20 жизненных историй о семейных застольях, которые люди еще внукам рассказывать будут
Многие из нас с особым теплом вспоминают семейные застолья — долгие разговоры, забавные истории от дедушки и просто уютные вечера в кругу самых родных. И именно во время таких встреч с семьей случаются яркие моменты, наполненные маленькими радостями и душевными историями, которые мы еще долго вспоминаем с улыбкой. Эти семейные истории напомнят о самых уютных моментах, проведенных в кругу родных, и подарят хорошее настроение.
- Отмечали день рождения мужа. Сидели во дворе дома, в дом заходили только в туалет. И вот сидим мы за столом, болтаем, а пятилетний Никитка только что вышел из дома, подходит ко мне и грустным тоненьким голосом говорит: «Тетя, извини, но у тебя дома грязно». За столом тишина. Гости даже жевать перестали. Я начала активно краснеть. Мама Никиты пришла мне на помощь: «Потому что ты ботинки не снял, когда в туалет ходил?» «Я снял!» — обиженно ответил Никита — «А папа не снял...» Теперь уже его папа краснел.
- Бабушке 76 лет. Год назад примерно у нее начался роман с мужчиной, которому 82 года. Они пели в одном хоре, и как-то бабушка пригласила весь этот хор к себе в гости. Когда он зашел к ней домой, то обратил внимание, что у них с бабушкой одинаковые телефоны, и решил, что это знак. Втихую, пока никто не видел, он позвонил с бабушкиного телефона на свой, чтобы заполучить ее номер. Так они и стали общаться. Когда мы сидим за столом, он все время шутит, что-то рассказывает, подкалывает бабушку или делает ей комплименты при всех, а она стесняется и хихикает, как школьница. И краситься начала, и бровки подрисовывает. А он ей постоянно говорит:
— Как же поздно я тебя встретил...
И называет ее: «родной мой человек».
- Самое яркое и счастливое воспоминание из детства — мой 5-й день рождения. Я весь год упрашивал родителей купить мне щенка, прямо бредил этой идеей. Но они сразу сказали, что не хотят брать на себя такую ответственность: мол, купят, а потом все равно придется убирать за ним и выгуливать. Поэтому я был уверен, что в подарочной коробке найду новый конструктор. В праздничный день собралось много гостей. И в разгар застолья я услышал тонкий писк среди груды подарков. Родители посмотрели на меня с улыбкой и сказали распаковывать. Как же я был счастлив: мне подарили крохотного спаниеля, который стал моим лучшим другом на целых 15 лет.
«Маме сегодня 90 лет, отмечаем потихоньку»
- Два года назад ездил на день рождения отца. Отмечать решили в старой простаивающей квартире, в которой я прожил все детство и с которой связаны все самые приятные моменты моей жизни. И вот наступает час икс: я приезжаю за 300 километров и просто окунаюсь в ту самую атмосферу из детства. Но по-настоящему волшебным этот вечер сделал дядя Миша — друг детства и ближайший товарищ отца на протяжении всей жизни, а по совместительству еще и мой крестный отец. Он вез меня на своей новенькой «шестерке» домой из роддома, он привил мне любовь к рыбалке, подарил первую гитару и научил играть на ней. И вот мы с дядей Мишей и батей под гитару завываем «Лирику» «Сектора Газа». Все смеются и хлопают, а я чуть не плачу и не могу отвлечься от мысли, что вряд ли еще нам удастся всем так удачно собраться. Тот вечер, наверное, и правда лучший в моей жизни: он освежил мои воспоминания из прошлого и вернул меня в детство на несколько часов — туда, чего каждому из нас так не хватает. И я счастлив.
- Иногда ведь ожидание и реальность, в привычном понимании, работают и в обратную сторону. Как-то дальний родственник позвал на день рождения. Он недавно построил себе дом. Говорит: мол, отопление в доме еще не провели, поэтому посидим в гараже. Ну я-то думаю, что максимум будут шашлыки. Несколько родственников отказались ехать, мол, гараж-пати — не очень хорошая затея. Приехал, а там стол ломится — в прямом и переносном смысле: салаты разные, в том числе мясной и крабовый, шашлыки из свиной шейки, куриные бедра на решетке, какие-то отбивные на мангале еще подходили, суп из уток, наваристый, прямо на костре приготовленный и т.д. А я сытый.
Да, вот в который раз убеждаюсь, что не надо обижать человека отказом в таких случаях. Люди ждут, готовятся, стараются от души, а ты им :" Не очень у вас затея с этой вечеринкой..." Вы молодец, что поддержали родных. А сытый: сейчас сытый- через часик проголодался...
