22 светлых истории и фото от цветоводов, чьи любимые растения подарили им ароматы лета и кучу маленьких радостей

Выращивать цветы и растения — это душевное хобби, которое учит подмечать чудесное и радоваться, казалось бы, простым вещам. Например, распустившемуся новому листочку или ароматному бутону. Кто-то годами лелеет свой сад у себя на даче, другие же устраивают зеленые джунгли прямо в квартирах.

«Я никогда не видела гортензии с таким разнообразием цвета. В прошлом году такого точно не было»

У гортензии на одном кусте могут быть цветы разного цвета, если корни растения получают питательные вещества из почв с разным уровнем pH. © Unknown author / Reddit

«Моим родителям подарили этот потос ровно 36 лет и 1 день назад, в день моего рождения»

«В этом году мои розы прямо разошлись!»

«У меня был тяжелый год. Зимой я совсем забросила все свои хойи. А весной все они просто расцвели! Но хойя Матильда победила. Она просто невероятная!»

История о том, как спасение одного фикуса превратилось в полноценное хобби

Гулял я по торговому центру и увидел уголок с уцененными растениями. И стоял там очень грустный фикус. Не знаю, что на меня нашло, но я его купил. Дома вынул его из земли, оказалось, его залили, и корни почти все сгнили. Очистил, поставил в воду укореняться. Как время пришло, посадил в специальный грунт, растение сразу на радостях новый лист выдало. И там меня это все дело затянуло, что я сходил и купил еще растений, а потом еще. В общем, сейчас у меня их уже 16 штук. ADME Tatiana Hramova только что Молодец, Ответить

«У меня новая страсть — мальвы»

«Один из моих самых старых кустов ионанты. Он висит уже так долго, что принял форму идеального шара»

«Теперь я понимаю, почему люди выращивают так много цветов. У меня дома теперь бесконечное количество букетов!»

«Хотела показать вам хойю компакту моей мамы. Эта красавица у нее уже лет 15. Я уже столько черенков от нее взяла, а она все равно все еще достает до земли»

Хотели сажать только огурцы и помидоры, но у природы были другие планы

У нас дача была чисто для выращивания овощей, цветы не сажали. Но в прошлом году вдруг вырос подсолнух: видимо, семечко случайно в землю попало. И так мне понравилось это яркое пятно, что я рядом еще несколько семечек посадила. Потом подумала, что стоит эти подсолнухи оттенить и посадить рядом еще каких-нибудь цветов. Потом поняла, что нужно эту зону как-то обозначить. Пошла по даче смотреть, как соседи клумбы делают. И столько мне красивых цветов понравилось, что захотелось все-все их и себя иметь. В общем, пока что у меня 2 клумбы, но в следующем году я уже планирую как минимум 4 сделать. ADME Рида Вазиева только что Фото соизволили бы, иначе просто никому не нужные дачные фантазии Ответить

«Моему дедушке вчера исполнилось 72 года. Он очень много времени проводит в своем саду, так как близок к природе и любит цветы. Он действительно классный»

«Медуза, на которую можно смотреть»

«Вот как сегодня выглядит мой сад»

«Мое любимое растение. Выращенное, кстати, из семян»

Тропики на подоконнике

Мне подруга с отдыха привезла потрясающее манго, никогда таких сладких и сочных не ела. И решила я косточку от него посадить. Когда проклюнулся росток, я чуть не танцевала от радости. Полезла читать, как его выращивать, оказалось, дело непростое, ведь манго — тропическое растение. Ну ничего, купила лампу для досвечивания, парник для дома. Манго растет и радует! ADME

«11 лет назад мы купили дом, и нам досталась в наследство ярко-синяя гортензия. Я никогда не видела гортензий с такой насыщенной окраской. Фотографии не могут передать этот глубокий цвет»

«Подсолнухи в моем подвале просто невероятные»

«Это все выращено мной!»

«Моя королева становится все более и более великолепной. Из всех моих растений именно она постоянно развивается, превосходя все мои ожидания. Я не могу перестать на нее любоваться!»

Непростой фикус

На помойку кто-то выкинул большой фикус. Я сразу поскакала его забирать, ведь такое дерево можно выгодно продать. Подхожу и вижу, что к нему записка приклеена. Дома ее прочитала, посмеялась и продавать передумала. А написано там было следующее: «Это Борис. Пожалуйста, позаботьтесь о нем. Борис любит опрыскивание мягкой водой, классическую музыку, не любит сквозняки. Хандрит, если его резко переставляют». Раз у него такая яркая индивидуальность и даже имя есть, пусть со мной остается. ADME Людмила Гончарова только что Как поживает ваш Борис Ответить

«На моей террасе стоял горшок с землей, а потом из него вдруг выросло это. Понятия не имею, что это за растение»

Ну отлично. Я, значит, за 4 росточка клематиса кучу денег заплатила, а ваш горшок их сам выращивает! © 643dp / Reddit