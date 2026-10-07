20 человек, которые в зрелом возрасте собрали чемоданы и отправились в путешествие за новыми впечатлениям

У моей тётки,тоже была мечта посмотреть мир, выйти замуж за иностранца. При СССР, план особо не реальный. Работала обычным ретушером в фото салоне.Получала копейки. Но подружка предложила устроиться в мор. порт. Появилась вакансия. Помню брала меня к себе на работу, в обед у них фильмы крутили в кинозале,бесплатно.Там путёвки, побывала в Болгарии, Венгрии, ГДР. В 27 или 28 годков получила, однокомнатную квартиру. Поселилась, барахла ни какого нету. Мамка выделила белье, матрас. Отец притащил железную кровать, предварительно мы её почистили и покрасили. Так и жила, тумбочка, кровать. Везде крючки, вешалки. Приехал дед, отец тётки и моей матушки. Почесал репу и выделил 5 тысяч рублев на мебель. Тётка походила по магазинам, в поисках мебели. Дед уехал. И тут у неё на работе выделили одну путёвку в Париж. Сначала народ чуть не передрался за путёвку. Потом как узнали цену 5000р желающих не нашлось. Купить запорожец, добавить, москвич, а ещё чуть больше - жигули. Тётка о авто не мечтала.Выкупила путёвку, все покрутили у виска.Прошла проверку, выехала в Москву, где ей разменяли 100 франков,на которые в Париже она купила широкополую шляпку. Вернулась домой, получила втык от деда. За иностранца она вышла замуж, но познакомилась не в Париже. Но благодаря парижской шляпке. В Шереметьево, к ней подошёл смуглый высокий парень. Итальянец подумала тётка, француженка подумал дядька. На ломаном французском поприветствовал её. Она на таком же ломаном ответила ему. Поняв, что французский, не их конек. Перешли на русский. Иностранец оказался болгарином,работал на строительстве газопровода уренгой ужгород, простым работягой. Взял адресок. Переписывались год. Поженились двое детей, дядьки уже нет,помер в ковид.