Читательский интерес молодой поросли не имеет векторной направленности- принесите что-нибудь, я выберу с закрытыми глазами.
20 живых историй от тех, кто работает с книгами и каждый день слышит забавных запросов больше, чем ягод в корзинке
Будни тех, кто работает среди бесконечных книжных полок, часто напоминают работу детективов или переводчиков с «человеческого на литературный». Здесь каждый день приносит новый ребус, звучат самые невероятные запросы, превращающие серьезную работу в добрую комедию. Мы собрали истории из тиши библиотек и суеты книжных магазинов, в которых можно увидеть всю палитру человеческого общения: от забавных недоразумений до моментов искренней благодарности. Они звучат так тепло и жизненно, что в каждом герое легко узнать соседа, одноклассника или самого себя.
- Стою в библиотеке, жду, пока принесут книгу. Подходит девочка лет 11 и громко так: «Мне, пожалуйста, что-нибудь про заменитель женщин в 19-м веке». Весь читальный зал уши навострил. Библиотекарь переспрашивает: «Чего-чего?» Девочка так снисходительно поясняет: «Я же говорю — что-нибудь про знаменитых женщин 19 века».
- Одна бабка долго мучила сотрудниц районной библиотеки, требуя выдать ей «новый роман Гомера». Когда ей пытались объяснить, что Гомер уже две тысячи лет ничего не пишет, бабка не поверила и ушла, бурча под нос: «Вечно вы дефицит зажимаете».
- Работаю в библиотеке. Запросы бывают разные: от Фонвизина «Водоросоль» до вот таких.
Приходит мамочка.
— Здравствуйте, дайте, пожалуйста, Некрасова «Гаврюша» ребенку на урок.
— Такого не знаю. Но могу предложить Гюго «Гавроша», а из Некрасова — «Железную дорогу».
— Нет-нет, мне не это нужно. Мне нужен «Гаврюша».
— Все же возьмите...
Позже оказалось, что да, нужен был все-таки Гюго.
Да, уж! У меня так сын писал под диктовку учителя литературы список чтения литературы на лето, и умудрился написать "Водоросль" Фонвизина вместо "Недоросль".
«Позвони!»
- Мама работала в школьной библиотеке. Однажды к ней пришел мальчик и попросил книгу о наших предках. Она сделала выкладку о древних славянах, Владимире Красное Солнышко и прочем подобном. Но нет, не то. Выяснилось, ребенку нужна была книга о... динозаврах. В каком-то смысле, да — о предках.
Не так уж далеко мы ушли от своих" предков" разве что жрать друг друга перестали в прямом смысле.
- Как-то раз я услышала, как моя коллега объясняла целых десять минут одному мужику: если тот, кто взял книгу до него, не вернет ее вовремя — придется ждать, пока она освободится. Мужчина никак не мог это принять. Он возмущался: почему вы не можете заставить того человека вернуть книгу вовремя? Почему не можете гарантировать, что она будет на месте в нужный ему день? Коллега пыталась объяснить одно и то же разными словами, а он в итоге просто заявил: «Ну и что вы собираетесь с этим делать? Я приду в среду». Ну, приходи, что тут скажешь.
- Супруга — библиотекарь, рассказывает. Сегодня пришел парнишка и говорит: «Дайте мне книжку. Название очень длинное, первые два слова я не помню, конец тоже забыл. Или другую, только про это же».
- Работала библиотекарем. Каких только ребусов не подкидывали мне читатели. Ладно еще, что чаще всего просят произведения из списка литературы по школьной программе. Можно догадаться, что за автор и книга, даже если просят Тур Гений «Му-Му» или «Бешен плуг» («Бежин луг» Тургенева) и даже «Овцы и дети» при должном опыте расшифровываются как «Отцы и дети». Больше всего почему-то достается «Старухе Изергиль». Кроме хрестоматийной уже «Старухи из Ерги» у меня просили и «Старуху и Сергей» и даже «Старуха и зверьки». Однажды одиннадцатиклассница просила книгу, название не помнит, автора тоже, но что-то там про мафию, про какого-то дона. Оказалось, ей был нужен «Тихий Дон» Шолохова.
«Именно так фотографируются библиотекари».
