Не гиперактивная, а проактивная. Гиперактивной было бы пофиг и на репетитора и на землетрясение
14 репетиторов, у которых каждый урок — маленькая комедия
Хороший репетитор славится индивидуальным подходом и творит буквально чудеса. А еще эти преподаватели запоминают интересные рабочие моменты и делятся ими с нами. Ведь им приходится сталкиваться с весьма колоритными персонажами: от хитрых второклашек, требующих реальную зарплату вместо наклеек, до отцов, которые внезапно сами втягиваются в учебу. В этой подборке вас ждут 14 живых историй, в которых образовательный процесс повернул куда-то не туда.
- Дочке 16. Наняла ей репетитора-студента по английскому. На третьем занятии смотрю — закрылись в комнате. Подхожу, слышу шепот и приглушенный смех. Дочь-то почти взрослая! Я навоображала себе всякого, открыла дверь, а там дочка с репетитором лежат на полу и пытаются спрятать под кровать котенка. Оказалось, парень нашел малыша прямо по дороге к нам. Оставить на улице не смог, а принести к себе в общежитие, где строгая вахтерша, было невозможно. Он планировал забрать его после урока и отвезти в приют, но дочка, увидев этот мокрый пищащий комок, умолила спрятать его в комнате хотя бы на полтора часа, пока идет занятие. В итоге мы высушили пушистика, накормили, да так и не смогли отдать в приют. Теперь этот рыжий сорванец живет у нас, а английский дочка учит с огромным удовольствием.
- Мама нового ученика с первого дня окружила меня заботой: то пирожки в сумку сунет, то дважды за урок кофе принесет. Я умилялся, пока случайно не услышал, как она шепчет подруге по телефону: «Ирка, это гениально! Пока репетитор у нас, свекровь сидит в своей комнате как миленькая и боится нос высунуть, чтобы „не отвлекать ребенка от науки“. Наконец-то в доме тишина! Я его и кормить, и поить буду, лишь бы он подольше у нас задерживался!» Оказалось, к ним на пару месяцев погостить приехала очень строгая и гиперактивная бабушка. Она обожала с порога раздавать ценные советы, критиковать готовку и проверять чистоту подоконников. Но у бабушки был один пунктик: она невероятно уважала образование. Стоило мне разложить учебники, как в квартире вводился режим абсолютной тишины. Свекровь тут же закрывалась у себя и не выходила, чтобы ненароком не нарушить педагогический процесс.
- Когда жила в Китае, один парень попросил стать его репетитором по английскому. Однажды пишет: «Спустись к вахтершам, я что-то тебе оставил». Там был сверток, а в нем — хлеб. Через два дня — кактус с запиской: «Надеюсь, через несколько лет он у тебя разрастется настолько, чтобы ты могла его продать и вернуть мне деньги». Но вот наступил день Х. Он написал, что свободных классов нет, и он сидит на лавочке у пруда. Я ответила что-то вроде «Тогда встретимся в четверг вечером». Он: «Мне очень жаль, что ты такая безответственная. Больше не буду отнимать твое ценное время, прощай....» А вечером пришло сообщение, походившее на эссе. Молодой человек, с которым я провела 6 занятий делового английского, написал, «что у нас слишком запутанные отношения, так что нам лучше расстаться». Он бросил своего репетитора, которая даже не подозревала, что все это время была с ним в отношениях. На лавочке у пруда он ждал меня, потому что купил гусиный свисток и хотел, чтобы я поиграла с гусями, которые в нем живут. Сказать, что я удивилась — ничего не сказать. На следующий день тот самый свисток ждал меня на столике у вахтерш. Романтика.
«Самый лучший репетитор по математике»
- Написал ученик, который два года назад исчез после того, как я повысила ставку. Отвечаю:
— А я уже думала, ты пропал, потому что все понял в английском.
— Да нет, тогда мы нашли вариант подешевле.
Озвучиваю ему свою новую ставку, которая, естественно, стала еще выше за два года:
— Вы что, опять повысили?
— Ага.
Проходит несколько дней, он не пишет. Думаю, наверное, снова ищет вариант подешевле. И сегодня получаю от него сообщение: «Я тут подумал, сейчас же „Черная пятница“, вы могли бы сделать мне скидку как постоянному ученику».
- Ученица опаздывает на наше занятие по английскому языку на 15 минут. Не предупреждает. Ну ладно, жду. Подключается и говорит: «Ой, а мне блинчики надо было дожарить». Киваю, думаю, может, с работы пришла, не успела поесть. Продолжаем занятие. В конце говорю: «Упражнение не успеваем сделать, это вам домашка будет». Каково же было удивление в ее глазах! «Как это, а то, что я опоздала на 15 минут, не продлевает наше занятие на это время?» Уточню, что ученица взрослая. Не 5 и даже не 15 лет, взрослая девушка 30+.
- Ученик второго класса во время занятия предложил выгодную сделку:
— А давайте вы будете мне платить, если я буду правильно решать вам примеры?
— Разве я тебе уже не плачу наклейками?
— Ну мама же дает вам деньги перед занятием...
— Так она их дает, чтобы я тебя учила, а не платила тебе ими за решение примеров.
— Лучше бы она их мне давала. Какой смысл давать вам, если примеры все равно решаю я?! И еще за наклейки!
Когда ученик хорошо потрудился
Есть такой вид психических закидонов - точить карандаши. Пока те не сточатся совсем.
