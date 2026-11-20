Интересно, откуда на барахолке такая коллекция? Там вон и "Красная Москва" совсем уж винтажная, с куполами и "Сигнатюр", вроде бы.
19 историй об ароматах из детства и юности, которые мы узнаем с первого вдоха
На днях я шла по улице, и случайная прохожая оставила за собой шлейф знакомого аромата. И все — меня словно закинуло в машину времени: мне снова пять лет, пора в садик, а мама красит губы перед зеркалом и наносит на шею капельку духов из нарядного флакончика. Удивительно, как запахи умеют пробуждать воспоминания лучше любых фотографий. Те самые мамины духи, которые трогать строго запрещалось, сладкий парфюм, которым щедро душилась подружка перед дискотекой, одеколон, которым пах первый парень — все эти ароматы словно билетик в прошлое.
- Новогодняя елка в школе, второй класс. Все красивые-нарядные. Мне сшили платье снежинки, родственники из Мурманска передали кокошник. Все было замечательно, но чего-то не хватало. Это «чего-то» в моей детской голове были мамины духи, спрятанные на верхнюю полку шкафа, которые доставались по большому празднику и поводу. Елка — для меня был тот самый повод. Полфлакона Christian Dior Diorissimo было использовано по назначению.
- «Красная Москва» — духи моей мамы. Сколько себя помню, она никогда их не меняла. Папа дарил ей исключительно «Красную Москву» в разных упаковках. Других духов было достаточно много — дарили друзья, коллеги, но она никогда ими не пользовалась — стояли, как в музее. Как-то мама впервые поехала за границу — в Италию, а когда вернулась, весело рассказывала о том, что в каждом городе, где они останавливались в отелях, к ней буквально приставали служащие и даже горничные, с просьбой продать им духи, аромат которых они описывали как восхитительный.
Мужчина увидел на барахолке винтажные духи и, когда понюхал их, вспомнил себя маленького и бабушкин дом
- So Pretty De Cartier мне подарили, когда я была совсем еще юная и, естественно, не оценила. И долго-долго он валялся. А потом я отдала его маме, и это было какое-то чудо. Запах, который был такой «никакой», по сравнению с любимым мной на тот момент Давыдофф, просто ожил на маме. Это было такое фантастическое комбо: женщина слегка за 40 и эти духи от Картье. Сейчас я бы купила их себе и с удовольствием носила. Но того самого аромата уже нет.
До фига каких ароматов уже нет. После того как ЕС ввел свой регламент, из-за которого брендам пришлось массово менять формулы классических духов, все не то и все не так.
- У тети был Opium от Yves Saint Laurent. Она женщина солидная. Дом у нее был огромный, и если она им пшикнет в зале, то с веранды угадывался аромат. Дорогой, стойкий, шлейфовый. А рядом на полочке стоял «Paris». Вот мне он больше нравился. Именно его звучание запомнилось на всю жизнь.
Lolita Lempicka во флаконе-яблоке девушке подарили в 12 лет. Спустя годы она купила эти духи снова — просто ради ностальгии
- Когда я учился в институте, у нас в группе была студентка, просто фанатка «Пуазона»! Хотя хозяйка флакона наносила его самую малость, как же мы намучились от его тяжелого запаха. А как-то раз принесла с собой в аудиторию флакон с коробочкой. И одна наша студентка, неплохо знавшая французский, прочитала — духи оказались концентрированные! Мы шутили тогда по этому поводу — сколько же меда и сахара в такой маленький флакончик положили, чтобы аромат таким плотным облаком укутал немаленькое помещение аудитории, да еще и по коридорам шлейфом несся! Каково было наше облегчение, когда эта дама после второго курса перевелась в другой вуз. Иначе мы просто бы не выдержали все пять лет терпеть ее томный, пусть и изысканный, аромат. А сейчас вспоминаю и те времена, и этот запах с удовольствием.
- Моя мама пользовалась Chanel No. 5, и я до сих пор помню флакон на ее туалетном столике. Мне было лет 12. Каждый раз, когда она уходила, я тихонько заходила к ней в комнату и брызгала на себя. Тогда я не особо понимала, что такое парфюм, и, по-моему, мне сам запах не так уж нравился. Мне просто нравилось, что на пару минут я как будто примеряла на себя кусочек взрослой жизни. Если честно, флакон я, наверное, опустошила намного быстрее, чем она заметила. Сейчас, когда я где-нибудь чувствую этот знакомый запах, сразу вспоминаю те тихие дни и невольно улыбаюсь.
Эту винтажную миниатюру автор фото купила, чтобы просто узнать, как пахли любимые духи Майкла Джексона. Теперь мечтает просыпаться и засыпать с этим ароматом
Пахнуть Майклом Джексоном. Ну это...такое, лучше уж пусть от меня котиками штыняет🤣
- То неловкое чувство, когда ты кучу лет ищешь аромат, которым когда-то пахло от одного педагога, а спросить постеснялась. И про «Кензо» мне мерещилось по описанию, и про «Жадор» говорили, а нет! А чуть более года назад унюхала у подруги! У нее коллекция всяких ароматов, пригласила она меня ее затестить. И, да, я его нашла! И что же это за аромат? «Сердце Океана» от Новой зари. Теперь у меня есть заветный пузырек.
