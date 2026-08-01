Непонятно, в чём проблема.
Хотите оставить себе, оставьте.
Боитесь кармы, верните хозяевам.
Не хотите заморачиваться, с поиском владельца, отдайте на благотворительность, сироты, больные, животные вариантов много.
20 фото и историй об уборке, пропитанных уютом, легкой иронией и маленькими радостями
Хорошая уборка способна сделать дом не только уютным и пропитанным ароматом свежести и чистоты, но еще и подарить множество маленьких радостей, теплых эмоций и историй. Ведь во время отмывания квартиры чего только не происходит! К примеру, можно случайно найти что-то ценное или увидеть своих близких с другой стороны.
- Разбирали хлам на балконе. Дело дошло до чемодана со старыми газетами. Муж его уже выкинуть хотел, но я решила проверить и правильно сделала, ведь там на дне лежал конверт с пачкой долларов! Но откуда? Квартира наша, не съемная. И вдруг до меня дошло — это же чемодан предыдущих владельцев квартиры. Они нам при покупке сказали, что им ничего не нужно, и все, что на балконе, мы можем оставить себе или выкинуть. Вот сидим теперь с мужем и думаем, как поступить.
Непонятно, в чём проблема.
- Жена попросила разобраться с игрушками, в которые дети не уже не играют. Итог: потренькал на детском синтезаторе, собрал пазл, построил башню. Жена сказала, что уберет сама.
«Наши коты оказывают при уборке моральную поддержку».
- Моя бабушка очень любила ходить в гости к своим подругам и знакомым. И была при этом фанатом порядка. В доме всегда все блестело и стояло, и лежало под прямым углом, а в саду, про который вообще отдельно писать надо, она даже землю подметала. Так вот, возвращаясь от очередной знакомой, бабушка могла заняться только одним делом — уборкой. Даже если вчера была генеральная уборка. Причин для этого было две. Приходя, она говорила деду или: «Была у Марии. Вот женщина! В доме чистота и порядок, ни пылинки. А у нас свинарник! Доставай пылесос!», или «Была у Марии. Вот как так люди живут? Окна немытые, подоконник пыльный, на ковре крошки... Мы тоже как в свинарнике живем. Доставай пылесос!» Дед к этому всему относился очень спокойно, доставал пылесос и участвовал в уборке. Он однажды даже подшутить хотел. Бабушка ушла в гости, а дед, предвосхищая события, вылизал дом. Но все произошло, как и должно было произойти. «Была у Елены. Вот насколько у нее чистый дом. Все в порядке, полы блестят, стены и потолки снежно-белые, все двери — эмаль. А у нас как сарай. Иди покупай краску, будем делать ремонт!»
Бабушке просто скучно. Ей нужен найти какое то увлечение , что бы единственным не была уборка.
«Нашли во время уборки клумбы гнездышко с зайчатами».
- Мой парень был помешан на чистоте. Зайти в комнату с улицы, чтобы переодеться, было нельзя. Нужно было в прихожей раздеться, сходить в душ и только потом пройти в полотенце, чтобы одеться. В комнату в уличной одежде нельзя даже войти. Одевались на улицу тоже в коридоре, стирали сразу, как сняли. Поняла, что когда родится ребенок, это, мягко говоря, делать будет сложновато, поэтому в один день не выдержала и ушла.
- Попросила она меня снять шторки с окон по всему дому. Я двигал стол из комнаты в комнату, корячился под потолком, снимая с крючков петельки. Шторки, занавески, и вот эту штуку, которая горизонтально поверх висит. В каждой комнате. А их 4! Час потратил на это дело. Отнес все к стиралке, она все аккуратно уложила в машинку, выбрала режим. Когда стирка закончилась, я повторил процедуру в обратном порядке. Отдышался, прихожу на кухню, а она с мамой разговаривает по телефону: «Да вот, шторки постирала.» Хозяюшка!
Эта штука, которая горизонтально висит сверху штор, называется ламбрекен.
«От кого больше всего шерсти, тот и убирается».
- Встречался с одной девушкой, все было нормально. Потом мы стали жить вместе, но она вообще не убиралась. Полгода просил в шкафу порядок навести. Пришел с работы, открываю шкаф: вроде прибралась, но ее вещи там все вперемешку с моими были. Спрашиваю: «Кто тебя так убираться научил?» Отвечает: «Убирайся сам. Если сделаешь лучше, дам 10 тысяч». Убрался сам, все ровно, аккуратно. Говорю: «Давай деньги». А она собрала вещи и ушла от меня.
- В процессе уборки в старом доме я наткнулась на запыленный дневник своей бабушки. Живу я тут года 2, с тех пор как бабули не стало. Открыв этот дневник, я погрузилась в ее мир — мир молодости, мечтаний и переживаний девушки, а не той бабушки, которая была известна мне. Каждый записанный ею день был как маленькое путешествие во времени. Из дневника я узнала много нового о ее жизни и надеждах. Этот дневник стал для меня настоящим сокровищем, помог мне лучше понять бабушку и почувствовать связь с прошлым. Я решила сохранить его и передать своим детям, чтобы они тоже знали и ценили свою семейную историю, а потом, тем же вечером села писать свой дневник, который оставлю на этом чердаке.
«Хочу свой пакет с пакетами показать».
- У нас стояла коробка с проводами и старыми комплектующими от компов. Лет 12 она стояла, ни разу не открываясь. Затеяли мы расхламление. И муж лично отправил эту коробку в мусорный бак. Через неделю понадобился древний провод для древнего телевизора. Да, точно такой же был в той коробке.
- Затеяла уборку, тут пришла в гости моя мама. Видит, что я убираюсь, решила помочь. Складывает игрушки и спрашивает мою дочь: «А куда это положить? А это куда? Отнеси, пожалуйста, а то я не знаю, где это лежало». Дочка в ответ: «Бабушка, ты не знаешь? Тогда иди к себе домой».
«Убиралась и открыла входную дверь, чтобы проветрить помещение. Разворачиваюсь, а у меня собака на ковре лежит. Не моя».
- Я хрустела печенькой и решила, что неплохо бы налить себе чаю. Отправилась на кухню, попутно думая, что можно подкрепиться и более основательно. Поставила чайник и решила сделать яичницу. С салом. А можно еще морковку. Ну тогда и лук. Все почищено и готово. А может, тогда и картошки добавить для сытности? Почищено. А может, не жарить это на сковороде с яйцами, а запечь в духовке? Можно. Ставлю запекаться. А надо бы кухню помыть после этого. Посуду и шкафчики протереть. Неплохо бы вообще все протереть. Кухня уже сияет, а я думаю, что можно это все отшлифовать мытьем полов. Ну, раз мою, тогда и зал захвачу, сложно ли? А перед этим неплохо бы постельное белье поменять. Меняю. И кошачий туалет тоже можно прибрать. Да и свой туалет тоже помою. И ванна чем хуже? Ставлю стирку, полирую зеркало. Мою полы 2 раза. Ванну чищу. И сама заодно помоюсь. И вот я после душа, надеваю огромную футболку, накладываю себе немного картошки, она просто тает во рту, завариваю чай, забираюсь в свежую кровать. Попила чаю, что тут скажешь.
Бывают же такие хозяйственные люди! Если я хочу пить или есть, то я только попью или поем, ничего больше делать не буду.
«Приятно видеть, что комната снова чистая и опрятная. В общей сложности на уборку ушло около 2,5 часов».
А можно никогда не доводить до такого беспорядка, а складывать всё с самого начала аккуратно.
- Родители мужа пустили пожить в квартире до осени, а сами на дачу. Передвигала мебель, из-за шкафа выпала пачка писем. От свекра какой-то Ирине. Только вот свекровь ни разу ни Ирина. Звоню ему, шепотом все объясняю. Он секунд 10 молчал, а потом как засмеется. Поблагодарил и объяснил, что Ирина — его троюродная сестра, а откуда письма понятия не имеет.
- Я один раз перед приходом родителей люто отдраила всю квартиру, включая кухонные фасады, пыль на шкафах, пол за унитазом и так далее. Пришли родители, мама походила и заявляет: «Хм, чисто, небось муж убрался?»
«Я сейчас пытаюсь убрать ванную, а кошка говорит, что надо не убираться, а с ней играть».
Обычно коты это совмещают , гоняются за швабрами , выхватывают тряпочки для пыли , бегают от пылесоса)
- Моей маме досталась в наследство чугунная сковорода с толстенным многовековым черным нагаром. Бабушка всегда пекла на ней блинчики, хвалила, что на этой чугунке они лучше всего пекутся именно из-за нагара. Ну, и моя матушка так же ее использовала в этих целях. А потом она купила посудомойку. И, как водится, начала перемывать вообще все, что было в доме. В том числе бабушкину сковородку. По итогу черный нагар не особо и отмылся, но кое-где все же отошел. Но печь блины на ней стало невозможно, чудо-нагар, видимо, утратил после мойки свои антипригарные свойства. Блинчики начали прилипать. И отмыть не отмыла, и сковороду хорошую попортила. Сейчас ее использует для прочих нужд, не таких нежных, как блинчики.
У нас есть такая сковородка) Только нет там никакого нагара… она чугунная, черная, после еды всегда моется , нагар там физически не может образоваться. Но ничего не прилипает , это точно. Лучшая сковородка
И вот еще парочка статей об уборке: