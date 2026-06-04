А надо было петь: 'В каждом маленьком ребенке - и в мальчишке и в девчонке.. "🐵🙈🙉🙊🐒
13 душевных историй о песнях, от которых накрывает теплой ностальгией
Бывают такие песни, которые остаются с нами навсегда. Стоит только их заслышать, как в душе тут же возникает такое доброе ностальгическое чувство. Даже если под эту песню вы впервые разочаровались в любви, со временем это забывается, а остается лишь теплое и светлое воспоминание.
- У нас в классе было две Ксюши — я и моя лучшая подруга. А я в то время была влюблена в одного мальчика и, как мне казалось, я ему тоже нравилась. И вот, школьная дискотека, я вся такая нарядная, стою и жду, когда же он ко мне подойдет. Включается песня «Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша» и я вижу, что он начинает двигаться в мою сторону. Я замерла, сердце бешено колотится, жду признания. А он подходит ко мне и говорит: «Ксюша, ты могла бы поговорить со своей подругой? Она мне очень нравится, а я сам боюсь к ней подойти». Разочарованию моему не было предела.
- Когда мне было 22, я два месяца работала воспитательницей в детском саду, пока постоянные были в отпусках. Мой главный страх тревожника был о том, что кто-то из детей незаметно смоется, пока мы идем на площадку. Поэтому я придумала выносить на улицу канат и по команде «Запевай!», дети хватались за него и начинали петь «Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец». Тогда был пик популярности шоу «Фабрика звезд» и эту песню знали все. Так мы шли, горланя на всю округу «Я сладкий на все 100... ой ой ой»
- Работал я в коллективе «Кипелов», и, как это обычно водится, в сезон отправились гастрольным туром по всей нашей необъятной родине. Приезжали, выступали и потом назад — на поезд к следующему городу. И вот случилась такая оказия, что выступили в одном маленьком городке, а за ночь наступил паводок, и уровень воды поднялся прям до каких-то необычайных высот. Дороги все затопило, варианта добраться до перрона нет. Наш концертный директор, человек бодрый, нашел местного рыбака, договорился с ним, что на лодке доставит до точки отправления. И вот плывем мы рано утром на этой посудине, Валерий Александрович сидит на носу, вокруг тишина, еле стелется туман, и тут раздается негромкое пение: «Штииииль, ветер молчиииит...» Он пел в этот момент не для огромного зала, а только для нас, для девятерых людей в этой маленькой лодочке. Такие моменты запоминаются на всю жизнь.
- Собираемся ехать с дачи. Подходит к машине соседка (с нами ехать попросилась), мой 4-летний племянник выскакивает из машины со словами: «Вашу руку фрау-мадам, заходите битте-дритте». Да, «Свадьба в Малиновке» произвела на него впечатление.
- Ехал с работы на электричке. Обычно по дороге я слушаю аудиокниги, а тут вошел в вагон и обалдел: 6 бабуль и 2 дедули примерно от 70, а то и 80 лет поют бардовские песни под гитару (одна из бабуль играла). И как поют — заслушаешься (какие там аудиокниги), песни многие не знал, да и в вагоне никто не знал, а вот когда запели «Милая моя — солнышко лесное» — подпевал весь вагон. Впервые пожалел, что ехать так недолго. На выходе все благодарили за чудесную поездку. Спасибо вам!
- Лет 30 назад, да и сейчас кое-где, очень популярным развлечением было дозвониться на радио и заказать песню, передав при этом привет и пожелания. Дозвониться было почти нереально. И вот я, тогда молодой еще и безусый, похвастался перед девушкой, что дозвонюсь на радио и закажу для нее песню ее любимой группы «Чай вдвоем».
Вечером, усевшись перед радиоприемником, начал «ловить дозвон». И после нескольких холостых — бац! — дозвонился. Меня спросили, кого я хочу послушать. «Чай вдвоем»! Потом уже в эфире поболтал с ведущим о всякой ерунде, и мне, наконец, дали добро на пожелания. «Света, ты самый яркий цветок, который я встречал в своей жизни! Ми-ми-ми... Вот для тебя сейчас будет звучать твоя любимая группа!» И радиоволны понесли: «Бутылка кефира, пол батона!..»
К нам в город на гастроли Ирина Алегрова приезжала.В обеденный перерыв собираемся отметить день рождения одной сотрудницы.Сели болтаем,в сок водки налили,торт.Радио играет тихо.пошли первые аккорды Императрицы. Именинница, Ой включи погромче, обожаю Алегрову. После песни. Первым трём дозвонившимся билет на концерт Алегровой. Один из сотрудников Рома балабол и приколист,уже принял на грудь.У меня на радио все схвачено,сейчас позвоню, билеты уже у тебя.Появляется начальник, поздравляет и всех разгоняет на рабочие места.К вечеру именница подходит к Роме. Ты дозвонился? Тот уже забыл о чем речь. Да дозвонился. Когда получить можно?, он с минуту втыкает о чем речь, потом вспоминает. И называет адрес радио,где не так давно устанавливал оборудование.И добавляет скажи, что от меня.
