14 репетиторов, у которых каждый урок — маленькая комедия

Хороший репетитор славится индивидуальным подходом и творит буквально чудеса. А еще эти преподаватели запоминают интересные рабочие моменты и делятся ими с нами. Ведь им приходится сталкиваться с весьма колоритными персонажами: от хитрых второклашек, требующих реальную зарплату вместо наклеек, до отцов, которые внезапно сами втягиваются в учебу. В этой подборке вас ждут 14 живых историй, в которых образовательный процесс повернул куда-то не туда.