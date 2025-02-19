13 историй о том, что школа — это классная проверка закалки и для учителей, и для родителей

Вообще-то в детском саду дети с 3-4х летнего возраста начинают одеваться самостоятельно. В 5-6 лет могут помочь друг другу застегнуть какие-то трудные застёжки. Ну, а в школе, уже обязаны caми себя обслуживать. Училка, конечно не права, что сразу заявила о нежелании помогать детям, к тому же приводя аргумент о своём маникюре. Просто, дура она. В таких случаях, когда ко мне дети обращались за помощью, я отправляла их к другим ребятам, которых хвалила за то, что они такие умелые, и заботливые. И ставила их в пример неумёхам. И те, в свою очередь, в основном, все, тоже пытались научиться caмостоятельности. Длинно написала, но это то, что caма проходила в жизни.