- Мы занимались уже месяцев 8 и готовились ко второй сессии. Я знал, что примерно в это время с сайта будут звонить его родителям, чтобы узнать их мнение обо мне и поставить оценку. Я с нетерпением ждал, что они расскажут контролю качества. И вот мне приходит СМС, мол, клиент оставил о вас пустой отзыв. На очередном занятии, когда его мама с папой тепло прощались со мною, я спросил:
— Вам из компании не звонили, чтобы узнать, работаю ли я с вами?
— Да, звонили, — заулыбались они. — Но мы вас не выдали! Сказали, что мы с вами не занимаемся!
— Зачем? — искренне удивился я
— Ну, мы думали, что вы за каждое занятие деньги отдаете... И хотели, чтобы вам больше досталось.
Я объяснил, что я только первые два занятия отдаю компании, а все остальные деньги мои. Впрочем, через неделю на сайте появился превосходный отзыв обо мне от них.
- Моя учительница математики подрабатывала репетитором и днем ждала ученика к себе домой. Мужа отправила в магазин с перечнем продуктов. Но, вероятно, у ее супруга все время появлялись разные вопросы, что конкретно брать, и он несколько раз перезванивал. Замечу, что звонил он ей на городской телефон, который был без определителя, поскольку сотовый сломался. И вот, когда в десятый раз зазвонил телефон, Светлана Александровна сняла трубку и отчеканила: «Я ведь все написала в списке продуктов! Хватит тупить! Просто купи все по списку!» И трубку повесила. Спустя две минуты опять звонок, и робкий голос произносит: «Светлана Александровна, это мама Алеши. Извините, мы должны что-то купить? Просто вы нам не давали никакого списка»... Оказывается, ранее ей позвонил ученик, чтобы предупредить, что немного опоздает на занятие.
«Подарок моих учеников. Сделано с любовью!»
- Решил попробовать себя в роли шахматного наставника. Мой первый клиент — семилетний мальчик. На первом занятии присутствовал его отец. Мальчик как-то не очень активно интересовался моими словами, а вот папе занятие понравилось. Мы продолжили заниматься, но я никак не мог заинтересовать ребенка, а папа сидел на каждом занятии и комментировал. И вот как-то я пришел на урок, а мальчика нет.
— А где Дима?
— Да Дима сказал, что он не хочет сегодня заниматься, и он во дворе гуляет. А вам принципиально заниматься с Димой? Я вас слушал каждое занятие, мне очень понравилось. Может, будете со мной заниматься?
У меня в скором времени планировался выход на полный рабочий день. Поэтому я подумал и отказался. Клиент был слегка огорчен, но отзыв оставил ну просто шикарный.
- Рассказывала репетитор по русскому, часто преподает маленьким детям из богатых семей. Далее с ее слов.
Заканчивается урок, шестилетний Славик говорит:
— А мы с родителями едем на каникулах в Лондон.
— Я бы тоже поехала, но там очень дорогие номера в гостиницах.
— А вы дом там купите.
Дельный совет, Славик, дельный...
- Моя ученица 9 лет не может представить жизни без телевизора. Мультфильмы, фильмы, магазин на диване — неважно.
— А вы видели такую-то рекламу? А еще по телевизору рассказывали о «неведомой ерунде»!
— Ничего не видела, у меня нет телевизора.
— А как же вы смотрите мультики по утрам? А по выходным чем занимаетесь?
После занятия собираю вещи, она вдруг спрашивает:
— А зачем вы работаете?
Хотела объяснить про аренду квартиры, еду, одежду, и что родители и волшебник на голубом вертолете мне это не принесут. Но не успеваю. Она, восторженно глядя мне в глаза:
— Я поняла! Вы копите на телевизор!
- Есть у меня девочка-третьеклассница, смышленая, но совершенно не вдумывается в то, что пишет. Если начинает писать обдуманно — все более или менее в порядке. Как только отпускает мысли на волю — тушите свет. Писали, например, в среду небольшой диктант. В заголовке красуется интересное слово «Сосиню». Сочиню? Холодно! Читаем заголовок целиком: ПРАШЯНИЕ СОСИНЮ. Это «Прощание с осенью», господа. Ну ладно. Попробуем еще раз.
Я в детстве, да и сейчас, обожаю что-то сочинять, выдумывать, мечтать, и для этого отпускаю мысли на волю, но никогда не писала безграмотно. Может быть, у девочки дислексия или дисграфия?
- Я репетитор по английскому языку. Сегодня расплакалась на уроке, потому что это был последний урок с учеником, с которым мы были вместе 6 лет. Он буквально вырос на моих глазах, мы учились читать, получали первые пятерки и выигрывали олимпиады. Я думала, что не буду плакать при прощании, но смогла сдержаться. Говорят, что это работа и не нужно привязываться, но знаете, за 6 лет сотрудничества это невозможно.
- Итак, мальчик, 7 класс, Максим. На занятиях по информатике он откровенно скучал. Я спрашиваю: «Хочешь убедиться, что жить без программистов в этом мире невозможно?» Глазенки чуть начали тлеть интересом, и он сказал: «Хочу!» После занятия я дал его маме простую инструкцию: после отбоя изъять и спрятать все электронные устройства, ограничить пользование любым бытовым прибором, который имеет дисплей. Когда будет совсем невмоготу, пусть позвонит. На следующее утро в 10 часов звонок. Понял он, что жить без программистов сложно. Без любимого айфона, айпада, макбука, микроволновки... Даже на улицу не выйдешь, замок управляется с компьютера. Я заручился его обещанием не лениться. С тех пор у него дела пошли в гору. Начали появляться четверки, а затем и пятерки. Потом он вылез за пределы школьной программы и стал учиться программировать.
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