- Я из села и у нас в ДК была сельская библиотека. Я туда с 5 класса ходил, пока школу не окончил. Перечитал все что можно было на тот момент для меня интересного. В основном любил фантастику и всякие ужастики. И вот как-то прихожу и понимаю, что читать уже нечего: все доступное перечитал. И вот я стою унылый, собираясь ни с чем идти домой и тут библиотекарша тетя Лена говорит «подожди не уходи, у меня есть секретная полка» полезла в какой шкаф который я ни разу не видел чтоб она открывала и достает мне оттуда практически непотрепанную книгу, первую часть из большого цикла книг «Мир пауков» Колина Уилсона. Она не выкладывала эти книги на общий столик, где можно было брать. Давала только «избранным».
- Один подросток спросил, есть ли у нас «Ромео и Джульетта». Я открыла каталог проверить наличие, а он услужливо добавил: «Это Уильяма Шекспира». Я едва удержалась от того, чтобы сказать: «Да ладно!»
- Лет в 13 я услышал, что есть какой-то автор по фамилии Мураками, пришёл в книжный и обратился к консультанту, далее диалог:
-Где у вас Мураками найти?
— Какого?
-???
-Харуки или Рю?
— Эмм...
— Понятно, значит, Харуки. Пойдем, покажу!
Спустя годы, почитав и Харуки, и Рю, я так понял консультанта и теперь мне очень смешно вспоминать этот диалог и этого мудрого консультанта
- Когда я заканчивала школу, к нам в класс пришла библиотекарь. И стала озвучивать, кто какие книги взял и не вернул. До сих пор помню, как мы смеялись, когда узнали, что одноклассник не вернул в библиотеку книгу «Щедрый ёжик». Наверное, с первого класса в библиотеку не заглядывал.
«Лучшее в работе в книжном магазине — это заказывать книги, которые сам хочешь купить».
- Когда я еще работала в библиотеке, то подслушала забавный диалог библиотекаря и читательницы. Я в этот момент была за стеллажами, все слышала, но не видела, о какой книге идет речь. В общем, читательница ругалась, что мы выдали неприличную книгу ее 17-летней дочери. Эту книгу, по словам читательницы, нужно было уничтожить и никогда не давать никому в руки. Книга неприличная, почему на ней нет отметки 18+? И раз отметку не поставили в издательстве, то почему библиотекари сами отметку не ставят и не хранят книгу хотя бы под замком? Было ужасно любопытно, что же такое мы держим в открытом доступе и даем детям. Когда дама ушла, я вышла из-за стеллажа и попросила показать, о чем речь. Это оказался учебник по зоологии.
Не дай бог ей узнать про издание "Энциклопедия для малышей. Откуда берутся дети?" Карла Кнутсена, которую начинают изучать с 6 класса.
- Несколько лет я проработала в университетской музыкальной библиотеке. В наших фондах хранилось множество книг, нот и всевозможных аудио- и видеоматериалов. Однажды к стойке подошел студент и сказал: «Я ищу музыку». Просто. Музыку. Кажется, секунд десять я просто смотрела на него в недоумении. Наконец моя профессиональная сообразительность вернулась. Оказалось, ему нужны были «обычные на вид» ноты в качестве реквизита для спектакля, к которому он оформлял декорации. Неужели нельзя было сразу с этого начать?
Это я так в поликлинике работаю, слушаю разговор (телефонный) коллеги с пациентом-студентом, мол, мы вас записали в такую-то клинику, такое-то исследование, завтра, во столько-то...
- а я не могу в этот день
- ну, мы, к сожалению, время не выбираем, клиника дает нам свободное место сама.
- я на практике просто
- может, вас отпустят?.. У вас исследование в 8:00, быстренько вернетесь, пара часов максимум...
- нет, меня не отпустят..
- так у вас же для военкомата, вы им объясните, что это важно...
(И в таком ключе 5 минут)
И только потом пациент уточнил, что практика у него - на Чукотке 🤯. А мы, как бы, в Бурятии практически находимся территориально, Южная часть Сибири, можно сказать...
Вот в чем проблема была сразу ответить: "я не могу, я на Чукотке"?.. 🤷🏻♀️
- Мать моя, когда работала в библиотеке, любила рассказывать разные истории. Например, как брат-старшеклассник отправил свою восьмилетнюю сестру за книгой. Девочка пришла и сказала: «Мне нужна книга, но я забыла, как зовут автора, но очень похоже, как будто дедушка чихнул». Дали ей Ницше, оказались правы.
«Детская библиотека. Здесь живут самые крутые библиокоты».
- Сразу после показа телесериала «Мастер и Маргарита», на книжном рынке выставили одноименный роман Булгакова на первые полки. Подходит девушка и с искренним удивлением спрашивает: «Ой, а что, уже успели издать эту книгу?»
