17 дачных историй и фото, наполненных ароматом пионов и молодой картошки с укропом
Фотоподборки
12.06.2026
Люди делятся на два типа: на тех, кто любит ковыряться в земле и выращивать все подряд, и на тех, в ком любовь к садоводству просто еще не проснулась. Но однажды в любом человеке внезапно возникает желание посадить какую-то семечку, чтобы посмотреть, что из нее вырастет. А потом все, как в тумане... И вот вас на подоконнике уже зеленеет рассада, появилась собственная дача, а планы на все летние выходные уже расписаны на месяцы вперед.
«Сначала хотела пригласить ландшафтного дизайнера, но мне такую цену загнули, что ого-го! Поэтому решила сделать все бюджетненько и своими руками»
«1990 год. Мой дедушка хвастается урожаем со своего участка. Он был замечательным огородником и многому научил нас с сестрой»
- У меня есть участок, но я туда наведаюсь только шашлыки пожарить. Он у меня зарос сорняками, но я не огородник, так что мне все равно. Недавно приезжаю, а у меня там растет картошка, кабачки, клубника какая-то... Пока я пытался сообразить, в чем дело, из-за забора вынырнула соседка баба Люба, которой я ключи на всякий случай оставляю, и говорит: «Привет, Сережа, ты жарь шашлыки, а огородом я сама займусь. А то, чего у тебя такая хорошая земля просто так стоит». Оказывается, она решила, что раз мне лень огородом заниматься, то она там может насадить чего душа пожелает.
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«Собрал сегодня урожай вишни. Ребят, если у вас на участке нет вишневого дерева, то, поверьте, оно вам стопудово нужно!»
Зачем раньше времени вишню побрал, она должна сама в руку падать, а у тебя не только с хвостиками, а ещё и с листьями :(
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«Только что собрали годовой запас чеснока. Посеяли в октябре, а к середине лета уже сняли урожай»
«Моя капустка. Я так над ней порхала! Опрыскивала, ловила сеткой букашек, собирала гусениц... Я знаю, что они посажены слишком близко друг к другу, и что они маленькие, но мне все равно»
- Как-то к нам на дачу заглянула моя подруга с мужем. А у нас работы по мульчированию кустов проводились. У них участок аккуратненький, все травинки выше 3 см срезаются. А тут они увидели необычное действо на нашем участке. Я стала рассказывать про мульчу. Меня еще тогда насторожили несколько раз повторяющиеся вопросы ее мужа:
— Что-что? Как-как называется?
— Мульча, — отвечала я.
Не раз подруга потом мне «припоминала» эту короткую земледельческую лекцию. «Мульча» в их доме потом поселилась надолго. Ею муж называл всех: ее, детей, а еще все, что не укладывалось в его привычное устройство мира. Теперь она могла «нести мульчу» спорив с ним, а дети были его любимыми «мульчишками». Так что, садоводы и огородники, будьте аккуратны в популяризации своих знаний среди впечатлительных любителей газона.
ekaterinali_51
«Мой прадедушка держит в руках здоровенную репку, которую вырастил у себя в огороде. Фото было сделано для местной газеты»
«У меня огород с гулькин нос, но я горжусь тем, сколько всего на нем уместил. Тут растут дыни, помидоры, различные виды перца, немного зеленого лука и цветы»
«Мой сыночек был так доволен своим урожаем морковки, что чуть не треснул от счастья»
«Моей бабуле 91 год. Вы только посмотрите на урожай ее помидоров в этому году!»
- Живем в частном доме, засадили весь участок газоном. Дети бегают, трава зеленая, грядки не копаем, красота. Все, что надо, покупаем в магазине без мозолей и нервов. Весной по соседству поселилась пара пенсионеров, бодрые такие, энтузиасты. За два месяца они перекопали все, что у них было, и высадили целую флотилию огурцов, помидоров и картошки. А потом сосед пришел к нам. Я думал, знакомиться будет. А он: «Может, продадите кусочек земли? У вас-то без дела простаивает, а у меня сажать уже некуда». Я вежливо отказал, мол, моя трава — мое дело. С тех пор, как только у них гости — за забором начинается театр одного актера: «Вот у нас сосед — мажор ленивый! Земли нам не дает, буржуй...» А я с чаем в шезлонге лежу и думаю — какой же кайф быть буржуем.
«Я очень горжусь урожаем со своего огорода! Да и сарайчик на занем плане выглядит миленько»
«Я вырастил неплохие тыквы в этом году»
«Король кабачков со своим урожаем»
- Весной продал дачу женатой паре. Думаю, ну, наконец-то избавился от этой хибары с сорняками. Недавно вспомнил, что оставил в сарае набор инструментов, решил забрать. Когда я подъехал к своей бывшей даче, то сразу пожалел, что продал ее этим людям. Они сделали из нее такую конфетку, что мне самому захотелось там отдыхать. Обшили домик панелями, во дворе поставили беседку, между яблоней и грушей повесили гамак. В углу, где стоял сарай, теперь красовался кирпичный уголок с местом для мангала. Они оставили все плодовые деревья, а землю засеяли газоном. И кругом были цветы: в подвесных горшках, в каких-то здоровенных вазах и просто посажены в землю. И почему я сам до такого не додумался? Новые хозяева позвали на чай, но я решил не дразнить сам себя. Забрал инструменты и уехал.
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«Собрал урожай цукини и решил поделиться фоточкой. Желаю всем успехов в садоводстве!»
Мы припасли для вас еще несколько душевных дачных подборок, от которых веет запахом летних цветов и зелени:
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