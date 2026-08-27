В некоторых отелях дотумкали и реально стали запрещать "бронь" пустующих лежаков с помощью полотенец или сумок)
17 ироничных историй про бабушек, чьи мудрые советы и предприимчивость дарят светлую радость
Они филигранно выбивают себе место в автобусе, с невинной улыбкой освобождают занятые лежаки и одной фразой поднимают настроение всем вокруг. Конечно, речь о бабушках — мастерах житейской мудрости и доброго юмора, светлые и ироничные истории о которых подкупают с первого слова.
- Пришли к бассейну в отеле: людей нет, а козырные места заняты. Специально засекли 20 минут — пусто! Я расстроилась, но тут бабуля по-хозяйски подошла к лежакам, сдернула чужое полотенце и с невозмутимым лицом направилась прямиком к стойке выдачи. Я стояла с открытым ртом. Работнику она на ломаном английском заботливо объяснила: «Люди забыли, я помогаю убирать!» Тот от такого даже растерялся и стопку безропотно забрал. Только ближе к обеду, наконец-то, заявляются хозяева вещей и начинают выяснять все. Бабуля тут же филигранно включает режим «божий одуванчик», мило хлопает глазами и выдает: «Ой, а тут везде висят таблички, что бронировать места нельзя. Я так испугалась, что ваши вещи украдут, пока вас нет, что сдала их администрации от греха подальше! Сходите на ресепшен, они там».
- Загружаюсь на автостанции, пассажиров много, все не помещаются, стоя брать никого запрещают, не беру. На ступеньке бабка, лет 70, в платочке такая, но вполне бодрая. Очень упрашивает меня взять ее в маршрутку. Я ей толдычу: «Нету мест, вы же видите сами, только мое свободное». Бабулька вышла. Пошел закрыть багажник, осмотреть автобус и ехать. Иду и слышу с перрона дикий ржач, народ смотрит на мою маршрутку и сгибается пополам от смеха. Подхожу к своему месту и вижу — оно уже занято бабулей, сидит ждет когда ее повезут.
Когда все пассажиры вытерли слезы и смогли хоть что-то говорить, то девушки с передних сидений рассказали, что когда бабуля садилась на это место они начали возражать, мол сюда нельзя — это водительское место на что был ответ: «Тихо, водитель мне разрешил!»
- Бабушке моей 79 лет, телефоном пользоваться так толком и не научилась, но недавно дети подарили ей умную колонку, чтобы музыку включала голосом и погоду спрашивала. Приезжаю к ней в гости, а она с этой колонкой разговаривает как с живым человеком: «Алиса, доброе утро», «Алиса, а ты поела?», «Алиса, ну что ты молчишь, обиделась?». Я ей объясняю, бабуль, это же программа, она не живая. Бабушка посмотрела на меня с такой жалостью и говорит: «Внучка, я сорок лет с дедом твоим прожила, он мне за всю жизнь „доброе утро“ дай бог раз десять сказал. А эта вон как отвечает».
Вспоминается серия "Соро вернусь" сериала Черное зеркало. После смерти мужа вдова взяла синтетическую копию своего мужа. Вроде внешность его, но это не он.
Только посмотрите, эта девушка позвала на роль подружки невесты свою любимую бабушку. Как же она прекрасна, а ведь бабуле 92 года!
- Заехал с работы в супермаркет. Стою в очереди, а перед мною мужчина с полной тележкой продуктов бодро отгружает все на конвейер. И тут я начинаю чувствовать какое-то копошение сзади, оборачиваюсь, там бабуля, маленькая, хлипенькая, говорит мол: «Сынок, пропусти!» Ну проходи, бабуль. А она подходит к этому мужику и спрашивает есть ли у него карточка супермаркета. Получив отрицательный ответ дает свою со словами: «Сынок, помоги, коплю бонусы эти ваши!» Ну мужик взял ее карту, кассир отсканировала, он рассчитался и ушел... А вот бабуля не ушла! Я рассчитавшись решил за ней понаблюдать. Она подходила в основном к людям с покупками на большие суммы и предлагала свою карту! А бонусы то в этом магазине идут кэшбеком от покупки. Вот такая бабуля!
- Мне был год-полтора, родители куда-то уезжали по делам и оставили меня под присмотром прабабушки. Мама, беспокоясь за меня (я первый ребенок), составила подробные указания, расписала чуть не по граммам как готовить смесь, когда давать, написала что делать в каких ситуациях, выдала эту инструкцию на ребенка прабабушке, спросила: «Вы всё поняли?» А бабуля ей: «Конечно, дорогая, едь уже, все хорошо!»
... Только по приезде маме рассказали, что образования у бабули 2 класса, читать она не умеет вообще — покивала головой на инструкции, отложила и спокойно себе за мной присматривала, так, как умеет.
Странная семья. Никто из них не знал биографию прабабушки и то что она не умеет читать? По-моему отсутствие этого навыка очень сильно бросаться в глаза должно.
- В конце лета, еще в августе, заезжал к бабушке в деревню и помогал ей выкапывать картошку. День выдался тот еще, жара неимоверная. В какой-то момент я плюнул на все и снял футболку. И тут это заметила соседка, подошла к забору и громко спрашивает у бабушки: «Леонидовна, а это что за молодежь у тебя на огороде?» Бабушка, ни капли не смутившись, отвечает: «Да это мой кавалер, пока Петрович не видит, привела развеяться». Соседка зависла с таким завистливым лицом, бабуля хохочет, а я стою с лопатой и не знаю, куда глаза девать. Такое уж чувство юмора у моей бабушки.
Бабушка подарила своей внучке настоящий винтаж — механические часы марки «Заря». Даже не распакованные с чеком и паспортом. Вот так подарок
Судя по тому, что их не распакованными надели на руку, носить не собираются...
- В нашем доме есть консьержка, лет под семьдесят. Каждую смену — в ярком макияже, с укладкой и в самом пестром наряде. Женщина строгая, гостей не пускает, шоколадки и уговоры — это не про нее. Но как-то ко мне приехала в гости бабушка. Звонит в дверь, а я аж опешила — как это ее наш цербер пропустил?! Оказалось, они работали в одном театре, только моя бабуля была концертмейстером, а эта мадам — местной примой. Бабушка нашла ее портрет со старой премьеры и повесила в подъезде, и теперь мои гости — ее гости. А я теперь лично знаю живую легенду из бабушкиных рассказов.
Гостей не пускает? Серьезно?
Люди, купившие квартиры в этом доме, предупреждены, что никого пригласить не смогут и эта крашеная прима продолжает работать 🙄
- Помню, как в детстве бабушка разбудила меня ни свет ни заря. Сказала, что сегодня особенный день, потому что я буду ее «вишневым агентом». Объявила, что у меня важнейшее задание, выдала мне ведерко и спецодежду. Мы вместе отправились в вишневый сад и почти до вечера собирали ягоды, а потом за нами приехал дедушка и забрал весь урожай. Напоследок мы заглянули за мороженым — по словам бабушки, я была «лучшим вишневым агентом» и спасла человечество, а потому заслужила целых две порции! Такие счастливые моменты детства не забываются.
- Бабушка всю жизнь хранила старую жестяную банку из-под леденцов, не разрешала ее трогать, говорила, что там самое ценное. Мы, внуки, были уверены, что золото, украшения, деньги на черный день. Бабушки не стало этой весной. Собрались всей родней, торжественно открываем ту самую банку, замерли. А внутри пуговицы. Просто пуговицы, сотни разных пуговиц. И записка: «От каждого пальто, от каждой рубашки моих родных, что я обшивала за свою жизнь. Я помню каждую». Сначала мы растерялись, кто-то даже хмыкнул. А потом тетя достала 1 и говорит: «Это с моего школьного пальто». А мама: «А это с дедушкиного пиджака, в котором он сватался». Мы просидели до ночи, перебирая пуговицы и вспоминая.
