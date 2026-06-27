20+ забавных историй и фото с дедушками, чьи байки можно издавать отдельной книгой

«Дед настаивает. Я в отказ. Собираюсь уезжать, он зовет хотя бы чайку испить. За чаем познакомились. Узнав, что одно из моих хобби — гравировка, он победно умчался в комнату, долго чем-то шуршал там, потом вынес это. Говорит: „Дарю“. Гравер. Немецкий. Боры зубные производства СССР. Новые. Почти полный комплект. Это, несомненно, самый неожиданный, дорогой и искренний подарок за долгое время. Спасибо тебе, дед. А внучку я на свидание позвал — согласилась».