13 арендаторов, которые вносят не только плату, но и знатного перца в будни

Сдала квартиру тихому мужичку, сама живу в том же подъезде. Спустя время смотрю — к нему девчонки табунами ходят, нарядные такие, молодые. Ну, думаю, приплыли.

И вот как-то пересекаюсь в подъезде с одной такой «посетительницей». Не выдержала, спрашиваю в лоб: «Девушка, а вы все к соседу моему ходите? Что там за движ такой, если не секрет?»

Она на меня так удивленно посмотрела и смеется: «Да вы что! Он же лучший массажист в городе, у него руки просто золотые. К нему на два месяца вперед все расписано». Оказалось, там просто всегда была очередь за здоровой спиной.