- Была я маленькая. У папы был день рождения, а подписывать открытки я еще не умела. Попросила папу помочь. В итоге мы сидели на кухне, а он диктовал мне слова. В конце я дописала кое-что от себя и подарила ему открытку. А папа потом так удивился — сказал, что это было неожиданно.
«Много тут тех, кому по душе такое застолье?»
Немного этой картошки + 2 куска красной рыбы я бы съела, но только на обед.
- Когда моя подруга Таня и ее муж Сережа приехали в деревню к его маме, они не знали, что спокойно жить им осталось минут двадцать.
— Сережа, у тебя же юбилей, 35 лет! — радостно сказала мама и посмотрела на Таню.
Та как раз собиралась устроить небольшой семейный праздник человек на семь: свекровь, второй сын с семьей и они с мужем. Подготовила нарезки, салаты, курицу, тортик.
Но она не учла одного: в этой деревне слово «юбилей» было почти священным.
— Таня, ты что, не понимаешь? У Сережи юбилей! Как я людям в глаза буду смотреть? — вздохнула свекровь.
Через час на кухне уже варили ведро картошки с тушенкой, резали тазик «Оливье», размораживали курицу. А потом Таня спросила:
— А сколько гостей ожидается?
— Откуда я знаю? Дом большой, поместимся! — спокойно ответила свекровь.
Через несколько часов оказалось, что гости действительно поместились. Правда, это были уже не семь человек, а соседи, родственники из соседних деревень, подруги свекрови и даже Вася с баяном. Сначала Таня хотела, чтобы праздник поскорее закончился. Потом поняла, что без песен Васи гости сразу переключаются на любимую тему свекрови — когда же Сережа и Таня подарят ей внуков. А потом втянулась. Подпевала баянисту, смеялась с гостями и уже сама рассказывала детям истории.
Наверняка молодые на машину копят и поэтому не стали в городе отмечать, чтоб с размахом не проставляться, вот и поехали в деревню --а тут и сэкономили, и отметили знатно.
- Собралась отмечать свое 30-летие. Бабушка гордо заявила, мол, сама со сладким разберется и закажет торт. И вот сидим мы всей родней за столом, отмечаем. Вдруг выносят огромный торт. Бабуля улыбается и говорит: «Режь прямо посередине». Я разрезаю бисквит, а там моя фотография. На картинке мне два года, я сижу на горшке, лицо измазано кашей, и я реву во все горло. Запомнила я тот вечер на всю свою жизнь.
Надеюсь, бабуля догадалась секретик под стёклышко засунуть, а то и фотографию тортом риск испортить, и торт фотографией.
- Наши родственники жили в Германии. Иногда они присылали нам посылки. Так вот, однажды приходит посылка, а там среди вещей лежит большая коробочка с чем-то желтым и вкусно пахнущим. Мама подумала, что это немецкий мед, и позвала всех родственников, соседей и друзей. Меня дома не было. Пришла и вижу: накрыт огромный стол, все ждут чай, и тут я увидела, с чем он будет. Кстати, в школе я изучала немецкий. Поэтому предотвратила чаепитие с кремом для ног.
«Вечерний уют»
- Собрались всей семьей на юбилей дяди. И, конечно же, тетя Валя снова завела свою шарманку: «Ну, когда мы уже на твоей свадьбе погуляем? Годы-то идут!» Я не выдержала и ляпнула: «Так вы мне найдите нормального!» У гостей глаза по пять копеек. А тетя невозмутимо достает телефон и показывает мне. Оказалось, они вместе с бабушкой составили объявление и выложили его в группу нашего района. В общем, женихов из интернета мы так и не дождались, но этот вечер теперь вспоминаем на каждом застолье.
- На свадьбе случилось то, что я запомню навсегда. Вышла родная сестра моего дедушки. Ей тогда было восемьдесят лет. Она выхватила микрофон у моего свекра и начала говорить. Сказала, что много лет назад мой дедушка позвонил ее мужу и попросил, чтобы, когда я выйду замуж, они от его имени подарили мне подарок. Когда его не стало, мне было всего тринадцать лет. И она все эти годы, целых тринадцать лет, хранила это завещание, никому не говоря ни слова. Она начала вспоминать дедушку: как он меня любил, как всегда говорил, что я его единственная и неповторимая, и каким он был человеком. Потом достала свертки и каждому из сватов подарила по золотому украшению — и мужчинам, и женщинам, всего двадцати людям. А мне подарила отдельный набор, а моему мужу — часы и печатку от дедушки. Дедушка был самым важным человеком в моей жизни. Он забирал меня из школы, встречал после тренировок по фигурному катанию с фисташковым мороженым из «Баскин Роббинс». Я навсегда буду благодарна сестре моего дедушки за то, что она хранила его завещание столько лет и исполнила его в самый важный день моей жизни.
