14 теплых историй с летних веранд, которые пропитаны ароматом смородины и маленькими радостями
Июль, жара. От солнечного тепла ягоды и цветы начинают пахнуть особенно сильно, отчего по всей улице разносится потрясающий аромат. И до чего же хорошо в такое время сидеть в тенечке на веранде, потягивая ледяной лимонад и наслаждаясь красотами вокруг. И неважно при этом, что за веранда: на даче или в летнем кафе. Ты одновременно находишься вроде бы и в помещении, и на улице, и можешь подмечать происходящее вокруг и впитывать в себя все эти маленькие радости. А именно из них, простых моментов, и складывается душевное лето.
- Приехали на дачу, навели порядок, собрали урожай. Жена напекла пирожков, сидим на веранде, уплетаем. И тут заявляется сосед, хлопает меня по плечу и выдает: «Ну что, дружище, где моя доля?» Я в недоумении, судорожно думаю. А он вдруг хватается за живот и выдает: «Ты забыл, что ли? Мы же договорились, что я на твоей грядке клубнику сажаю. Тебя пока не было, я за ней присматривал, смотрю — ты приехал и собрал!» Мне аж себя по лбу захотелось стукнуть! Действительно, забыл! Благо мы ее еще не всю съели. Хорошо, что он мужик с юмором.
- Старенькая веранда на даче с потрясающим видом на лиман, теплый кот и большая преданная собака, морской бой до часу ночи с бабушкой и самые вкусные на свете мамины пончики. Покатушки по полям на черном «Аисте» старшего брата и рыбалка с дедом. Смотреть на звезды, валяясь с отцом на траве, и спрашивать про Большую Медведицу... Сейчас мне 21 год, у меня есть любимый человек, хорошая работа, квартира, я счастлива и любима. Но раз в месяц я приезжаю на заброшенную старенькую дачу и взбираюсь на эту самую веранду.
Можно было так красиво и уютно все сделать, а когда идёт дождь, смотреть в окно и попивать чай с малиновым вареньем, я люблю делать красивые уголки.
«У бабушки в деревне».
- Лет 20 уже прошло. Заваливаемся как-то своей студенческой компашкой в летнее кафе. Лето, жара, сессия сдана, настроение ух! А столики в кафе круглые, на одной ножке и с длинными скатертями. Понимаем, что за одним столом ну никак не уместимся, нужен второй. «Айн момент», говорю я, краем глаза увидев единственный пустой столик в самом дальнем углу. Схватил я его деликатно за столешницу и понес к своим. Ставлю столик на новое место, и вдруг раздается дикий грохот. Бармен даже музыку выключил. В итоге оказалось, что у этого столика столешница не была закреплена к ножке! Как это видели друзья: я взял столешницу без ноги, притащил к ним и кинул на пол.
- У меня начало лета ассоциируется с одним летним продуктом. Недавно урожай созрел, был скошен, и жена напекла пирожки. С щавелем. Сразу вспоминается лето, маленький дачный домик с большой стеклянной верандой, очень светлой (а может, это детские воспоминания добавляют такой яркий, но мягкий свет), тазик пирожков с щавелем, чай на молодых листиках смородины, тихонечко играет радио, а впереди все лето.
Ах, какие аппетитные булочки!! Люблю такие с картошкой, или с зелёным луком с яйцами. Да вообще, любые сейчас схомячила бы, давно не ела. Приходится ограничивать себя от мучного.
- По радио играет песня «Ягода малина», бабушка жива и прядет нити из начесаного пуха козы. Под окном веранды стоит старый дедов «Запорожец», а сам он уехал на работу на зерноток на новом «Москвиче ИЖ 412». А за окном через дорогу пасутся лошади. Мама с папой в поездке в Ленинграде. Они обещали привезти мне большой игрушечный самосвал или трамвай. На столе стоит банка со свежими сливками, которые мы с бабушкой «накрутили» утром на сепараторе. А мне всего 5 лет...
- 2015 год. Сидим в летнем кафе, смотрим на Эйфелеву башню. Подходит официантка. Я, не особо разобравшись в меню с кучей непонятных названий, попросил принести какое-нибудь французское блюдо и колу. Проходит 20 минут. И принесла она мне... чечевицу с колбасой. А я эту чечевицу и дома регулярно ем.
