"Было неловко, ведь у него тут же возникла идея пригласить меня на танец, потому что заиграл медляк." За такую бессмыслицу Лосось должна подать на ADME в суд.👩⚖️✊
15 светлых историй о дискотеках нашей молодости, где медляк мог изменить не только вечер, но и всю жизнь
Раньше у каждой дискотеки был свой обязательный набор: стена, которую подпирали самые стеснительные, несколько отчаянных танцоров в центре зала и медляк, ради которого многие вообще приходили. В клубах и домах культуры знакомились, общались, наступали друг другу на ноги и иногда даже находили первую любовь. Эти радостные истории напоминают, сколько веселого могло произойти за один вечер без камер и социальных сетей.
- Школьная дискотека. 11 класс. Был у нас мальчик, который всем нравился. Но самой приглашать — это зазорно. И вот он сидит с друзьями на стульях, а мы рядом танцуем. Девчонка одна толкнула меня, и я ему на колени упала. Было неловко, ведь у него тут же возникла идея пригласить меня на танец, потому что заиграл медляк. Мы потом встречаться начали. Эх, было время.
«Танцевальный зал в сельском Доме культуры. Именно здесь по вечерам кипят страсти и гремит музыка»
- В конце 1980-х у нас была одногруппница с парой счастливых туфель. Все просили у нее в прокат красные лодочки, в которых всем девочкам фартило. Решила и я использовать те волшебные лодочки, только размер у хозяйки был меньше моего. Меня это не остановило. Напялила, и весь вечер на дискотеке еле выходила, думала, что это чушь — про их везучесть. Но нет, нашелся ухажер, который приглашал танцевать, а потом проводил домой. Сказал, что было жаль неуклюжую девушку. Два года встречались.
- На лагерной дискотеке диджей объявил конкурс на самый необычный танец. Я вышел на середину площадки, споткнулся о собственную штанину и чудом удержался на ногах. Все решили, что это было начало номера, и стали хлопать в такт. Пришлось еще две минуты изображать, будто именно так я все и задумал. Конкурс я выиграл.
- 1980-е. Школьная дискотека. Он из десятого класса, я — восьмиклассница. Он круто исполняет брейк-данс. И тут включают медляк. Я его приглашаю, а он мне заявляет: «Извини, не танцую». Разумеется, все это на глазах у публики. Мои чувства не передать словами. Но с милой улыбкой я ему отвечаю: «Жаль. А давай поспорим, что ты еще пожалеешь о своем отказе?» Поспорили. Он окончил школу и уехал учиться в Питер. Через 6 лет мы оказались в одной компании, и у нас закрутился роман. Для него это были первые отношения. И тут я ему напомнила о том споре, а он мне в ответ: «Так это что, ты была? Ну я и дурачок! Мы же столько времени потеряли!» В итоге сделал предложение. Ну а я что? Я отказалась. Теперь это единственное, о чем сожалею в своей жизни. Дурочка.
«Отдал на дискотеке незнакомой девушке свои кеды, так как она сломала каблук. Подруги сказали, что она уехала домой. В итоге я возвращаюсь без обуви»
- Тусили в клубе, стало жарко, кинула пиджак на спинку дивана. После нескольких часов веселья я хотела его забрать, но не тут-то было. Он пропал! Начала искать, заглянула за диван и увидела там свой пиджак и чьи-то две юбки! Тут люди без более важной одежды оставались, а я из-за какого-то пиджака переживала...
- Выпускной. Темно. Зову девушку потанцевать.
— Юль, пойдем потанцуем?
— Нет!
— Почему? Музыка же классная! Пойдем!
— Нет!
— Да что случилось?
— Начнем с того, что я не Юля...
— Прости, Света!
Думаете, что я засмущался? Нет! Я сместился на метр правее, где сидела Юля, и сказал: «Юль, пойдем потанцуем?»
