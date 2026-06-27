20+ забавных историй и фото с дедушками, чьи байки можно издавать отдельной книгой
Старшее поколение обладает особым, проверенным временем чувством юмора, перед которым пасуют любые современные пранки. В этой подборке — простые истории с искренними поступками дедушек и их живыми репликами, которые подарят вам самые приятные эмоции.
- Моего сына-пятиклассника поймали на уроке за сочинением едких стишков про учителей. В школу вместо занятых родителей пошел дед. Завуч совала ему в лицо тетрадку и кричала, что это хамство. Но дед лишь нахмурился, достал красную ручку и прямо в учительской начал исправлять ошибки, приговаривая: «В третьем четверостишии ямб хромает, а метафора про историка — гениальная, чистый Салтыков-Щедрин!» Педагоги от такой наглости онемели, а дед, филолог на пенсии, забрал внука и заявил, что парню нужно развивать слог.
«Ремонтировал вчера сантехнику дедку лет 75. Старенький, с палочкой, дома внучка молодая. Живут бедненько. Сделал я, дедок деньги протягивает. Я не беру, неудобно»
«Дед настаивает. Я в отказ. Собираюсь уезжать, он зовет хотя бы чайку испить. За чаем познакомились. Узнав, что одно из моих хобби — гравировка, он победно умчался в комнату, долго чем-то шуршал там, потом вынес это. Говорит: „Дарю“. Гравер. Немецкий. Боры зубные производства СССР. Новые. Почти полный комплект. Это, несомненно, самый неожиданный, дорогой и искренний подарок за долгое время. Спасибо тебе, дед. А внучку я на свидание позвал — согласилась».
- Только что было. У входа в мини-маркет припарковалась машина, из нее буквально выскочил парнишка лет 20. Ловкий, быстрый, в движениях весь как пружинка, о таких говорят «аж искры летят». Метнулся к дверям магазинчика, открыл их и замер, придерживая. Аж пританцовывал от нетерпения. И вот с переднего сидения с кряхтеньем выбрался дедушка. С палочкой. На плохо слушающихся ногах, поохивая и пыхтя, он шаркает по направлению в двери... Малой ему (с ласковым нетерпением): «Ну деда, прошу тебя, поторопись! Мы и так опаздываем!» Дед поднимает на него молодые глаза и, улыбаясь всеми своими морщинками, говорит: «Внуча, поверь мне! Внутри я бегу!» Аж тепло на сердце.
«Первое селфи, которое дедушка сделал на свой новый телефон»
- Знаете, есть такие случаи в жизни, что, если бы это было не при тебе, а кто-то такое рассказывает, то звучит это точно, как выдумка или сцена из фильма. Но жизнь покруче любого кино. Как то лет 15 назад мы ехали с моим папой, двумя детьми и племяшкой в зоопарк в соседний город за 80 км. Когда детям стало скучно в дороге, дедушка стал с ними играть в игру: кто первым увидит курицу — тому 1 конфетку, кто гуся — 2, собачку — 3, кошечку — 4, индюка — 5.
Дети с энтузиазмом стали высматривать живность, дико пищать, когда видят кого-то и спрашивать: «А если лисичка?» «Ну тогда целая шоколадка!» «А если зайчик, волк, кабан, олень, фазан, сокол, аист?» Дедушка «повышает ставки», прекрасно зная, что шансы увидеть на трассе дикого зверя ничтожно малы.
— Деда, а если медведя? (они в наших краях не водятся)
— Ну тогда целую коробку киндер-сюрпризов!
Посмеялись. А через 5 минут вдоль дороги мужички ведут медвежонка...
«Игрушка, которой 20 лет. Дедушка сделал. Он был кузнецом и механиком»
«А я металлического журавлика сделала. Но самолет круче».
- Болтаем с дедушкой по телефону. Говорю, мол, с подругой нашли ресторан, где вкусные и недорогие суши. Дедуля оживился: «Ой, я тоже знаю такое место! Приходи, я тебе куплю. Такие вкусные!» Я еще удивилась, дед такое не любит, ну да мало ли. Прихожу к нему, а на столе возлегают аппетитные, идеальной формы, с разными добавками... Сушки. И деда довольный — ты ж говорила, что любишь. Так вот, кушай. Отлично чай попили с дедулей, и сушки действительно очень свежие и вкусные. Но на следующий раз я все же угостила его настоящими суши, и дедуле они даже понравились.
- Вспомнила историю с дедушкой. Правда, там я была главным действующим лицом. В общем, всю жизнь считала себя тихим послушным ребенком. Пока однажды не нашла дневник деда, где описан случай со мной мелкой: «Оладия устроила скандал из-за того, что ей не разрешают рисовать на документах. Капризничает, требует мой паспорт с криками „это мое!“»
«3-летняя дочурка попросилась к деду с бабушкой. А в деревне одни старики, подружек не сыскать, взгрустнула. Так дед весь день провозился в гараже и вот что соорудил»
«Внучка счастлива, куклы, дед, бабушка, все сыты».
- Каждые выходные дед за семейным обедом рассказывал, как в молодости поймал сома «весом с меня и ростом с твою маму». Мы вежливо улыбались — ну, классическая рыбацкая байка, деду положено преувеличивать. Прошлым летом решили сделать в его спальне ремонт и переклеить старые обои. Отодрали три слоя, а там прямо на штукатурке строительным карандашом обведен гигантский, во всю стену, силуэт рыбы. Рядом четким почерком выведена дата, вес и размашистые подписи пяти соседей-свидетелей. Измерили рулеткой — длина силуэта ровно 165 см. Мама у меня как раз такого роста. Дед молча зашел в комнату, посмотрел на стену, подмигнул мне и ушел пить чай.
- На остановке встретилась взглядом с дедушкой, и он заговорил первым: «Загадай любое желание — оно у тебя одно». Я почему-то сразу ответила: «Хочу маленькую шоколадку». Дедушка немного огорчился, но тут же полез в карман и вытащил угощение. Пока я стояла, пытаясь сообразить, что это было, он пожелал мне всего хорошего, а сам зашел в подоспевший троллейбус. Я что, упустила настоящего волшебника?
«Дед пришел из магазина и вручил мне это. Тем временем мой рост приближается к отметке 198 см»
«Пришло в сообщениях: „Не ешь их. Такими темпами я вообще не буду до тебя доставать“».
- Рассказала бабушка. Лежали они с дедом на кровати, бабушка у стены, а дед у края. Обычно дед любил спать ближе к краю, а бабушка часто обнималась, чтобы согреться. Вот и в этот раз, замерзнув, она начала пододвигаться к нему, думая, что он как всегда рядом. Ползет, пододвигается, и вдруг вместо деда упирается в холодную стену. В растерянности громко спрашивает: «Ты где?!». И тут слышит дедов смех из-за стола. Оказалось, он давно встал, а бабушка так сосредоточенно к нему пододвигалась, что даже не заметила его отсутствия.
- Иду как-то по району, тащу гирю весом 24 кг, в интернете купленную. Прохожу мимо подъезда, а возле лавочек стоят два пенсионера лет 60-ти. Один из них говорит:
— Молодой человек! Извольте полюбопытствовать: на сколько пудов гирька?
— Ну, где-то на полтора.
— Разрешите, я подниму?
Взял он у меня, значит, эту гирю, раз поднял, два поднял, в воздухе крутанул, поймал за ручку. Я, округлив глаза, спрашиваю:
— А вам сколько лет?
А дед мне:
— 82!
Я обалдел.
«Одна из моих любимых фотографий. Дедушка пытается сфотографировать меня на телефон»
- Однажды я готовила ужин на кухне, а моя дочь играла рядом. Она подбежала ко мне с серьезным выражением лица и спросила: «Мама, а где растут пельменные деревья?» Я переспросила ее не о пальмах ли она. Говорит, дедушка сказал, что пельмени на деревьях растут. Я объяснила, что дедушка у нас шутник и таких деревьев не существует. Тогда я не восприняла это в штыки, но вот когда дочка начала мне рассказывать историю о том, что в Калининграде вместо града с неба сыпется калина, с дедушкой пришлось поговорить. Шутки шутками, а ребенок тут к школе готовится!
- Мой дед работал помощником машиниста. Однажды рядом с одной деревней открывалась небольшая железнодорожная станция. Стоит поезд на рельсах, около него соорудили сцену, на которой важный дядька вещает народу о таком важном событии. Собрались послушать в основном женщины и дети. И тут из поезда выглядывает мой дед и кричит: «Расходись, бабы! Сейчас поезд разворачиваться будет!» Люди кинулись врассыпную от поезда. Через несколько секунд до них дошло, что это была шутка. Все засмеялись и стали стягиваться обратно к сцене. Знатно потом влетело деду за эту шутку.
«Дедушка хранит в кошельке фотку 5-летней меня. Удивительно хорошее состояние для фотографии, которой 20 лет!»
- Помню, когда я ходил в детский сад, мой дед был большим начальником. И вот сидим мы с ним вдвоем, дед копается в документах, а я рисую дракона для детского конкурса. Вдруг деду звонят по телефону, и он минут двадцать что-то обсуждает. Я заканчиваю рисунок, подхожу к деду и прошу написать на листке мою фамилию и номер группы. Дед, не слушая меня, автоматом берет рисунок, наносит резолюцию «Согласовано», расписывается, отдает мне и продолжает разговаривать. До сих пор ржем над этой историей.
- Есть у меня дед. Ему 82 года. Живет он в деревне. Мама рассказала сегодня: дед на этой неделе пошел днем к знакомым. В какой-то момент им стало скучно, и дед был отправлен за аккордеоном. Дедушка пошел домой, взял инструмент, вышел и капитально закрыл дверь (там если щеколду правильно не поставить, то открыть можно только изнутри). Короче, они веселились, танцевали, пели песни. Потом ближе к 2 часам ночи дед пошел домой, а дверь не открывается. Он полез внутрь через окно пристройки (высота от земли до окна примерно 1,7 м, я бы туда не залезла), попал в дом и лег спать. Тот случай, когда понимаешь, что твой дед проводит время круче, чем ты.
«Мой 81-летний дедушка утешает своего лучшего друга после тяжелого дня»
- Ребенок увлекся пиратами: читал книжки про них, играл в них. Приехал в гости дед и заявил:
— Так я тоже пират!
Сын с подозрением спрашивает:
— У тебя повязки на глаз нету и сабли — какой же ты пират?
— Сабля на пенсии не положена, а повязка нужна тем, у кого глаз искусственный. А пирату не обязательно, чтобы глаз — нужно просто, чтобы что-то искусственное было!
— И что же у тебя искусственное?
И тут дед торжественно вынимает челюсть.
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