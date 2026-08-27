раньшее, в прошлой цивилизации, билеты уже с кассы шли с местами, а нынче на 200 мест 205 билетов продают
24 жизненных историй из аэропортов и вокзалов, которые стали отдельной главой путешествия
Иногда самое интересное путешествие начинается еще до прибытия в пункт назначения. Аэропорты и вокзалы умеют подбрасывать пассажирам такие неожиданные моменты, после которых дорога превращается в самостоятельную историю.
- Летели с мужем в отпуск, нас рассадили в разные концы самолета. Попросила соседа поменяться с мужем. Мужчина смерил меня взглядом и выдал: «За определенную плату — без проблем!» Я обомлела! Говорю: «Сколько вы хотите?» А он на полном серьезе: «Если вы мне плитку шоколада возьмете из меню!» Мы посмеялись, я пообещала купить ему шоколад после взлета, и мы с мужем комфортно долетели вместе.
- Стою на паспортном контроле в аэропорту Стамбула и понимаю, что потеряла карточку ВНЖ, которую только что держала в руках. Начинаю искать ее на полу, спрашиваю людей в очереди, не видели ли они карту. Даже сотрудник контроля вышел из кабинки и начал искать. Через несколько секунд нахожу карточку и радостно кричу об этом, а мужу тихонько добавляю: «Прикинь, она у меня застряла между сумкой и животом».
"Даже сотрудник контроля вышел из кабинки и начал искать." а вот в это не поверю.
Ждешь отпуск целый год, бронируешь билет на самолет, выбираешь место у окна. А потом судьба подкидывает сюрприз
Зато солнце в глаза не будет светит.
И если вот ЭТО тебе портит весь отпуск, то у меня для тебя плохие новости...
Сестре предстояло впервые лететь на самолете, поэтому для нее специально попросили место у окна. Казалось, что так первый полет будет еще интереснее. «Шикарный вид, — говорили они...» — пошутил автор поста.
- Стою в аэропорту на регистрации и вдруг не могу найти картхолдер с ВНЖ и кредитками. Перерываю свою новую сумку, потом отдаю ее мужу — ничего. Мы едем домой, я снова проверяю сумку и чемодан, но карточек нигде нет. Самолет тем временем улетает. Уже дома успокаиваюсь, еще раз беру сумку и обнаруживаю потайной карман. Конечно, именно туда я и положила все карточки.
У меня для документов просто отдельная сумка. Т.е. как всегда мой бессменный рюкзак в качестве ручной клади И проверенная временами сумка через плечо, которую я размещаю на животе, где лежат документы, кошелёк и телефон. Ну и лекарства. если надо. Чтобы ЭТО всегда было у меня под рукой, а не где-то там.
- Прилетел с семьей в теплые страны, а мой чемодан не прилетел. В службе розыска сказали, что его доставят следующим рейсом, но на следующий день попросили меня приехать в аэропорт. Мы приехали с женой и дочкой, а там меня встретили полицейские. Их заинтересовали шесть банок с порошком в багаже. Как же я обрадовался, что жена с дочкой приехали вместе со мной: в банках была смесь для ребенка. Я объяснил это полицейским, они заулыбались и отдали мне чемодан.
На банках со смесью всегда этикетки. На них видно, что там. И если собака не заинтересовалась банками - никто ничего б не стал спрашивать
- Я прилетел в Грецию, вышел из аэропорта с рюкзаком и сел на последний автобус. Только на конечной вспомнил, что у меня был еще и чемодан. Да, он так и остался кататься на ленте выдачи багажа. Общественного транспорта обратно уже не было, поэтому пришлось брать такси. Примерно через три часа мы с чемоданом воссоединились.
Возвращение с дачи порой выглядит так
- Я проходила досмотр, и аппарат внезапно запищал. Сотрудница начала дополнительную проверку. Осматривает меня и внезапно выдает: «У вас нереально красивые глаза!» Возникла неловкая пауза, ведь она это сказала машинально, причем момент для комплимента был выбран своеобразный. После паузы мы уже вместе посмеялись.
