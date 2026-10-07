Они на турецком общались? 🤔 Пенсионерка турчанка, но живёт в другом городе? Вопросы, вопросы...
20 человек, которые в зрелом возрасте собрали чемоданы и отправились в путешествие за новыми впечатлениям
Когда дети выросли, а подниматься по карьерной лестнице уже не так заманчиво, самое время посмотреть, что находится за пределами знакомых маршрутов и отправиться в путешествие. И вот одни из нас в зрелом возрасте едут на море, другие посещают старинные города, а третьи просто отправляются туда, где раньше не бывали. И для некоторых эта поездка может стать воплощением детской мечты или даже первым большим отпуском за много лет.
- Вышла на пенсию и решила отметить ее поездкой в Стамбул. На местном рынке приглянулся мне платок. Продавец кричит: «Двести лир!» Решила взять. Но он вдруг замолчал, пристально на меня посмотрел и выдал: «Уже четыреста!» Я опешила, мол, почему. А он как ни в чем не бывало: «Я сначала подумал, что вы местная. А вы туристка».
Внучка показала фото своей бабушки, которой исполнилось 93 года. В этом году она два месяца отдыхала в Великих Луках
«Я ей восхищаюсь просто! Путешествует каждое лето», — говорит внучка.
- Моя мама, почтенная дама пожилого возраста, летела с внучкой — самой опытной путешественницей и девушкой весьма решительной. Мы с женой — провожатые. Жена с дочкой в машине бабушке объяснили, что теперь в самолет ничего брать нельзя.
— У меня ничего и нету.
— А это?
— Термос с чаем.
— Нельзя. Захочешь чаю, тебе принесут.
— Да? Принесут какую-нибудь ерунду, а у меня китайский.
В общем, все вроде выгребли. Входим в аэропорт. Досмотр. Мама звенит, как терминатор. Мелочь, ключи. Проверяльщики с интересом смотрят на «Нокию» с кнопками в сопровождении с айфоном предыдущего выпуска. Наверное, смущает такое сочетание. Мама сверлит взглядом проверяльщиков. Ее пропускают. Далее зарегистрировались, авиакомпания даже не попробовала бабушку с внучкой рассадить по разным рядам.
"Найдите зависимость сверлящих свойств взгляда от филологических характеристик слова *бетон*?" (с)
- Знакомая — скромная и одинокая женщина, работала поваром и всю жизнь жила нескромной по меркам ее городка мечтой — попасть в Париж. В 55 лет ее мечта сбылась — день рождения она отметила во Франции. Но это не все! В этой поездке она познакомилась с очень обеспеченным даже по парижским меркам мужчиной. Вышла замуж по большой любви, живет на Лазурном берегу, ездит в Париж, как на дачу, болтает на французском, как на родном.
У моей тётки,тоже была мечта посмотреть мир, выйти замуж за иностранца. При СССР, план особо не реальный. Работала обычным ретушером в фото салоне.Получала копейки. Но подружка предложила устроиться в мор. порт. Появилась вакансия. Помню брала меня к себе на работу, в обед у них фильмы крутили в кинозале,бесплатно.Там путёвки, побывала в Болгарии, Венгрии, ГДР. В 27 или 28 годков получила, однокомнатную квартиру. Поселилась, барахла ни какого нету. Мамка выделила белье, матрас. Отец притащил железную кровать, предварительно мы её почистили и покрасили. Так и жила, тумбочка, кровать. Везде крючки, вешалки. Приехал дед, отец тётки и моей матушки. Почесал репу и выделил 5 тысяч рублев на мебель. Тётка походила по магазинам, в поисках мебели. Дед уехал. И тут у неё на работе выделили одну путёвку в Париж. Сначала народ чуть не передрался за путёвку. Потом как узнали цену 5000р желающих не нашлось. Купить запорожец, добавить, москвич, а ещё чуть больше - жигули. Тётка о авто не мечтала.Выкупила путёвку, все покрутили у виска.Прошла проверку, выехала в Москву, где ей разменяли 100 франков,на которые в Париже она купила широкополую шляпку. Вернулась домой, получила втык от деда. За иностранца она вышла замуж, но познакомилась не в Париже. Но благодаря парижской шляпке. В Шереметьево, к ней подошёл смуглый высокий парень. Итальянец подумала тётка, француженка подумал дядька. На ломаном французском поприветствовал её. Она на таком же ломаном ответила ему. Поняв, что французский, не их конек. Перешли на русский. Иностранец оказался болгарином,работал на строительстве газопровода уренгой ужгород, простым работягой. Взял адресок. Переписывались год. Поженились двое детей, дядьки уже нет,помер в ковид.
Мужчина в детстве хотел, чтобы у него была своя палатка. И вот на седьмом десятке его мечта сбылась
«Вот такие были скромные мечты у мальчишки начала семидесятых. Еще я хотел велосипед, чтобы уехать к морю и вечером сидеть возле костра, смотреть на небо, думать про всякие важные вещи. Теперь у меня три палатки на разные случаи жизни», — улыбается счастливый путешественник.
- В 2010 году я тусила на Кубе с пожилой дамой, бойкой и веселой. Когда мы заполняли анкету-отзовик об отеле, она просила меня перевести и объяснять, что и где писать. Была строка, где надо было указать свой возраст. Я ее и спрашиваю: «Сколько вам?» Она: «Восемьдесят три», — потом хитро улыбнулась и написала «80».
- Мы однажды бабушку моего супруга уговорили в Турцию съездить. Уговаривали мы её несколько лет, ни в какую не соглашалась, мол, куда мне. В общем, в очередной ее день рождения завели мы опять свою шарманку: «Поехали, здорово будет». Как только она засомневалась, мы с ней сразу в МФЦ за паспортом. А там уж все. Путевку быстро оформили, ей сообщили. А она вроде опять и против, но уже все оплачено. Ох, как она рада была тому отдыху! Каждый раз теперь спасибо говорит за то путешествие и ругает себя, что раньше не соглашалась.
- Ровно пять лет назад мой папа впервые отправился в путешествие. На тот момент ему было 72 года. Мама сначала не смогла его уговорить, а потом и вовсе перестала это делать, ездила одна или с детьми. Папа оставался на хозяйстве, уверенный в своей незаменимости. Потом я стала работать круизным агентом, и тут папа все-таки решился.
Наш круиз был вокруг Италии. Сначала мы прилетели в Пизу и убедились, что башня все еще падает. Потом проехались на поезде до Генуи, загрузились на лайнер и отправились в Черногорский Котор, заглянули в Хорватию, съездили в потрясающий парк Крка и завершили свой вояж в Венеции. После этого мы пожили в Риме и исполнили мечту любого мужчины — сходили на матч итальянской серии «А».
Мне было очень приятно наблюдать, насколько папа открылся новому опыту. Он пробовал абсолютно все. Суп из бычьих хвостов? Наливайте! Искупаться в море в начале мая? Непременно! И тогда папа наконец-то понял, почему мы все деньги тратим на путешествия, а я поняла, что открывать мир для своих родителей даже интереснее, чем для детей.
- В детстве мама как-то сказала, что мечтает увидеть Париж. Я это запомнила и тогда, будучи маленькой, пообещала себе, что однажды исполню ее желание. В 2023 мы поехали в Париж. Так я одновременно исполнила и свою мечту, и мамину. Пусть и у вас все сложится наилучшим образом!
- Пару лет назад я совершила одиночное автомобильное путешествие со своей маленькой собачкой. Мне тогда было 55 лет. Останавливалась на съемных квартирах, жила в отреставрированном историческом отеле и паре безымянных мотелей с очаровательными хозяевами. Я прокатилась по северо-востоку Орегона и посетила Хеллс-Каньон, Пейнтед-Хиллз и множество городов-призраков.
Во время поездки я помогла паре с двумя собаками. Они стояли на гравийной дороге в сторону Хеллс-Каньона с двумя спущенными шинами. Я отвезла жену и собак в город, чтобы они сняли номер в отеле, пока муж ждал ближайший эвакуатор. А еще я слушала аудиокниги на пустынных проселочных дорогах. Никаких проблем, встретила приятных людей по пути и перезагрузилась. Это было потрясающе!
Девушка рассказала, что ее мама недавно вернулась из путешествия по Индонезии, и показала сделанное там фото
«Мама, ты молодец! Я тебя люблю!» — говорит дочка путешественницы.
- Когда мне исполнялось 50 лет, на мой день рождения назначили свадьбу племянницы. Я прямо представила, как меня между делом вскользь будут поздравлять. И я решила уехать. Поехала в Ташкент, потом в Самарканд, сходила на концерт, о котором мечтала, выспалась в отеле, встретилась с подругами из Ташкента. По приезде ко мне пришли в гости родственники, и день рождения продолжился. Это было моим лучшим решением за 50 лет. Хотя, признаюсь, сначала было неловко, что я выбрала себя. Но потом мне даже понравилось — отличное путешествие и новые яркие эмоции, знакомства и впечатления.
- Хотели маме устроить большой праздник на 50 лет. Когда мы ей об этом сообщили, она сказала: «А можно вместо него путевку?» Отправили ее в Египет. На следующий год хотели подарить золото. Она опять: «А какой бюджет? Можно тогда путевку?» Отправили в Эмираты. В этом году она опять отказалась от подарка в пользу путешествия в Оман.
