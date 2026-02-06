"а переворот в Сомали послезавтра организовать мы не должныыыы?!..."
20 рабочих моментов, которые хоть сейчас вставляй в свежую комедию
Кому-то приходится по ночам рисовать медведей, кто-то не справляется с тостером и устраивает небольшой спектакль, а кто-то и дня не может прожить без интриг. И это не идеи для сериалов, а рабочие будни обычных людей. Причуды клиентов, странные задания от руководителя, приколы коллег и, конечно, внезапное стечение обстоятельств, когда все становится вверх тормашками, — все это преследует героев нашей подборки.
- Начальник позвонил мне в воскресенье, а я на права учусь и была тогда за рулем. Зная его характер, сразу остановилась и перезвонила. Сначала слушала ор на тему, почему сразу не взяла трубку (в воскресенье!). Потом оказалось, что он в аэропорту другого города оставил в самолете любимую шапку и уехал в отель. Сказал, чтобы я сделала все, чтобы шапку привезли прямо в номер. Я, конечно, была поражена таким заданием, но, знаете, у меня получилось. © anastasia_mai_morozova
- Уволился начальник, и его обязанности начала исполнять одна дама. Она пересела в его кабинет, вот только официального назначения так и не было. И вот однажды сидит она, спокойно работает, а к ней заходит мужик и начинает резать ковер на полу. Она, понятное дело, спрашивает, что происходит. Оказалось, согласно ее текущей должности, ей не положен ковер на весь кабинет. Она могла рассчитывать только на коврик. © Biron Lim / Quora
- Работаю в детской школе искусств. Вечером прибегает с выпученными глазами завуч и сообщает, что завтра утром будет очень важная выставка: нужно 30 детских рисунков с бурыми медведями. Это означало, что педагоги-художники за ночь должны нарисовать 30 «детских» медведей, оформить в рамы и развесить. © izo.polishuk
- Вчера на работе шеф вызвал меня к себе в кабинет. Я была уверена, что он собирается сделать выговор за опоздание. Зашла, он сидел с серьезным лицом и попросил закрыть дверь. Начал говорить про ответственность, важность работы в команде. Ну все, думаю, уволит. И тут он спрашивает: «Ты случайно не умеешь водить трактор?» Я растерялась, ответила, что нет. Я же бухгалтер, хоть и в строительной компании. Оказалось, у него заболел тракторист, и он хотел меня попросить заменить его на корпоративном мероприятии. © Не все поймут / VK
- Мама искала работу. Увидела объявление — продавец в мясной лавке. Хозяйка долго расспрашивала, проверила навык расчетов на счетах! На счетах, Карл! По зарплате — средняк, а вот главное требование и вовсе в голове не укладывалось. Нужно было работать 7/0. Мама даже переспросила. Хозяйка выдала: «Да, всю неделю. А что? Детей малых нет, стирает машинка». Так она и работала там сама. © Chere6nea / Pikabu
- Работает со мной довольно симпатичная девушка. Она встречалась с парнем, который тоже наш коллега. Недавно они расстались. Она сильно горевала, и я сам, того не понимая, начал проводить с ней время, в итоге начали встречаться. Через какое-то время она меня бросила. Сейчас встречается с третьим парнем из нашего офиса. © Подслушано / Ideer
- Нужно было утром задержаться на два часа перед работой. Решил у начальника отпроситься:
— Игорь Геннадьевич! Можно я завтра на 2 часа позже приду? Срочно надо. Потом вечером на 2 часа позже уйду.
— Просто так отпустить не могу. Пиши заявление, я подпишу.
— Заявление? На 2 часа?
— Почему на 2 часа? На целый день. Кто же на 2 часа заявление пишет?
— Отлично, значит и остальные дела успею сделать за день.
— Какие остальные дела? Ты же на 2 часа отпрашиваешься.
— Но пишу-то заявление на целый день.
— Заявление ты пишешь на целый день, потому что на 2 часа заявление написать нельзя.
— То есть я пишу заявление на весь день, а по факту буду работать день полностью? Игорь Геннадьевич! Я же после работы всегда, когда надо, остаюсь. Да и обещал же отработать те часы после работы.