старая реклама не помню чего, в которой молодая сотрудница саб нажимала на писчалку при проходе симпатичного пассажира через рамку
- Мне было 20 лет, но мой рост около 145 см. Я возвращалась домой со своим любимым мультяшным рюкзаком и любимой мягкой игрушкой. На досмотре сотрудница остановила меня и сказала, что мне нужно проходить вместе с родителями или другими взрослыми. Я ответила: «Э-э-э, мне 20!» По ее лицу сразу стало понятно, что ситуация весьма неловкая.
Ну не знаю, но в 20 лет путешествовать с любимой игрушкой - это странно...
В такие моменты важно сделать фото, а иначе никто не поверит
Ему довелось лететь между двумя сибирскими городами единственным пассажиром на борту. Рейс был нерегулярным: самолет отправлялся в другой город на плановое техническое обслуживание, а билеты появились в продаже только накануне вечером. «Кроме меня, как выяснилось, никому не нужно было лететь в тот день по этому маршруту. Или просто никто про него не знал», — рассказал автор поста.
- Как-то раз в аэропорту зашел в одно кафе. Там какая-то девушка покупала еду. Решил спросить на кассе, сколько стоит сэндвич. Подошла моя очередь, а кассир говорит: «Та девушка только что оплатила вам этот сэндвич». Я тут же растерялся, только хотел поблагодарить незнакомку, но она уже ушла.
Интересно, как он выглядел, что рандомная девушка без раздумий оплатила ему еду. Же но манж па сиз жур?
- Как-то раз я собиралась лететь в отпуск, и так уж вышло, что несколько недель я общалась с одним парнем. Он решил меня проводить на самолет. Прямо перед началом посадки он мне говорит: «Помни, что дома тебя ждет человек, который очень тебя любит!» Это было весьма неожиданно, ведь он признался мне в любви впервые. Разумеется, я ответила ему взаимностью. Кстати, с этим человеком мы женаты уже 30 лет.
Летела я к парню (теперь уже мужу) в Питер, а в аэропорту познакомилась с молодым человеком, который летел в Питер к невесте. У нас даже места в самолете оказались рядом. Всю дорогу общались, очень похожие у нас вкусы и интересы. Прощались с сожалением, что встретились так поздно. Только сейчас подумала, а ведь мои родители познакомились в самолете...
- Проходим досмотр со свекровью в аэропорту. Вдруг ее сумку начали пристально изучать. Сотрудник говорит: «Нет ли внутри какого-нибудь предмета продолговатой формы?» Свекровь спокойно говорит, что нет! В итоге цокает, открывает сумку, а там лежит огромный металлический пруток какой-то. Смотрю, а это ложка для обуви! Спрашиваю, зачем она вообще взяла ее в отпуск. Свекровь посмотрела на меня как на человека, который ничего не понимает в путешествиях, и выдала: «А как я обуваться должна с больной спиной?» Даже сотрудник досмотра засмеялся.
у моей мамы похожая проблема. только не спина, а нога больная. поэтому купила ложку и носит с собой в рюкзачке
Когда твоему ребенку разрешили посидеть в кабине пилота, а по-настоящему счастлив именно ты
Ааа...🤔
Мне одной кажется что фото сделано НЕ в полёте?
Нет, не кажется, пацан не летел в кабине пилотов, он просто посидел там после завершения рейса🤷🏻♀️
Поэтому расслабьте свои булки, мамкины дизлайкеры и направьте свою ненависть в другое место
Мужчина летел на самолете и надолго остался под впечатлением. «Полет был просто замечательным. А концовка стала вишенкой на торте. Спасибо экипажу, вы просто молодцы!» — написал автор поста.
- Приехала в аэропорт, прошла контроль и села возле гейта. Напротив меня сидел скромный дедушка, который не мог разобраться со своим телефоном. Он долго пытался сфотографировать самолет за окном, но каждый раз случайно включал фронтальную камеру и получал селфи. Я предложила помочь. Мы сделали фотографию самолета, а потом он попросил сфотографировать уже его самого на фоне окна — для внучки. Через десять минут этот дедушка подошел ко мне снова и попросил прочитать, что ответила внучка. Беру телефон, смотрю, а там сообщение: «Дед, ну ты красавчик!» Ох, как же он сиял, когда я произнесла эту фразу.
