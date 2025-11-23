16 собеседований, после которых хотелось многозначительно произнести: «Я вам перезвоню»
Истории
3 часа назад
Иногда собеседование похоже не на шаг к новым карьерным высотам, а на странный квест с абсурдными вопросами, неожиданными поворотами и непреодолимым желанием поскорее спрятаться под стол. Мы собрали истории о самых неудобных, странных и совершенно сюрреалистичных собеседованиях, после которых единственный возможный ответ — это многозначительное: «Я вам перезвоню».
- Выдали мне на собеседовании тест на IQ. Сделала его, думая, что это очередной стандартный этап. Но когда HR глянула на мой результат, ее лицо вытянулось, она посмотрела на меня и выдала: «Знаете, ваш IQ выше ожидаемого в рамках данной позиции, поэтому я попробую узнать, может, в других отделах кто-нибудь вас возьмет». Я там прямо остолбенела. До сих пор не могу поверить, что это было не из сценария для какой-то комедии. © devmasha
- Нанимался я как-то в одну фирму: профессиональное собеседование прошло отлично, и тут мне говорят — «а теперь напишите автобиографию, обязательно от руки». Спрашиваю: «Зачем?» Мне выдают: «Отдадим графологу». Через неделю вызывают уже к владельцу компании, и всё собеседование он почти не на меня смотрит, только вчитывается в заключение того самого графолога. В итоге — взяли. © shmulyian
- У меня на одном собеседовании случился такой диалог. Интервьюер внезапно спрашивает: «А почему вы не делаете маникюр?» Пожала плечами: «Не хочу». На что она уверенно выдает: «Ничего, будете у нас работать — и захотите, и позволить себе сможете». © timidlyforyou
- Не люблю, когда на собеседованиях под предлогом, что «мы тут одна семья», начинают лезть к тебе в душу и задавать слишком личные вопросы. За весь мой опыт прохождения собеседований у меня несколько раз было такое, когда работодатели не чувствовали грань между личным и рабочим. Однажды на собесе директор начал интересоваться, с кем я живу. Когда я ответила, что с мамой, он начал спрашивать, а где отец. Я сказала, что они в разводе, но он начал еще больше интересоваться: где он живет, с кем живет, платил ли он алименты, общаюсь ли я с ним сейчас. Я от неожиданности зачем-то ответила на все его вопросы, так как он будто бы под напором все это спрашивал еще и грозным голосом. Все эти вопросы он задавал в присутствии двух сотрудниц, которые невольно тоже стали свидетелями подробностей моей жизни. Также он спрашивал, сколько зарабатывает мама, кто у нас кормилец в семье, как у нас налажен быт, и еще кучу личных вопросов... У меня остался неприятный осадок. © dianathenumber1
- Меня как-то раз не взяли на работу после теста, который я сдала за 20 минут, хотя он был рассчитан на целый час — да и вопросы там, честно говоря, были для совсем уж несерьёзной проверки. Когда мне сказали заветное «мы вам перезвоним», я сразу поняла: это их кодовый сигнал «вы нам не подходите». © ignatovich.tania
- На собеседовании интервьюер вдруг поднял трубку и спросил номер моей жены. Я ответил, что она сейчас на другом конце планеты, и у них глубокая ночь, да и зачем ему, собственно, номер жены? А он в ответ: «Ну допустим, я ей позвонил, чтобы она ответила на вопрос: какая у тебя самая ужасная привычка?» © MunichRob / Reddit
- «Есть отношения? Я вас поняла. А сколько вы уже в этих отношениях? Считаете их серьезными? Видите ли будущее со своим молодым человеком?» Устраивалась в службу поддержки одного известного сайта. Просили аккаунты социальных сетей! С намеком, чтобы они были открыты на время! Еще всю инфу по родне в анкете надо было написать, вплоть до адресов и их места работы. © linguistki
