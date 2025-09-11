20 бабушек и дедушек, которые знали толк в искусстве флирта

Кто сказал, что романтика была скучной раньше? Если вам кажется, что старшее поколение были строже и серьезнее, то их истории знакомств докажут обратное. Мы собрали истории наших бабушек и дедушек, которые еще в юности знали толк в флирте и умели удивлять не хуже, чем современные романтики.

Расскажу и я вам об истории любви моей бабушки и дедушки. Это было в автобусе. Дедушка уступил место бабуле, они разговорились и дедушка спросил: «Куда вы едете?», а бабушка ответила: «На танцы». Но она не сказала куда, а в городе всего 5 клубов было. Так дедушка объехал почти все, пока не нашел ее. Живут в браке уже 50 лет. © Карамель / VK

Бабушка рассказывала, как они с дедушкой познакомились. Он работал неподалеку от ее дома. Она вечером выходила на крыльцо, чтобы хоть взглянуть на него, когда он шел мимо. Он замечал это, а однажды подошел прямо к забору и передал ей цветок. После этого они пошли гулять вдвоем. И все так медленно, романтично, так необычно. Слушала и завидовала, потому что, блин, у нас что? Метнулись в приложении для знакомств, пошли на кофе — и больше никогда не виделись. Хочется мне хоть когда-то пережить такое, как бабушка рассказала. © Палата № 6 / VK

«Мои бабушка и дедушка в 1945 году, когда только встречались. Спустя 73 года они все еще смеются вместе»

«Мои бабушка и дедушка, 1961»

С возрастом он стал более молчаливым, а бабушка оставалась разговорчивой и энергичной. В каком-то смысле они были полными противоположностями, и именно это, как мне кажется, делало их еще интереснее.

Мои бабушка и дедушка познакомилось зимой, на танцах. Он сразу приметил ее, а так как вид у деда всегда был суровый, все кавалеры бабушки просто не решались к ней подходить. Так, злая, решила она вернуться домой. По дороге ей нужно было подняться по замерзшей лестнице. Уже подходя к ней, бабушка заметила, что дед идет за ней. Ух и рванула она тогда... А дед за ней. Но не успели они добежать до середины, как бабушка поскользнулась и, сбив дедушку, съехала на нем с холма. Так и познакомились. © Unknown author / Pikabu

Сколько себя помню, мои дедушка с бабушкой всегда ссорились, ругались и не могли прожить и дня без какого-то спора. И все же они невероятно любят друг друга. И это видно в обычных повседневных мелочах. Дедушка готовит завтраки уже лет 30, исключительно для бабушки. Бабушка всегда стирает ему вещи и никогда не отправляла его на работу без еды. В свою очередь дедушка регулярно раз в неделю дарит бабушке цветы! Самое удивительное то, что у дедушки плохо со зрением, и бабушка часто читает ему книги вслух. Смотришь на это и хочется плакать от умиления. И это все спустя 40 лет совместной жизни! Вот это называется любовь, друзья! Любите! © Карамель / VK

«Мое любимое фото бабушки и дедушки. Сделано летом после их выпуска из школы, в 1950 году».

«Моя бабушка жила через дорогу от магазина мороженого, куда часто заходил мой дедушка. Она наблюдала за ним из окна своей комнаты, пока однажды не набралась смелости пригласить его на свидание.»

Мои бабушка и дедушка вместе уже 59 лет. Удивительно долгий срок, не знаю, смогу ли я когда-то найти того, с кем проживу всю жизнь. Но, смотря на них, искренне верю, что вечная любовь существует. Да, они порой ссорятся. Бабушка прикрикивает на деда, но проходит минут 10, дедуля собирает в поле букетик цветов, приносит бабушке, а она не может на него долго злиться. Вместе работают, вместе отдыхают. И после стольких лет все еще любят друг друга. Удивительная пара, пример для меня! © Палата № 6 / VK

Рассказала сегодня своему семилетнему сыну историю любви моей бабушки и дедушки. Встретились они когда бабушке было 19, дедушке 21. Он тогда только устроился на завод, а она работала в аптеке. Говорят, она сразу ему приглянулась — с косой, скромная, но улыбка просто затуманила его разум. А бабушка потом признавалась, что он ей сначала даже не понравился — слишком шумный какой-то, слишком уверенный. Но он не сдавался. Подходил к ней каждый день, приносил карандаши для записей, домашние пирожки, один раз даже подарил сережки своей бабушки. И она все-таки растаяла. © Карамель / VK

«Я никогда не перестану восхищаться тем, какими красивыми они были»

Мой дедушка преподавал строительство в местном колледже, а бабушка была моделью для универмага и рекламы, потом стала медсестрой.

Мои замечательные бабушка и дедушка в фотобудке в 1952 году

Моя бабушка самая обычная. Ходит в простом пальто, без макияжа, волосы собирает в пучок, ничего особенного. Но каждый год 25 апреля она совсем другая. Достает свое черное бархатное платье, аккуратно надевает жемчужные бусы, красит губы, укладывает волосы. Смотрю на нее и думаю: ну вот, снова как с открытки. Потому что это их с дедушкой годовщина свадьбы. Раньше они всегда отмечали вдвоем, ходили в ресторан. А теперь она одна. Но все равно каждый год собирается, как тогда. Говорит, что они по-прежнему вместе, просто теперь по-другому. И я каждый раз думаю, вот что значит любовь. © Палата №*** / VK

Бабушка недавно рассказывала мне историю о том, как она познакомилась с дедушкой. Он приехал к ней чинить трубу под раковиной, провозился целый день, даже денег не захотел брать. Он ее покорил своим внешним видом и принципами, поэтому у бабушки еще несколько раз за тот месяц «ломалась труба». Они так и начали отношения, затем поженились. © Палата № 6 / VK

На днях мои дедушка и бабушка отметили свою 70-ю годовщину

Когда я выходила замуж, бабушка подарила мне одно из своих обручальных колец — теперь его носит мой муж. Настоящая любовь существует.

«Моя бабушка и дедушка в день свадьбы»

Эту фотографию буквально можно прочувствовать © Araneae__ / Reddit

Мои бабушка с дедушкой познакомились благодаря автобусной остановке. Бабушка тогда работала в библиотеке, а дед был студентом, который вечно куда-то опаздывал. В тот день он бежал на автобус, споткнулся на ступеньке, грохнулся, да так, что разлетелись все его учебники. Бабушка как раз стояла рядом, увидела это, посмеялась, но помогла собрать. Дед психанул, что кто-то смеётся над его «трагедией», начал на нее ворчать. Бабушка пожала плечами и ушла. А потом через пару месяцев они случайно столкнулись в книжном. Дед стоял у полки, выбирал учебник, а бабушка вдруг сказала: «Вы только не падайте, а то кто-то опять смеяться будет». И все, понеслось. © Палата № 6 / VK

«Она была из обеспеченной британской семьи, обручена с другим мужчиной, и во время отпуска дедушка увел ее и увез в Новый Орлеан»

Дедушка был там по программе G.I. Bill, учился на художника-монументалиста. Это была настоящая любовь до самого конца! Твоя бабушка явно поняла, что рядом с ней — настоящая легенда. © mrlinguus / Reddit

«Мои бабушка и дедушка выходят из церкви после свадьбы. Июль 1945 г.»

Такое ощущение, будто я смотрю старый мюзикл, и эти двое напевают и спускаясь по лестнице пританцовывают, а потом вот-вот начнут настоящий танцевальный номер. © bdbdbokbuck / Reddit

Дедушка флиртует с принцессой Диснея... бабушка этим явно недовольна