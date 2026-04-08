18 везунчиков, у которых на крутые наряды глаз наметан
Мода — понятие эфемерное, и иногда сложно понять, что именно покупать и с чем носить. Но некоторые люди точно это знают и могут углядеть крутую вещь где угодно, в том числе в комиссионке или в секонд-хенде. В этой статье мы объединили фото именно от таких пользователей.
«Приготовьтесь ахнуть. Я покрасила юбку, которую купила в секонде, и вот что на ней проявилось»
«Это пальто из 50-х — одна из моих самых ценных находок!»
Слишком пёстро и много пёстрого в одном образе. Что-то должно быть однотонным
Автор поста — поклонница винтажного стиля, и у комментаторов вызвало восторг не только само пальто, но и то, как она его стилизовала!
«Купила это платье за копейки. Оно классное, но цвет мне не понравился. И я его перекрасила»
«Мое любимое винтажное платье»
Тут тоже образ интересный и идёт. Но слишком много пёстрого - колготки бы однотонные в ТН или что-то нейтральное
Нестандартный образ, который создала женщина, не оставил пользователей равнодушными: они отметили, что у нее потрясающий вкус. И правда — чтобы безупречно сочетать настолько яркие цвета и орнаменты, нужно обладать безупречным чувством стиля!
«Мой кризис среднего возраста выглядит так! Шубка из секонд-хенда»
Яркие волосы задали тон всему образу, и посмотрите, насколько гармонично получилось. Автор поста пошутила, что люди редко помнят ее имя и упоминают ее не иначе как «ну, та твоя подруга с зелеными волосами». А вдохновил женщину на выбор собственного стиля ее попугай!
«Весенний образ с вещами из секонд-хенда»
Джемпер из секонд-хенда с весенним принтом стал настоящей находкой. Владелица влюбилась в него и сразу же купила и утверждает, что к нему подходят любые вещи! Как вам такой образ?
«Я ношу такие же туфли, как у Кэрри, а недавно наткнулась и на одно из ее винтажных платьев»
Не будет преувеличением сказать, что у запоминающихся нарядов в сериале — своя собственная роль, и некоторые пользователи считают ее едва ли не главной. Поэтому большая удача — найти похожее платье, ведь можно просто посмотреть, как его стилизовали в сериале и повторить этот образ.
«Комбинезон с бахромой в стиле 70-х — моя мечта. Купила его за $ 4 в комиссионке для вечеринки в стиле диско»
Девушка гордится своими длинными ногами, и этот винтажный комбинезон — тому доказательство!
«Год назад я увидела в магазине диву в юбке с Маддсом Миккельсеном, и это не давало мне покоя. Месяц назад мне удалось купить такую по объявлению в сети»
Иногда какая-то вещь так западает в душу, что не можешь успокоиться, пока ей не завладеешь! Увидев это фото, в комментариях пошутили: «Зачем носить обычную юбку, когда можно надеть юбку с изображением Маддса Миккельсена?», а кто-то понадеялся, что комментарий к посту оставит и сам актер.
«Мечтала о виниловом пальто. У него такие крутые карманы!»
Эта пользовательница просто помешана на винтажных вещах и постоянно находится в их поисках. А виниловое пальто из 60-х — достойная добыча!
«Купила это платье в комиссионке. Вид сзади — ну просто огонь!»
Когда автор поста нашла это платье, свернутое комком в каком-то контейнере, она сначала даже не смогла понять, как его надеть, из-за необычного кроя. Но посмотрите, как оно заиграло, когда было выстирано и отглажено!
«Комбинезон конца 60-х — моя самая любимая находка из секонд-хенда. В комплекте есть накидка с капюшоном!»
Бурные модные эксперименты тех лет и сейчас не оставляют некоторых пользователей равнодушными. В комментариях пишут, что тоже хотели бы такой же комбинезон!
«Это платье от известного модельера!»
А тут классическое платье совершенно преображается из-за прорезей и нестандартного выреза. Браво модельеру и наши поздравления девушке, откопавшей это сокровище.
«Купила это пальто на гаражной распродаже за $ 25. Оно оказалось кашемировым, индивидуального пошива. Ему 55 лет, а выглядит как новое!»
Вот что значит «классика не стареет»! К тому же, автор совершила очень выгодную покупку: кто-то из пользователей заверил ее, что если бы то кашемировое пальто было новым, оно бы стоило не меньше $ 8000.
«Платье племени кучи, украшенное монетами, бисером и ракушками. Найдено в контейнерах с одеждой, предназначенной для утилизации»
Пользователи пришли в восторг от этой находки! В комментариях пишут, что уровень мастерства, с которым выполнен наряд, поражает воображение, и сам выглядит, как музейный экспонат. Автор поста отвечает, что это не единственная ее находка: «Я нашла на свалке китайский вышитый рукав эпохи династии Цин. Всего один, но это самое изысканное вышитое изделие, которое я когда-либо видела за пределами музея! Отыскала кучу серебряных монет в мусорном контейнере. А в комиссионке — старинный викторианский сервиз для специй и чайник конца XVIII века. И многое-многое другое, и все это за сущие копейки. А то и бесплатно!»
«Прекрасный набор из комиссионки. Эх, я родилась не в ту эпоху»
Винтажный набор из ночной рубашки и пеньюара выглядит таким нежным и изысканным, что можно почувствовать себя героиней фильма 60-х. Как вам такой?
«Платье из 50-х. Я едва в него влезла, но мне нужно было его купить!»
«Мне 51 год, я дикая и великолепная!»
А вот и еще несколько статей с фотографиями от смелых модников: