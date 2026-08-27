17 ироничных историй про бабушек, чьи мудрые советы и предприимчивость дарят светлую радость

Они филигранно выбивают себе место в автобусе , с невинной улыбкой освобождают занятые лежаки и одной фразой поднимают настроение всем вокруг. Конечно, речь о бабушках — мастерах житейской мудрости и доброго юмора, светлые и ироничные истории о которых подкупают с первого слова.

Вспоминается серия "Соро вернусь" сериала Черное зеркало. После смерти мужа вдова взяла синтетическую копию своего мужа. Вроде внешность его, но это не он.

Только посмотрите, эта девушка позвала на роль подружки невесты свою любимую бабушку. Как же она прекрасна, а ведь бабуле 92 года!

Странная семья. Никто из них не знал биографию прабабушки и то что она не умеет читать? По-моему отсутствие этого навыка очень сильно бросаться в глаза должно.

Бабушка подарила своей внучке настоящий винтаж — механические часы марки «Заря». Даже не распакованные с чеком и паспортом. Вот так подарок

Судя по тому, что их не распакованными надели на руку, носить не собираются...

Гостей не пускает? Серьезно? Люди, купившие квартиры в этом доме, предупреждены, что никого пригласить не смогут и эта крашеная прима продолжает работать 🙄

Мини-опрос: кто-то из читателей помнит, какие пуговицы были на его школьном пальто? Лично я помню только пуговицы с джинсового костюма (его мне мама купила на 12-летие у грузинских цеховиков) - на них был выдавлен рисунок старинной машины 🚙

Я так понимаю это не про рф, если пенсионерка раз в месяц ювелиркой себя балует? Моя бабушка себя раз в месяц мороженым баловала.