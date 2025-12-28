Был у нас кот, которого вроде бы закрывали в другой комнате, но который всё-таки умудрился попробовать каждое блюдо на столе
18 историй, которые могли произойти только в Новый год
- Никогда не любил корпоративы, потому что мне всегда было неловко неформально общаться с коллегами. Однажды решил, что этот страх нужно побороть, и на новогоднем корпоративе решил станцевать чечетку. Одолжил специальную обувь, выучил танец, попросил минуточку внимания и неожиданно для всех дал жару. Сначала все шло хорошо, потом я случайно ударил пяткой в другую, упал на елку, а она уже упала на стол. Побились игрушки, стол перевернулся, а вместе с ним салаты и посуда. Это был единственный раз в моей жизни, когда я одновременно и испортил людям настроение, и поднял. © Не все поймут / VK
- В том году написала моя дочь письмо Деду Морозу, попросила она хомяка т.к. мама с папой ей не покупают! Ну я значит подумала и решила что раз просит, значит Дед Мороз подарит ей. Купили в магазине хомяка, добрая тетя продавец сказала, что это мальчик. Дочь в новогоднюю ночь была самая счастливая, не отходила от подарка и придумала имя «Снежок». Живет, значит, наш Снежок, ест да спит и радует дочь. Сегодня подхожу к клетке и вижу в опилках какую-то розовую кучку. И тут я понимаю, что там 5 маленьких хомячков, крик мой слышал наверно весь дом! Вот так наш Снежок оказался Снежинкой! © Мамдаринка / VK
- Помню милую историю из детства. Мама суетилась вокруг новогоднего стола в ожидании гостей. Выносила нарезки, салаты, а я сидела и облизывалась у стола. Но слышала: «Не трогай, это на Новый год!». Покорно помогала маме в ожидании, когда уже все придут и сядем есть. Мы с мамой зашли в гостиную с очередными тарелками в руках, а на столе аврал. Колбаса разбросана, салат подъеден, красной икры стало явно меньше... И наша собака Дашка, которая довольно облизывается под стулом. Я тогда заплакала от обиды и сказала: «Мама, почему ей можно, а мне нельзя?!». Но вы не переживайте, Дашку несильно ругали, праздник все-таки. © Не все поймут / VK
- Давным-давно, еще в начальных классах ездили на экскурсию в вотчину Деда Мороза — Великий Устюг. Экскурсия проходила замечательно, заранее был подготовлен план, и нас с ребятами в сопровождении двух учителей водили по различным этапам вотчины экскурсоводы. У меня денег было только на еду, ничего лишнего. На это деньги и были потрачены, но осталась и какая-то сдача мелочью. На одном из этапов нашей экскурсии (зимней оранжерее) стоял небольшой ларек с сувенирами, и там мне ТАК приглянулся маленький человечек из бересты, что я, набравшись всей что у меня было смелости, впервые в жизни обратилась к продавцу и скромно спросила, сколько человечек стоит. Названая сумма охладила мой пыл. Мелочи дотягивало только до половины цены. Женщина из ларька, приблизившись к окошку, произнесла: «Ну что, не хватает? Ну давай тогда сколько есть. Канун Нового Года все-таки, чудеса должны случаться!» И улыбнулась. Для меня тогда это было так невероятно и впечатлительно, что даже сейчас, будучи уже взрослой детиной с семьей и своими детьми, с теплотой в сердце вспоминаю тот случай. © Не все поймут / VK
- Мои родители развелись, когда мне было пять лет. Отец съехал, а я остался жить с мамой и бабушкой. В письме Деду Морозу я не просил сладкого или подарков. Написал, что очень хочу провести праздник как раньше, всей семьей. Это было настоящее новогоднее чудо, когда отец 31-го пришел с подарками. Пускай они и объединились лишь на один вечер ради меня, но это был лучший день моей жизни! Мама рядом с папой, елка, новогодний концерт по телеку и много салатов. Я был счастлив как никогда! © Не все поймут / VK
А и правда - лучший подарок для ребёнка это ощущение семьи, тепла, родительской заботы...А вы - подарки! Разве это главное в жизни???
