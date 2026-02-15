15 историй о том, как обычный поход в общепит превратился в комедию

Про красивую девушку и несостоявшийся комплимент. А вот как бы себя повел джентельмен на его месте?

Извините, у меня к Вам вопрос. Да? Я вот комплимент хотел Вам сделать, но должен быть уверен,что Вы одна. В смысле? Ну я имею в виду, что комплимент касается вашей внешности и может быть воспринят как ухаживание. О чем Вы? Комплимент, я говорю, хотел произнести, но не знаю... слышен громкий стук стульчака, звук смываемой воды в ресторанном туалете, журчание воды в раковине, шуршание сушилки. Из сортира выходит амбал, на ходу проверяя, все ли застегнуто и направляется к столику девушки. При виде джентельмена цедит в его сторону- пару виски и льда покроши нам, не забудь. Парень бормочет амбалу что то вроде того, что смена закончилась и воодушевленный своей прозорливостью, удаляется.