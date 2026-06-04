13 душевных историй о песнях, от которых накрывает теплой ностальгией

К нам в город на гастроли Ирина Алегрова приезжала.В обеденный перерыв собираемся отметить день рождения одной сотрудницы.Сели болтаем,в сок водки налили,торт.Радио играет тихо.пошли первые аккорды Императрицы. Именинница, Ой включи погромче, обожаю Алегрову. После песни. Первым трём дозвонившимся билет на концерт Алегровой. Один из сотрудников Рома балабол и приколист,уже принял на грудь.У меня на радио все схвачено,сейчас позвоню, билеты уже у тебя.Появляется начальник, поздравляет и всех разгоняет на рабочие места.К вечеру именница подходит к Роме. Ты дозвонился? Тот уже забыл о чем речь. Да дозвонился. Когда получить можно?, он с минуту втыкает о чем речь, потом вспоминает. И называет адрес радио,где не так давно устанавливал оборудование.И добавляет скажи, что от меня.

Утро следующего дня. Именница опаздывает на работу. Рома рассказывает о вчерашнем приколе. Все почему то не ржут. Один из парней "вот ты долбак Рома, вдруг девка пришла её развернули, она домой и в петлю залезла." Мы как то напряглась. Девчонке 30, одна,не супер красавица, обычная. Мало что в голове творится. Через полчаса приходит на работу, аж светится. Начальник даже не пикнул. Мы выдохнули.Рома пошёл извинятся. Та ему" спасибо, я знаю, что ты меня надул, на концерт я попала." как потом выяснилось, пошла в редакцию, ей извините, но никакого Рому мы не знаем. Билеты выигравшим.развернули вышла заплакала. Подходит парнишка, оказывается билеты по два давали.Он собирался пойти с девушкой. Но та его отбрила. Предложил пойти вместе. Утром и проснулись после концерта вместе.