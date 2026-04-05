19 забавных зарисовок о том, как одна нелепость превратила весь день в комедию

Я тоже не хотела, чтоб друзья тратились на свадьбу, думали, что подарить, что одеть...поэтому вообще не сказала, что приглашаю на свадьбу. Сказала, что на костюмировагную вечеринку и все должны придти в определенных костюмах. Целый сценарий придумала, 8 коробок декораций купила. В середине вечеринки объявила, что тематика резко меняется, и криминальный ужин теперь превращается, в свадьбу. Выражения морды лиц у всех друзей были просто бесценны. :) Сначала озадаченные, правильно ли услышали, потом недоверие, ну а когда я длинные перчатки сняла, показала обручальное кольцо и внесли свадебный торт в 3 яруса, то уже ни у кого больше сомнения не было.