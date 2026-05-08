Вообщем,тут клуб лысых😔И я не шучу-у подруги заметила ,что пробор редкий,прямо очень мало волос;боюсь свой рассматривать😮😆
20+ историй о коллегах — с запахом крепкого кофе и шуршанием бумаги в принтере
Работа — это не только выполнение обязанностей, бесконечные совещания и отчеты, это еще и взаимодействие с коллегами. И чем многочисленнее рабочий коллектив, тем больше там случается трогательных или смешных историй. Вас ждут жизненные сцены о людях, которые оставили своих коллег под впечатлением.
- Один коллега у нас взял привычку уходить с работы на 15 минут раньше. А начальник наш на другом этаже сидит и обычно в конце дня не заходит. Но на прошлой неделе 2 раза в конце дня заглянул, а его нет. Ну, он ему в пятницу высказал, мол, почему раньше уходишь? А коллега твердит, что уходил не раньше, а еще и позже всех. Начальник не поленился, посмотрел записи с камеры наблюдения и вызвал его. Через 15 минут коллега заходит, садится за комп и молчит. Спрашиваю, что там было?
— Показывал записи с камеры.
— И Что? Спалил? Премии лишил?
— Да не знаю. Я как увидел на записях, какая у меня лысина на макушке, дальше не слушал.
- Есть у нас сисадмин Витя. Тихий, незаметный, ни с кем особо не общается. Однажды у меня комп отключился прямо посреди срочного отчета. Я в панике, ведь ничего не сохранено, а сроки горят. Витя подходит, смотрит минуту на экран, что-то делает руками — и все заработало. Появилось даже несохраненное. Я говорю: «Витя, ты волшебник». Он пожимает плечами, уходит. На корпоративе в конце года его спрашивают: «Витя, а что ты больше всего не любишь у нас на работе?» Он подумал и говорит: «Не люблю, когда меня называют Витя, потому что я Игорь». Мы ржали с полчаса.
Бедный Игорь!… Меня многие люди почему-то называют Катей. А я не Катя, и даже не близко. Как же бесит!
- На созвоне коллеги меня так внимательно слушали сегодня! Правда оказалось потому, что позади в кадре кот тихонько дербанил мой утренний круассан, и все болели за кота.
Когда у меня рабочий созвон, коту обязательно надо то чашку уронить, то зубную щетку мне на стол принести, типа, на, хозяйка, освежись. В последний раз, когда я беседовала с начальством, кот на заднем плане грустно жевал горбушку ржаного, которую стащил со стола. начальник сказал, что кота надо лучше кормить)) я попросила прибавку. Прибавили 500 рублей))
А так бы выглядели видеозвонки для котиков...
«Мой любимый коллега».
- Работала в банке, и один коллега рассказал, что его жена продает качественное постельное белье. Думаю, почему бы не поддержать? Заказываю комплект с зарплаты, с улыбкой протягиваю коллеге деньги и говорю: «Спасибо за постель». Разворачиваюсь, а тут клиент, который все это слышал, стоит с, мягко говоря, удивленным лицом.
А потом выясняется, что "качественное постельное белье" на 50% - полиэстер и стоит дороже хлопкового из магазина.
Но коллега же похвалил)
- Купил я как-то раз себе хороший кофе. А у одного коллеги как раз кофе закончился, и он попросил у меня. Ну, мне не жалко, закончился — возьми разок. На следующий день он купил себе дешевенький кофе, но продолжил пить мой, даже без спроса. На мой вопрос, что это он себе позволяет, он ответил, что зачем ему пить свой дешевый, если можно взять у меня вкусный. После моей тирады он вообще у меня ничего не просил.
Вспомнила историю, которая мне покоя не дает. Была у меня одногруппница, которая все подряд сметала, постоянно в столовой чуть не в рот смотрела и спрашивала: "Будешь доедать?" Однажды у беременной одногруппницы попросила ее котлету. Мы, конечно, ей кости перемывали, но в глаза ничего не говорили. А потом мы с ней встретили уже много лет спустя в Питере, случайно. Она рассказала, что тогда жила хуже чем впроголодь, иногда вот то что ей удавалось в столовой у нас выпросить, была ее единственная еда за день...
- Коллега чай пьет, аромат на всю кухню. Попросила у нее щепотку на пробу, она охотно угостила. Главбух при этом на меня покосилась. Ну, думаю мало ли. Чай мне понравился, спрашиваю, где купила. Коллега замялась, и тут главбух такое выдает, что я аж поперхнулась: «А она не покупала, она его у меня взяла!» Спрашиваю, чего же она молчала, в неловкое положение меня поставила. Она надулась и говорит, что я могла бы и сама догадаться.
Зачем его чистить?! Надо есть с коркой, там самые витамины. Только ошпарить кипятком
«Вот как чистит апельсин один из моих коллег».
- Коллега каждый день приносит 2 обеда. Думал, жена балует, оказалось, что второй не ему, а парню из соседнего отдела. Он на зарплате стажера, живет один, денег на еду впритык. Коллега об этом случайно узнал и начал приносить каждый день ему обед. Парень думает, что это столовая такую акцию делает: два обеда по цене одного. Но нет никакой акции, есть человек, который каждый вечер готовит лишнюю порцию.
Светлого тебе пути жизни Человек!!! Я тоже так одного подкармливал, правда были булочки с домашней колбасой яйцами, так выходило, там только завтракал ну и делился вот так с одним.
- С нами в кабинете работает дама из тех, кто всегда говорит о похудении, но не может спокойно пройти мимо тортика. Она надоела уже следить, кто и что ест, и накидываться с расспросами, если ей кажется, что твоя еда диетическая. Стоит только съесть на обед творог или куриную грудку, она тут же обвиняюще спрашивает: «Ты что, на диету села?»