— Саша, ты после работы остаешься по своему желанию. Я лично тебя не просил оставаться.
После этого я твердо решил приходить в 9 и уходить в 18. © umorist / Pikabu
- В кабинете директора проходит совещание. Я чуть ли не засыпаю, но тут внезапно вбегает главный бухгалтер в состоянии крайнего волнения: «В коридоре пахнет газом!» Мы проверяем — действительно, характерный запах ощущается. Включаю пожарную сигнализацию. В этот момент открывается дверь в кабинет охраны труда, и оттуда выходит наш трудовик. Я кричу ему: «Утечка газа, Дмитрий! Срочно уходим!» Он с удивлением говорит: «Но у нас нет газа. И никогда не было. Плиты электрические же в столовой». Все в полном недоумении: «Но запах-то есть!» Трудовик отвечает: «Ах, это... У меня контейнеры с едой за месяц накопились, я их решил помыть!» © Не все поймут / VK
- Это было в начале 90-х. Компьютеры были не так распространены. Я работал в одной IT-компании. Владелец у нас был забавный харизматичный мужик. Мы поставляли компы в местную администрацию, выяснилось, что один из них не работает. На месте тамошний специалист жал на кнопку и приговаривал: «Видите, он не работает!» Наш хозяин залез под стол и возмущенно буркнул: «Ну да, конечно! Вы неправильно вставили вилку в розетку!». Клиент удивленно переспросил: «Неправильно? Это же не имеет значения?». Наш настаивал: «Да, для вашего пылесоса может и не имеет. Но это же компьютер!» Он повошкался под столом, вынул вилку, перевернул ее и вставил обратно. С довольным видом вылез из-под стола и нажал кнопку включения. Ничего не произошло. Тогда хозяин грустно произнес: «Ладно, значит, дело в чем-то другом». © tonykrij / Reddit
- Работал в журнале. Был у нас водитель, который возил журналистов и фотографа столько, сколько надо, хоть до 11 вечера. Уволился, взяли другого — Саню. Саня в 6 вечера останавливался, высаживал людей, а дальше ехал по своим делам. Ох, как же с ним ругалось руководство, но он четко обозначил: час его стоит столько-то денег, а все, что после окончания рабочего дня — умножаем на два. Не долго проработал, но урок преподал хороший всем. Менеджеры и фотограф тоже задумались. © mur4alo / Pikabu
- Случай на работе в дамской комнате. Заходит кто-то и начинает дергать ручки всех кабинок. И моей тоже. Окей, есть смысл проверить, вдруг где-то просто дверь прикрыта. Но все оказалось занято. И тут барышня начинает прям настойчиво стучать в двери. Мне просто интересно, что она ожидала услышать в ответ? © veronika__rom
- В понедельник утром приходит новый стажер, говорю: «К пятнице нужен отчет». Он отвечает: «Без проблем, я сейчас быстро сделаю и пойду домой». Спрашиваю, как быстро? «Ну часа 2-3 максимум». Объясняю, что там работы на неделю минимум, нужно собрать данные, обработать, свести. Он смотрит на меня и говорит: «А что, это не просто таблицу в Excel заполнить?» Парень уволился через 3 дня, сказал что его обманули на собеседовании. © inve.so
- Один паренек на складе показал мне, как создавать видимость работы. Как только начальник приближался, нужно было смотреть на полки и задумчиво чесать подбородок. И это действительно всегда срабатывало. © Heidi Gray / Quora
- Я проработал на лесопилке 10 лет, пока ее не закрыли и не сократили всех сотрудников. Начальство наняло какую-то девочку, чтобы она составила нам резюме. Барышня была очень привлекательная. На следующий день предложил ей покататься на моем мотоцикле, но она отказала. Правда, мы все же договорились поужинать. Итого: познакомился с ней в понедельник, во вторник мы ужинали, в среду я кормил ее завтраком, а через 3 месяца мы поженились! До сих пор вместе, уже 22 года! У нас двое детей. И, кстати, тогда я еще получил 10 тысяч долларов в качестве выходного пособия. Отличные времена были! © No-Price5802 / Reddit
