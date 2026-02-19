Ну да, ну да, кроме примерочной в городе же нет ни одной лавочки и ни одного тихого места, где можно заточить шаурму)
17 ироничных историй из дамских магазинов, где даже манекены могут залиться румянцем
Пожалуй, каждая посетительница магазинов с одеждой, косметикой или бельем хоть раз да и попадала в курьезную ситуацию. То ухажер, обещавший скупить весь ассортимент, сбегал при виде цен, то надменные консультанты воротили нос при виде покупательницы в обычной футболке. Именно такие истории мы и собрали в этой статье.
- Вчера ходили в магазин с подругами. Открываем случайную примерочную, а там сидит девушка, ест шаурму и смотрит на нас круглыми глазами. Виду не подали, а девочка потом подошла и объяснилась, что уже второй месяц живет с молодым человеком и не может есть при нем, вот и шифруется. Поняли, пообещали не сдавать и пошли дальше по своим делам. При выходе из бутика за поворотом увидели парня, который ел картошку фри. Кажется, эти ребята действительно нашли друг друга. © Палата № 6 / VK
- Захожу в магазине в дамский отдел. Рядом симпатичный мужчина выбирает носки. Я аккуратно показываю консультанту резиночку деликатной модели и шепотом: «Это из вашего магазина, есть ли у вас такие же?» И тут консультант внятно и громко выдает: «Так их сто лет назад с производства сняли. Это вы, кажется, очень-очень давно покупали!» Мужчина обернулся. Я ретировалась. Занавес. © me.she.he
- После долгого сожительства с будущим мужем решили узаконить отношения. Поехали выбирать мне платье. Зашли в небольшой отдельчик со свадебными платьями и просто нарядными. Сначала посмотрела нарядные и собралась перейти в ту часть магазина, где свадебные. Продавщица протяжным тоном выдает: «Де-евушка, вообще-то там только свадебные платья!» Мы с будущим супругом оторопели. Я ответила: «А вы не думали, что я, может, замуж выхожу?», — и мы ушли из магазина. © FromKotlin / Pikabu
- Я только что услышала в дамском магазине, как женщина сказала другой, указывая на леопардовое белье: «Вот эту Клеопатру давайте возьмем». Эта фраза сделала мой день. © aliya__amershi
- Приобрела себе дорогую сумку, а потом пришла домой, посмотрела на нее и думаю: «А зачем она мне нужна? Я ведь даже в последнее время никуда не хожу. Надо уже научиться не совершать импульсивные покупки». Решила, что все: теперь я осознанный потребитель, и пошла обратно в магазин, чтобы вернуть товар. Девушки в бутике немного удивились, но вернули деньги. Надеюсь, что меня надолго хватит. © Карамель / VK
- Наблюдала сегодня картину на одной из пешеходных улиц нашего города: идет парочка-парень и девушка. Парень одет в простую рубашку и джинсы, типичный студент. Рядом с ним красотка — короткое платье, шпильки, все дела. Она подходит к бутику, достает из сумки пустые пакеты из этого бутика и парень с обреченным видом начинает ее фотографировать. И это продолжалось около часа, пока она не выбрала нужную фотку. © Карамель / VK
- Как-то у нас в бутике женской одежды девушка перемерила кучу джинсов. Потом все же купила одни. Захожу в примерочную, чтобы убрать после нее эту гору джинсов — и нахожу в одних из них... ее белье. Как можно забыть такое? И главное — город у нас маленький, эту мадам я потом не раз встречала. © aigerim_mend
- Один парень пообещал купить мне кольцо. Любое. Какое я захочу. Я долго отказывалась, спрашивала зачем, говорила, что не нужно. Он настаивал: «Бюджет неважен. Я куплю лучшее, что тебе понравится». Ладно. Я выбрала кольцо, причем не самый дорогой вариант, а даже бюджетный из того ассортимента магазина, куда он меня привел.
