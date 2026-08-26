Мрак. Все эти рассказы печалят. Как вышкол лошадей чтоб потом дороже продать. Буквально.
12 простых фактов про дни в институтах благородных девиц, пропитанных шорохом платьев и шелестом страниц
Культура
26.08.2026
Шелест роскошных платьев, светлые бальные залы, уроки французского и бесконечные разговоры о приличиях... Так вы представляли себе обычный день института благородных девиц? А ведь Смольный, Павловский и другие институты были не просто школами хороших манер. Воспитанницам приходилось привыкать к довольно своеобразным правилам, на долгие годы прощаться с уютным родительским домом и искать маленькие радости от общения со своими «объектами обожания».
- Сейчас бы такое учебное заведение, скорее всего, назвали бы интернатом. Будущие светские дамы безвыездно жили там минимум шесть лет. А в XVIII веке в Смольный и вовсе принимали шестилетних учениц, которые прощались с семьей на двенадцать лет. И да, все каникулы они тоже проводили в стенах института. С родителей же бралась расписка, что они ни под каким предлогом не потребуют вернуть дочерей домой до прохождения полного курса обучения.
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- Новенькую воспитанницу могла окружить стайка других девочек и поинтересоваться, кто ее предмет обожания. Дело в том, что в институтах процветала игра в «обожание» — теплую привязанность к кому-то из старших девушек, учителей или к кому-то из знатных особ. Нередко барышни вздыхали по императору. Если он, к примеру, случайно оставлял в институте носовой платок, тот тут же разрезался на крошечные кусочки, чтобы хватило каждой обожательнице.
- Многие гимназистки зачитывались книгами выпускницы Павловского института благородных девиц Лидии Чарской. Ее сентиментальные «Записки институтки» и «Белые пелеринки» в те времена передавались из рук в руки. Там было все, чего так не хватало барышням в повседневной жизни — таинственные события, пылкие влюбленности. А в 2003 году по книге Чарской «Тайна сибирской княжны» вышел сериал «Сибирочка».
- Старших воспитанниц учили вести домашнее хозяйство. Но нередко такие уроки не приносили желаемых результатов. В своих мемуарах выпускницы Смольного вспоминали об образцовой кухне, где девушкам показывали только некоторые этапы приготовления блюд. Например, учили раскатывать тесто и класть в него начинку, а вот процесс замешивания теста для них оставался загадкой.
Та же история повторялась и с котлетами: готовому мясу придавалась руками институток форма котлет, они обваливали их в сухарях... и затем, после темного для нас промежутка, во время которого котлеты получали неизвестным нам путем съедобные свойства, мы их поедали.
- Конечно же, барышни не все время просиживали в стенах института. В 1773 году «Санкт-Петербургские ведомости» широко освещали «первый выход на гулянье в Летнем саду благородных воспитанниц Смольного института». В этом же году прошла пышная церемония перевода девушек «среднего возраста» в «старший», и состоялся их большой выезд в свет. А художник Дмитрий Левицкий по заказу Екатерины II написал серию портретов воспитанниц Смольного. Почти все из позировавших ему девушек позже стали придворными дамами.
- От поступления в институт и до самого выпускного с девушками были их классные дамы. Сейчас бы их, скорее всего, назвали воспитателями или кураторами студенческих групп. Чтобы попасть на эту должность, нужно было пройти строгий отбор. Классные дамы не вели уроки, они всюду сопровождали своих воспитанниц, обучали их этикету и следили за внешним видом и поведением. При этом их зарплата была выше преподавательской, потому что воспитание считалось гораздо важнее обучения.
- Во главе институтов стояли начальницы. И не все из них были строгими и неприступными дамами. Светлейшая княжна Елена Александровна Ливен возглавляла Смольный институт благородных девиц с 1895 по 1915 годы. Именно благодаря ей воспитанницам разрешили свободно передвигаться по саду, отменив обязательные прогулки парами. Девушкам снизили учебную нагрузку и ввели в расписание подвижные игры на воздухе. А еще во всех помещениях Смольного появилось электричество.
- Помните повесть Александра Куприна «Гранатовый браслет»? Так вот, княгиня Вера Николаевна Шеина, в которую был безнадежно влюблен мелкий чиновник Желтков, в юности училась именно в Смольном. Возможно, оттуда она и вынесла свою сдержанность, благородство и привычку скрывать свои чувства и эмоции.
- Лучшие выпускницы Смольного института благородных девиц получали в награду «шифр». Это был золотой вензель в виде инициала императрицы Екатерины II. Его полагалось носить на белом банте с золотыми полосками. В то время таких выпускниц называли шиферницами. Одной из них была Элена Курагина из небезызвестного романа Льва Толстого. В начале повествования автор упоминает, что «она была в шифре и бальном платье».
Моя прабабушка когда-то училась в Смольном. Помню, я сижу маленькая, а она мне говорит: «А я ведь шиферницей была». Я аж подпрыгнула. Они что там, крышу перекрывали? Как же танцы и манеры? А бабуля хохочет и вытаскивает из комода огромный белый бант и рассказывает, что в ее годы шиферницами называли студенток-отличниц. Им вручали шифр — наградной бант с вензелем императрицы.
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- Дочери больших чиновников учились в институтах благородных девиц в основном за государственный счет и, по сути, были студентками-бюджетницами. Девицы из семей потомственных дворян могли поступить на «платное отделение». И тех, и других активно готовили к придворной и светской жизни. После выпуска любая из них могла стать фрейлиной. Впрочем, среди дворян были и те, кто выбирал для своих дочерей домашнее образование. Литературным примером тому стала Наташа Ростова, которая после замужества забыла про балы и нашла счастье в семейной жизни.
- Вера, Элен и Наташа — персонажи вымышленные. А вот Екатерина Нелидова — реальная выпускница Смольного и фрейлина, которая, по воспоминаниям современников, крутила роман с самим императором. Впрочем, другие называли ее просто «добрым другом и советчиком» Павла I. Нелидова получала от него щедрые подарки, включая бриллианты, фарфор, а также уютный дом недалеко от Петербурга и целую деревню для его содержания.
- Еще одна известная выпускница Смольного — Елена Молоховец, автор знаменитой книги «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве». Именно ей приписывают совет: «Если к вам пришли гости, а у вас ничего нет, пошлите кухарку в погреб, пускай она нарежет холодной буженины, лососины, добавит моченую клюкву, посыплет свежей зеленью и подаст на стол». Но в реальности многочисленные переиздания книги сильно исказили этот текст.
Если бы у меня был такой погреб,я бы сама туда сбегала🤦🏼 кухарке бы не доверила 🤷🏼🤪
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Бонус: девушки из менее знатных семей тоже могли получить образование
Ученицы-первоклассницы за приготовлением уроков
- Для них был открыт Елизаветинский институт. Девушкам давали неплохое образование, а позже они сами становились педагогами или гувернантками. Между прочим, какое-то время здесь проводил фортепианные классы сам Сергей Рахманинов. В 30-е годы прошлого века это учебное заведение получило статус областного педагогического института.
А вот еще 15+ любопытных фактов из мира культуры — на этот раз о балетном закулисье, которое не видно из зала простым зрителям.
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