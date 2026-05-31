Абсурд, разве нет? В вашей квартире кто-то живет за копейки, и те не платит, квартира в хлам и не могут выгнать? Я в параллельный мир попала?
13 арендаторов, которые вносят не только плату, но и знатного перца в будни
Поиск идеального жильца — это всегда лотерея, где на кону не только деньги, но и ваши нервы. Пока одни арендаторы сдувают с мебели пылинки, другие ежедневно подкидывают поводы для смеха. Наши герои рассчитывали на скромную прибавку к бюджету, а в итоге получили бесплатный абонемент на шоу, к которому их жизнь явно не готовила.
Долго я собиралась с духом, чтобы поднять аренду. Думала, как начать разговор, чтобы не обидеть. Сдаю одной бабушке с дочкой, люди приличные, свои. В итоге звоню, начинаю аккуратно заходить издалека... И вот говорю, что, мол, столько лет цену не трогала, но сейчас — пора. А она мне в ответ так спокойно и по-доброму: «Да, Настенька, все мы понимаем. И на том вам огромное спасибо, что столько лет сдавали нам так дешево!» Аж от сердца отлегло. Столько любви и адекватности в одном звонке! Побольше бы таких адекватных людей.
Не хотели съезжать квартиранты, которых мама мужа пустила за копейки в квартиру, пока муж учился. Через какое-то время они почти перестали платить и убили в хлам квартиру. После месяца данного им на поиск квартиры, они, естественно, не съехали, потому что «им за такие деньги никто сдавать не хочет, и им и тут хорошо». Ясен пень! Тогда терпение кончилось. Муж пришел туда с вещами. Поставил свою щетку с пастой в их стаканчик, повесил полотенце, постелил свое белье на кровать, вещи в шкаф сложил. Сказал, что жить ему негде. Раз они не хотят съезжать — будет жить с ними. И сел себе спокойненько книжку читать. Дома на тот момент был ребенок и жена арендатора. После пары часов скандалов они собрали манатки и съехали.
А мы периодически на несколько месяцев сдавали пустующую квартиру подруге с парнем, они платили только коммуналку. Никаких долгов не осталось, где-то трубы починили, где-то обои подклеили. Просто рай. Стало гораздо лучше, чем было.
Сдал квартиру парочке — совсем еще дети, лет по двадцать. Как-то в разговоре обмолвился, что жилье у меня в ипотеке. Ну, сказал и забыл. Проходит год, и тут девчонка звонит мне и выдает: «Слушайте, мы тут посчитали... Получается, это мы вашу ипотеку закрываем? Значит, мы тоже имеем право на эту квартиру!» Я просто выпал в осадок. Пытался на пальцах объяснить, что аренда — это услуга, а не инвестиционный вклад в чужую недвижку, но там стена. Вообще ничего не поняла, обиделась. В итоге через пару месяцев съехали. Фантазеры, конечно, знатные!
Моя арендаторша платила арендную плату вовремя последние 16 месяцев. Она не только платит вовремя, но и содержит квартиру в чистоте и не доставляет проблем. Я даю ей месяц бесплатной аренды в качестве рождественского подарка. Думаю, она этого заслуживает. Мы все заслуживаем иногда отдохнуть.
Вчера клиент снял квартиру на сутки и через 20 минут написал, что закончил. Во-первых: что можно успеть за 20 минут, во-вторых: зачем для этого снимать квартиру на целые сутки?
Впервые сдавал в аренду квартиру. Пришла девушка с ребенком. Выяснилось, что она работает рядом, есть общие знакомые. На вопрос, на какой период собираетесь снимать, она уверила меня, что минимум на год. Депозита не брал, оплата предоплатой помесячно. Ровно за день оплаты она заявляет, что нашла квартиру и съезжает. Урок преподала хороший.
Я сдавала свою новую квартиру, запись была сразу, на три дня по 3 человека, первые клиенты сразу сняли квартиру — сестры. Я удивилась, думала долго буду сдавать, у многих слышала, что сейчас сдать трудно. Через месяц они видеоотчет отправляют, и я не узнала квартиру. В ванную купили шторки, всякие полочки, штучки на холодильник, квартира преобразилась в такую уютную и гламурную, что мне бы самой захотелось там жить.
Сдала квартиру тихому мужичку, сама живу в том же подъезде. Спустя время смотрю — к нему девчонки табунами ходят, нарядные такие, молодые. Ну, думаю, приплыли.
И вот как-то пересекаюсь в подъезде с одной такой «посетительницей». Не выдержала, спрашиваю в лоб: «Девушка, а вы все к соседу моему ходите? Что там за движ такой, если не секрет?»
Она на меня так удивленно посмотрела и смеется: «Да вы что! Он же лучший массажист в городе, у него руки просто золотые. К нему на два месяца вперед все расписано». Оказалось, там просто всегда была очередь за здоровой спиной.
Заехала к нам в квартиру арендатор: девушка 25 лет, деловая, при заезде оды пела квартире, району и современному двору. Я вот всегда знаю, таких надо остерегаться. Согласилась заселить. Звонит через неделю. «Вы знаете, что тут невозможно жить?» Я: «До вас жили, все было прекрасно. Что у вас случилось?» Она: «Тут ремонты идут, у меня голова болит уже от этого шума, я выезжаю». Отлично, в новых домах везде ремонты, странно, что для нее это было открытием.
У меня была когда-то арендаторша, новая квартира, новый жилой комплекс, новый ремонт... Сразу напрягся, но деньги есть. Звонок через месяц: «Тут соседка сверху ходит на каблуках». Спрашиваю, во сколько, говорит — днем. «И что я должен сделать?» Ответ: «Обеспечьте мне тишину». Съехала, депозит оставила.
Как-то сдавали квартиру после аренды. Арендатор сказала: первый раз вижу, чтобы квартиру отдавали в лучшем состоянии, чем когда заезжали. А мы там много чего починили, отмыли, потому что в первую очередь самим приятно жить в чистоте и комфорте.
Сдаю квартиру. Арендатор недавно написал сообщение: «Я уже неделю не могу готовить. Цветочный горшок упал на плиту и разбил панель. Когда вы поменяете плиту?»
А здесь 17 случаев, когда арендодатели своими причудами сделали аренду по-настоящему запоминающейся