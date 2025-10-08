20 человек показали изнанку своей работы, и это что-то с чем-то
54 минуты назад
Когда мы вспоминаем о работе и офисе, то хочется тяжело вздохнуть: рутина, рутина, рутина... Но иногда даже на профессиональных поприщах могут ожидать необычные сюрпризы. А есть и вовсе профессии, представители которых каждый день сталкиваются с чем-то эдаким. В этой подборке — примеры самых разных неожиданностей, которые для спеца кажутся обыденностью.
«Эта стюардесса летала 47 лет, сегодня ее последний полет. Вот как ее провожают на пенсию»
«Моя жена работает в детской больнице, и я даже ей немного завидую»
«Иногда моя работа приводит меня в дома с сюрпризами. Например, мне повстречался кот на потолке»
«Я фотограф и мне удалось сделать снимок из кабины крановщика»
- А в туалет надо каждый раз спускаться? Или в бутылки можно? © plsletmestayincanada / Reddit
- Слышал от крановщика, что в особых случаях многие используют банки, например, из-под чипсов. © Mocavius / Reddit
«Мой первый рабочий день в качестве домработницы. Эти ребята за мной следят»
«Не думал, что работа в IT будет включать в себя спелеологию»
Спелеология — исследование пещер. (прим. ADME)
«Вот с чем мне приходится сталкиваться на работе»
«Вот такой у меня „офис“»
- И как обстоят дела с интернетом? © bluebook13 / Reddit
«Эта любопытная птица составила мне компанию на работе. Ходила и щипала траву»
«В такие дни моя работа — просто огонь»
«Зеркальные окна в нашем офисе точно себя оправдали»
«Вот такой вид у меня на работе»
«Работаю с заброшенными шахтами»
«Работаю на нефтяной вышке»
«Кто-то услышал мои мольбы, и я наконец-то получила работу мечты на Аляске»
«Моя работа предполагает много пеших прогулок, так что обувь я меняю часто. Слева — поношенный ботинок»
Иногда так посмотришь на фотографии с работы других людей, а это будто картинка из видеоигры
- Я просто провожу конные прогулки. © Kelleykrider16 / Reddit
«Я работаю на бумажной фабрике и сегодня у нас определенно был плохой день»
«Пришел на работу и чуть в обморок не упал»
«Утренний вид из офиса моей сестры»
Еще больше профессиональных и не только историй читайте здесь:
Фото на превью Kaerlok / Reddit
