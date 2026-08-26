Я ушла из офиса на фабрику, и работа в цеху наполнила мою жизнь маленькими радостями

Я лет десять в офисе проработала и в какой-то момент поняла, что мне всё это надоело. Сидишь на одном месте с утра до вечера, только и видишь, что экран компьютера. И вечные эти бумажки и таблички, которые нужно заполнять. Но, наверное, ещё бы потрудилась, если бы нам нового начальника не назначили.

Он в отделе настоящий хаос устроил, придирался к сотрудникам постоянно. На работу идти совершенно не хотелось! Решила, что хватит с меня, и ушла. Причём, чем собираюсь дальше заниматься, даже не понимала.