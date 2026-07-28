20 рукодельников, чьи работы приносят радость и наполняют дом уютом

Просто Высшее Проявление Логики! 🙈

Ну, возможно, как раз и получаются платьишки такими красивыми, что швея учла все свои достоинства и недостатки фигуры и шьёт именно то, что её красит.. А вот продавец при наличии другого типа фигуры блистала бы в другом наряде... Причём тут покупатель, что та не может или не хочет подумать, что лично ей бы подошло...

Я бы на её месте лучше бы спросила, как та думает, что подошло бы мне лично. Не думаю, что та бы отказалась помочь.

Или даже попросила бы сшить мне что- нибудь, раз сама не умеет...