20 человек показали изнанку своей работы, и это что-то с чем-то

Когда мы вспоминаем о работе и офисе, то хочется тяжело вздохнуть: рутина, рутина, рутина... Но иногда даже на профессиональных поприщах могут ожидать необычные сюрпризы. А есть и вовсе профессии, представители которых каждый день сталкиваются с чем-то эдаким. В этой подборке — примеры самых разных неожиданностей, которые для спеца кажутся обыденностью.

«Эта стюардесса летала 47 лет, сегодня ее последний полет. Вот как ее провожают на пенсию»

«Моя жена работает в детской больнице, и я даже ей немного завидую»

«Иногда моя работа приводит меня в дома с сюрпризами. Например, мне повстречался кот на потолке»

«Я фотограф и мне удалось сделать снимок из кабины крановщика»

А в туалет надо каждый раз спускаться? Или в бутылки можно? © plsletmestayincanada / Reddit

Слышал от крановщика, что в особых случаях многие используют банки, например, из-под чипсов. © Mocavius / Reddit

«Мой первый рабочий день в качестве домработницы. Эти ребята за мной следят»

«Не думал, что работа в IT будет включать в себя спелеологию»

Спелеология — исследование пещер. (прим. ADME)

«Вот с чем мне приходится сталкиваться на работе»

«Вот такой у меня „офис“»

И как обстоят дела с интернетом? © bluebook13 / Reddit

«Эта любопытная птица составила мне компанию на работе. Ходила и щипала траву»

«В такие дни моя работа — просто огонь»

«Зеркальные окна в нашем офисе точно себя оправдали»

«Вот такой вид у меня на работе»

«Работаю с заброшенными шахтами»

«Работаю на нефтяной вышке»

«Кто-то услышал мои мольбы, и я наконец-то получила работу мечты на Аляске»

«Моя работа предполагает много пеших прогулок, так что обувь я меняю часто. Слева — поношенный ботинок»

Иногда так посмотришь на фотографии с работы других людей, а это будто картинка из видеоигры

Я просто провожу конные прогулки. © Kelleykrider16 / Reddit

«Я работаю на бумажной фабрике и сегодня у нас определенно был плохой день»

«Пришел на работу и чуть в обморок не упал»