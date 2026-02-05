15+ дорожных историй, которые поднимут настроение лучше любого радио

Порой даже обычная поездка в автомобиле может превратиться в настоящее шоу. То совершенно незнакомая женщина в машину подсядет, то пес посреди дороги посмотрит глазами-бусинками — и вот у вас новый питомец. Ну а зимние приключения водителей среди засыпанных снегом парковок — это отдельная история. Да что говорить, тут читать надо.

  • Огромная парковка у супермаркета, выходной. Людей куча. Новенький черный джип раскорячился на два парковочных места. Я вне себя, хочу написать записку. Подхожу и вижу: меня уже опередили. Под дворником лежит детская раскраска с зайчиками и написано: «Держи подарок. Потренируйся не выходить за линии. Как научишься раскрашивать аккуратно — возвращайся на дороги». Лучшего способа поставить хама на место я еще не видел.
  • Стою в пробке. В тачке слева на заднем сиденье у опущенного стекла сидит паренек лет девяти. Такой серьезный. А у меня настроение замечательное, солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. Мгновение — и переднее тонированное стекло опускается. А там за рулем — отец, на пассажирском — мама, из-за паренька девочка лет пяти выглянула, и вся семья показала мне языки! Настроение до конца дня было отличное. © Unknown author / Pikabu
  • Ехала я недавно с подругой, которая неделю назад получила права. Она напряжена, руль сжимает до белых пальцев. И тут нас вежливо пропускает фура. Я шепчу: «Надо поблагодарить, моргни ему». Подруга поворачивается к грузовику и начинает хлопать ресницами. Потом выяснилось, что ей товарищ посоветовал «моргнуть» в такой ситуации, но не уточнил, что фарами. Я от смеха чуть под сиденье не сползла, а водитель фуры, кажется, все понял и даже посигналил в ответ.
  • Приезжаю домой, начинаю парковаться во дворе. Сзади вижу женщину, которая то ли стоит, то ли идет. Думаю: «Ладно, пусть пройдет, потом спокойно заеду». А она подходит к моей машине и садится в салон. Мы смотрим друг на друга. Неловко молчим. Говорю: «Я не такси». Она: «В смысле? Ой, извините». Смотрю в зеркало — она бежит к припаркованной рядом точно такой же машине, где сидит красный от смеха водитель. © st_3d_astana
  • Торчу в пробке. Рядом ползет огромный черный джип, тонированный в ноль. Вдруг водитель опускает стекло и начинает мне махать руками, показывая на мою голову, а потом крутит пальцем у виска. Не унимается, сигналит! Открываю окно, чтобы высказать все, что думаю, а он орет: «Люк закрой, чудик! Сейчас поливальная машина поедет, помоет тебя бесплатно!» И ровно через секунду мимо проносится поливалка, обдавая машину фонтаном воды. Я успел закрыться только благодаря ему.
  • Я свою легковую поставил у дома еще 2 января, с тех пор были сильные снегопады, но так как ехать было некуда, а времени вагон, я выходил и окапывал машину вокруг. Просто чтобы поразмяться в свое удовольствие, покидать снежок, поболтать с соседями. И вот копаю я, а рядом притормаживает машина. Ну, думаю, такси или просто кого-то ждет.
    Почти уже закончил, и тут открывается дверь, выходит из этой машины мужичок и начинает мне помогать. Говорю: «Я не еду никуда, не старайся». И тут начинается цирк: «А зачем вы копали, видели же, что я ждал, когда вы отъедете?» И дальше поток сознания о том, сколько я у него времени отнял. Я думал, такое только в анекдотах бывает. © Тайные истории / VK
  • Стою в глухой пробке. Машина низкая, коленки к ушам стремятся. Я уже и так посидела, и эдак. И тут вспоминаю, что прикупила себе обновку — красивые трусы. Лезу в сумку, разворачиваю кулек. Ну и напялила я их на руль. И тут — дикий ржач! Смотрю, а рядом стоит «Прадо», и оттуда два чувака наблюдают за мной, затаив дыхание. Совсем забыла, что окна без тонировки, вокруг люди, и есть тачки выше моей. © Byvaetitak / Pikabu
  • Выхожу возле магазина, бросается ко мне тетенька, мол, помогите выехать из сугроба. Ее машинка беспомощно колесиками в воздухе крутит. Копали, толкали, толку ноль. Вдруг парень с лопатой идет: «Обедаю, смотрю в окно, вы возитесь. Пообедал, вы все еще возитесь. Вот, на помощь пришел». Вдвоем толкнули машинку, она и поехала. Молодец, парняга! Как же здорово, что водительское братство существует. © Bzzzt / Pikabu
  • Вчера я долго ехала за тонированным черным геликом. Не специально. Просто я в этом районе не ориентировалась, слушала навигатор, который говорил продолжать движение, и тихонько ехала в правом ряду. На светофоре гелик перестраивается и равняется со мной. Открывается окно, оттуда высовывается мужчина и говорит: «Вы зачем меня преследуете? Я вас уже боюсь!» © helen.abrosimova
