15 светлых историй о дискотеках нашей молодости, где медляк мог изменить не только вечер, но и всю жизнь

С возрастом понимаешь, что сломанный каблук во время танца или даже неудачный танцевальный номер были совсем не катастрофой, а отличными историями на будущее. И пусть музыка давно сменилась, но некоторые воспоминания с дискотек по-прежнему всплывают в нашей голове. Наверняка и у вас были интересные случаи на дискотеке. С удовольствием почитали бы в комментариях.