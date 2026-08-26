15+ историй о репетиторах с ароматом осенней прохлады и свежих тетрадок

Репетиторство — это не просто объяснение сложных тем и проверка домашек, а постоянный контакт с самыми разными людьми. Никогда не знаешь, что тебя ждет через минуту: кот, прыгающий прямо на клавиатуру ноутбука, или бабушка ученика, увлеченно решающая задачки. Поэтому в копилке каждого преподавателя есть не только формулы и правила грамматики, но и добрые и светлые сюжеты. Ведь у хорошего репетитора занятия всегда держатся на чуткости и чувстве юмора, а уроки взаимного уважения иногда начинаются прямо с порога.