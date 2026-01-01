Потому и не спалилась, что подписывала мама, своим почерком...
20+ теплых историй из школ и детских садов, которые согревают будто чашечка какао
Любой обычный день педагога или воспитателя с детьми — это маленькое приключение. Сколько же нужно терпения и мудрости, чтобы порой уследить за непоседами! А иногда кто-то из детей что-то смешное ляпнет или сделает так, что с трудом удается сдержать хохот. Почти в каждом классе есть свой «Вовочка», который задает учителям неудобные вопросы. Родители тоже порой чудят: например, могут на урок вместо мотка ниток положить ребенку молоток, просто неправильно прочитав сообщение от педагога.
- В школе на День святого Валентина выставлялся «почтовый ящик» на первом этаже, куда можно было анонимно положить валентинки. Ближе к вечеру старшеклассники ходили по классам и раздавали их получателям. Мы с мамой любили прикалываться: покупали несколько валентинок в магазине рядом с домом, и мама подписывала их разным почерком для моих одноклассников. Потом, когда одноклассники получали свои «признания в любви», они довольные бегали и пытались вычислить своих тайных поклонниц. Когда мы были совсем мелкими, на одной из таких открыток я нарисовала большие красные губы, и один одноклассник ходил и сверял этот рисунок с губами всех девочек из нашего класса. Не знаю, как я ни разу за столько лет не спалилась, но было весело. И мальчики сразу на глазах расцветали.
- Была долго на больничном. Возвращаюсь в школу, а учитель по информатике у меня спрашивает: «Как сборы прошли?» Я на него с удивлением смотрю — не понимаю, о каких сборах вообще речь. Оказалось, что мой одноклассник все это время рассказывал учителю, что я уехала на сборы по бобслею. А дедуля принимал все это за чистую монету. Ну, я тоже решила не отставать: через пару дней как-то пришлось к слову, и я рассказала учителю, что этот одноклассник занимается латиноамериканскими танцами. Думала, он смутится, но мальчик не растерялся. Когда его вызвали к доске, он подошел к ней, пританцовывая, и со словами: «Танцы — моя жизнь». Потом нам двоим попало за наши «сказки». Столько лет прошло, а я все равно со смехом это вспоминаю. Мы потом с ним, кстати, на выпускном танцевали.
- Молодая учительница ушла на больничный, пришлось подменить ее на уроке. Сажусь за стол, смотрю направо — у нее там маленькое зеркальце, налево — губная помада с духами. Я глаза вниз опустила, а там,на полу стикер: «Ты самая красивая». Улыбнулась. Все мы такими были в начале пути.
- Маму предупредили, что в школе будет костюмированный праздник. Для меня она нашла костюм снежинки, а сама решила нарядиться в зайца. И только придя непосредственно на праздник, она поняла, что «костюмированный» этот праздник только для детей. До сих пор сохранилась общая фотография, где все мамы нарядные, в платьях, а моя мама — заяц. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Старшеклассники переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и пошли по классам вручать подарки учителям. У меня был 5 класс. Когда мне вручили коробку, малыш на первой парте спросил, почему им не принесли подарки. Я растерялась, а сосед этого мальчика как засмеялся и выдал ответ на миллион: «Это потому что учительница вела себя хорошо, а мы — нет». Весь класс дружно посмеялся.
- Был у нас своеобразный историк в пятом классе. Под настроение он любил устраивать нам викторины и задавал рандомные вопросы. Мы все нервничали, потому что он мог спросить что угодно. Доходит очередь до меня. Я опережаю его вопрос и говорю: «А давайте я вам задам интересный вопрос? Если не ответите, то поставите мне пять». Он заинтересовался и говорит, мол, давай. Я спрашиваю у него, насмотревшись с бабулей познавательных программ: «Как в будущем нам поможет адронный коллайдер?» Он подумал, подумал, не нашелся с ответом и усмехнулся: «А ты молодец». Пятерку поставил.
- У вас был такой опыт: учитель выгоняет из класса вашего друга, вы начинаете ржать, как дикая лошадь, и он сразу же говорит: «Выйди вслед за ним»? Вы выходите и уже в коридоре ржете, как две гиены. Учитель надеется, что вы все же разумные существа, успокоитесь и зайдете обратно, попутно извиняясь. Но вы уже летите по лестнице в столовую, чтобы купить ушко или этот шедевр всех школьных столовых — тесто с колбасой и перцем под названием «пицца», и там сидите до звонка. © lesunvl
- Когда сыну моих друзей исполнилось три, папа собрал ему шведскую стенку. Если ребенок по ней не лазал, он на ней висел. Даже спать пытался на антресолях, куда можно было попасть с верхних ступенек.