- Это было около пяти лет назад. Я, десятиклассница, решила подзаработать на новогодние подарки и устроилась раздавать флаеры на улице. Мороз был ужасный, градусов тридцать. Стою, раздаю, руки и ноги уже не чувствую, но уйти нельзя — работа. Вдруг подходит мужчина, берет флаер, а потом неожиданно спрашивает: «Ты здесь давно?» Я растерялась, а он говорит: «Пошли, согреешься». Довел меня до ближайшей кофейни, купил горячий чай, велел сидеть и согреваться. Сам взял мою стопку флаеров, сказал: «Я сам все раздам» и ушел. Через какое-то время вернулся с пустыми руками, сказал, что все сделал. Просто так, из доброты © Не все поймут / VK
- В течение последней недели мы с женой собирали подарки для наших двух детей в кладовке, примыкающей к дому. Вчера около полудня мы получили большой подарок, поэтому я убрал из сарая складной стол и велосипед дочери, чтобы освободить место. Запер дверь и пошел относить велосипед на задний двор. Спустя 3 часа моя жена вернулась домой и хотела начать заворачивать подарки. Но ключ пропал! Ключ висит на отдельном брелоке. А я вообще не представляю, куда я его подевал. Если он лежал у меня в кармане, то мог выпасть где угодно. Я проверил все места, все поверхности внутри и снаружи дома, на которые я мог по рассеянности положить ключ. Все безрезультатно. У нас оказались подарки на сумму более 600 долларов, которые лежат не распакованными в недоступном сарае, и я понятия не имею, как их достать до праздника. Короче, в итоге позвонил слесарю, а тот приехал через 10 минут, взломал замок и сделал мне новый ключ. © CharlieB220 / Reddit
А я пошла выносить мусор в испании. И вижу,в траве возле контейнеров что-то блестит.А это прямо связка ключей- штук 20 не меньше. Принесла в бар,там хозяин всех знает. Короче, через пару часов хозяина нашли. Говорят, был очень благодарен.
- Моя тетя Лена — вечно молодая душа, хоть и ей уже под 70. В молодости ей пришлось сделать операцию на носу, и после этого у неё была специфическая особенность — когда она смеялась, одна из ноздрей свистела. Это стало очень забавно, когда наша семья собиралась за одним столом. Всегда был тот, кто шутил про тетю Лену, она начинала смеяться, а её нос свистел. Особенно ярко помню одну новогоднюю ночь. Дядя Коля рассказывал анекдот, и на пике смеха нос тети Лены начал свистеть так громко, что даже салют на улице не мог его перекрыть. Мы все начали смеяться еще больше, а тетя Лена пыталась сдержать смех, но в итоге просто убежала из комнаты от смеха. Теперь, когда семья собирается, мы иногда специально рассказываем анекдоты, чтобы услышать этот свист. Это уже стало нашей семейной традицией! Но, конечно, все делается с любовью и уважением к тете Лене. Она, кстати, сама относится к этому с юмором! Нам всегда есть, чему посмеяться вместе. © СИТУАЦИЯ / VK
- Никогда не понимал людей, которые 31 декабря стояли на кассе с полной тележкой. Как будто бы только сейчас узнали, что Новый год. В этом году понял. Был у меня порыв поздравить детей, нарядившись Дедом Морозом. С женой три года разведены и не особо общаемся, поэтому заранее и не предупредил ее. Я весь при параде, с порога начинаю читать стихи, а вижу только ошарашенные глаза бывшей — дети на празднике с бабушкой. Я уже было ушел, как жена буквально выбегает в подъезд и уговаривает зайти на салатик. В общем, поздравил я бывшую жену. А потом мы решили, праздновать вместе, и, как угорелые, носились по магазинам, скупая то, что осталось. Стояли мы в супермаркете с полной тележкой у кассы почти целый час. Я все бурчал, что долго, и один дедок мне сказал мои же слова: «Сынок, так о празднике-то год назад известно было, а ты только сейчас спохватился». А я стою, обнимаю жену и поверить не могу своему счастью, ведь утром о празднике еще и речи не шло. © Подслушано / VK
На бокальчик)) А про "салатик" они позже решили. Только история умалчивает, сошлись ли снова, после объятий и совместного праздника.