- Моя мама работает библиотекарем в нашем маленьком поселочке. Библиотека вечно забита галдящими детьми, которым срочно нужен то рассказ, где главным героем является дружба, то стихи, где главный герой — дерево, то басня, где главный герой — музыка, то повесть, где главный герой — Чиполлино. Так вот однажды весь ее рабочий день был посвящен поговоркам и пословицам, в которых встречаются числительные. День клонился к вечеру, 38 детей уже разошлись по домам довольные: кто с «семь раз отрежь», кто с «один не воин в поле». И тут позвонила мама 39-го ребенка:
— Вы знаете, Ляле по чтению задали придумать поговорку, где встречаются числительное...
Переведенный в автоматический режим генератор пословиц и поговорок работал безотказно:
— Один дурак спросит — семеро умных не ответят.
И долго еще мама с удивлением слушала короткие гудки.
- Каждый день в нашу библиотеку приходят разные читатели. Счастье, если посетитель идет со сформированным запросом и называет конкретную книгу, а заодно имя и фамилию автора. Но некоторые вопросы, откровенно говоря, все равно ставят нас в тупик. Однажды посетительница спросила: «А Лиза еще не приходила?» Мы уточнили, какая именно Лиза. Женщина удивилась: «Ну Лиза... Я у вас ее постоянно беру... Журнал». В другой раз человек показал на книгу и попросил: «Можно мне такую же интересную? А лучше сразу три дайте!» И тут нам оставалось опираться только на собственный вкус. Иногда запросы сначала звучат совсем загадочно. Например, одна читательница спросила: «Скажите, а дети мои свободны?» После пятисекундной непонимающей паузы стало ясно, что речь идет о книге Гузель Яхиной «Дети мои». А еще у нас спрашивали, где стоит «никогде». После долгого разговора выяснилось, что человек ищет роман Нила Геймана «Никогде». Ну и отдельное место в нашей памяти занимает вопрос: «А можно я запишусь в библиотеку, а читать не буду?»
«Сбежавшие иллюстрации. И такое бывает в нашей библиотеке!»
- Работаю в книжном магазине, недавно позвонила женщина и выдала: «Мне нужен учебник Гейдмана за 1-й класс, на котором котик летит. На том, который у вас есть, котик летит не в ту сторону».
- Папа у меня имел достаточно редкую специальность по первому образованию — критик-театровед. Закончил ГИТИС. А работать уехал к себе на родину, в Сибирь. Где, как образованный человек, пошел записываться в городскую библиотеку. Библиотекарь тоже была образованным человеком. Она жила в городе шахтеров и металлургов. И при выписке читательского билета внесла с папиных слов названные им имя-фамилию, а также профессию нового читателя. Довольный папа ушел домой, взяв выданный читательский билет и нужную книжку. И лишь дома увидел свою новую специальность, вписанную аккуратным почерком в билете читателя: Критик-товаровед.
- У нас в книжном была сотрудница, которая, по-моему, наперечет знала абсолютно все школьные учебники, выпускавшиеся за последние -надцать лет. Она с легкостью находила нужную книгу, даже если запрос звучал как: «Ну... Такая синенькая с зелененьким шрифтом, которая в прошлом году была красненькой с желтеньким».
А тем, кто сам сейчас в поиске хорошей книги, советуем заглянуть в наши подборки — мы собрали там идеи для чтения на любой вкус:
Комментарии
Самое лучшее время в библиотеке - это когда все читатели ушли, сотрудники двери закрыли на замок и навели внутри порядок.
Вот тогда -лепота)
Работаю в библиотеке университета. Приходит студент и спрашивает: "А где тут у вас можно поспать?" 😂
В детстве всегда ходил в библиотеку. Всегда сдавал вовремя. Помню, взял больше, чем положено, а библиотекарь говорит, что разрешит мне взять больше, так как я вовремя сдаю. Я в тот момент почувствовал себя особенным) ещё помню подсел на детские приключения детективы. К сожалению, имя и фамилию автора не помню, но там про детей, которые разгадывали загадки и различные тайны. Было здорово)
Очень любила нашу детскую районную библиотеку, меня там знали, уже во втором классе разрешили брать книги из секции для средней школы (для детей с 4 класса). Потому что в секции для начальной школы всё по моим запросам закончилось :) А запрос у меня был всегда один и тот же, простой: "Дайте мне книги про животных, про космос и про самолёты". Потом ещё про путешествия добавились.
Мы с бабушкой в эту библиотеку ходили каждую неделю.