В пять Диму отдают в детский сад. В первый день мама приходит его забирать. Ей навстречу радостно выбегает вся группа, и все кричат, что научили ее ребенка забираться на лесенку! Мама в недоумении отводит ребенка в сторону и интересуется, что это было? Оказалось, что на занятиях по физкультуре им велели лезть на шведскую стенку. Дима, отстаивая свое личное пространство, заявил, что не умеет. И целый час вся группа во главе с воспитателем объясняла Диме, куда ставить ножку, где держаться ручкой. Этот хитрец за час ни разу не улыбнулся... Изображал, что ничего не понимает, а когда надоело — поднялся на три ступеньки. © Panakiya / Pikabu
- Работаю в детском саду воспитателем. Дети готовятся ко сну. Уговариваю помазать зеленкой царапинки, полученные во время прогулки — все на отказ. Обещаю на завтра принести волшебный фломастер-зеленку, который совершенно не больно лечит ранку. Одна девочка говорит: «А сходи на обед и принеси его!» Объясняю ребенку, что обед у меня был на работе, и что заведующий детского сада не отпустит с работы.
И тут девочка выдает весьма логичный и простой ответ: «А ты сходи к заведующему детского сада и скажи, что ты не наелась, и он тебя отпустит домой». © ksenoledi / Pikabu
- В юности работала воспитательницей. За одним мальчиком часто заходил брат Вася. Он мне нравился и казалось, что я ему тоже. Но однажды мелкий выдал: «А Васька говорит, что вы кривая как сосна». Чуть не разревелась, а Вася покраснел и как воскликнет: «Извините, но я ему сказал, что вы красивая как весна». Теперь женаты, двое детей.
- Дочь у нас худенькая и бледная — вся в мужа. А еще жуткая неряха. Ходит во вторую смену, мне и не проследить, во что она оделась. И вот картина маслом: стоит это лохматое чудушко в буфете и рыдает — не хватает на булочку. Учительница рисования сжалилась и добавила ей денег. Классная позвонила и пригрозила визитом опеки. Только нюанс был в том, что денег мы ей даем с лихвой. Но по дороге в школу она все потратила на чипсы и прочие вкусняшки — вот на булочку и не хватило. © KeksXvostaty / Pikabu
- Я — учитель начальных классов. Вчера написала родителям положить детям с собой моток ниток мулине, а лучше два, про запас. Сегодня один ребенок из всего класса принес в школу два молотка. Я перепроверила свое сообщение: «моток». И ведь маму не смутило, что ребенку в 1 классе на технологию нужны молотки! © Палата № 6 / VK
- Однажды ученик седьмого класса прислал мне фотографию, снятую издалека с сильным зумом в кинотеатре: «Смотрите, как сильно эта женщина на вас похожа! Офигеть, просто двойник!» А на фото действительно я, и видно это хорошо. Недоумеваю: «Так это я, Леша. Почему ты решил, что это не я?» «Реально? А я думал, что учителя на мультики в кино не ходят... типа несерьезно это как-то». Посмеялась, что мне еще остается. Но, ребят, вы просто обязаны знать, что учителя очень любят мультики. И мороженое. И мармеладных мишек. И свечки в день рождения на торте задувать. А как нам временами хочется прогулять школу, вы себе просто не представляете! © NaginiSnake / Pikabu
- У меня двое учеников в спортивной футбольной команде. Один прогуливает тренировки. Пытаюсь его образумить. Говорю: «Ты же вратарь! Что они будут делать без тебя?!» И тут второй ученик: «Может, выиграют?» Лицо сохранить не вышло — смеялась до слез. © BH_Charlotte97 / Reddit
А еще у учителей есть свои дети, которых тоже кто-то же должен на мультики водить...
- Ученица-шестилетка разозлилась на пустом месте. Пытаюсь разобраться, спрашиваю: «Что тебя разозлило?» На что она: «Не знаю, может, я просто родилась злой». Пришлось отвернуться, чтобы не рассмеяться. © Affectionate-Post289 / Reddit
- Веду информатику. Показала детям фото печенья и сказала, что мы с ними пошагово сделаем такое же в фотошопе. И тут один мальчик с нетерпением спрашивает: «А можно мы их съедим, когда все будет готово?» Если что, он не шутил. © Ok-Thing-2222 / Reddit
- Каждый год я говорю ребятам, что всерьез готовиться к экзаменам нужно начинать прямо сейчас, пока до экзамена еще два года. Иначе потом, в одиннадцатом классе, будет очень тяжело. И, конечно, потом они ноют и сожалеют, что не начали раньше.