- Однажды наш чемодан по ошибке улетел в другой город. Приходим в службу и говорю: «Он был цвета бургунди». И тут сотрудник смотрит на меня, потом достает целую палитру цветов и говорит: «Покажите, пожалуйста, как именно он выглядит». В тот момент я поняла, насколько расплывчато звучит описание «бургунди».
- Как-то раз летела с подругой на самолете. Стоим, ждем чемоданы. Я свой уже забрала, и тут по ленте едет ее — без колеса, весь побитый. А ведь сдавали мы его в багаж аккуратненьким чемоданчиком. Подруга, разумеется, расстроилась, аж глаза на мокром месте. Пошли с ней искать, где претензию можно написать. Доходим до стойки авиакомпании, смотрим на бирку и замечаем, что фамилия-то не ее! Оказалось, что у кого-то такой же чемодан. А ведь когда она его покупала, то ее заверяли, что это эксклюзив.
Хорошие продажники ) Знают как не отпугнуть клиента с диаметрально противоположными запросами . Вот у нас чемодан в единственном экземпляре. И даже не соврали может быть. А там уже сам додумывай эксклюзив это или такой популярный что один остался )
Когда летите вместе на долгожданный отдых, но он все равно в чем-то виноват
В аэропорту у девушки разрядился телефон. Судя по ее реакции, остаться без гаджета рядом со своим спутником было не самой приятной перспективой. «Тебе просто не о чем со мной поговорить», — сказала она.
- Я с Сахалина, а училась во Владивостоке. Однажды решила привезти друзьям две бутылки нашего черного вулканического песка и положила их в багаж. Уже в самолете услышала, как по громкой связи вызывают какую-то Паршину, и не сразу поняла, что это моя фамилия Першина. Меня вывели из самолета и начали спрашивать о содержимом багажа. Когда дошли до бутылок, я вспомнила: «А, так это черный песок!» Пришлось объяснять всю ситуацию. В итоге меня отпустили и отправили обратно на рейс.
- В парижском аэропорту меня отправили на дополнительный досмотр чемодана. Я везла знакомой баночку грибов, и именно она заинтересовала сотрудника контроля. От волнения я напрочь забыла, как будет «грибы» по-английски. Сотрудник продолжал спрашивать, что внутри, а не нашла ничего лучше, чем сказать: «Вы играли в Марио? Так вот, он там собирал их».
Ну и, дошла ли словесная конструкция до контролёра? Это самое интересное в истории.
- Был в столице в командировке. В аэропорту мы с директором увидели, как пассажиры из аэроэкспресса толпой побежали к турникетам. Мы переглянулись и начали смеяться, мол, какой бешеный темп тут в городе. Через несколько дней мы уже сами опаздывали на обратный рейс и бежали через аэропорт, обходя людей и чемоданы. Быстро же столица меняет людей...
Когда встречать гостей в аэропорту вызвалась самая креативная
- Я приехала в аэропорт встречать мужа и решила сделать красивую табличку с его фамилией, как у водителей трансфера. Пока ждала, рядом со мной выстроились еще несколько встречающих с такими же табличками. В какой-то момент мужчина, которого я совершенно не знала, уверенно подошел ко мне и сказал: «Здравствуйте, это я». Я растерялась и ответила, что, вообще-то, жду мужа. Он посмотрел на табличку, потом на меня и сказал, у него была точно такая же фамилия. Через минуту появился мой муж. И тут незнакомец говорит ему: «Ну вот, чуть вместо вас не уехал». В итоге посмеялись, но встречать так мужа больше не хочу.
- Летела из Астрахани в Петербург, а папа провожал меня до зоны досмотра. У нас с ним есть привычка: перед расставанием мы загадочно киваем друг другу. В тот день мы сделали то же самое. Только не учли, что сотрудники аэропорта прекрасно видят наши таинственные переглядывания. А у меня в ручной клади еще лежала большая банка щучьей икры. После нашего подозрительного прощания именно моя сумка, конечно же, заинтересовала всех на досмотре. Получилась сцена, словно мы сами специально решили выглядеть максимально подозрительно.