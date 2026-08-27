24 жизненных историй из аэропортов и вокзалов, которые стали отдельной главой путешествия

Летела я к парню (теперь уже мужу) в Питер, а в аэропорту познакомилась с молодым человеком, который летел в Питер к невесте. У нас даже места в самолете оказались рядом. Всю дорогу общались, очень похожие у нас вкусы и интересы. Прощались с сожалением, что встретились так поздно. Только сейчас подумала, а ведь мои родители познакомились в самолете...