Мини-опрос: кто-то из читателей помнит, какие пуговицы были на его школьном пальто?
Лично я помню только пуговицы с джинсового костюма (его мне мама купила на 12-летие у грузинских цеховиков) - на них был выдавлен рисунок старинной машины 🚙
- Обожаю свою бабулю. Девочке 72 годика, а она каждое утро начинает с зарядки и смузи. По вечерам водит себя на свидания, пьет только качественный кофе (и только на растительном молоке), раз в месяц радует себя новой ювелиркой, отдыхает на молодежных курортах и вообще ведет такой образ жизни, которому я в свои 20 могу только завидовать. Знает все о мужчинах, последних тенденциях моды и секретах красоты. Молодая (а не молодящаяся), активная, шикарная львица.
Я так понимаю это не про рф, если пенсионерка раз в месяц ювелиркой себя балует? Моя бабушка себя раз в месяц мороженым баловала.
- Когда мои дедушка и бабушка ссорятся, а делают это они довольно часто, то дед почти всегда уходит в отдельную комнату, берет телефон, звонит своим друзьям, знакомым, родственникам и жалуется. Бабулю это бесит больше всего на свете, поэтому она разобралась в настройках его телефона, посмотрела, кому он чаще всего звонил, и заблокировала эти номера. Дед не сдался, номера разблокировать не сумел, поэтому начал звонить случайным людям.
Интересна реакция случайных людей, которым левый дед звонит с жалобами)
- Мы с семьей решили навестить нашу бабушку. Предупредили ее и сказали, что она может сильно ничего не готовить, потому что мы взяли суши. Где-то через часа 3 мы приехали и увидели, что бабушка наготовила еды, как на праздник, стол просто ломился уже. В итоге практически весь день мы провели у нее, а когда собрались уходить бабушка вручила нам еще пакеты домашней еды, а о наших суши мы вспомнили уже приехав домой. Позвонили бабуле, хотели поблагодарить за обед и все такое, а в ответ услышали: «Рада, что вам понравилась моя еда, и теперь я могу наедине и в тишине поесть ту заморскую вкуснятину». Вот это, конечно, она выдала!
Этот человек — «живая статуя». И как же забавно, что он позволил бабушке нарисовать на нем, а та в ответ решила подшутить. А еще посмотрите, он принял позу, будто ему неловко за это
- У нас бабушка живет в соседнем дворе, но видимся не часто. А тут моя Машуня пошла в садик, и бабулю, как подменили:"Давайте я отведу«, «Сидите, сама заберу». Решили проследить в чем дело и в итоге даже растерялись от радости. Оказалось, все это время она флиртовала там с охранником. Говорит, приметила его случайно, когда он с работы шел, другого способа познакомиться не было. Вот такая она у нас находчивая. Уже месяц с дядей Колей встречаются.
- Недавно устроился курьером, доставляю все подряд: от пиццы до стирального порошка. Работа вроде норм, тяжело физически, но деньги какие-никакие капают. Через пару дней попал один адрес, дом, где живет моя бабушка. Приношу заказ, и выходит она с подъезда такая невинная: «Ой, и ты работаешь, как приятно!» Думаю, ну совпадение. Потом — снова заказ. Потом еще. И еще. То булка, то чай, то носки. Пятый день подряд я к ней еду, уже просто ржу. Спрашиваю: «Ты что, онлайн-шопингом увлеклась?» А она говорит: «Да нет, просто если закажу, ты приедешь. А то сам-то не заходишь». Вот так. Теперь у меня есть свой постоянный VIP-клиент — бабушка, которая заказывает самые бесполезные вещи на свете, лишь бы я зашел. А я, честно говоря, и рад. Даже если не я доставляю, все равно теперь заезжаю.
А какие ироничные ситуации с бабулями случались у вас?
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