15 женщин, глядя на чьи волосы, так и хочется спросить: «Да как вы это делаете?!»

Обладательницы длинных красивых волос сразу приковывают к себе внимание. Многие считают, что дело тут в генетике, спорить не будем. Но собрали подборку из реальных женщин, которые на своем примере показали, что длинные волосы — это достижимая мечта.
«Были обесцвеченные и окрашенные, теперь здоровые и свои»
«Я два года работала над красотой волос. И вот так теперь выглядит моя коса»
«Цель — дорастить их до талии»
«Результат за 6 лет. Я очень горжусь своей шевелюрой, хе-хе»
- Это просто невероятно круто! Ты могла бы работать моделью. © MutualDilemma / Reddit
«Мама не позволяла мне красить волосы, пока я росла, она говорила: „Ты скажешь мне спасибо“. И она оказалась права»
«Решила попробовать шампуни и кондиционеры на основе силикона. Избегаю сушки феном. Разница — 4 месяца»
«Мой прогресс за 4 года»
- У тебя самые красивые волосы из всех, что я видела в жизни! © CoupleofDoms / Reddit
«Июль 2019 — декабрь 2023»
«Фото в 2019 году и сейчас»
- У меня бы и за 10 лет так не выросли. © FingerCapital3193 / Reddit
«Сфотографировалась перед тем, как отрезать 15 см. Забавно, что никто не замечает, когда я немного подстригаю волосы»
Заметила, что на длинные волосы есть 2 типа реакций. Первая: не смей состригать такую красоту! Вторая: тебе следует подстричься.
«Отрастила до такой длины»
«Я отращиваю волосы уже 16 лет»
«Раньше волосы были сухими. Я стала пользоваться кондиционером — и не ожидала, что они будут выглядеть так хорошо»
«Два года разницы»
«Отращиваю волосы, 2,5 года назад перестала их осветлять, и вот результат»
- Больше к осветлителю даже не прикоснусь! © Doll_girl516 / Reddit