- Вообще не люблю мужской парфюм, но как-то был у меня парень, который пользовался весьма удачным. Больше, правда, ничего хорошего в нем не было, только запах одеколона. Расстались, прошло несколько лет. Когда вышла замуж, на первый же праздник подарила мужу такой же — теперь он совершенен.
Девушка показала в соцсетях флакончик Climat, который она нашла в вещах своей мамы, и вызвала этим фото целую волну теплых воспоминаний
- В 1985 году мама подарила мне «Клима» в чудесной коробочке. Я так радовалась, помню, как я с трепетом распаковывала их, но меня постигло разочарование — я не смогла открыть крышечку, так как она была стеклянная и намертво припаялась к флакону. Несколько дней пол общежития и пол рабочего коллектива пыталось вынуть крышечку из флакона, но, увы... она не поддавалась, а я боялась ее сломать, кто-то сказал, что флакон из хрусталя. И вот приходит ко мне знакомый и просит продать духи за 50 рублей, я отказываю, объясняя, в чем дело, но он настаивает и рассказывает мне, что познакомился с девушкой, а ее папа — директор завода, папу нужно удивить. Ну разве откажешь!? Впоследствии он на ней женился, духи были благополучно открыты.
А вот еще один аромат, который многие считают самым лучшим на века
- Мой старший брат, перед тем как подарить маме Anais Anais от Cacharel, взял с меня слово, что я не буду ими пользоваться. Мне тогда было 11 лет, и, как дочь своей матери, я обожала «вкусно пахнуть духами». Я помню эту коробочку, всю в цветах на сером фоне. Это был очень красивый и насыщенный цветочный аромат, букет цветов, волшебство во флаконе! Многие годы спустя я увидела этот парфюм в продаже. Флакон другой — белый с розовым цветком, но название то же самое. Увы, меня постигло разочарование — аромат был совершенно не тот.
- Когда я была маленькая, папа подарил маме J’OSE. Каждый раз, как мама пользовалась ими, она обязательно легко касалась моего крохотного носика. Этот нежный шлейф сопровождал меня весь день. Наверное, поэтому этот аромат для меня не просто парфюм, а целое детство.
Девушка рассказала, что у мамы были духи, которые она не разрешала трогать, но ей так нравилось, как они пахнут. И вот спустя 20 лет она случайно увидела их в интернете, купила, а они пахнут так же прекрасно, как тогда!
- Я как-то в журнале понюхала пробник True love от Elizabeth Arden и прямо визуализировала девушку, молодого человека, яхту, бриз, любовь. Короче, сильно захотела эти духи. Потом познакомилась с будущим мужем и попросила мне купить их на день рождения. Использовала весь флакон, купила новый. Спустя много лет понюхала, и снова они мне понравились. Интересно, что унюхав другие дорогие духи, муж спрашивает: «О, новый шампунь?», а на эти говорит: «Какой чудесный запах, что это за духи?»
- Заехала к маме, а у нее на трюмо до сих пор стоит мой флакон «Nina Ricci» с выпускного. На донышке еще оставалось. Брызнула на запястье, а вечером дома муж принюхался и прямо в лице изменился: «Чем это от тебя пахнет?» Я опешила, а он сел на диван, взял телефон и долго листал. Потом поворачивает ко мне экран с фото: выпускной, парк, толпа ребят из соседних школ. «Вот тут я стою, видишь? Ко мне тогда подошла девчонка, пригласила на медленный танец и сразу убежала. Лица не запомнил, только запах. Сколько лет его потом в метро ловил, но все было не то». Пригляделась — на краю снимка я, в своем голубом платье. Мы, оказывается, гуляли в одном парке и даже танцевали. А познакомились десять лет спустя на работе.
Удивительно, как один только шлейф аромата способен вернуть нас в детство или на первое свидание. И если вам хочется задержаться в этой атмосфере еще ненадолго, предлагаем заглянуть в статью, где собраны истории о первых каблуках и помаде, которые помнят всю жизнь.
Комментарии
Помню, мне было 6 лет, и я сказала маминому коллеге, что я его люблю и "на нём женюсь" (да, я девочка, но почему-то думала, что все женятся). Он в ответ подарил мне флакончик Magie Noire, сказав, что к сожалению женат и не может ответить на мои чувства, но не может не поблагодарить за такое чудесное признание, а чем ещё ответить юной особе, если не настоящими французскими духами? Дело в восьмидесятые было. Мама конечно его отругала, в смысле "ты с ума сошёл, ей всего шесть лет, лучше подари жене", но сама потом пользовалась с удовольствием. А мне очень долго казалось, что это какие-то волшебные духи.