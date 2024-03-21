15+ женщин, которые одеваются в секонде за копейки, а выглядят как королевы
Многие люди если и заходят в комиссионные магазины, то только из любопытства. Однако некоторым улыбается удача, и они натыкаются на такое сокровище, без которого вернуться домой уже просто не получится. Например, премиальные сапоги от известного бренда или же классное недорогое колье, которое все будут путать с ожерельем от Chanel.
«Никогда бы не подумала, что найду такое золото в секонд-хенде»
- Обалдеть! Я думал, что ты манекен. © DennyCat909 / Reddit
«Винтажный свитер за 20 долларов. Не поверите, но даже кассирша была рада, что мне удалось такое урвать»
- Вы победитель по жизни! Я немного даже завидую. © thewinberry713 / Reddit
«А вот мой любимый свитер из 100% шерсти всего за € 1»
«Нашла себе одежду, которую буду носить на работу»
«Мне досталась вот такая красота за $18. Они совершенно новые. Ах, ну как же они блестят»
Пытаюсь представить образ, с которым эта блестючесть будет органично смотреться... Девушка в цирке работает?
- Я позеленела от зависти. © DRHdez / Reddit
Кстати, посмотрите еще на нескольких счастливчиков, которые пришли в секонд-хенд «только посмотреть», а в итоге унесли с собой личное сокровище.
«Шуба из искусственного меха от известного гонконгского портного»
«Теперь я никогда больше не буду покупать новую одежду»
«Несколько образов, которые я создала из тех вещей, что отыскала в секонд-хенде»
- Хочу, чтобы вы пошли со мной и научили так же выбирать одежду. © raven_dare1 / Reddit
«Устраиваюсь работать в похоронное бюро. За все это я отдала $18»
- Шутите? В первом платье можно на свидания ходить. © Justadropinthesea / Reddit
«Моя одержимость одеждой 1950-х привела меня к таким классным вещам»
«Обожаю того человека, кому раньше принадлежало все это. За все отдала $117»
- Ох-ох, как же я завидую! © BabyNalgene / Reddit
А ведь кому-то везет настолько, что их находкам даже профессиональные стилисты готовы обзавидоваться.
«Это колье несколько раз принимали за винтажное ожерелье Chanel. Купила за $6,99»
«Кожаные сапоги до колена в идеальном состоянии. Это была лучшая покупка за $8 в моей жизни»
«Нашла целую коллекцию платьев Gunne Sax. Вот одно из них»
«Купила за $10.99, а потом уже дома нашла бирку с оригинальной ценой»
- Фантастическая находка! © imperfxn-is-beauty / Reddit
«Моя мама говорит «если тебе суждено что-то найти, то ты это найдешь»
«А мне удалось найти ботинки „Strike“ от Balenciaga»
«Моя находка от Dolce & Gabbana»
Многие привыкли думать, что в комиссионках продают только барахло, которое уже никому не нужно. В реальности все немного иначе, и некоторые люди на своем опыте уже убедились, что секонд-хенд порой может быть круче модного бутика.