15 историй о том, как обычный поход в общепит превратился в комедию
Казалось бы, поход в кафе или ресторан должен проходить по обычному сценарию: человек заказал еду, поел, оплатил счет и ушел довольным. Но на деле часто происходит совсем по-другому. То официант принесет что-то непонятное, то из-за соседнего столика подмигнет симпатичный незнакомец. Да вы сами посмотрите.
- Сидели в Лионе в ресторане с французскими партнерами. Язык я не знаю. Сидим, они треплются на своем, а я молча жду заказ. Его долго не несут. А есть-то охота. В какой-то момент ловлю официанта и выдаю оторопевшему парню на французском все, что знаю: «Месье же не манж па сис жур!» Видели бы вы выражения лиц моих партнеров, в одночасье решивших, что я прекрасно знаю язык и все это время скрывал это, подслушивая их разговоры. Мои объяснения, что я всего лишь люблю старое кино, не очень-то их успокоили.
- Зашла в кофейню. Жду заказ. За стойкой работает парень лет на 8-10 меня младше. Спрашиваю его: «До скольких вы работаете?», имея в виду часы работы кофейни. А он сообщает: «Я заканчиваю в 9».
- Сидим в кофейне, посадка полная, уже собираемся уходить. Заходят две девушки. Одна подходит к нам и спрашивает: «Вы уходите?» Говорим, что да. Логично же подождать, пока люди реально встанут, соберут вещи и освободят стол? Я отхожу надеть куртку, оборачиваюсь и вижу, что девица уже сидит за нашим столом. Наши вещи все еще там — ноутбук, телефоны. Вторая тоже приземляется. Неужели так сложно подождать 30 секунд, чтобы не создавать этот неловкий момент?
- Когда-то давно в первый раз попал в ресторан с приятелем. Из всего разнообразия меню знакомо было только одно блюдо — «Цыпленок табака». Вместе с ним принесли пиалы с розовой водой. Мы сидели, ели цыпленка и запивали этой невкусной водой, которая была нам подана. Предназначенная, как потом просветил официант, для мытья рук. Вот стыд-то.
- Как-то мы с семьей пошли ужинать в ресторан. Уселись рядом с парочкой. Быстро стало ясно, что они на первом свидании. Мужчина был совершенно невыносим, все время отпускал нелепые комментарии. Но смешнее всего было, когда им принесли салаты и он деловито спросил: «Тут свежемолотый черный перец?» Официант ответил утвердительно, а мужчина выдал: «Ну и хорошо. В наши дни так сложно найти свежемолотый черный перец!» Очень старалась не реагировать на него, но тут уже больше не могла сдерживаться. Рассмеялась. Тот растерялся от моего смеха. А потом еще и его спутница добавила масла в огонь: мой смех передался и ей. По крайней мере, благодаря мне она повеселела. А то сидела с несчастным видом.
Про свежемолотый черный перец: остаётся только посоветовать мужику ходить в заведения уровнем чуть повыше, чем Макдональдс. В нормальных ресторанах на столе обычно стоят мельницы со смесью перцев и с каменной солью. Свежайший помол гарантирован 😂
- Однажды к маме приехали двое ее близких друзей. Решили мы всей гурьбой заглянуть в один итальянский ресторанчик. Нас быстро усадили, дали меню. Через несколько минут подошла официантка и спросила, что бы мы хотели заказать. Друг моей мамы, который раньше сам владел рестораном, спросил девушку, что она порекомендует. Она оглянулась по сторонам. Затем наклонилась и сказала: «Ничего. Но я знаю действительно хорошее итальянское местечко недалеко отсюда. Могу показать вам дорогу». Мы последовали ее совету и ушли в другой ресторан. Он оказался потрясающим.
- Обедал однажды с друзьями в фастфуд-кафешке. Народу было куча. Даже ходила работница, принимала заказы у последних в очереди. Мы все заказали, и только один наш друг пришел за стол последним и без еды. Спросили его, почему у него нет еды. Он ответил: «Я хотел заказать, но девушка сказала, что у нее нет времени!» Вместо того, чтобы подождать, он просто ушел.
