмора современных детей и подростков порой вводят в недоумение учителей и родителей. Но то, что они — другие, вовсе не значит, что с ними что-то не так! И эти душевные истории как раз об этом — в них есть и светлая дружба, и настоящая доброта, и моменты искренней радости и гордости родителей за своих детей.