- Лет в 12–13 родители отправили меня на отдых, где я заприметил девочку Таню, но подойти к ней стеснялся. По пятницам там устраивали дискотеки, и на первом же медляке я, наконец-то, пригласил ее танцевать. Мы просто топтались на месте, но я был несказанно рад даже такому успеху. Потом я вышел, а когда вернулся и услышал тему из «Титаника», снова нашел Таню в толпе, взял за руку и повел танцевать. На этот раз я держался увереннее, обнял ее крепче и решил, что все идет отлично. После песни ко мне подлетела ее подруга Лена и возмущенно спросила: «Ты зачем танцевал с Юлей? Она с Таней терпеть друг друга не могут!» Тогда-то я и понял, что с плохим зрением лучше не стесняться очков.
Объявление, которое с нетерпением ждали всю неделю
- В 2000-2001 годах мы с друзьями ходили по клубам. Было здорово, кроме тех вечеров, когда приходилось стоять в очереди, чтобы попасть в клуб. Но чтобы не было скучно, мы просто у входа танцевали с незнакомцами. Как-то раз танцую с одним парнем под музыку и чувствую, как он взял и поднял меня на руках. Было очень неожиданно, но так круто!
- Давно отдыхали с подругой в Турции, каждый вечер приходили на дискотеку, где дядечка продавал розочки. Так вот, он постоянно приносил моей подруге цветы от разных парней. То одну розу, а то огромные букеты. За весь отдых мне никто ни разу не передал ничего. В последний день к нам подходит этот продавец, а подруга уже машинально потянулась за цветком, но не тут-то было — протянул цветок мне. Спрашиваю, мол, от кого. А мне в ответ: «Это от меня! Мне тебя как-то жалко стало».
«Деревенская дискотека. Белые ночи»
- Увидела на танцполе парня, который активно танцевал, двигался просто обалденно! Решила построить ему глазки, и на удивление, он — мне тоже начал. Продолжалось это весь вечер. А когда я уходила с танцпола, ко мне подкатывал знакомиться еще какой-то парень, но я его отшивала. А потом оказалось, что это и был тот самый парень, который танцевал. М-да...
- Лет в 16 с подругой ездили на дискотеку. Как только темнело, выкатывали велики, чтобы бабушка не заметила, и ехали 10 километров через лес. Однажды пришлось ехать вдвоем на одном велосипеде. В итоге подруга всю дорогу боялась, а я крутила педали с нереальной скоростью. Сейчас это вызывает улыбку.
- Помню, как в седьмом классе решила на школьную дискотеку обуть мамины новые полусапожки на 12-сантиметровом тонюсеньком каблуке. Дома примеряла — были как раз. До школы дошла нормально. Но там мне уже было не до танцев: я мечтала снять эти каблуки. А на следующий день от матери мне досталось, ведь она заметила, что ботиночки-то уже носились.
И куда же без «такого» фото на выпускном
- Помню, как цепляла себе на голову по 100 маленьких заколок-крабиков в распущенные волосы. Нацепила, посыпала сверху блестками и залила маминым лаком «Прелесть». Как же хорошо, что дискотеки в то время были по пятницам, и было 2 дня отмыть это все творчество. Ах да, еще от мамы получила, потому что вся постель была в блестках.
- Лагерь. Старший отряд. Я втюрилась в парня. С замиранием сердца я наблюдала, как мой рыцарь подходит ближе и подмигивает мне. И тут он протягивает бумажечку со своими инициалами и номером телефона. Я на радостях начинаю диктовать свой номер и слышу от него: «Передай Марине! Я влюбился в нее с первого дня смены!» Прошло почти девять лет с этого момента, а я до сих пор вспоминаю грандиозность этого провала.
- Мне было 15 лет. Вечером местная дискотека, и я за несколько часов до нее случайно падаю и набиваю себе шишку на лбу. Пытливый ум начал подкидывать варианты. В итоге решила прикрыть ее челкой и зафиксировать. Но в разгар дискотеки, спустя время, я начала ощущать подвох. Прихожу домой и понимаю, почему так странно смотрели на меня женихи: половина челки растрепалась и легла вбок, а другая часть застыла колом, волосы выглядели так себе. Невеста, блин.
С возрастом понимаешь, что сломанный каблук во время танца или даже неудачный танцевальный номер были совсем не катастрофой, а отличными историями на будущее. И пусть музыка давно сменилась, но некоторые воспоминания с дискотек по-прежнему всплывают в нашей голове. Наверняка и у вас были интересные случаи на дискотеке. С удовольствием почитали бы в комментариях.