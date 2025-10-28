О боже. Абсолютный трэш в форме, исполнении и подборе цвета
15 историй, которые доказывают, что порой поход на маникюр — это лотерея
Маникюрный салон — это место преображений. Правда, не всегда таких, как мы ожидали. Иногда поход на маникюр превращается в настоящую лотерею: никогда не знаешь, какой тебе выпадет билет. Мы сделали подборку из реальных пользовательских фото, которая наглядно демонстрирует, что, даже обратившись к любимому мастеру, можно получить неожиданный результат.
«Что я просила и что получила. Мастер обняла меня, когда я вернулась в салон, чтобы оставить ей на чай»
«Вот что я просила и что получила»
Не очень разбираюсь, но знаю, что есть услуга «маникюр без покрытия». Но по фото складывается ощущение, что во многих странах популярна практика «покрытие без маникюра»…
«Ходила на маникюр вчера. Заняло всего минут 15»
«Моя мастер перепробовала все способы, чтобы повторить этот дизайн. Потом я поняла, что картинка была сгенерирована ИИ. В итоге, цветы приклеили»
Крошечные сухоцветы продаются. Их и в маникюр, и для украшений можно использовать. Генерация будто их пыталась имитировать
«Обычно мне везет, но, видимо, не в этот раз»
«Я не конфликтный человек, поэтому просто заплатила мастеру, оставила чаевые и ушла. Никогда больше туда не вернусь»
Надо было еще хороший отзыв написать и следующие 10 букет на ДР присылать. Ну и в завещании не забыть упомянуть.
«Я вернулась и они переделали это недоразумение. Решили просто сделать однотонный маникюр. Без доплаты»
«Мастер потратила 2 часа, но получилось замечательно»
«Мои обручальные ногти»
- Кажется, брак придется отложить, это ужасно! © ****M4NS10N / Reddit
«Мой новый маникюр!»
«Что сестра хотела на ногтях и что я ей сделала»
«Сходила на маникюр впервые за несколько лет»
«Сегодня была у другого мастера»
- Я надеюсь, вы не платили за это. © RemarkableAutism / Reddit
«Ожидание и результат. Розовый сделали более нюдовым по моей просьбе, блестящее покрытие такое классное!»
«Я впервые почти за десять лет сделала профессиональный маникюр, и вот что получилось. Эти коты многое повидали»
Какие неудачные опыты с маникюром запомнились вам больше всего? А пока мы ждем комментарии, предлагаем узнать о секретах маникюра, которыми охотно пользуются модницы из других стран.