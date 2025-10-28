15 историй, которые доказывают, что порой поход на маникюр — это лотерея

Маникюрный салон — это место преображений. Правда, не всегда таких, как мы ожидали. Иногда поход на маникюр превращается в настоящую лотерею: никогда не знаешь, какой тебе выпадет билет. Мы сделали подборку из реальных пользовательских фото, которая наглядно демонстрирует, что, даже обратившись к любимому мастеру, можно получить неожиданный результат.

«Что я просила и что получила. Мастер обняла меня, когда я вернулась в салон, чтобы оставить ей на чай»

«Вот что я просила и что получила»

«Ходила на маникюр вчера. Заняло всего минут 15»

«Моя мастер перепробовала все способы, чтобы повторить этот дизайн. Потом я поняла, что картинка была сгенерирована ИИ. В итоге, цветы приклеили»

«Обычно мне везет, но, видимо, не в этот раз»

«Я не конфликтный человек, поэтому просто заплатила мастеру, оставила чаевые и ушла. Никогда больше туда не вернусь»

«Я вернулась и они переделали это недоразумение. Решили просто сделать однотонный маникюр. Без доплаты»

«Мастер потратила 2 часа, но получилось замечательно»

«Мои обручальные ногти»

«Мой новый маникюр!»

«Что сестра хотела на ногтях и что я ей сделала»

«Сходила на маникюр впервые за несколько лет»

«Сегодня была у другого мастера»

Я надеюсь, вы не платили за это. © RemarkableAutism / Reddit

«Ожидание и результат. Розовый сделали более нюдовым по моей просьбе, блестящее покрытие такое классное!»

«Я впервые почти за десять лет сделала профессиональный маникюр, и вот что получилось. Эти коты многое повидали»