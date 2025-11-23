16 собеседований, после которых хотелось многозначительно произнести: «Я вам перезвоню»

Иногда собеседование похоже не на шаг к новым карьерным высотам, а на странный квест с абсурдными вопросами, неожиданными поворотами и непреодолимым желанием поскорее спрятаться под стол. Мы собрали истории о самых неудобных, странных и совершенно сюрреалистичных собеседованиях, после которых единственный возможный ответ — это многозначительное: «Я вам перезвоню».