- Пошла выпить кофе с одноклассником. Он опоздал на полчаса. Явился одетый в мешковатые спортивные штаны. Я развлекалась, разгадывая кроссворд, пока ждала этого парня. Когда он пришел, то потянул мой кроссворд к себе. Посмотрел на него мгновение, а затем сказал: «Читающие женщины — это, конечно, хорошо. Но это не так уж привлекательно, чтобы выставлять напоказ». Второго свидания у нас не было.
- Путешествовали с дочкой по Италии. Решили раскошелиться и побаловать себя обедом в дорогом уличном кафе, на небольшой мощеной площади с видом на гавань, заполненную крутыми яхтами. Пока мы наслаждались видом, рядом три очень богатые разведенные дамы обсуждали своих бывших мужей. Было любопытно услышать, как их мужчины усердно трудились, чтобы обеспечить своих бывших жен роскошными виллами на итальянском побережье. Как будто мыльную оперу посмотрела, только в реальной жизни!
- В иностранном ресторане заказали гриль-ассорти. Принесли овощи и тарелку с мясом а-ля бекон. Мы принялись за еду. Что-то не то, но голод не тетка. Под конец трапезы (минут через 30) нам притащили настольный мангал. То есть все это мы должны были собственноручно приготовить.
- Часто с любимой ходили в одно интересное кафе. Она подружилась с девушкой-админом, и, когда мы приходили, нас всегда помпезно приветствовали. Кормили новинками за счет заведения и так далее. А потом я пришел в это кафе с другой. Админ меня пилила глазами, а сервис был показательно отвратительный. Холодный бургер и прочее. Явно женская солидарность сработала. И все бы ничего, но я никому не изменял, просто решил увидеться с сестрой, которую несколько лет не видел, и поделиться заведением.
- Сидела в кафе. Девушка рядом кричит: «Официант!» Приходит девушка. Ей предъявляется претензия, мол, в блюде перец. Официант отвечает: «Перец входит в состав блюда, вы убрали только лук». И тут девушка выдает: «Если я убрала лук, можно было и догадаться, что я и перец уберу».
- Моя подруга знакомится только онлайн. Любых реальных знакомств боится как огня. Однажды пошли с ней в кафе. Подкатил к нам мужчина, попросил помочь ему найти туалет. Я пошла. По дороге он пристал, мол, не хотим ли познакомиться поближе. Кое-как отказала и вернулась к подруге. А она посмотрела на меня с вытаращенными глазами и заявила: «Еще пять минут, и я побежала бы тебя спасать!»
- Увидел в кофейне красивую девушку. Знакомиться не хотелось, решил просто сделать комплимент. Иду мимо ее столика, и в этот момент к ней подсаживается мужчина. А я уже начал: «Девушка...» Пришлось резко менять траекторию. В итоге сказал: «Девушка, время не подскажете?» Дождался ответа и ушел.
Про красивую девушку и несостоявшийся комплимент. А вот как бы себя повел джентельмен на его месте?
Извините, у меня к Вам вопрос. Да? Я вот комплимент хотел Вам сделать, но должен быть уверен,что Вы одна. В смысле? Ну я имею в виду, что комплимент касается вашей внешности и может быть воспринят как ухаживание. О чем Вы? Комплимент, я говорю, хотел произнести, но не знаю... слышен громкий стук стульчака, звук смываемой воды в ресторанном туалете, журчание воды в раковине, шуршание сушилки. Из сортира выходит амбал, на ходу проверяя, все ли застегнуто и направляется к столику девушки. При виде джентельмена цедит в его сторону- пару виски и льда покроши нам, не забудь. Парень бормочет амбалу что то вроде того, что смена закончилась и воодушевленный своей прозорливостью, удаляется.
- Заплатила за кофе, ушла. Вспомнила, что не забрала сдачу. Вернулась, забрала сдачу, ушла. Пришла в офис, поняла, что забыла кофе. Вернулась за кофе. Бариста: «Я вам покрепче сделал».
Да уж, порой обычный поход в заведение общепита становится настоящим приключением. Наверняка и у вас найдется пара-тройка забавных историй из столовых, кафе и ресторанов. С нетерпением ждем их в комментариях к этой статье.
