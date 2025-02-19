Вообще-то в детском саду дети с 3-4х летнего возраста начинают одеваться самостоятельно. В 5-6 лет могут помочь друг другу застегнуть какие-то трудные застёжки. Ну, а в школе, уже обязаны caми себя обслуживать. Училка, конечно не права, что сразу заявила о нежелании помогать детям, к тому же приводя аргумент о своём маникюре. Просто, дура она. В таких случаях, когда ко мне дети обращались за помощью, я отправляла их к другим ребятам, которых хвалила за то, что они такие умелые, и заботливые. И ставила их в пример неумёхам. И те, в свою очередь, в основном, все, тоже пытались научиться caмостоятельности. Длинно написала, но это то, что caма проходила в жизни.
13 историй о том, что школа — это классная проверка закалки и для учителей, и для родителей
Школа — это отдельный мир. Мир знаний и возможностей для ребенка. И мир ежедневной, порой сложной, работы для учителей и для родителей. Организация и посещение собраний, общение в чатах, сборы денег, отслеживание успеваемости — это только часть значимого труда мам, пап и педагогов. И как же тут без любопытных историй.
- Лет 10 назад, когда моя старшая в школе училась, поборы были нескончаемыми: на дополнительные учебные пособия, на тетрадки в клетку и в линейку, толстые и тонкие, на все праздники на подарки всем учителям, на ремонт класса. На паркет в актовом зале даже как-то собирали. Бесило это, конечно, всех, но почему-то все молчали. А вот папа одного мальчика однажды не выдержал. На очередном собрании сказал, что его сын приходит сюда учиться, а не наслаждаться половицами в актовом зале. Попросил посчитать, сколько надо сдать на учебные принадлежности, и отдал ровно столько. Даже за мелочью в карман не поленился полезть, тютелька в тютельку отсчитал.
- В первом классе у сына на первом же собрании учительница сказала: «Я помогать вашим детям не буду, пусть сами после физры одеваются и застегивают свои пуговицы на манжетах. Я не буду этого делать, у меня маникюр». Перевели ребенка в другой класс. С этой «дамой» нам говорить не о чем. © Евгения Б / Dzen
- Сын учился в началке, и классная руководительница категорически настаивала, чтобы и мама, и папа ребенка были в родительском чате. Мужа хватило на два дня — вышел из чата. Классная дама вновь его добавила и пожурила за самостоятельность. В этот раз мужа хватило на неделю. Снова вышел и снова был возвращен со строгим выговором. А в этот же вечер после 100500 сообщений в чате написал, что он устроился на работу в секретную организацию и ему запрещено состоять в чатах. Через неделю у нас в классе у 90% детей были такие папы. © Жужа Лаптева / Dzen
- Работаю в школе. Достал чат учителей и администрации! Я отключила уведомления и звуки, но он наполняется постоянно. Ладно в будни, так еще и в выходные! Мало того, постоянно прилетает за то, что не изволила отвечать в выходные, праздники или вечером. В этот чат присылают замены заболевших учителей. Вот как я должна приехать в школу к восьми утра, если сообщение о замене прислали в 11 вечера, когда я уже спала спокойным сном, зная, что мне завтра к пятому уроку? Но нет, в восемь меня будят звонок и истошный крик завуча. Или вот: я уехала в воскресенье гулять по лесам, естественно там не ловит, я вообще отключила интернет. Подъезжаю к городу, телефон разрывается: «Вы почему не отвечаете?» Говорю: «У меня выходной, я отдыхаю, а не сижу с телефоном в руках». В ответ: «Не надо хамить! У вас есть обязанности рабочие!» Особый вид сообщений — это сообщения на перемене. У меня 10 минут, чтобы закончить урок, вымыть доску, закрыть окна и кабинет, отнести ключ на вахту, взять ключ от другого кабинета в другом крыле школы, дотащиться туда со стопкой тетрадей, а по пути хорошо бы сходить в туалет и сменить тампон. Вы действительно думаете, что у меня есть силы, время и желание смотреть в телефон, надеясь, что мне что-то написали? Да я физически не успею подойти к завучу за это время! Я за прогресс, мобильные и интернет, но иногда хочется в эру дисковых телефонов, которые и то не у всех есть. А пока я злая учительница, которая перед началом учебного года уже офигела от чатов! © Подслушано / Ideer
Если начальство желает чтобы я решал проблемы школы в выходные, то пусть оплачивает этот день в двойном размере. Я так и говорю. И о чудо после этого большинство проблем можно решить в будний день. И когда начальство знает вашу позицию никто по пустякам не трогает. Ну это так можно в школе, где у меня мизерная зарплата.