- На семейном застолье я рассказала, что чуть не расплакалась, когда не поймала букет на свадьбе у подруги. А моя 11-летняя сестра хлопнула меня, 25-летнюю девушку, по плечу и сказала, что уж на ее-то свадьбе я обязательно поймаю букет.
«Кто хоть раз побывал у нас на праздниках или просто застольях остаются в восторге и потом еще долго вспоминают! Застолье не проходит без множества шуток, бесед»
- Недавно ездила в родной поселок, и так получилось, что собралось много родственников и было семейное застолье: тетя, двоюродные сестры и брат, родители, племянники. Сидим, разговариваем, все выпили, и тут заходит моя дочь с племянницей и говорит:
— Мам, дай карточку, мы мороженое купим.
И тут началось.
Мой папа:
— Идите к нам в магазин и возьмите все, что хотите!
Моя мама:
— Я сейчас позвоню в магазин, и идите просто возьмите.
Тетя:
— Вот деньги, не надо никуда звонить.
Двоюродный брат:
— Мама, убери деньги, я сейчас карточку им дам, и пусть идут купят.
Это было очень весело и забавно. Я вспомнила себя в детстве, такие же застолья у родителей и как нам тоже давали деньги.
- Помню, однажды на семейном застолье моя младшая сестренка (ей тогда было 5 лет, а мне — 16) сказала, что хочет стать актрисой, когда вырастет. Родственники улыбнулись: «Как это мило», — и продолжили есть. А мне почему-то эти слова запомнились. Я начал искать театральные студии для самых маленьких и в итоге нашел одну, куда уговорил родителей ее отдать. И вот к чему я веду: сегодня я иду на спектакль, где моя сестра (ей уже 21 год) играет главную роль.
- День рождения справлял на даче: свежий воздух, шашлычки, речка рядом. Сам я живу в городе с родителями, а дача находится в 60 километрах от города. Круглый год там живет дед, поэтому свой день рождения он отмечал вместе с нами. Дед для меня очень близкий человек, и перспективе познакомить его со своими друзьями я был очень рад. День рождения мы справили на славу. Вот только теперь мои друзья все время спрашивают, поедем ли мы еще ко мне на дачу, потому что скучают по Николаю Леонидовичу. А все потому, что во время застолья он делился угарными историями из своей молодости, когда еще работал на заводе, а вечер закончил на прекрасной музыкальной ноте, повеселив всех игрой на баяне.
«Люблю семейные обеды. У родителей в частном доме есть столовая, где собираемся за вот таким красивым столом»
- На днях ездили к сестре на юбилей в другой город. Отмечали праздник у нее дома. Стол юбилярша накрыла отменный. Супруг мой был в полном восторге от угощений. Когда вышли, муж в порыве эмоций начал нахваливать зятю мою сестру:
— Какая жена у тебя молодец! Как все вкусно приготовила, оригинально, такое разнообразие блюд, какой стол! Зять слушал-слушал, а потом как выдаст:
— Хочешь — и ты такой закажи.
Так мужа постигло первое разочарование года: он узнал, что все было приготовлено специально нанятым профессиональным поваром. На следующий день муж, со смехом вспоминая о своей наивности, задумался и добавил:
— Но манты, правда, были совсем невкусные.
— А-а-а, — успокоила я его, — так их сестра сама приготовила.
- Был у меня день рождения, собралась вся семья. Дочка у меня от первого брака, а тут еще и ехидная тетушка нашлась. Спрашивает: «Катюш, а скажи-ка, кого больше любишь — Вадима или родного папу?» Все замерли. Я и рта раскрыть не успела, как дочь выдала: «Не сказать, что Вадим хуже папы за мной следит — все, что попрошу, купит. Но когда вижу, как мама каждый день улыбается — прям радуюсь». Тишина за столом взорвалась — кто прослезился, кто заулыбался. А Вадим встал, обнял ее крепко-крепко. Вот оно, настоящее счастье. А план ехидной тетушки с треском провалился.
Тётка просто дура. Я вообще терпеть не могу эти вопросы о том, кого ты больше любишь. Моя мама всегда говорила, что у ребёнка сердце большое, он и маму, и папу, и бабушек, и дедушек, и всех родных и знакомых могут одинаково сильно любить, если и их любят.
А вот еще подборка статей, которые подарят вам теплую улыбку: