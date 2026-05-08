20+ историй о коллегах — с запахом крепкого кофе и шуршанием бумаги в принтере

Вспомнила историю, которая мне покоя не дает. Была у меня одногруппница, которая все подряд сметала, постоянно в столовой чуть не в рот смотрела и спрашивала: "Будешь доедать?" Однажды у беременной одногруппницы попросила ее котлету. Мы, конечно, ей кости перемывали, но в глаза ничего не говорили. А потом мы с ней встретили уже много лет спустя в Питере, случайно. Она рассказала, что тогда жила хуже чем впроголодь, иногда вот то что ей удавалось в столовой у нас выпросить, была ее единственная еда за день...