Просто в самый первый раз мы как раз не стали спрашивать, а решили за нее. Мол, пора расширять ее кругозор. После этого мама вошла во вкус: Турция, Грузия, Таиланд, Египет, Эмираты.
- Я мотаюсь в Стамбул уже больше двадцати лет. Знаю его от глянцевых площадей Султанахмета до кофеен для местных в Фатихе. И за это время я понял одну вещь: этот город круто умеет притворяться понятным. Туристы видят чаек, Босфор, едят симиты и думают, что поймали вайб. Но стоит дождаться сумерек и уйти со светящихся туристических улиц куда-нибудь вглубь крутых переулков, как город начинает шуршать и шептать.
Вы когда-нибудь замечали, сколько в Стамбуле заколоченных, потемневших от времени деревянных дверей? Они могут вести в старые османские особняки или византийские руины, которые зажали между собой современные бетонные дома. И такого добра в Стамбуле на каждом шагу. Под современными магазинами одежды ветшают византийские цистерны, а воды Золотого Рога хранят столько тайн, что хватит на десяток фильмов.
- Я была в туре в горах. В группе был абсолютно неприметный мужчина лет пятидесяти. Во время путешествия я с ним почти не общалась. Потом я получила от него длинное письмо с признаниями в чувствах. И сколько же я узнала в тот вечер! Но больше всего мне запомнился один момент. В конце тура у нас был прощальный ужин: стол ломился от разных блюд, и, конечно, мы передавали друг другу тарелки, чтобы никто не тянулся через весь стол. Он запомнил, как я сказала ему «спасибо», и дальше была такая цитата: «В твоих глазах я увидел столько благодарности и теплоты. Я понял, что до этого за тобой никто не ухаживал и что ты нуждаешься в сильном плече. В тот вечер я увидел искру между нами и понял, что готов дать тебе это». И все это из-за обычного «спасибо».
Сам придумал, сам поверил... Это ещё большой вопрос, за кем тут "никто не ухаживал"! 😂
- В прошлом году я совершила велотур на лодке, и это было невероятно весело. Мне 62 года, и я была одной из самых младших в нашей группе. Тур длился 8 дней, мы отправились из Брюгге в Амстердам. Днем катались на велосипедах, а ночевали на лодке. У нас были остановки в исторических местах, на молочных фермах и в других живописных уголках. Ставлю этому путешествию две большие пятерки!
- В 2017 году я в начале марта оказался на Гаваях. Тут надо сказать, что в Америке фактически не празднуют Восьмое марта. И вот на острове в небольшом провинциальном парке на берегу океана я и сделал эту фотку и именно 8 марта. Все собравшиеся дамы были одеты в красное или розовое и праздновали Международный женский день, а чтобы никто не сомневался — они даже плакат повесили. Пожилая женщина с рюкзаком на фото — это туристка, она выясняла, что же такое там празднуют.
- Моему мужу 69 лет. В прошлом году он решил, что больше не хочет путешествовать, и остался дома, плюнув на 7000 долларов, уплаченных за круиз по Европе. Ну и ладно, с ним не особо интересно — он совсем не любит приключения. В декабре мне исполнится 72, и последние три года я каждую весну езжу одна в Англию на Королевское конное шоу в Виндзоре. Если бы муж поехал со мной, ему было бы скучно. А сейчас я могу делать то, что хочу и когда хочу, не беспокоясь о его настроении.
- Мне 74 года, и я посетила 74 страны. Как-то раз я нашла компанию, которая устраивает культурно насыщенные поездки для групп до 12 человек. Первое путешествие с ними у меня было в Египет — поездка на медленном катере в Асуан с трехдневной экскурсией в Каире. Нас было всего шестеро, и гид оказался просто умница. В программу тура входили поездки в разные деревни, встречи с местными жителями, фермерами, ремесленниками и торговцами. Я была в полном восторге. С тех пор я бронировала еще 15 туров, и все они были наполнены невероятными впечатлениями. На этом фото я в Египте наблюдаю за работой ремесленника, который делает ящики для продуктов из веток финиковой пальмы.
- Я как-то размечталась, что 50 лет хочу встретить на Канарах, но в этот юбилей было много дел. В общем, в 51 год я забронировала поход на Тенерифе, но вовремя не внесла предоплату и осталась один на один с билетами. Забронировала хостелы по острову, на погранпереходе познакомилась с семьей, у которых было жилье на юге, и — вуаля! — встретила свой лучший день рождения на серпантине между Адехе и Икод-де-лос-Виносом. Побывала в Санта Крузе, Лоро-Парке, Гарачико и еще туче чудесных мест.
Путешествовать можно не только по дальним странам. Как насчет того, чтобы заглянуть в городок поблизости? Там тоже наверняка есть чем заняться и на что посмотреть. Вот, к примеру, 18 диковинных ремесел, которые до сих пор сохранились в небольших городах и селах.