И вот однажды мы договорились с Денисом, одним из таких страдающих выпускников, что он придет в начале года к десятиклассникам и поделится своей мудростью. Он действительно пришел. Явно готовил речь заранее, говорил убедительно. Рассказывал, как трудно ему далось поступление в мед и насколько было бы легче, если бы он начал качественно готовиться с десятого класса.
Дети его слушали очень внимательно, а потом кто-то из мальчишек спросил:
— А на сколько ты сдал в итоге?
— На 92 балла, — с гордостью ответил Денис.
— Круть. Ну тогда можно пока особо не напрягаться. Раз ты успел за год подготовиться, то и я успею.
Видели бы вы, как погрустнел Денис, и знали бы, как трудно мне было не рассмеяться. Некоторые вещи в профессии учителя неизменны, как законы природы, но в этом есть своя прелесть. © NaginiSnake / Pikabu
- Привела вчера дочку в садик, а девочка в ее группе очень горько плачет. Воспитатель спрашивает: «Что случилось, Настенька?» А Настенька сквозь бурный поток рыданий выдает: «Я скучаю по выходноооому». Как я тебя понимаю, Настенька. © Mariaprm / Pikabu
- Появился у нас в группе новый мальчик Илюша — вылитый Вовочка из анекдотов. Засыпал меня тысячей вопросов. И таких, что то бледнею, то краснею! И вот в очередной раз подходит ко мне: «А кто такой дамский угодник?» Я: «Это такой мужчина, который всеми силами пытается обратить на себя внимание дам». И тут Илюша кивает, берет стул, ставит посреди группы, встает на него и громко так: «Внимание всем!» Откланивается и уходит. © julber / Pikabu
- Ходил я в сельский детсад. Вывели нас на прогулку. Я нашел какую-то яму, полную воды и маленьких лягушек. И принял грандиозное решение — нужно подарить их моей самой любимой и красивой воспитательнице, тете Наташе! Я набрал их в оба кармана, подошел к мирно сидевшей с книгой девушке и со словами «это вам от меня подарок» сунул их ей под нос. Каково же было мое удивление, когда она с визгом отпрыгнула от меня. А дети, испугавшись ее визга, спотыкаясь, начали разбегаться кто куда.
Тетя Наташа на то и была самая лучшая, что сначала попросила их всех вернуть туда, откуда взял. Потом повела меня мыть руки, и дала совет, что не всем девушкам нравятся лягушки, а вот цветы нравятся всем. © Pet.Arda / Pikabu
- Есть у меня один очень самоуверенный ученик. Каждый раз во время контрольной или самостоятельной работы он спрашивает, сколько нужно сделать на тройку. Каждый раз я ему честно отвечаю, что на тройку нужно сделать правильно хотя бы половину. Каждый раз он делает ровно половину заданий, и ни примером больше. Каждый раз при проверке его работ я нахожу не менее одной ошибки. И каждый раз он получает двойку. © Rid77 / Pikabu
- Тестирую перед школой девчушку. Умненькая, бойкая. Показываю ей картинки с коровой, свиньей и лошадью и прошу назвать их одним словом. А она мне: «Скотина». Я ей: «Верно, но лучше „домашние животные“». А она мне заявляет: «Нет, потому что это неправильный ответ — в нем же два слова»
- Я логопед. Диагностирую ребенка. Никак не можем справится с подбором антонима к слову «больной». Я уже и так, и эдак. Говорю: «Денис, человек заболел — стал больной. Выздоровел — стал какой?» И тут его озарило — выдает громко и радостно: «Шальной!». © SeltySturluson / Pikabu
- Тестирую мальчика Матвея. Тот ленится, дуется. Предлагаю компромисс: «Ты устал, я понимаю. Но подумать придется, хотя бы немного. Давай по очереди, сначала я буду думать, потом ты». А он с тоской мне в ответ: «Да у вас тут скучно все очень как-то. Может, мы о космосе думать будем? Это я и один могу». © SeltySturluson / Pikabu
- Захожу за ребенком. Встречает меня психолог. Говорит: «У вашего ребенка проблемы! Он рисует человека без шеи, это плохой знак!» Приходим домой. Расспрашиваю дитятку: «Почему ты нарисовал человека без шеи?» А он с недоумением: «Так ведь она попросила нарисовать человечка, а не человека. А человечек — это ручки, ножки, огуречик. Мы же сами учили такой стишок. Вот я и нарисовал человечка. Если бы она попросила людей или человека нарисовать, то нарисовал бы красиво, как положено» © Kasimoff / Pikabu
Прочитав истории наших героев, мы погрузились в чувство ностальгии по детству. Раньше хотелось быстрее повзрослеть, а теперь поражаешься тому, как быстро оно пролетело. А какое воспоминание из школы или детского сада навсегда запало вам в душу?
