20+ душевных историй из многоэтажек, в которых жизнь кипит
Сегодня мы собрали ироничные и добрые истории о соседях. Некоторые словно посланы нам как испытание на чувство юмора. Зато другие — пример настоящей бескорыстной доброты. Их поступки и теплая доброжелательность заставляют снова поверить в человечность и ощутить, что такое настоящие соседские отношения. И это такое огромное счастье, когда на живущих рядом людей можно положиться в трудные моменты, даже если до этого вы общались лишь в формате «привет — пока».
- Какое-то время я жила у бабушки с дедушкой. Рано утром первым на работу уходил дед, потом бабушка, а чуть позже уже я. И вот однажды прихожу домой и встречаю у двери соседку. Звонит нам в дверь. Спрашиваю, что случилось. Первая мысль — вдруг мы кого-нибудь затопили.
Но нет. Она пришла пожаловаться, что мы очень громко стучим, ходим и топаем. Я пытаюсь объяснить, что в квартире вообще никого нет. Но это ее совершенно не убеждает. Особенно забавно было то, что мы жили на пятом этаже, а она — на третьем. До сих пор интересно, кто именно топал над ней в то утро.
- К нам заглянула соседка и с подозрением спросила: «Обои поклеили?» Мы кивнули. Она недоуменно: «Как вы успели? Я ни звука не слышала!» Мы с улыбкой сказали, что дрель для этого не нужна. А она выдала: «Вообще-то обои невозможно хорошо поклеить, если не переругаться». Она ничего не слышала.
- Жила в коммуналке, работала удаленно. Могла не мыться пару дней, зубы не чистить, ходила в старой одежде, не красилась, из прически лишь наспех сделанный хвостик. Соседки по коммуналке всерьез решили, что я охмуряю их мужиков, так как вежливо с ними разговариваю, когда случайно пересекаюсь на кухне.
«Совестливая соседка»
«Здравствуйте! Сегодня с утра зацепила вашу машину своей (сдавала назад и дотронулась). Посмотрела — повреждений не увидела. Прошу прощения! Если у вас есть какие-то претензии — позвоните, пожалуйста по номеру +7... Светлана. Мы с вами из одного дома».
- Недавно у меня состоялась весьма своеобразная сделка с соседом. Вышел выбросить мусор и заодно вынести старый столик. Возле соседнего подъезда меня остановил сосед:
— Слушай, хороший столик. Можно я заберу? Покрашу, будет отлично!
Я согласился и отдал ему стол. А он в ответ протянул мне пакет с мусором:
— Тогда вот тебе взамен.
Я не смог сдержать смех от такой коммерческой операции. Пакет, конечно, донес до мусорки. Благо идти было метров пять.
- Как-то вечером стояла на балконе и смотрела на соседний дом. На первом этаже в одной из квартир было совершенно темно, но время от времени внутри мелькал какой-то маленький огонек.
Я сразу насторожилась: кто там ходит по темной квартире с фонариком? А я еще и большая любительница детективов, поэтому начала мысленно строить версии. Через некоторое время провела полноценное расследование и пришла к выводу, что тревогу поднимать рано. Оказалось, это просто робот-пылесос ездит по квартире, пока хозяев нет дома. Просто у меня такого устройства никогда не было, поэтому я даже не сразу поняла, что именно вижу.
- Мой кот обожал выходить в общий коридор, хотя сам по себе был трусишкой. Поэтому гулять по этажу он предпочитал либо поздно вечером, когда все уже разошлись по квартирам, либо рано утром.
Однажды мама выпустила его и случайно забыла закрыть обратно. Кот остался в коридоре и начал жалобно мяукать, но мама ничего не слышала из-за телевизора. Через пару часов я проснулась, сама не понимаю почему, пошла к входной двери — открываю, а кот мигом влетает домой.
И тут я заметила: заботливые соседи уже поставили прямо в коридоре миски с водой и едой. В другой раз история повторилась, когда меня не было дома. Только теперь соседи сами позвонили в дверь:
— Это случайно не ваш кот сидит на коврике и жалобно мяукает?
Оказалось, у него уже сформировалась собственная группа поддержки в подъезде. Сам кот своих прогулок не прекратил. А мы просто начали подпирать дверь тапочкой, чтобы он всегда мог самостоятельно вернуться.
«Магнитики в лифте в нашем подъезде жили очень долго»
- Мы живем в этом доме с 1966 года — уже шесть десятилетий. Однажды ехала в лифте с женщиной, которую раньше много раз видела, но лично не знала. Она посмотрела на меня и начала ворчать:
— Понаехало тут всяких новеньких...
Я решила уточнить, что вообще-то сама живу здесь с 1966 года.
Она посмотрела на меня и совершенно серьезно ответила:
— Ну да, рассказывайте мне!
Похоже, шестьдесят лет проживания еще не дают статуса «местного».
- Как-то я приехала к маме в гости вместе со своей восьмимесячной собакой. Пес обожал гонять по полу пластиковые бутылки. В какой-то момент прибежала соседка снизу и пожаловалась на шум. Я все объяснила, извинилась и пообещала больше так не играть. Уехала домой.
А через некоторое время соседка снова пришла к маме:
— Ну что же у вас за собака такая шумная? Все время эти бутылки по полу катает!
Мама только молча смотрела на нее. Потому что собаки в квартире уже больше месяца не было. До сих пор интересно, что она тогда слышала.
- Приехала посмотреть, как идет ремонт в нашей квартире. Захожу на кухню — а там посреди комнаты стоит накрытый стол: блины, чаек. Я подумала: «Вот это муж молодец! Устроил мне сюрприз». Тем более всего час назад я предупредила его, что заеду после работы.
