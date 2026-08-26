15+ историй о репетиторах с ароматом осенней прохлады и свежих тетрадок
Репетиторство — это не просто объяснение сложных тем и проверка домашек, а постоянный контакт с самыми разными людьми. Никогда не знаешь, что тебя ждет через минуту: кот, прыгающий прямо на клавиатуру ноутбука, или бабушка ученика, увлеченно решающая задачки. Поэтому в копилке каждого преподавателя есть не только формулы и правила грамматики, но и добрые и светлые сюжеты. Ведь у хорошего репетитора занятия всегда держатся на чуткости и чувстве юмора, а уроки взаимного уважения иногда начинаются прямо с порога.
- Сыну 15. Наняла ему репетитора по физике — красивую бойкую аспирантку. Оценки пошли в гору, а сын резко полюбил предмет. Как-то вернулась со смены пораньше, слышу — в его комнате хохот, стуки в стену, щелчки. Без стука влетаю в комнату, а они там натянули через всю комнату резинку и запускают ластик по траектории. Оказалось, девушка объясняет сухую физику через интерактивные опыты. Физику сын в итоге сдал на отлично!
- Искала репетитора по английскому для дочери, мне знакомая скинула номер. Я ей позвонила и говорю: «Алла, простите, не знаю вашего отчества». Она: «Я мисс Алла!» Думаю, мы же в Казахстане, откуда вдруг «мисс» взялась? Короче, так как я наполовину немка, чуть не сказала: «А я фрау Настя!»
- У дочери был репетитор по турецкому языку. Занимались они онлайн. Кот, как только слышал его голос, бросал все дела и со всех лап несся к компьютеру. Там укладывался прямо перед камерой и начинал громко мурчать. Потом сладко засыпал. Бороться было бесполезно, иначе громко орал. Препод каждый раз с ним вежливо здоровался: «Мераба, бюрекчик!» (пер. — «Привет, пирожочек!») Кот в восторге жмурился и ложился спать. Потом появились другие репетиторы по разным предметам. Кот приходил исключительно на языковые уроки. Правда, вскоре переключился с турецкого на английский. Все-таки британец!
«У меня экзот. Это порода, выведенная в США. Выгонять его с английского считаю не особо хорошей идеей. Кот, вероятно, знает английский лучше меня или студентов. Еще и мявкнет, если что-то не так»
- Я — репетитор английского языка. Спрашиваю новенькую, что она знает про времена. Отвечает без секундной запинки: «Мы в школе все времена проходили»! Я под впечатлением, все-таки третий класс... Дитя продолжает: «И зиму проходили, и лето, и весну...» Занавес — мама ее хохочет, я тоже еле сдерживаюсь. Хорошо, что занятие онлайн было.
- Звонок: «Вы репетитор по химии? Нам вас посоветовала Галина. У дочки одни двойки, сейчас идем в 9 класс». Отвечаю, мол, хорошо, перезвоню вам 27 августа, буду составлять расписание. Женщина продолжает: «Было бы хорошо, если бы вы нас взяли, а то знаете, у нас такой учитель... Ну, не очень... Все, наверное, уже слышали про нее, из N гимназии». Я переспрашиваю: «Из какой школы?» — «Из N гимназии». Мой тон меняется в эту же секунду, и я отвечаю: «Это я — учитель химии из N гимназии». Мама: «Ой... Ну вот да, знаете, моя дочь не понимает у вас химию, и вы не захотели ее брать на репетиторство в прошлом году». Во-первых, я не беру своих же учеников, во-вторых, была середина года и свободного времени не было. Не буду объяснять, почему девочка не понимает, скажу, что уроки она посещает редко, отпрашивается на мероприятия и сидит в телефоне на последней парте.
«Девочка, которой я даю уроки, разрисовала стул в стиле картины „Звездную ночь“»
- Алгебра, 6 класс, девочка. Созвонившись с клиентом (это был ее дедушка), я узнал, по какой программе она обучалась, кто автор учебника. А еще я узнал, что дедушка в свое время закончил мехмат МГУ, но хочет, чтобы с внучкой занимался профессионал. А он в комнате посидит. Первое занятие прошло гладко, о присутствии за спиной дедушки-математика даже забыл. После окончания занятия мы с ним разговорились на какую-то общую техническую тему. Я его спросил: «Вы же хорошо знаете предмет, почему приглашаете репетитора?» Он отвечает: «Я-то знаю, но я для нее любящий дедушка, а не преподаватель, она не воспринимает меня как учителя, а я ее как ученицу». А сами занятия у нас продолжились, девочка за три-четыре занятия догнала программу.
- Готовлю четвероклассника к поступлению в лицей. Уровень задач на поступление очень приличный, поэтому нахожу ему множество нестандартных и сложных задач, которые будут не всем восьмиклассникам по зубам. А у ученика есть бабушка, и она проявляет даже больше активности в вопросах, касающихся наших занятий. Как оказалось, эта забава с решениями интересных задачек пришлась и ей по вкусу. Каждый раз, когда прихожу на занятие, бабушка выбегает к порогу с исписанными листиками и говорит: «А я тоже решала задачки, посмотрите, пожалуйста, правильно ли все?» И я проверяю. И если все правильно, она аж цветет от счастья. Говорит: «До чего же это все интересно! Обожаю решать задачки». Так что я веду занятия не только у мальчика, но и у бабушки.
