Ох, воду из макарон сливаю только через дуршлаг. Был такой же неприятный опыт.
19 забавных зарисовок о том, как одна нелепость превратила весь день в комедию
Если бы мы знали заранее, что готовит нам грядущий день, то наверняка постарались бы избежать любых бытовых казусов — будь то криво слепленные пельмени или сорок соусников в подарок. Но именно в таких нелепых ситуациях и рождается искренний юмор. Эти жизненные зарисовки лишний раз доказывают: самые смешные моменты случаются тогда, когда мы их не ждем.
- На днях решила я заскочить в кафе пообедать. Глазею вокруг, выбираю место. И тут, кажется, вижу свою старую подругу у окна. Подхожу, сажусь напротив, и давай ей вещать: жалуюсь на работу, спрашиваю, как у нее дела, делюсь последними новостями. И только минут через пять до меня доходит — это ж незнакомая женщина! Она, кстати, слушала меня очень терпеливо. Я, конечно, начала извиняться, мол, обозналась. Она только рассмеялась и сказала: «Теперь я знаю о твоей жизни больше, чем некоторые твои друзья».
- Стою на кухне, муж в соседней комнате. Слышу, тихонько говорит: «Ты пойми, больше, чем я, никто тебя любить не будет». Так, делаю шаг к комнате, спрашиваю: «Кому это ты?» И тут вижу, как он сидит на корточках перед нашей кошкой, тянет к ней руку и отвечает: «Ну, и тебе тоже».
«А у кого еще день не задался?»
- Мой друг из Австралии гостил у меня в США. Как-то официантка спросила у него, хочет ли он отведать суперсалат (super salad). Он ответил: «Нет». Она повторила. Он вновь сказал: «Нет, спасибо». Я поняла, в чем проблема, и спросила: «Ты хочешь суп или салат?» (soup or salad). Он с радостью согласился на суп!
- Села в маршрутку на место рядом с водителем. Какое-то время едем. Поворачивается, спрашивает: «Вы с вокзала? Думаю: с какого вокзала, ты видел, где я села, и маршрут вообще не туда и не оттуда. Переспросила, мол, что-что? Он опять: «С вокзала?» Смотрю на него и в упор не понимаю, что ему надо, просто кивнула. И только потом спустя минут 10 до меня доходит, что он спрашивал: «Вы в спортзал?» Потому что я в спортивном была.
- У нас на работе ввели еженедельные видеосозвоны. Я, думая, что выключила микрофон, начала громко и с выражением рассказывать мужу, какой у нашего начальника сегодня потрясающий галстук. Я даже пропела: «Ой, какой красавец» на популярный мотивчик. В ответ в наушниках воцарилась тишина, а потом раздался голос начальника: «Рад, что мой стиль вдохновляет вас на вокальные подвиги». Коллеги смеялись, а мне до конца дня хотелось провалиться сквозь землю. Это был самый веселый созвон за последнее время.
- Пришли на первое свидание в парк. Весна, тепло, птички поют, романтика. Парень достал из рюкзака стаканчики, термос с чаем и пакетик сахара. Спросил, сколько мне сахару сыпать, говорю, мол, давай две ложки. Тот насыпал мне одну, замер и говорит: «А тебе точно две ложки надо? Просто мама говорит, что вторая ложка — это уже баловство, она у меня по сахару главный эксперт».
«Мои пельмени выглядят так, будто их отчислили из художки»
- Когда моя сестра выходила замуж, в приглашении было указано, что подарки не нужны: наше присутствие — это уже подарок. Сестра еще устно добавила, мол, не хочется получить сотню ненужных соусников. Улучив момент, я объявила родне: «Значит, дарим им соусники (в дополнение к основному подарку)». Многие родственники приехали на свадьбу издалека, и все привезли соусники. Думаю, в общей сложности молодожены получили сорок соусников. Они смеялись до слез, и теперь эти предметы посуды у них висят по всему дому.
Я тоже не хотела, чтоб друзья тратились на свадьбу, думали, что подарить, что одеть...поэтому вообще не сказала, что приглашаю на свадьбу. Сказала, что на костюмировагную вечеринку и все должны придти в определенных костюмах. Целый сценарий придумала, 8 коробок декораций купила. В середине вечеринки объявила, что тематика резко меняется, и криминальный ужин теперь превращается, в свадьбу. Выражения морды лиц у всех друзей были просто бесценны. :) Сначала озадаченные, правильно ли услышали, потом недоверие, ну а когда я длинные перчатки сняла, показала обручальное кольцо и внесли свадебный торт в 3 яруса, то уже ни у кого больше сомнения не было.
