У меня дочка Дарина, но дома чаще называем Даша, сама так же представляется. Когда переводились в сад воспитательница поставила её Дариной, а сама в итоге хочет сокращают именем😶 А все остальные полным. Так в итоге с одной воспитательницей она Дарина а с другой Даша😅
17 историй из детского сада, которые родители пересказывают со смехом даже спустя годы
Истории
50 минут назад
Детская сообразительность — штука удивительная. Порой она обезоруживает воспитателей, ставит в тупик родителей и заставляет прохожих вытирать слезы от смеха. Самое веселое время начинается, когда малыш начинает ходить в детский сад и 17 историй из этой статьи лишнее тому доказательство.
- Забираю дочь из сада, а она загадочная такая. Спрашиваю: «Как дела?», а она выдает: «Мам, а ты знаешь, что папа каждый день деньги другой тете отдает?» У меня земля из-под ног ушла. Решила разузнать, красивая ли, молодая ли. Дочь кивает: «Ага!» Она ему улыбается, а он ей карточку прикладывает — пик! — и она ему еду дает«. Выдохнула. Оказалось, это кассирша в пекарне у дома, куда муж с дочкой иногда заходят за булочкой. Но эти пять минут, пока я выясняла личность «разлучницы», стоили мне десятка седых волос.
- Племянник пришел в новый садик и сказал, что его зовут Матвей. Мама тоже уточнила, что просит не сокращать его имя. На что воспитатель сказала: «Мне удобнее звать его Мотя, мы тут без официозов». Племяш не задумываясь ответил, что ему тогда удобнее звать ее Аля, потому что Альбина Альбертовна ему сложно выговаривать. Теперь он снова Матвей. © svetanarakete
- Мою дочь зовут Маргарита, недавно начали водить ее в детский сад. Там мне дали анкету, где в том числе был вопрос: «Как вы называете ребенка дома?» Я указала, что Марго или Маргоша. Как-то так сложилось, что так ее всегда называли. Сейчас внезапно стало интересно, и я спросила у дочери, как ее называет воспитатель. На что она сказала: «Она почему-то называет меня Рита, но я попросила называть меня Маргарита Максимовна». © sibiryachka_sofya
- В детстве, мы с другом в садике, на прогулке, набрали червей в карманы. Чтобы мы этого не делали, нам сказали, что так нельзя, им без земли будет плохо. Ладно... На следующий день мы набрали половину кармана червей и половину кармана земли, чтобы червячки себя хорошо чувствовали. © Аrchibald Cronin / Ideer
- У моего брата была отличная память. Их высадили на горшки с котиками, птичками, цветочками, а он запомнил, кто где сидит, с первого раза. После тихого часа все сели на горшки как попало, так он подошел к каждому и пересадил как надо. Воспитатели катались со смеху. © Дождь Из Мужиков / ADME
- У нас с дочкой есть традиция по утрам: когда едем в садик, ставим две песни, одну мою, одну ее. Обычно она выбирает «Аманда, Линда и Роуз» как уважающий себя ребенок 4 лет. Но однажды говорит: «Мам, включи Лоол». Я в ступоре. Про куклу LOL? — «Нет, мам, лоол! Ну лоол!» В итоге я только через 3 дня догадалась, что это песня Кэти Перри «Roar». Доча картавит. © thequietexpert
Дождь из Мужиков - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали.
