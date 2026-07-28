Похоже на то, как мы в детстве наряжались невестами, используя занавески и накидки для подушек
20 рукодельников, чьи работы приносят радость и наполняют дом уютом
Найти хобби по душе — это большое счастье. Для одних это возможность отвлечься от забот, для других — источник маленьких радостей и вдохновения. Вязание, шитье, создание украшений — люди с такой любовью подходят к своему делу, что это чувствуется через экран. Предлагаем окунуться в мир творчества и, кто знает, может, и вы почерпнете вдохновение и создадите свой шедевр.
Эта прекрасная и нежная девушка сшила себе воздушное свадебное платье. И фату тоже сама сделала!
Летний браслет, который хочется съесть
Сила креатива творит чудеса
- У нас в городе есть свинцово-цинковый комбинат, и там использовалась зачем-то плотная такая фильтроткань. Ее можно было купить на барахолке. Так вот, я купила эту ткань, покрасила ее в синий цвет краской «Индиго» и сшила себе джинсы. Дело было в конце 70-х, был в моде фасон клеш. Чтобы клёши эти не трепыхались, по низу вставила проволоку алюминиевую. Все знакомые были в восторге!
Кукла «Пусть твои тревоги унесут единороги»
«Мы же тебе не чужие, мы твои дети родные, — заныли два ребенка из трех, когда я связала куклу для подруги дочери. — Им все, а мы?» «А мне вообще предстоит 11 класс, знаешь, как мне тяжело?», — вопрошала дочь. Так появилась Лопоушка — талисман от тревоги".
Дочь выросла из любимых джинсов — не беда! Их можно превратить в клеш, а снизу пришить веселые отвороты
Идея не нова. В 70- х годах прошлого столетия именно так мы превращали зауженные брюки в брюки клёш. Это уже тогда был стрём. Как я сейчас это понимаю. 🤣
Женщина увидела в продаже устаревшее платье для ирландских танцев. Сейчас в таком уже никто не танцует. Но она решила дать жизнь аппликации — и сделала сумку
«Когда дочь вернется из лагеря, ее ждет сюрприз».
Блинн, вот платье - красота. Испоганили его, сшив рюквпк.
Ну и пусть сейчас не модно в нем ирландские танцы танцевать. Они же про старину
Миниатюрные коты, которые все уронили. Они 4,5-5,5 см в холке, подвижные! Морды и лапы сделаны из полимерной глины, тела — из искусственного меха
«Мое первое платье. Наконец-то готово!»
Я так поняла из оригинала, что женщина подогнала по своей фигуре уже готовое платье с особенностями кроя.
Вышитая вручную новозеландская птица туи! Тут использованы нитки 38 цветов
Такой талант вызывает восхищение
- На второй день свадьбы решила попросить сшить платье свою кузину — она по образованию портниха. В далекие 80-е годы папа достал арабскую ткань, я нашла в журнале фасон и отправилась домой к сестре. Кузина сняла мерки и тут же, разложив ткань на полу, что-то стала чертить кусочком мыла. А когда она взяла ножницы и смело начала резать ткань, я испугалась! Все эти нарезанные куски она минут через 15 как-то заколола прям на мне, что-то снова отрезала, снова заколола булавками и, наконец, отпустила меня домой. Ночь я спала плохо, все думала, где же я найду другой наряд, если это платье не получится. А через день кузина звонит и предлагает приехать за платьем! Без примерок! Приезжаю и вижу — на вешалке висит красивое отглаженное платье! Примеряю и восхищаюсь — платье совершенно по фигуре! Вот что значит талант!
Авторские игрушки бывают и такие — лис с бубликом!
«Вообще, это больше похоже на страшный сон лиса накануне экзамена по вождению! Лапы судорожно сжимают «руль», а в глазах одна мысль: «Только бы не провалить парковку у муравейника!»
Игольница-кактус. Ни одна иголка не пропадет!
Вот вы знали, что есть конструкторы LEGO-цветы? Этот фанат LEGO распечатал узор из таких цветов на ткани и сшил рубашку
На пузике разместилась целая поляна))
Необычно, когда мужчина любит цветы, точнее, признается в этом
«Мне нравится, когда на меня оборачиваются. Сначала люди такие: „Эй, классная рубаха с цветочным принтом“, а потом: „Подождите, это что, LEGO?“ Это было забавно».
Иногда вкусы сильно не совпадают
- Покупала ткань в одном магазине. Продавщица такая приветливая. Я показывала ей фото готовых платьев, и она всегда восхищалась. Но вчера она бросила мне холодно: «Вот честно, больше не хочу вам продавать». Я решила, что ослышалась. А она: «Вы же все время шьете себе такие красивые платья. Я потом смотрю фотографии и расстраиваюсь. У меня фигура не такая, мне такие фасоны не идут». После этого она молча отрезала ткань, пробила чек и даже сдачу положила на прилавок с таким видом, будто это я была виновата в ее плохом настроении.
Просто Высшее Проявление Логики! 🙈
Ну, возможно, как раз и получаются платьишки такими красивыми, что швея учла все свои достоинства и недостатки фигуры и шьёт именно то, что её красит.. А вот продавец при наличии другого типа фигуры блистала бы в другом наряде... Причём тут покупатель, что та не может или не хочет подумать, что лично ей бы подошло...
Я бы на её месте лучше бы спросила, как та думает, что подошло бы мне лично. Не думаю, что та бы отказалась помочь.
Или даже попросила бы сшить мне что- нибудь, раз сама не умеет...
Девушка сшила подарок для сестры. С такой тканью она работала в первые и не уверена, хорошо ли у нее получилось
Букетик, который будет стоять вечно
«Вдохновившись турецкими гвоздиками в мамином саду, решила-таки попробовать. „Глаза боятся, а руки делают“. Тут главное начать!»
«Для работы использована флористическая проволока, флористическая глина, латексный клей, масляные краски для окрашивания глины и тонировки, сухая художественная пастель».
Как приятно, когда вышивка красуется не только на картинах в гостиной, но и украшает одежду
У нас время 2245,встала, пошла смотреть рубашку, это женская, пуговицы слева. Спокойной ночи.
Девушка смастерила себе купальник, работа заняла 5 часов
Девушка сама решила создать свое свадебное платье
Свадьба в формате фуршета? Ибо на бантике хрен посидишь нормально...
«Моя свадьба через две недели, и я почти закончила. Сейчас платье находится у профессиональной швеи, которая тщательно отпарит все швы, подошьет и сделает драпировку.
Я переживаю, что оно выглядит слишком самодельным».
«Сшила платье на лето из старой простыни»
- Вау! А какая шикарная спина! © JumpyPumpkin9526 / Reddit
Комментарии
Спасибо автору за рукодельную подборку, есть очень интересные вещи 😍
И вопрос в тему - свои фото можно будет цеплять, или уже фффсе?
Много красивых работ, особенно пора3ил кувшин с цветами и вышивка птицы