- Встречался долгое время с девушкой. Но не сошлись характерами и расстались. Спустя много лет я начал работать репетитором. Однажды мне позвонила женщина и попросила подготовить ребенка к экзамену. Я приехал на занятие, разложил учебники и начал занятие. Спустя время я понимаю, что девчонке-то и не нужен репетитор, она все знает на отлично. И в этот момент открывается дверь в комнату, а там стоит она, моя бывшая. Она изменилась до неузнаваемости, стиль одежды, прическа, черты лица. И вдруг ученица произносит: «О, привет, мама, а мы тут задания решаем». Бывшая улыбнулась. Оказалось, что из-за того, что я уехал в другую страну, она потеряла со мной контакт и совершенно случайно наткнулась на мое объявление касательно репетиторства. Так она и узнала, что я вернулся в город. А я узнал, что у меня есть дочь.
Кажется, кому-то нужен репетитор английского
- Ходила я в детстве к репетитору заниматься английским. У нее жило трое очаровательных питомцев, которых я, как ярый любитель, не могла оставить без внимания. Я приходила, мы с ней занимались уроками минут 10, и тут приходила пушистая компания. Оставшееся время я тискала и гладила этих мохнатых шалунов, после чего отдавала деньги и уходила домой. Фактически мы платили за то, чтобы погладить котов...
А будь у репетирора побольше фантазии и желания отработать плату - могла бы вокруг этих котов построить урок)
- Занимаюсь я как-то английским по Скайпу, мама ходит по комнате, а еще и кошка бегает и играет. В итоге я не выдерживаю и кричу: «Да прекрати ты уже, сколько можно тут меня напрягать?!» Мама вышла, а репетитор сразу же завершила звонок. Обе на меня обиделись, но я ведь обращалась именно к кошке.
Есть такие недалекие родители, как и коты - физически не могут выносить вида закрытых дверей.
Надо зайти и пошариться)
«Моя ученица сделала мне пару сережек. Не терпится их надеть!»
- Пришла подтягивать пятиклассника по дробям. Мальчик сидит мрачный, на задачи не реагирует, твердит: «Мне это в жизни не пригодится». Час билась — нулевой результат. Вдруг на кухне раздается шум, в комнату входит мама: «Я пиццу испекла, помогите разрезать!» Ученик тут же оживляется и за секунду делит пиццу на восемь равных частей, моментально высчитав, кому сколько достанется. Я смотрю на него, он на меня. Спрашиваю: «А говоришь, дроби не понимаешь?» Он ухмыльнулся и отвечает: «Так пиццу я и без формул поделю». На этом урок успешно завершили.
- Два года назад в моей жизни был непростой период. Села как-то на лавочку, слезы давят. Рядом со мной — женщина, видно было, что она тоже о чем-то переживала, держала в руках газету и постоянно кому-то звонила. У нас завязался разговор. Оказывается, Валентина шла с родительского собрания, на котором ей сообщили, что у ее дочки неуспеваемость. По специальности я педагог, но никогда не стремилась работать в школе. И тут впервые рискнула предложить свои услуги. Валентина с радостью согласилась. Я начала заниматься с ее дочкой, буквально за месяц с двоек и троек мы вышли на четверки, даже пятерки были. Моя случайная знакомая была мне очень благодарна. И, видимо, рассказала обо мне и об успехах своей дочери знакомым, так и сработало сарафанное радио. Теперь я работаю репетитором.
«Сегодня я впервые занималcя с новым учеником. Скажем так, все это время я находился под наблюдением»
- Недавно я был у репетитора по гитаре. Именно в этот день мне нужно было сдавать какую-то песню, и она была на английском языке. Этот язык мне и так плохо давался, а тут еще и песня на нем. В итоге сижу у репетитора, пытаясь сдать текст, бросаю листок на пол и говорю как бы в шутку, что мне легче на темном наречии заговорить (кто фанат «Властелина Колец», тот поймет). И репетитор говорит: «Окей, скажешь что-то на темном наречии, я поставлю тебе зачет, и мы эту песню можем не сдавать». Видели бы вы его глаза, когда я прочитал наизусть надпись на Кольце Всевластия на темном наречии.
Аш назг дурбатулук, аш назг гимбатул.
Аш назг тракатулук, аг бурзум-иши кримпатул.
Это ж невозможно забыть никогда)))
- Самое милое для меня в репетиторстве — это когда старшие ученики приводят младших, и на глазах растут маленькие копии. Младший брат ученика, первоклассник, пришел заниматься с нуля, но уже знает цвета, еду, цифры. Я говорю: «А ты же раньше не занимался?» Отвечает: «А я ваши уроки подслушиваю у брата уже год».
- Подрабатываю репетитором. Одного восьмиклассника подтягиваю по русскому языку. Он живет с бабушкой и дедушкой далеко за городом: два раза в неделю я добираюсь туда с пересадками 2,5 часа. И каждый раз его дед после занятия кормит меня ужином, отказов не принимает. Сегодня сразу предупредила, что задержаться не смогу, так он собрал мне еду с собой! Бутерброд, глазированный сырок и сок. Готова работать без денег просто за такое отношение к моему труду.
Бонус: высшей бывает не только математика, но и вежливость
- Подруга посоветовала репетитора по математике, мол, берет много, зато работает на совесть. Заломила она 5000 рублей за урок. Муж дал добро, приходим с сыном к ней домой, а она с порога: «Я вас не возьму!» Я опешила, а она говорит: «Вы выглядите бедными!» Вздохнув, отвечаю ей: «Ой, как же так! Подруга забыла меня предупредить, что у репетитора по математике тяжело с умножением. Вы только что просчитались на полмиллиона рублей за учебный год».
Больше историй о репетиторах и их учениках вы можете почитать здесь:
Комментарии
Давайте уже без ароматов свежик тетрадок и бабушкиных оладий- придумайте что то свое, неизбитое