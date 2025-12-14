От дикого восторга до «заберите меня домой»: 24 эмоциональных реакций наших питомцев на первый снег
Животные
5 часов назад
Пока мы ворчим на гололед и кутаемся в пуховики, эти ребята переживают настоящую бурю эмоций. Для одних снегопад — это гигантская игровая площадка, а для других — холодное мокрое недоразумение, в которое они случайно наступили лапкой. Если вам срочно нужно получить новогоднее настроение или просто улыбнуться, посмотрите на эти уморительные мордашки!
«На прошлой неделе у нас выпало 70 см снега. Но это не остановило моего пса. Он был твердо намерен поиграть, несмотря ни на что»
- Фото года! © mayoayox / Reddit
«Кот Берти защищает свой двор от снежного вторжения»
- Ой, не могу, до слез! © givemeapho / Reddit
«Первая прогулка щенка по снегу закончилась тем, что он весь оброс ледяными „бубенчиками“! Ничего смешнее я в жизни не видел»
«Она делает так, когда хочет зайти домой. Или когда хочет, чтобы мы вышли к ней»
- Бегите, глупцы! © infotropy / Reddit
- Уже предвкушаю шедевры фотошопа с этим кадром! © eddiemon / Reddit
«Новогодние фотки моего кота»
«Котиные хлопоты»
«У Теда первый снежный день в этом году»
«Мейнард наслаждается снегом»
«Кот моего друга впервые увидел снег»
- Вот бы мне научиться так кайфовать от жизни, как этот парень! © trollking66 / Reddit
Когда после прогулки по снегу официально готов к модному показу
Оброс снежными комочками, и между прочем очень красиво, только наверное холодно.
-
-
Ответить
«Дочь всего лишь хотела сделать снежного ангела»
Интересно, какую рождественскую песню они там распевают?
«Он орал и требовал выпустить его на улицу. Но, кажется, он совсем не в восторге от снега»
- Эти ушки красноречивее любых слов! © TheCrimsonCaster / Reddit
«Зима близко... и он этому вообще не рад»
- Ну и взгляд... Советую сегодня на ночь запереть дверь в спальню! © Unknown Author / Reddit
«Кошка отчаянно просилась на улицу! Но оказалось, что ее любовь к снегу была чисто теоретической. Стоило выйти — и энтузиазм испарился»
«Тот самый взгляд, когда вспомнил, что вел себя ужасно, но подарки урвать все равно очень хочется»
- И ведь прокатит! Такому обаяшке невозможно отказать. © KatSmyth123 / Reddit
«Утро начинается с этого взгляда: вежливого, но непреклонного. Пес как бы намекает, что пора в лес, и возражения не принимаются»
«Кот попытался с разбегу вылететь на улицу... но врезался прямо в снежную стену»
«Как выяснилось, мой кот и снег — вещи абсолютно несовместимые»
«Снова выпал снег, и Гас, мягко говоря, опять не впечатлен. Вы только посмотрите на эту морду!»
- Я ору в голосину! Это просто шедевр. © ArkhamBrothers / Reddit
«Щенок впервые познакомился со снегом»
«Этот пушистый балбес наворачивает снег с самого утра. Видели бы вы его морду, когда я заикнулся, что пора домой!»
«Кот так завороженно смотрел на сугробы через окно, что мы решили познакомить их лично. Как выяснилось, его любовь к снегу была чисто платонической»
«Хочу представить вам моего кота Тимку. Постоянно норовил выбежать на лестничную клетку, в итоге решил вывести его на улицу, как итог вот»
«Когда это твоя первая зима в жизни»
А если хочется позитива, вот статья, где наши хвостики предстали во всей красе (но это не точно).
Фото на превью awedejong / Reddit, Handro / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 родителей, которые умеют превратить обычный день в историю для рассказа
Истории
3 недели назад
16 историй о людях, которым в жизни знатно помогли острое словцо и удача
20 историй, в которых спонтанное «да» привело к самой уморительной комедии
Истории
2 недели назад
15+ занимательных историй о том, какой на самом деле бывает женская дружба
Истории
3 недели назад
16 человек, которые просто хотели отдохнуть за границей, а попали в какой-то анекдот
Истории
2 месяца назад
19 гениев экономии поделились своими золотыми правилами, и это не про отказ от кофе
Интересное
1 день назад
15+ честных историй от женщин, которые прошли через бурю и увидели радугу
Народное творчество
1 месяц назад
14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество
Истории
2 дня назад
20+ имен и фамилий, которые сами по себе — история
14 будничных историй, в которые ворвался элемент неожиданности
18 собеседований, которые убедили кандидатов, что есть вещи и похуже безработицы
15+ фото и историй, которые покажут, как романтика в отношениях меняется с годами
Народное творчество
1 месяц назад