- Я подрабатывала певицей в очень востребованной группе музыкантов. Мы играли на шикарных свадьбах, иногда даже у знаменитостей. Однажды на свадьбе меня попросили не петь. Причина? Я, как и невеста, блондинка. Она не хотела, чтобы я ее «затмила».
"Мужчины предпочитают блондинок", но никто не гарантирует невесте неизменность вкусов её жениха.
«Наехали на кочку»
Начало новой жизни в 18 лет!
Ещё самое лёгкое испытание из того, что предстоит увидеть дальше - учеба, брак, работа и прочее.
- Парень пригласил в кино, спросил, что купить пожевать. Я выбрала попкорн. Он взял огромное ведро. Сели в зале, я протягиваю руку, а он отодвигает ведро и говорит: «Давай я буду сам тебе выдавать по горстке? А то если мы будем есть его слишком быстро, к концу трейлеров уже ничего не останется. Вижу, ты какая-то неэкономная!»
- Нам на свадьбу подарили комплект постельного белья для водяного матраса. С открыткой, адресованной «Дугу и Birdie807». У нас нет водяного матраса. Да, и моего мужа зовут не Дуг.
- Я тогда была начинающим стилистом. Клиентка хотела холодный блонд, а подходящего тонера у нас не оказалось. Тогда я подумала: «Просто добавлю синий бустер — и проблема решена». Ее волосы впитали синий пигмент. Я запаниковала и сказала: «Давайте сделаем небольшой уход, раз уж вы здесь». Добавила специальное средство, и это сработало. В итоге у нее получился идеальный холодный блонд. Она продолжила ко мне ходить и однажды сказала, что в тот раз цвет получился идеальным. Я во всем призналась. Она смеялась, сказала, что даже не подозревала, что что-то пошло не так, хотя и думала, что процедура заняла слишком много времени.
«Я думал, что смогу сам подстричься. Но моя машинка решила иначе...»
Эту линию надо продолжить до затылка, и далее идеально ровно. Будет модная прическа"скальпик"
- Выезжаю из Зальцбурга в Вену на машине, полностью загруженной багажом. Стою на светофоре, жду, когда загорится зеленый свет. Ко мне подходит какой-то мужчина и начинает громко говорить и размахивать руками. Я опускаю окно, а он продолжает по-немецки вещать. Я отвечаю, что понимаю только по-английски, и он указывает на заднюю часть моей машины. Выхожу и вижу, что багажник широко открыт, и весь мой багаж вот-вот выпадет. Быстро закрываю багажник, тут же загорается зеленый свет, автобус позади меня начинает сигналить. Я бросаюсь обратно к машине и уезжаю.
Молодец, что не махнул рукой на ситуацию из-за того, что автор тупила
- Я была в Париже с компанией. Мы пошли в небольшое кафе, где у нас был забронирован столик. Внутри сидели люди, но дверь, как мне показалось, заклинило. Поэтому я толкнула ее. Но это были сотрудники кафе: они заперли дверь изнутри, потому что еще не открылись. В итоге нас посадили за столик в самом дальнем углу. Мой муж до сих пор подшучивает надо мной из-за этого случая.
- В Италии я перепутал номер вагона: вместо седьмого пошел в первый. На «моем» месте сидела пожилая пара, в итоге я уговорил их пересесть. Они выглядели очень растерянными, но, к счастью, свободных мест было много. В конце концов, кассир подошел и объяснил мне мою ошибку. Я попытался извиниться перед ними на ломаном итальянском. А потом пришлось тащить за собой весь багаж, пока выходил оттуда.
- На собеседовании в банке рекрутер мне выдал: «У вас есть минута, чтобы заставить меня выйти из этой комнаты». Сделал руки в боки и ждет. Задание я выполнила за 15 секунд: улыбнулась, а потом просто положила его пропуск, который лежал на краю стола, к себе в карман и пошла к двери. В коридоре я услышала топот за спиной: «Стой, верни карту!» На работу меня взяли.
