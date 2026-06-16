20 живых историй от тех, кто работает с книгами и каждый день слышит забавных запросов больше, чем ягод в корзинке

Это я так в поликлинике работаю, слушаю разговор (телефонный) коллеги с пациентом-студентом, мол, мы вас записали в такую-то клинику, такое-то исследование, завтра, во столько-то...

- а я не могу в этот день

- ну, мы, к сожалению, время не выбираем, клиника дает нам свободное место сама.

- я на практике просто

- может, вас отпустят?.. У вас исследование в 8:00, быстренько вернетесь, пара часов максимум...

- нет, меня не отпустят..

- так у вас же для военкомата, вы им объясните, что это важно...

(И в таком ключе 5 минут)

И только потом пациент уточнил, что практика у него - на Чукотке 🤯. А мы, как бы, в Бурятии практически находимся территориально, Южная часть Сибири, можно сказать...

Вот в чем проблема была сразу ответить: "я не могу, я на Чукотке"?.. 🤷🏻‍♀️