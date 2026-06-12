17 дачных историй и фото, наполненных ароматом пионов и молодой картошки с укропом

Люди делятся на два типа: на тех, кто любит ковыряться в земле и выращивать все подряд, и на тех, в ком любовь к садоводству просто еще не проснулась. Но однажды в любом человеке внезапно возникает желание посадить какую-то семечку, чтобы посмотреть, что из нее вырастет. А потом все, как в тумане... И вот вас на подоконнике уже зеленеет рассада, появилась собственная дача, а планы на все летние выходные уже расписаны на месяцы вперед.