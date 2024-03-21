15+ женщин, которые одеваются в секонде за копейки, а выглядят как королевы

Многие люди если и заходят в комиссионные магазины, то только из любопытства. Однако некоторым улыбается удача, и они натыкаются на такое сокровище, без которого вернуться домой уже просто не получится. Например, премиальные сапоги от известного бренда или же классное недорогое колье, которое все будут путать с ожерельем от Chanel.

«Никогда бы не подумала, что найду такое золото в секонд-хенде»

Обалдеть! Я думал, что ты манекен. © DennyCat909 / Reddit

«Винтажный свитер за 20 долларов. Не поверите, но даже кассирша была рада, что мне удалось такое урвать»

Вы победитель по жизни! Я немного даже завидую. © thewinberry713 / Reddit

«А вот мой любимый свитер из 100% шерсти всего за € 1»

«Нашла себе одежду, которую буду носить на работу»

«Мне досталась вот такая красота за $18. Они совершенно новые. Ах, ну как же они блестят»

Я позеленела от зависти. © DRHdez / Reddit

Кстати, посмотрите еще на нескольких счастливчиков, которые пришли в секонд-хенд «только посмотреть», а в итоге унесли с собой личное сокровище.

«Шуба из искусственного меха от известного гонконгского портного»

«Теперь я никогда больше не буду покупать новую одежду»

«Несколько образов, которые я создала из тех вещей, что отыскала в секонд-хенде»

Хочу, чтобы вы пошли со мной и научили так же выбирать одежду. © raven_dare1 / Reddit

«Устраиваюсь работать в похоронное бюро. За все это я отдала $18»

Шутите? В первом платье можно на свидания ходить. © Justadropinthesea / Reddit

«Моя одержимость одеждой 1950-х привела меня к таким классным вещам»

«Обожаю того человека, кому раньше принадлежало все это. За все отдала $117»

Ох-ох, как же я завидую! © BabyNalgene / Reddit

А ведь кому-то везет настолько, что их находкам даже профессиональные стилисты готовы обзавидоваться.

«Это колье несколько раз принимали за винтажное ожерелье Chanel. Купила за $6,99»

«Кожаные сапоги до колена в идеальном состоянии. Это была лучшая покупка за $8 в моей жизни»

«Нашла целую коллекцию платьев Gunne Sax. Вот одно из них»

«Купила за $10.99, а потом уже дома нашла бирку с оригинальной ценой»

«Моя мама говорит «если тебе суждено что-то найти, то ты это найдешь»

«А мне удалось найти ботинки „Strike“ от Balenciaga»

«Моя находка от Dolce & Gabbana»