Помню, мне было 6 лет, и я сказала маминому коллеге, что я его люблю и "на нём женюсь" (да, я девочка, но почему-то думала, что все женятся). Он в ответ подарил мне флакончик Magie Noire, сказав, что к сожалению женат и не может ответить на мои чувства, но не может не поблагодарить за такое чудесное признание, а чем ещё ответить юной особе, если не настоящими французскими духами? Дело в восьмидесятые было. Мама конечно его отругала, в смысле "ты с ума сошёл, ей всего шесть лет, лучше подари жене", но сама потом пользовалась с удовольствием. А мне очень долго казалось, что это какие-то волшебные духи.