Села и начала с удовольствием есть. Через некоторое время в квартиру заходят прораб и несколько рабочих. Смотрят на меня с удивлением. Оказывается, они собирались здесь пообедать, а жена прораба принесла им домашние блины. В итоге все посмеялись, познакомились и поели вместе.
«Такие соседи»
- Ехал к новой девушке на свидание, купил огромный букет. И именно в этот момент умудрился застрять в лифте. Через некоторое время меня освободила женщина-лифтер. От радости я обнял ее, отдал ей букет и торжественно заявил:
— Вы мой герой!
После этого помчался по лестнице к девушке и рассказал ей всю историю. Она почему-то начала смеяться, но объяснять причину не стала. А через пару часов с работы вернулась ее мама. И тут я понял, кто именно меня спас из лифта — моя потенциальная теща.
- Когда я еще училась в школе, сосед этажом выше подрабатывал ремонтом обуви прямо дома. В какой-то момент его постоянный стук окончательно достал всех вокруг, и мы пошли выяснять отношения. Сосед долго извинялся и решил компенсировать причиненные неудобства. Предложил бесплатно подбить мне туфли. Я согласилась. Набойки в итоге оказались разной высоты, зато каждая была прикручена тремя огромными шурупами. С тех пор я поняла: компенсация бывает очень разной.
- В детстве я была уверена, что когда двери лифта закрываются, внутри наступает полная звукоизоляция. Поэтому всю дорогу до восьмого этажа я совершенно спокойно пела во весь голос. Пока однажды двери не открылись, а с лестничной площадки не раздался такой громкий смех соседей, что моя музыкальная карьера моментально закончилась. Оказалось, стены в нашем доме передают звук значительно лучше, чем мне хотелось бы.
«Спайдер-белка»
- У нас есть квартира, в которой мы практически не бываем.
Как-то захожу в подъезд, и меня останавливает пожилая соседка:
— Молодой человек, вы куда? Вы здесь живете?
Внутри меня моментально включился тот самый ребенок, которого поймали на чем-то запрещенном. А потом я вспомнил, что мне вообще-то 36 лет и решил не оправдываться.
— А вы сами откуда? Вы здесь живете?
Надо было видеть ее лицо. Она немного растерялась:
— Ну... да.
Я продолжил:
— А из какой квартиры? Что-то я вас раньше здесь не видел.
Она уже совсем тихо ответила:
— С третьего этажа.
В общем, впервые в жизни успешно прошел проверку подъездного контроля.
- Собираюсь в магазин, стою в тамбуре, надеваю обувь.
Открывается дверь, заходит сосед — в одной майке.
Я удивленно спрашиваю:
— А что, на улице настолько тепло?
Он грустно отвечает:
— Не знаю. Я по лестнице гулял.
- Моя дочь сейчас снимает квартиру вместе с парнем. Однажды вечером они вышли погулять с собакой, а когда вернулись, выяснилось, что замок на двери заклинило. Была ночь, мастеров поблизости найти не удалось. Парень позвонил соседям, попросил инструменты — хотел хотя бы попытаться самостоятельно попасть внутрь.
Не получилось. Тогда соседи просто предложили им переночевать у них. Правда, выяснилась небольшая проблема: в квартире не было межкомнатных дверей, зато были коты. А собака в таком пространстве явно могла устроить переполох. Поэтому хозяева вынесли для гостей диван, подушки, одеяла и даже графин с водой.
«Вот такая красота стоит в подъезде уже третий месяц и никто не трогает. Меня радуют мои соседи. А вас?»
- Однажды приехала к другу, который купил квартиру в самом центре, в дорогом доме. Внутри — дизайнерский ремонт, современная техника, все красиво и дорого. Дом всего трехэтажный, квартир немного, лифта нет. Поднимаюсь по лестнице и вижу совершенно противоположную картину: подъезд выглядит так, будто про уборку здесь давно забыли.
Спрашиваю друга:
— А что с подъездом? Почему никто не убирается?
Он совершенно спокойно объясняет:
— Не можем договориться, как делить оплату. Одни считают по количеству прописанных, другие — по числу комнат.
- Недавно соседка принесла мне домой кусок торта. Говорит:
— Я нашла рецепт в интернете. Помню, ты сладкое любишь, вот решила угостить.
Я попробовала. Если честно, торт мне совсем не понравился. Но сказать об этом человеку, который принес его специально для меня, я не смогла. Улыбнулась, поблагодарила и съела кусочек при ней. На следующий день соседка снова приходит:
— Ну что, понравился? Я могу тебя научить такой же печь!
И вот теперь передо мной стоит задача посложнее любого торта: как максимально деликатно объяснить, что учиться этому рецепту я не готова.
«Утро в Люберцах встречает меня нежными оттенками заката, подсвечивающего бескрайние человейники»
- Вчера чуть не упала от смеха. Навстречу по лестнице поднималась соседка с песиком, кричит ему: «Только не прыгай, Мухтар!» Тем временем, Мухтар — милый йоркширский терьер с розовым бантиком.
- Мой лапочка-муж по воскресеньям ходил в кофейню и приносил мне капучино с круассаном. Балдеж! Открываю в очередной раз ему дверь, а он там с вылупленными глазами. За его спиной маячит соседка снизу, видит меня и выдает: «Катерина, а ваш муж-то зря вам все время покупное тесто носит. Вот, я вам оладушки приготовила». Люблю нашу соседку. Неожиданно, конечно, но было вкусно и прикольно.
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