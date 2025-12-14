От дикого восторга до «заберите меня домой»: 24 эмоциональных реакций наших питомцев на первый снег

Пока мы ворчим на гололед и кутаемся в пуховики, эти ребята переживают настоящую бурю эмоций. Для одних снегопад — это гигантская игровая площадка, а для других — холодное мокрое недоразумение, в которое они случайно наступили лапкой. Если вам срочно нужно получить новогоднее настроение или просто улыбнуться, посмотрите на эти уморительные мордашки!

«На прошлой неделе у нас выпало 70 см снега. Но это не остановило моего пса. Он был твердо намерен поиграть, несмотря ни на что»

«Кот Берти защищает свой двор от снежного вторжения»

«Первая прогулка щенка по снегу закончилась тем, что он весь оброс ледяными „бубенчиками“! Ничего смешнее я в жизни не видел»

«Она делает так, когда хочет зайти домой. Или когда хочет, чтобы мы вышли к ней»

«Новогодние фотки моего кота»

«Котиные хлопоты»

«У Теда первый снежный день в этом году»

«Мейнард наслаждается снегом»

«Кот моего друга впервые увидел снег»

Вот бы мне научиться так кайфовать от жизни, как этот парень! © trollking66 / Reddit

Когда после прогулки по снегу официально готов к модному показу

«Дочь всего лишь хотела сделать снежного ангела»

Интересно, какую рождественскую песню они там распевают?

«Он орал и требовал выпустить его на улицу. Но, кажется, он совсем не в восторге от снега»

Эти ушки красноречивее любых слов! © TheCrimsonCaster / Reddit

«Зима близко... и он этому вообще не рад»

Ну и взгляд... Советую сегодня на ночь запереть дверь в спальню! © Unknown Author / Reddit

«Кошка отчаянно просилась на улицу! Но оказалось, что ее любовь к снегу была чисто теоретической. Стоило выйти — и энтузиазм испарился»

«Тот самый взгляд, когда вспомнил, что вел себя ужасно, но подарки урвать все равно очень хочется»

И ведь прокатит! Такому обаяшке невозможно отказать. © KatSmyth123 / Reddit

«Утро начинается с этого взгляда: вежливого, но непреклонного. Пес как бы намекает, что пора в лес, и возражения не принимаются»

«Кот попытался с разбегу вылететь на улицу... но врезался прямо в снежную стену»

«Как выяснилось, мой кот и снег — вещи абсолютно несовместимые»

«Снова выпал снег, и Гас, мягко говоря, опять не впечатлен. Вы только посмотрите на эту морду!»

Я ору в голосину! Это просто шедевр. © ArkhamBrothers / Reddit

«Щенок впервые познакомился со снегом»

«Этот пушистый балбес наворачивает снег с самого утра. Видели бы вы его морду, когда я заикнулся, что пора домой!»

«Кот так завороженно смотрел на сугробы через окно, что мы решили познакомить их лично. Как выяснилось, его любовь к снегу была чисто платонической»

«Хочу представить вам моего кота Тимку. Постоянно норовил выбежать на лестничную клетку, в итоге решил вывести его на улицу, как итог вот»

«Когда это твоя первая зима в жизни⁠»