Добро пожаловать в Париж! 🤭 Но удивилась, что чечевица с колбасой - это французское блюдо, ещё и в кафе подают, видимо, блюдо дня))
Романтика шикарная, независимо от того, что в тарелке лежит.
Этот момент надо просто прочувствовать 😁
- Работаю в летнем кафе. Вчера на веранду присела семья с маленьким ребенком. Ребенок начал надевать на голову салфетку со стола. В то время, пока родители убеждали его этого не делать, прилетевший голубь таскал у них со столика еду. Я пошла отгонять его, но он забрал кусочек и улетел. Мне кажется, малыш был в сговоре с этой птицей.
- Изначально теща купила дачу, на которой, кроме домика и туалета, была только баня в виде одного здания пополам с соседом и миллион грядок. Свободного места была небольшая площадка возле дома, где предыдущие владельцы делали что-то вроде летней кухни. И мы тогда собирались на даче, расстилали плед на этом пятачке и ютились. Приезжать лишний раз не было ни желания, ни сил. Потом у мамы появился внук, для него она среди грядок выделила пятачок для низкого надувного бассейна. На второй год бассейн был все такой же надувной, но уже больше, а рядом появился зонтик. Потом появился пятачок с песком под большой бассейн. Потом появилась веранда, а после этого и кухонный гарнитур на веранде. Затем появился новый туалет с нормальным унитазом, гигиеническим душем и раковиной. И на все эти изменения мама каждый раз давала добро. И вечером на даче стало просто потрясающе.
А я у тестя с тёщей отжал площадку под мангал. Потом расширил её для столика, потом ещё расширил для костровой зоны и сидений. Потом широкие дорожки плиткой выложил. В итоге огородного места осталось для пары грядок и цветника.
Тесть мне очень благодарен
- Дело было в самом начале 2000-х, летом. Мы с мужем решили перекусить в кафе, сели на веранде. И тут, видимо, на запах еды, на веранду медленно заходит песик, американский кокер-спаниель. Собака пыльная, грязная, но в целом ухоженная, понятно, что потеряшка. Ну не можем же мы пройти мимо такого страдальца! Я попросила официанта не прогонять собаку. Он принес воды в мисочке, кусочек курочки. Стали думать, что с ним делать. Домой забрать — у самих полна коробушка. Да и как его транспортировать? Выпросили у официанта телефонный справочник, стали искать общества помощи потерянным животным. Я постоянно бегала звонить в телефон-автомат на углу. В процессе к нам присоединились 2 девушки с соседнего столика. Сидели мы уже почти 4 часа! В итоге решили, что забираем собаку себе. И вдруг пес встрепенулся, поднял голову, начал прислушиваться к какому-то звуку. Меня такая реакция насторожила. Я выбежала с веранды и стала всех поочередно спрашивать, не теряли ли они собаку. Вижу, идут молодая женщина с бабушкой. Подбегаю к ним, спрашиваю и... Бабушка со своей собачкой неделю назад приехала к племяннице погостить, а 4 дня назад умудрилась собачку потерять. Все четыре дня они искали собаку по всем окрестным улицам и дворам, и вот сейчас, смирившись с горем потери, она идет с с племянницей к метро, чтобы уехать домой. Описать счастье старушки и собаки невозможно. Бабушка рыдает, собака криком кричит, прыгая на нашедшуюся хозяйку. Мы тоже смеемся и плачем одновременно. И, не поверите, вся веранда аплодирует этой встрече и такому счастливому разрешению трагичной ситуации. Высыпали официанты, люди из помещения ресторана. Это было что-то невероятное!
«Ничего особенного, просто летний ужин на террасе».
- Для меня нет ничего приятнее и роднее домика бабули в деревне. Этот свежий воздух, природа, приветливые старички греют мне душу. Бабушкины пирожки самые вкусные, а разговаривать с ней на веранде за чашечкой кофе — лучшее времяпровождение. Но это все осталось в воспоминаниях, бабули больше нету.