- Мой начальник как-то решил поджарить бублик в общей столовой и неправильно установил режим тостера. В итоге сработала пожарная сигнализация, все здание эвакуировали и 800 человек потеряли полдня. Но это еще не все! Через два дня все повторилось. В итоге ему устроили импровизированный курс по использованию тостера, который проводила его же секретарша. Даже самодельный сертификат выдали и на стенку повесили! © Jack Deryke / Quora
- Я работаю кассиром. Недавно сломалась система электронной очереди, один клиент пришел возмущаться. Я объяснила, что айтишники обещали скоро починить. Он попросил жалобную книгу. Ну, ок. Полистал ее и говорит, мол, я обязана извиниться. Спрашиваю, за что? Ошибка не моя! А он в ответ побурчал еще что-то, пополнил свой счет и ушел, даже не оставив запись в книге. Просто нужно было до кого-то докопаться, но не вышло. © Casey McAlister / Quora
- Подменял начальницу. Вечером она позвонила и наехала, что я оскорбил ее стол. Не сразу понял, о чем вообще речь. Оказалось, я вслух высказался о том, что у нее не рабочий стол на экране, а свалка какая-то — там иконок было не сосчитать. И кто-то донес же. © kitovmaxim
- Со мной работает Ксения. Она обожает угощать коллег выпечкой и рассказывать потом, кто что у нее съел. И вот у другой коллеги была днюха. Остатки еды мы отнесли в холодильник — в кабинет Ксении. Наутро туда заходит уборщица и как крикнет: «Вы зачем хорошую еду выбрасываете? Даже хлеб?» Мы стоим в недоумении. Еду выбросить могла только Ксения. Когда она пришла на работу, вежливо спросили: «А куда делась еда?» Ксения артистично соврала: «Я вчера задержалась допоздна и все доела». Зачем так делать? Ее выпечку мы же никогда не выбрасывали. © Ольга / Ispovedi
- Я была помощником директора. Сижу, делаю свои задачи. Открывается дверь, заходит мужчина из другого отдела:
— Анна, у меня тут заявление. Вы часто ходите в бухгалтерию, занесите в отдел кадров, — и листочек протягивает. Отвечаю:
— Добрый день, отдел кадров находится на третьем этаже. Вам нужно пройти по коридору прямо до лестницы, подняться на третий этаж, вторая дверь с правой стороны.
— Я тогда оставлю заявление тут, и вы отнесете.
— Нет, не отнесу. Третий этаж, вторая дверь.
— Ну вы же все равно туда пойдете когда-то!
— Хорошо, оставляйте, если вам хочется. Придете в понедельник, заберете и отнесете. Третий этаж, вторая дверь.
— То есть мне самому нести? © ich_heisse_anna
- Я устроилась на работу с огромным коллективом. Довольно быстро со всеми раззнакомилась. Только вот одна дама категорически не шла на контакт. Она вообще была немногословна. Мне приходилось постоянно работать с ней бок о бок, при этом за год обменивались только «здрасьте, до свидания». Однажды мне нужно было сесть рядом, чтобы вместе просмотреть кое-что на компьютере. Я поскользнулась, пытаясь сесть на стул, и чуть не упала. Она посмотрела на меня, я посмотрела на нее и сказала: «Чуть не упала! Вот бы ситуация была». Она не выдержала и начала хохотать. Прям до слез! Теперь мы гораздо больше общаемся. © beans329 / Reddit
Что ж, все эти примеры лишний раз показывают, что работа и офис — это не только отчеты и задачи. Не стесняйтесь и делитесь своими историями. Нам кажется, что хотя бы разок, но у каждого на работе случались моменты, которые хочется нести в массы не только смеха ради, но и как бесценный опыт.
Еще вы можете заглянуть в закулисье некоторых профессий и узнать, с чем сталкиваются врачи и айтишники. А уж сфера услуг и вовсе — песня!
И, кстати, какая работа обходится без предварительного собеседования.