- Муж бережет мои нервы. Поэтому все родительские собрания и школьные вопросы взял на себя. Мне хватило пары месяцев побыть в родительском чатике. Там что ни день, то новые сборы на нужды класса и школы. Но то еще полбеды. Они превратили чат в настоящее логово спама. Обсуждали рецепты, ссорились, на какую экскурсию детям поехать в следующий раз, и со скандалами делили роли в школьных спектаклях. Я из чата удалилась, теперь там только муж. И на собрания тоже ходит он, потом рассказывает мне краткую выжимку. Люблю его. © Мамдаринка / VK
- Кто меня за язык тянул сделать замечание родительскому комитету? Ой, что началось. Тут же: «Вы неблагодарные! Я складываю свои полномочия! Давайте вы в родком, раз вы лучше знаете». А я всего лишь предложила канцелярию закупать не в дорогом магазине, а у оптового поставщика. © Подслушано / Ideer
- Когда мой сын впервые пошел в школу, я была полна ожиданий. Он был такой умный и любознательный, и я знала, что он будет выделяться. Но на первом же родительском собрании мне сказали, что он очень стеснительный и не любит задавать вопросы в классе. Сначала я переживала, но потом поняла, что это моя возможность научить его важному уроку. Мы начали вместе работать над его уверенностью, поощряя его быть более смелым и задавать вопросы. Спустя несколько месяцев учитель сказал, что он стал одним из самых активных учеников в классе. Это был не только его успех, но и мой — как мамы, которая смогла направить и поддержать своего ребенка. © Мамдаринка / VK
Моя дочь была очень активная в начальной школе нa уроках и всегда тянула руку, чтобы ответить. И за это меня вызвала училка и высказала недовольство, что моя дочь не единственная в классе и чтобы я как-то объяснила дочке, чтобы она не лезла вперёд со своими знаниями. Давно это было, но до сих пор я корю себя, что не нашла, что ответить этой "учительше". Просто поговорила с дочкой, чтобы она не бежала впереди паровоза. Но дочка всё равно хорошо училась, не отбила у неё желания к учёбе та учителка.
- Я мама-очкарик и предпочитаю носить классическую одежду: брюки, рубашки, строгие платья. Наверное, поэтому все садики и школы постоянно хотят запихнуть меня в родительские комитеты. Борюсь до последнего, но иногда давление побеждает. И мне приходится посещать родительские собрания, заниматься организацией непонятных поездок и праздников. А на самом деле я мама на расслабоне. Мои дети едят конфеты и шоколадки, мы не боимся страшного глютена, и мне совершенно плевать, какого цвета в классе будут занавески. Мечтаю перестать выглядеть строго. Наверное, перекрашусь в синий и набью татухи. Может, тогда меня перестанут припрягать во всякие комитеты. © Мамдаринка / VK
- В первый раз шла в школу на родительское собрание с волнением: первый класс, новые родители. Уходила со смешанными чувствами. Учитель рассказала, что ребенок на перемене собрал возле себя всех одноклассников, залез на парту, пел и танцевал. Вроде и отругать надо было, а вроде и похвалили, что голос хороший. © Подслушано / Ideer
- Моему сыну надо подтянуть географию и химию. Было родительское собрание, так вот классная руководительница мне сказала. Я сама на самом деле никогда в тех предметах не разбиралась, но ради сына поставила себе цель: разобраться, чтобы ему объяснить. Сначала было реально трудно! Потом посмотрела несколько видосов в интернете, которые разъяснили, а потом уже и самого учебника хватало. Скажу так: я стала реально профи! Ребенок был в восторге от того, как я отлично все это освоила, и, можно сказать, это очень мотивировало его самого. © Мамдаринка / VK
Если ребёнок залез нa парту, да ещё танцевал и хорошо пел, значит правильно воспитан - без комплексов, без страха перед толпой, раскованный, уверенный, не задавленный авторитетами. Гордиться надо таким дитём, но только объяснить правила поведения в школе.
- Я преподаю английский язык в начальной школе. Есть мальчик, который перебивается с тройки на четверку и на пятерку. Не запущенный или безнадежный, но способный на большее. Как оказалось, его мама по образованию переводчик, поэтому у меня возник еще больший диссонанс, почему у ребенка такая успеваемость. Попросила ее прийти в школу на беседу. В процессе разговора она спросила у меня некоторые формулы из геометрии, физики и химии, я растерялась и не смогла ответить. На что она мне сказала, что каждый учитель считает свой предмет главным и важным, в том числе и я, при этом я не могу дать основные знания по другим предметам. Тем не менее это не мешает мне жить. Поэтому она не собирается дергать своего ребенка в угоду статистике школы. © Подслушано / Ideer
- Развелся, когда дочке не было трех. Но всегда участвовал в ее жизни: знал друзей, ходил в школу, на кружки. И как-то учительница спросила, кто как провел выходные. Дочь такая: «А мы ходили на концерт!» И на вопрос: «Кто "мы"?» – не моргнув глазом, выдала: «Я, папа и папина любовница». © Ярослав Лебедев / Dzen
- Нас с мужем обоих добавили в родительский чат. Муж сначала отключил звук уведомлений, а через некоторое время не выдержал и сам вышел из чата. Как раз каникулы были. Каникулы кончились, ребенок приходит из школы и рассказывает: «Моему приходу очень удивились, ведь мои родители развелись, а я с мамой переехал в другой город!» Понятно, что это все с подачи взрослых, вопрос, как вообще до такого можно было додуматься, а потом еще и высказать детям. © Наталия / Dzen
Мужчины постоянно снабжают нас веселыми историями. Вот, например, подборка о том, до чего порой доводит мужская солидарность.
Комментарии
Школьное обучение стало каким-то мучением со всех сторон. Учителей не считают за людей, ни ученики, ни родители, ни руководство. С другой стороны учителя отигрываются нa детях, занижая оценки и унижая морально. Родителей за*рахивают денежными поборами и участием во всяких школьных мероприятиях. И только мин.образования сидит ровно нa опе придумывая всё новые "прогрессивные" методы обучения, чтобы создавать впечатление бурной деятельности. Так я вижу современное образование.