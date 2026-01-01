20+ теплых историй из школ и детских садов, которые согревают будто чашечка какао

Любой обычный день педагога или воспитателя с детьми — это маленькое приключение. Сколько же нужно терпения и мудрости, чтобы порой уследить за непоседами! А иногда кто-то из детей что-то смешное ляпнет или сделает так, что с трудом удается сдержать хохот. Почти в каждом классе есть свой «Вовочка», который задает учителям неудобные вопросы. Родители тоже порой чудят: например, могут на урок вместо мотка ниток положить ребенку молоток, просто неправильно прочитав сообщение от педагога.