- К маме подошла воспитательница и говорит: «Ваш сынок, кажется, слышит плохо. Провериться бы». Мама обалдела. Воспитатель объясняет: «Я его зову, а он не откликается, вот смотрите. Даня! Даня!» Даня, конечно, ноль реакции. Тут мама как гаркнет: «Даниэль!» Мальчик оборачивается и бежит к маме . Оказывается, он просто даже не понимал, что воспитатель к нему обращается. © loreign_laurant
- Знакомая воспитательница рассказывала. Далее с ее слов. У нас проверка недавно была. Пришли в группу, увидели ковер и сказали, что по нормам он должен быть прибит к полу гвоздями. По причине того, что ковер может загнуться и об него можно споткнуться. Сказано — сделано. Ко следующей проверке было все исправлено. Но новый проверяющий возмутился, что ковер прибит гвоздями. Потому что по другим нормам ковер обязательно нужно выбивать на улице, а раз он пригвозден, то уже не получится. Сказали, чтобы к следующей проверки никаких гвоздей не было. © Unknown author / Pikabu
- Мама работала воспитателем. Был в группе мальчик — сын богачей. Ел плохо, говорил: «Мы такое не едим». Один раз его долго не забирали, он голодный. Мама спрашивает, мол, чем тебя покормить? Он: «Вы такое не готовите». Она не сдается: «Что же это?» А тот выдал: «Яичница». © Подслушано / Ideer
- Как-то я пришла на работу в фиолетовом платье (я воспитательница в садике). Подошел ко мне один мальчик и сказал: «Вы такая красивая в этом платье! Почти такая же красивая, как я!» © nellirn / Reddit
- Пришла в детский сад за дочкой. Милая воспитательница рассказала мне историю, как один папа привел ребенка в чужую группу. Я хохотала, мол, это ж надо так перепутать. Хохотала до тех пор, пока она, строго глядя мне в глаза, не сказала, что этим папой был мой муж. Она вывела детей на прогулку с утра и увидела, что девочка с ее группы активно бегает на соседнем участке, который принадлежит совершенно другой группе. Тамошняя воспитатель была на подмене и чужого ребенка не усмотрела, а дочери было интересно в новой группе с новыми детьми. Хорошо хоть садик оказался тот. © kalinina_zvezda
- Забираю сына из детского сада. Выходит воспитатель и рассказывает: «Сегодня во время полдника он заметил, что я просто сижу за столом, без тарелки, отломил половину своего пряника и подошел со словами: „Угощайтесь, вы же проголодались“ и, знаете, мое сердце прям растаяло. Спасибо, что воспитали такого доброго и внимательного мальчика!». © muza.saparova
- Отвела сына впервые в садик. Вечером забираю, а ребята кричат ему: «Пока-пока, Александр!» Все бы ничего, вот только сын у меня — Никита. Спрашиваю: «Воспитательница перепутала или имя твое не запомнила, а ты постеснялся ее поправить?» А этот маленький кадр вдруг выдает: «Не-е-ет, мам. В садике я буду Александр». А зовут его Никита. © story.live._
- Забираю дочь из садика. Стоим с мамашами, воспитательницей и директором сада, болтаем. Заходит чей-то папаша, хватает одного мальчика на руки, подкидывает со словами: «Привет, дорогой!», а потом ставит обратно: «Ой, это не мой» Мамки смотрят с осуждением, директор сада в шоке. Папаша молча забрал своего, и они быстренько ушли. © innafl
- Отвела дочку в садик. Это был ее первый день. Вся испереживалась и пошла забирать на час раньше положенного. Шла и представляла, как она меня увидит и побежит в мои объятья, как будет рада, что я за ней пришла раньше. А она меня увидела и как закричит: «Нет, мама, я хочу остаться в садике!» Ну капец. Кое-как увела ее домой. На следующее утро дочь проснулась и ее первыми словами были: «Мама, мне надо собираться в садик!» © maybebat*** / Reddit
У меня сын Никита, но в первом классе подружился с мальчиком Сашей, и стал мне говорить, что тоже хотел бы быть Сашей, и почему мы его так не назвали. Но через некоторое время его имя ему снова понравилось.
- Пришла за дочкой, наблюдаю за группой через видеокамеру в коридоре. Рядом стоит отец пацана из нашей группы, тоже смотрит и говорит: «Помогите мне моего найти, я забыл, в какой он был с утра одежде, и теперь не пойму, какой из них мой сын». © ovcharova_svetlana
- Меня пришел папа забирать из детского сада, а ему говорят: «Нет такой». Как нет? Где мой ребенок? Хорошо, мимо проходила нянечка, которая услышала этот разговор, вспомнила меня и сказала, что я уже месяц как в другой садик хожу. © saida3876
«Помогите мне моего найти, я забыл, в какой он был с утра одежде, и теперь не пойму, какой из них мой сын "- нужен ли такой " папа"?