- До нашего глухого сибирского поселка цивилизация доходила очень медленно — по ТВ были два канала, а дорога до города только зимой. Особый восторг был тогда, когда приезжала моя старшая сестра — она училась в краевом центре и приезжала домой только на Новый год и летом. Она всегда привозила с собой кассеты с модной тогда музыкой, и на пару недель я становился самым популярным в поселке — все, у кого были магнитофоны, приходили ко мне на перезапись. Сейчас, когда даже там есть быстрый интернет и сетевой супермаркет, это кажется дикостью, но тогда это казалось чем-то важным и даже трогательным. © Послушано / Ideer
- Я в Новогоднюю ночь решил рискнуть поработать в такси. Тарифы уж слишком сильно привлекали мою алчную душу. Естественно, нарвался на сложных клиентов. Но был и забавный мужчина Толик, который вызывал меня аж три раза за ночь. Все три раза я вез его от разных мест к одному дому. Слушал его разговоры о любви, о том, как он любит свою Надю, как жить без нее не может. В третий раз приехал, даже не стал спрашивать адрес, сразу говорю: «Ну что, дружище, к Надежде?». Он так вдохновленно ответил: «Да! Теперь я полон надежды, что у меня с Надеждой все будет прекрасно!». Я довез его, пожелал удачи и больше он мне не звонил. Очень надеюсь, что у него с Надеждой все сложилось. © Не все поймут / VK
- Кaк-то зимой мы кyпили тyшкy поpоcенкa, чтобы зaпeчь eго цeликом к новогоднeмy cтолy. Так как в моpозильник он нe влезал, eго положили нa бaлкон. Полтоpa мecяцa cпокойно пролежал — можно было нe волновaтьcя зa пpaздник. Когдa пpишло вpeмя eго готовить, он cильно поxyдeл, оcтaлacь cвинaя, зaмеpзшaя шкypкa, нaтянyтaя повepx коcтeй. Cинички постарались. Они оcтaвили нecколько жил и немного мяca, но это вcе было в пepьяx. Иcтоpия чeм-то cмeшнaя, ecть что вcпомнить. © Just Story / VK
Толик! Что же с тобой было в ту ночь, раз так куролесило и только с третьего раза попал к Надежде. Если попал, конечно. Опять история, где только раззадорили фантазию! 🙄
- На дворе был 1978 год, Новогодняя ночь, нa yлицe −45 °С. Нaм, бывшим одноклaccникaм, по 21 годy, и мы вcтpeчaeм 1979-й в квapтиpe одной из наших подруг. Я пpишeл c дeвyшкой, c котоpой нeзaдолго до этого познaкомилcя и, cоотвeтcтвeнно, пошeл eе пpовожaть до домa, в 5 чacов yтpa, кaк зaкончилоcь вeceльe. До eе домa 500 мeтpов, но нa yлицe было yжe −50 °С. Зaкpыв лицa, почти добeжaли до подъeздa, но онa кaтeгоpичecки откaзaлacь отпycкaть мeня домой. Тpaнcпоpт нe xодит, a до домa 2 км. B общeм, нaвepноe, cпacлa онa мeня тогдa. Eе pодитeли нaпоили чaeм и отпpaвили мeня нa боковyю. B общeм, в этом годy 43 годa, кaк мы жeнaты. Двоe дeтeй, внyк и двe внyчки. Cпacибо тeм моpозaм. © Just Story / VK
- Однажды я встретила Новый год так необычно, что до сих пор не верится. Мы с друзьями провели отпуск в Таиланде, и наш рейс в Москву был запланирован на новогоднюю ночь. Мне было грустно ровно до того момента, как самолет начал снижаться. Мы с друзьями прижались к иллюминатору и увидели тысячи ярких огней салютов и фейерверков, словно море звезд под нами. Как же это было красиво. Никогда не забуду. © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя девушка всегда хотела собаку. Каждый раз, когда мы ложимся с ней спать, она берет плюшевую игрушку в виде щенка, кладет его рядом и целует на ночь в носик меня и его. Она еще не подозревает, какой милый и мохнатый сюрприз ее будет ждать на Новый год от меня. © Послушано / Ideer
Первая история, очень классная. Молодцы все участники (парень, девушка, её родители).
- Дело было незадолго до новогодних праздников. Иду по улице, попиваю лимонад из бутылки, куртка нараспашку. И вижу, что прохожие смотрят на меня удивленным взглядом как на сумасшедшего. И тут я понимаю, что лимонад то в бутылке еще есть, но он перестал течь. Первый попавшийся термометр над входом в метро все объяснил — у нас аномальные морозы под −40 градусов по Цельсию. Даже местные старожилы удивились такой погоде на Новый год.
- Пришел на новую работу, а там непрерывный процесс, то есть в цеху постоянно должна быть бригада. Ну спрашивают: «Кто хочет быть Дедом Морозом?» Я тихонько интересуюсь «А это как?» Оказывается, в прошлый год два человека уволились из-за того, что смена выпала на новогоднюю ночь. Поэтому директор придумал давать за такую смену не двойную оплату, а пятерную, чтобы работник купил домой подарки. © Убойные Истории / VK
- Перед новым годом по офису прокатился слух, что одну коллегу сбил Лексус. На работу она не пришла, все были в шоке. В конце концов выяснилось, что вечером, прогуливаясь по городскому скверу после вечеринки, она увидела коня, который катал посетителей, и стала к нему приставать с целью погладить. Коню не понравилось, что к нему пристает эта дама, он ее укусил и слегка лягнул. Коня звали «Лексус». Коллега на следующий день пришла в себя и побежала в больницу. Там ей назначили уколы от бешенства и прописали здоровый образ жизни. А новый год через неделю. И всю эту неделю она бегала по скверам и искала этого коня, чтобы взять у хозяев справку, что он привит. В итоге коня она нашла, и финалом истории стал новогодний корпоратив в загородном клубе «Конюшенный двор», в котором весь офис коллегу поздравлял со счастливым окончанием этой истории. © Убойные Истории / VK
Так прям и поверю про мужчину в -40 с курткой нараспашку и лимонадом....это сколько до этого нужно было выпить спиртного?
Такой мороз, аж напиток заледенел, но без термометра, мужчина ничего не почувствовал? 🤔