  • Едем как-то за город с женой и нашей общей подругой-сослуживицей. Лето, жара, стекла в машине привычно опущены. Подруга незамужняя. Стоим в пробке на светофоре. Рядом в машине сидит молодой парень. Жена решила подругу подначить: «Глянь, какой классный. Давай, познакомься с ним!» Говорилось все это весьма громко. Тут замечаем, что парень застеснялся и покраснел. Оказывается, у него тоже стекло было опущено, и он все слышал. Потом мы долго вспоминали про этот случай и смеялись. © sentineller / Pikabu
  • Проезжаю мимо магазина, а там на парковке на снежном бугре висит «Мазда». Рядом стоят девушка с ребенком лет пяти, оба озадаченно чешут головы. Торможу, спрашиваю: «Вообще никак?» Она смеется: «Повисла. Привыкла к машине побольше, а сегодня на этой поехала».
    Вспоминаю, что метров 300 назад видел работающий трактор, еще подумал, не знакомый ли? Звоню ему — он и есть. Прошу подъехать на 2 минуты. Вместе выдергиваем машину, девушка благодарит и уезжает. Тут тракторист спрашивает: «Что, знакомая?» Говорю, что нет. Он: «А зачем тогда помогал?» Я пытаюсь переварить вопрос и наконец нахожу ответ: «Да просто так, Володь». Он с непонимающим видом покивал и уехал. © BuHorpaD / Pikabu
  • 2019 год, лето. Утром еду на работу с правого на левый берег, на улице ливень. Вижу парня, который ловит такси и пакетом прикрывает голову. Остановилась, говорю: «Я на левый еду, если по пути, довезу». Он сел, оказалось, что нам надо в соседние здания. Парень поблагодарил и стал совать мне деньги. Говорю: «А давайте вашей платой будет какой-нибудь хороший поступок для совершенно чужого человека. Создадим цепочку добрых дел!»
    Надеюсь, эта цепочка еще работает. © luchzama
  • Было мне лет 18-19. Работала официанткой в соседнем городе в основном в ночные смены. После смены в свой город добиралась на ночных маршрутках а потом из центра города — на такси. Всегда попадался один и тот же таксист — добродушный дедушка. Поскольку я жила в не очень хорошем районе, он всегда ждал, пока я в подъезд зайду, и только потом уезжал. Один раз я на прощание его обняла, как родственника. Уставшая была, время 4 утра, даже не поняла, что делаю. Дедушка рассмеялся и сказал, что я ему уже как родная внучка стала. Он же 4 года меня возил домой минимум 3 раза в неделю. © Naomi Bar
  • Еду по улице на машине, мороз жуткий. Люди кутаются, перебегают дорогу быстрым шагом, прыгают в транспорт. Я стою на светофоре и вижу, как дорогу перебегает черный пес. Поджимает лапы, пытается зайти в магазин, чтобы погреться. Я не выдерживаю, открываю дверь машины и зову его. Еду домой и думаю: «Ну зачем ты это сделала? Дома кот, единственный и неповторимый».
    С тяжелыми мыслями доехала до дома. Кот, конечно, на дыбы встал. Положила псу коврик возле батареи, затащила в ванну, отмыла. Отвезла к ветеринару, все в порядке. Оказался не псом, а девочкой около полутора лет. Живет у меня уже три года.
    С котом они подружились со временем. Девочка спокойная, ласковая, непривередливая. Конечно, проблемы с ней тоже бывают. Но счастье от того, что я спасла живую душу, да еще такую добрую, куда больше неудобств. © Подслушано / Ideer
  • Вызвала такси. Пришло сообщение, что назначен золотистый «Мерседес». О, думаю, на крутой машине покатаюсь! Подъезжает ушатанный автомобиль. Водитель всю дорогу вздыхал и рассказывал, какой он ценитель киноискусства, только вот ходить не с кем. До дома осталось совсем немного, как вдруг появилась машина ДПС с мигалкой. Водитель остановился, они там с чем-то разбираться начали. Спрашиваю: "Я пойду? «А он робко так: «Вы хотя бы рассчитаетесь?» Отдала деньги и дальше пошла на своих двоих, благо, метров триста не доехали. © Анастасия Ефремова / ADME
  • Как-то задержалась на работе. Поздно, холодно, стою, жду автобус, а его и не предвидится, даже машин на дороге нет. Денег на такси нет, а живу в отдаленном районе города, никому со мной не по пути. В общем, ситуация почти безвыходная. Тут останавливается машина, парень с девушкой, спрашивают, куда мне. Я говорю туда-то, но у меня денег нет. А они: «Садись, довезем». Села, разговорились, а они, оказывается, просто катаются и подвозят заодно таких опоздашек, как я. Как вспомню, тепло на душе. © Подслушано / Ideer

Да уж, у водителей всегда есть в запасе пара-тройка непридуманных историй о парковке, сугробах, пробках и прочих радостях автовладельцев. Наверняка и вы попадали в похожие ситуации. Если вам есть, чем поделиться, ждем вас в комментариях к этой статье.