- Моему коллеге трудно выражать благодарность и похвалу. Он считает, что это не соответствует его статусу сильного и серьезного человека. Мол, все вот эти благодарности не для него. Но он компенсирует это делами: когда я что-то делаю для него, он меня благодарит едой. Если это что-то значимое, он может даже позвать в кафе на завтрак рано утром.
У моей подруги отец такой, только у него вместо еды - деньги)
Не умеет поздравлять, не говорит, что любит, просто дарит деньги) В целом, неплохо)
«Душевное прощание с коллегой».
- У меня есть коллега, которая отправляет очень длинные голосовые. Я ей эту возможность заблокировала. И вот решила она в очередной раз отправить мне голосовое, а тут оп — не получается. И знаете что? Она записала на диктофон свои мысли и отправила мне их файлом. Поразилась ли я? Очень. Как человеку такое в голову вообще могло прийти?
Боже, это моя знакомая! Ей 22 года, она общается исключительно голосовыми, даже "да" или "нет" она не напишет, а голосовое пришлет...
Недавно вообще выпала в осадок. Она прислала голосовое на 3 минуты. Оно у меня стояло на скорости Х1,5. В начале все эти мээ да бээ, потом все затихло. Я довольно долго подождала, думала, зависло, но нет! Этот потрясающий момент входил в голосовое. Она там молчала почти 30 секунд! Вот зачем мне это было присылать?
- У моей коллеги появились сложности в общении. А все после того, как она стала посещать психолога. Она начала отказывать в мелких просьбах. Сначала не согласилась подменить одну коллегу на 2 часа, затем не дала зарядку другой, мне отказала в просьбе купить шоколадку по пути с обеда. Таких случаев накопилось достаточно, и теперь мы стараемся не просить ее о помощи. Она ищет новую работу, но пока безуспешно. Ситуация осложняется тем, что она не может попросить кого-то подменить ее, когда ей нужно на собеседование. Дважды она брала отпуск на неделю, но так и не нашла новую работу.
Всегда умиляет, когда люди ищут работу, не уходят со старой. Так прямо и говорят: "я пошла, у меня собеседование?!"
- Бывшая коллега — женщина уже пожилого возраста, но очень современная, осваивает все гаджеты и технологии наравне со всеми. Часто просит помочь: скачать скриншотер, отредактировать таблицу и прочее. Иногда это раздражает, но я делаю, мне несложно, а ей приятно. Она уже на пенсии, работает дома. И тут вдруг мне приходят деньги на карту. Это она. Говорит, хотела в кафе позвать, но погода плохая, поэтому просто спасибо. Пойду куплю вкусной рыбки на ужин. Как приятно!
«Устроилась к нам в офис новая сотрудница. И как раз в то время начальство умотало куда-то, не выставив девочке фронт работ. Просидев почти неделю, девочка занималась ничегонеделаньем и лезла на стену от скуки. И вот захожу я в офис, а у нее вот такой плакатик над рабочим местом висит».
- Однажды коллега не пришел на работу. Заявил, что у него угнали машину. На следующий день он приехал на работу на своей машине. Оказалось, что утром, не обнаружив автомобиль, он обратился в полицию и написал заявление об угоне. Это так его расстроило, что он не смог прийти на работу. Через 3 часа машину нашли, и он вспомнил, что накануне просто оставил ее в соседнем дворе, так как не нашел для нее подходящего места.
- Со мной работала мадам, которая летом задраивала окна и не давала включать кондиционер. Зимой она открывала окна нараспашку и сидела в шубе, потому что ей хотелось, чтобы все ее шубу видели. Хорошо, что долго она у нас не проработала.
- Был у нас в коллективе один товарищ. Откроет в феврале окно и наслаждается. Сам в двух штанах, свитере и шапке, но свежий морозный воздух ему был необходим. Доходчиво объяснили, что не в холодильнике живем. Он пошел на хитрость: окно прикрыл, ручку повернул и смотрится, как будто закрыто. Но мы быстро догадались и все ему высказали.
Я работала среди климаксичных баб, которых жарило в мороз -40! Но окно они почему-то открывали около меня. Старость - не в радость, конечно. Одна так наоткрывалась, что застудила почки (хорошенько!)
- Едем с директором в банк на его машине, я за рулем. Во время беседы он у меня спрашивает: «Налево не тянет?» Отвечаю, что не знаю, я же еще не женат. Он завис на несколько секунд, а потом как давай смеяться. Ох, не сразу я понял, про что он.
«Мне сегодня стукнуло 28 годиков, и коллеги сделали мне такой сладкий презент».
- Появился у нас новенький, не мужчина — загляденье. Все дамы тут же на него запали. И вдруг он начал мне знаки внимания оказывать. В одну из пятниц выхожу с работы, а он стоит меня ждет. Ну, думаю, сейчас на свидание позовет. А он сделал серьезное лицо и говорит: «Кать, у меня с начальницей как-то не заладилось, а я слышал, вы с ней подруги. Можешь за меня словечко замолвить?» Я сначала растерялась, потом обещала подумать над его предложением. Досада, конечно, взяла, что я тут размечталась, а ему просто от меня услуга нужна была. Но когда успокоилась, поняла, что парень и правда работает хорошо, можно и помочь ему.
- У меня ситуация была с коллегой такова, что поутру подвозил ее или я, или другие коллеги, которых много. Круг делать надо было не большой, но дорога так себе, и все выходило в лишних 15 минут. А я очень люблю поспать. Собственно, апогей истории. Заявляется довольная коллега и говорит, мол, у нее такая хорошая идея. Чтобы мы не решали каждый раз, кто за ней заедет, всегда подвозить ее буду ее я, ведь мне удобнее по графику.