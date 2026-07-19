14 теплых историй с летних веранд, которые пропитаны ароматом смородины и маленькими радостями

Июль, жара. От солнечного тепла ягоды и цветы начинают пахнуть особенно сильно, отчего по всей улице разносится потрясающий аромат. И до чего же хорошо в такое время сидеть в тенечке на веранде, потягивая ледяной лимонад и наслаждаясь красотами вокруг. И неважно при этом, что за веранда: на даче или в летнем кафе. Ты одновременно находишься вроде бы и в помещении, и на улице, и можешь подмечать происходящее вокруг и впитывать в себя все эти маленькие радости. А именно из них, простых моментов, и складывается душевное лето.