Утро следующего дня. Именница опаздывает на работу. Рома рассказывает о вчерашнем приколе. Все почему то не ржут. Один из парней "вот ты долбак Рома, вдруг девка пришла её развернули, она домой и в петлю залезла." Мы как то напряглась. Девчонке 30, одна,не супер красавица, обычная. Мало что в голове творится. Через полчаса приходит на работу, аж светится. Начальник даже не пикнул. Мы выдохнули.Рома пошёл извинятся. Та ему" спасибо, я знаю, что ты меня надул, на концерт я попала." как потом выяснилось, пошла в редакцию, ей извините, но никакого Рому мы не знаем. Билеты выигравшим.развернули вышла заплакала. Подходит парнишка, оказывается билеты по два давали.Он собирался пойти с девушкой. Но та его отбрила. Предложил пойти вместе. Утром и проснулись после концерта вместе.
Стол обычного семиклассника, 1998 или 1999 год
- Моя дочка в года 3 вместе с дедом душевно пела: «Два кусоооочека колбаааски, у тебяяя лежали на столееее...» Ну и дальше по тексту. Выглядела она в том возрасте как отмытый домовенок Кузя.
- Мне тогда было 22 года, я готовилась к диплому в институте, и, конечно, жутко недосыпала. И тут в нашем доме появился «замечательный сосед», который просто обожал слушать попсу, причем на зубодробительной громкости. И вот, как-то часов в 11 вечера, лежу я в кровати уставшая, и тут аж подпрыгиваю от песни «Тополиный пух, жара, июнь...». А я терпеть не могла «Иванушек» и со всей силы стала стучать ему в стену. Реакции ноль. Не выдержав, я встала и пошла к нему ругаться. Дверь открылась и... я поняла, что пропала. Передо мной стоял высокий зеленоглазый брюнет — мечта, а не мужчина. Я что-то промямлила, а он пригласил войти. Я вошла и осталась у него до утра. Музыку мы, конечно, сделали потише, но я с тех пор полюбила и «Тополиный пух» и его, моего нынешнего мужа.
- Давным-давно гостил у бабушки. Беседа за чаем перетекла в критику современной на тот момент музыки. Бабушка как обычно ворчала, а я поддакивал:
Б: Вот раньше были песни — «Ой, мороз, мороз», «Течeт река Волга»...
Я: «Черный ворон»..
Б: Да, а еще «Темная ночь»..
Я: Про лесника, про Самару-городок
Б: Да-а-а, хорошие песни.. Стой, а что за лесник? Не помню что-то...
Я: Ну как же — «Измученный дорогой, я выбился из сил»?..
Б: Не помню, ну-ка спой.
Короче. Я, как можно протяжней, спел, вернее, это было больше похоже на стихи, чем на песню.
Б: Душевная песня.. Только я не поняла, его что, волки съели?
Я: Ну как бы да...
Б: А как же он рассказал об этом?
Я: Ну это всего лишь песня.
Б: Мне понравилась, ни чета нынешним!
Если бы она знала, сколько еще хороших песен я знаю!
- Работал тут выпускающим видеорежиссером на фестивале. Дали мне в помощники волонтера-студента. Работали на вокальном направлении. За 3 дня послушали 300 вокальных номеров. Ну и вот, в начале очередного выступления узнаю знакомые нотки Zaz «Je veux». Говорю помощнику:
— О, сейчас будет Заз петь.
— Чего-чего?
— Ну Заз, «Жа вю», ты чего? Лет 10 назад из каждого утюга звучала!
— 10 лет назад мне было 8 лет.
- А нас с мужем в прямом смысле «связала музыка». В тот же день, когда мы познакомились, мы поняли, что созданы друг для друга. Сначала кто-то совершенно случайно включил песню группы «Мираж» — «Музыка нас связала». А мы начали подпевать. Только мы из всех, кто был на вечеринке. А под конец тусы все решили петь караоке и выудили из шкафа микрофон со шнуром. Когда пела моя подруга, она, забыв о шнуре, носилась по всей комнате, из-за чего мы с мужем оказались притянуты друг к другу и обмотаны шнуром микрофона.
- Заметила, что муж стал засматриваться на другую женщину, коллегу по работе. Все перепробовала — и разговоры по душам, и попытки выяснить отношения, но все было бесполезно, думала, конец. А потом все же придумала, как все исправить. Однажды я пришла с работы пораньше, надела ту одежду, в которой я была на нашем выпускном — мы учились в одном классе, — и включила нашу песню, под которую мы танцевали медляк в тот вечер. Это был «Медляк» популярного тогда Мистера Кредо. Муж растрогался, извинился, мы провели романтический вечер, а на ту даму он больше не смотрел.
- 10 лет назад родители отвозили меня в аэропорт — поступила в медицинский в Питере. Заиграла песня «Я свободен». И я так радостно ее пела, а мама плакала. В этом году, впервые за два года, приезжала к родителям на два месяца с тремя детьми. В конце они так же отвозили нас в аэропорт, играла песня Кипелова, и уже мама ее радостно пела, а я плакала.
«Живу в Германии в тихом спальном райончике. Пошел выбрасывать мусор, поднимаю крышку бака, а там...»
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