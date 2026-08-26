12 простых фактов про дни в институтах благородных девиц, пропитанных шорохом платьев и шелестом страниц

Моя прабабушка когда-то училась в Смольном. Помню, я сижу маленькая, а она мне говорит: «А я ведь шиферницей была». Я аж подпрыгнула. Они что там, крышу перекрывали? Как же танцы и манеры? А бабуля хохочет и вытаскивает из комода огромный белый бант и рассказывает, что в ее годы шиферницами называли студенток-отличниц. Им вручали шифр — наградной бант с вензелем императрицы.

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