- Устраивался на техническую должность. В конце спросили, каким бы я был овощем или фруктом и почему. Я ответил, что был бы яблоком сорта «Грэнни Смит»: немного кисловатым, но если испечь вместе с другими яблоками в пироге — то очень вкусным. Это было групповое собеседование по телефону. Они пробормотали, что ответ хороший, поблагодарили за время. Работу я не получил. © PM-ME_TOYOUR_***_PLS / Reddit
- Меня просили объяснить, почему Пикассо считается талантливым художником, ведь он рисовал одни каляки-маляки. Честно, меня это выбесило. Как можно быть таким неосведомленным... © vin.artist.7
- Собеседовалась я как-то по своему медицинскому профилю, и случилась ситуация из разряда «что это сейчас было?». Нас было двое кандидатов, меня не взяли, а другую — да. Когда я осторожно спросила о причине, мне абсолютно серьёзно ответили: «Нам понравились её губы и красная помада» © ainura_booker
- Однажды мне отказали просто потому, что моя бывшая коллега когда-то у них поработала — и через месяц уволилась. «Вы тоже так сделаете, вы все из нашей компании сбегаете», — сообщили мне уверенным тоном. Я попыталась объяснить, что я — не моя коллега и не обязана отвечать за её решения. В ответ мне выдали ещё порцию историй о том, как на её собеседования приходила мама и вообще «опыт с ней был так себе». В этот момент я просто встала, попрощалась и ушла, после чего сразу заблокировала несостоявшуюся «начальницу». © kamila.styles
- Я как-то была на собеседовании, все вроде хорошо. Пока в самом конце хозяин компании не выдал: «А теперь рассказывай честно, где работала и сколько лет стажа? Не верю, что в 26 лет с трехлетним ребенком у тебя беспрерывный девятилетний стаж». Дело в том, что я в 6 лет пошла в школу, перепрыгнула через один класс и в 14 после 9-го класса поступила в техникум. На 3-м курсе, в 16 лет, была на практике в одной компании, и они позвали к себе после получения диплома. И в 17 лет я уже официально начала работать. В декрет не уходила, так получилось, продолжала работать... Не думала, что на собеседование надо копию трудовой носить. © Валентина К / ADME
- Когда-то я работал хэдхантером и разбирал с кандидатом его собеседование в биотех-компании. Он рассказал, что его спросили: «Сколько, по твоим оценкам, в стране заправок?» Он назвал цифру, которая, как оказалось, была довольно точной. Оказалось, что он знает население своего города, знает, сколько у них заправок, ну и прикинул соотношение на страну. Работу он не получил.© MortgageOk4627 / Reddit
- Я отомстила за всех на собеседовании. HR у меня спросила про мой уровень стрессоустойчивости, поэтому на следующем этапе с директорами я задала вопрос: какие ситуации у них возникали, если был поставлен такой вопрос. Лицо директора и ответ — просто сказка. © helga.kurakova
- Пришла на должность дизайнера, мне дали анкету на тему «какой я лидер»: кем видите себя через 1 год, 3 и 5 лет в нашей компании? Я написала, что буду артдиректором, потом директором, а в итоге хозяином вашей компании. В кабинете у хозяина дергался глаз, он сказал, что готовы платить не от 40К, как указано в вакансии, а до 40. Я сказала, что мне мало и я хочу 60, он сказал — нет. Я встала и вышла. На следующий день он позвонил и сказал: 60, и по рукам! Я ответила, что 60 было вчера, а сегодня уже 70. © khorokhorya
- Когда я после курсов и без опыта пришла на своё первое собеседование бухгалтером, директор лично просмотрел мои «корочки» и явно не впечатлился. Спросил, есть ли что-то ещё. Я, с бормотанием «Omnia mea mecum porto» (лат. «Все свое ношу с собой» — прим. ADME), достала нормальный диплом, хоть и не по профилю. Так он даже не взглянул на него — просто выкрикнул: «Приняты!» Оказалось, он фанател от латинских выражений и сам их постоянно вставлял в речь. В итоге мы отлично сработались: я проработала там пять лет, пока он не сменил сферу деятельности. © Alena / ADME