А он, когда он увидел цену, начал орать на весь бутик: «Сколько?! Почему так дорого?!» В итоге он ничего мне не подарил, но до сих пор пишет: «Поехали, куплю тебе все, что хочешь». © alinatsoy
- Хотел сделать жене сюрприз и подарить комплект белья. Заехал в крутой бутик. Выбираю. Тут же увидел своего приятеля, наши жены дружат. Он тоже выбирал белье. Уже паковал комплект нежно-голубого цвета, меня не заметил и уехал, а я еще выбирал. Итог — комплект красного цвета. Через день жена похвалилась своей покупкой — бельем нежно-голубого цвета. Сижу, размышляю, бывают ли такие совпадения. © Подслушано / Ideer
- Как-то покупала юбку-футляр, попросила у продавца 46 размер, она притащила мне 50, я говорю: «Вы зачем принесли мне такую юбку?» Она мне отвечает: «У меня постоянно просят 46-48 размер, в итоге уходят в 50-м. Я лучше вижу, какой размер вам нужен». Я померила 50 размер, он, конечно же, свалился с меня, и потом сказала продавцу: «А теперь дайте мне все-таки 46». Надела, продавец посмотрела так критично и говорит: «Надо же». Я сказала: «Спасибо», — отдала ей юбку и пошла купила почти такую же в соседнем отделе. © Anna Gah / ADME
- Вчера зашла в магазин и попросила показать колготки 8-10 ден, продавщица протягивает мне 20 ден, я вижу и говорю: «Спасибо, я поняла, что у вас нет тонких колготок». Она с умным видом мне прочла лекцию, что уже десять лет работает в разных магазинах и ни разу 8–10 ден не видела, если бы они существовали, то она бы обязательно знала. Так что их не существует, а я просто умничаю. В итоге я все-таки купила колготки 8 ден в каком-то хозяйственном магазине из серии «тысяча и одна мелочь». © nano_portal_resursov
- Недавно было: надела футболку, шорты и вьетнамки. Волосы собрала в хвост и поехала в косметический магазин купить духи своей мечты ну и так по мелочи — помаду и лак. Подошла к полкам, пшикаю на блоттер, чтобы точно решить, какие брать. Стою, выжидаю средние ноты. И тут подходит мадам и говорит: «Вообще-то тут нишевые ароматы, обычные в соседнем зале».
Ладно, пошла себе мелочь выбирать. Там девочка-консультант Анна не поленилась, помаду мне нашла. И тут наконец-то средние ноты у ароматов пошли. Я решила, что возьму два флакона. Вместе с Анной мы идем в зал духов. Там я ее прошу достать мне два аромата и наклеить на них свою бирку. И тут подлетает первая девица: «Ой, давайте я вам помогу». Я впервые консультанту высказала все в лицо. Вот почему продавцы все еще судят по одежке? © Lila.S / Pikabu
- Зашли как-то с подругой в бутик, а у меня привычка все вещи трогать. Понравилась мне рубашка на манекене, ну я ее и погладила. Манекен начал падать, я схватила его обеими руками, чтобы удержать. И только тогда заметила его удивленные глаза, это был мирно стоящий продавец-консультант. © Подслушано / Ideer
- Прошла стажировку на продавца-консультанта и по результатам меня должны были определить в какой-то магазин. Отправили в магазин дорогих брендовых вещей. Куча свежих знаний, море позитива и задора. А там как будто болото. Пыталась заговорить с одним парнем, а он после двухминутного разговора прокомментировал: «Ох, давно не общался ни с кем так долго». В общем, я уже три месяца тут работаю, люди у нас — большая редкость. © Палата № 6 / VK
- Зашли мы с мужем в Риме в бутик. Девушка-консультант предлагает примерить колье. Я улыбаюсь: «Не сейчас». Тут подходит муж: «Симпатичное же, давай купим». Через пару секунд я впервые увидела, как у мужика вспотели даже уши. Эта девушка вытаскивает калькулятор и показывает на нем цифру. В общем, вернула я колье девочке и сказала, что мне оно не нравится. © 4econi83 / Pikabu
- Однажды с подругой гуляли по торговому центру. Нашли утягивающее белье, я приложила к себе, вроде нормально. Купили и пошли в туалет переодеваться. Я в бельишко влезла, а оно мало и давить начинает. Подруге кричу: «Скорее, помоги!» Как мы все это снимали, надо было видеть! © Irina Nikitina / Dzen
- Зашел в один магазин одежды и увидел там прикольные рождественские футболки. Выбрал себе одну и еще одну решил купить жене. Стою возле стенда женских футболок и выбираю. Подходит девушка: «Вам что-то подсказать?» Говорю, что не нужно. Она продолжает: «Вообще-то это женские футболки». Отвечаю: «Вообще-то я знаю. Я не себе выбираю». Девушка сообщает: «А я и не консультант». И удалилась в неизвестном направлении. © IsKharkin / Pikabu
Бонус: кажется, именно так хоть раз в день мечтает прилечь любой продавец-консультант
- В магазине женской одежды встретила такого красавца. Главное, что никто его не прогоняет. Кого-то это умиляет, а кто-то крутит носом, мол, тут не место хвостатым гостям. А как вы считаете?
Да уж, поход за модными вещами иногда явно идет не по плану. Зато потом есть что вспомнить. Ну а если у вас в запасе есть похожие истории, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