- В этом году наш летний дом превратился в птичье общежитие. Началось все с того,что на веранде постоянно было намусорено: веточки, соломка, обломки листочков. Не сразу догадались, уже потом обнаружили гнездо. Яйца не трогали, ходили по веранде крадучись, на птицу не смотрели. Через некоторое время мы, кажется, не вызывали у нее большого раздражения. Когда появились птенцы, на нас презрительно шипели, ибо нечего шляться. Вопреки моим опасениям все 6 птенцов появились на свет. Пару дней назад они начали выходить гулять и выбираться из гнезда. Первого обнаружила на полу веранды и не успела заснять, он потом перемещался по перилам веранды, по полу. Второй покрасовался и дал себя заснять. Мама его была рядом. А потом муж предположил, что летающая туда-обратно бешеными темпами птица учит птенцов летать. Видимо, уже пора покидать гнездо и нас.
- Сидела я на летней веранде кафе, ждала подругу. Было скучновато, поэтому решила понаблюдать за соседями. Через пару столиков от меня сидел по виду очень строгий мужчина лет 60. В идеально выглаженном светлом льняном костюме, шляпе, на ногах — без единого пятнышка светлые сандалии. Он читал какую-то книгу и неспешно потягивал кофе. С соседнего с ним столика поднялась семья с девочкой лет 5. Она держала в руках стакан с лимонадом ядреного розового цвета и, конечно же, случайно пролила его прямо на обувь этого чопорного мужчины. Все вокруг буквально замерли. А мужчина спокойно наклонился, снял пострадавшую сандалию, вылил из нее лимонад и невозмутимо надел обратно, не проронив ни слова.
Он познал дзен. 🧘♀️ И если строгий вид, то ещё не факт, что будет орать благим матом в случае неприятности. 🤭
«Моя веранда летом».
- Сидим мы с друзьями на летней веранде моего ресторана, едим. В ресторане вообще пусто. Только что прошел хороший летний ливень. Воздух на улице свежий, но тучи уже унес ветер. В общем, погода шикарная, еда вкусная. На крыше летней веранды собралось прилично воды после ливня. Настолько, что в некоторых местах крыша, под весом скопившейся воды, сильно прогнулась. Сёма (это охранник) пытается при помощи швабры согнать воду с крыши. Технология простая — Сёма берет швабру и упирает ее верхний конец в прогнувшуюся секцию крыши, таким образом, перегоняя воду в соседнюю секцию. Делает это он обстоятельно и чинно. Тут к ресторану подъехал роскошный мерседес, из него пулей вылетает водитель и распахивает заднюю дверь машины. Оттуда выходит чинный седовласый джентльмен в светлом льняном костюме. Джентльмен делает пару уверенных шагов мимо туй в горшках, подходит к входу на веранду, и тут У Сёмы, засмотревшегося на машину джентльмена, срывается рука. Он резко дергает швабру, крайне неудачно подпихнув пластиковую крышу, и вся скопившаяся там вода выливается на голову джентльмена. Спустя пару секунд он со сдавленным рыком помчался ко входу. То же самое сделал и Сёма, как только завидел «некондиционного» клиента, уже без швабры. Эти двое встречаются на ступеньках, и Сёма, вытянув руку вперед, говорит джентльмену: «У нас дресс-код! К нам в таком виде нельзя!»
Мужчина в льняном костюме ходит по разным кафе и тренирует свое терпение, наверное, жениться собрался.
«Проводим жаркий летний день на веранде».
- Купила дачу и сразу в нее переехала. Вскоре заметила, что кто-то повадился на веранде оставлять вещи: то деньги найду, то игрушки какие-то. Решила проследить, затаилась на веранде в кресле, да так и уснула. А проснулась я оттого, что на меня сверху свалилось что-то вроде монетки и раздалось возмущенное стрекотание. Поднимаю голову и вижу, что через щели крыши веранды, а крыши у нее практически и нет, на меня смотрит сорока. И тут до меня дошло, что все эти вещи просто случайно падали, когда сороки тащили их в свое гнездо на соседнем участке. Теперь все найденные сокровища я кладу на столик в саду, чтобы им удобнее было их забрать.
И вот несколько свежих статей о лете, которые могут вас заинтересовать: