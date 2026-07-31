20 жизненных историй о семейных застольях, которые люди еще внукам рассказывать будут

Да, вот в который раз убеждаюсь, что не надо обижать человека отказом в таких случаях. Люди ждут, готовятся, стараются от души, а ты им :" Не очень у вас затея с этой вечеринкой..." Вы молодец, что поддержали родных. А сытый: сейчас сытый- через часик проголодался...