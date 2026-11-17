15+ историй о первых каблуках и помаде, которые помнят всю жизнь
Первая помада, тайком взятая из маминой сумочки, туфли на каблуке, в которых шаг сразу становится другим, капля духов перед выпускным. Такие мелочи помнятся годами — вместе с цветом, запахом и даже тем, как неудобно было ковылять на высоченной платформе. Я до сих пор ни с чем не перепутаю аромат своего первого роликового блеска с клубникой и то чувство абсолютного восторга, когда у меня появилась собственная заветная палетка Ruby Rose. Сегодня в моей косметичке могут лежать какие угодно люксовые бренды, но ни один из них уже не подарит того ощущения чистой магии, как в юности.
- В школе у нас физрук был такой олдскульный. Из тех, кто считает, что тушь — это помеха для прыжков в длину. 8-й класс. Я модница: брови — графика, ресницы — три слоя туши, губы — клубничный блеск. На физре была эстафета. И тут дождь. Все это стекает. Вытерла лицо рукавом — одной брови нет, вторая наполовину. Подбегает девочка из параллели, протягивает зеркало и говорит: «У тебя бровь уплыла на щеку. Иди сюда, я тебе нарисую обратно». С тех пор мы лучшие подруги. Уже 7 лет дружим.
- Было это на заре юности. Первое свидание. Девчонки-подружки уговорили надеть каблуки. Туфли красивые, но каблук высокий. Так как идти было неудобно, решили, что они будут сопровождать меня в целях безопасности до места. Пришли заранее, отрепетировали, что я буду эффектно спускаться по лестнице. По нашим задумкам, парень должен был окончательно и бесповоротно влюбиться. Настал час икс. Подружки спрятались в кустах, чтобы посмотреть на его реакцию. И вот я вижу его. Иду навстречу. Волнуюсь, естественно. И...падаю с лестницы. Девчонки выбегают из кустов с криками: «Ааааа! Каблуки не сломала?!» Парень убежал. А мы ржали там еще полчаса.
- Во втором классе для нас организовали поездку в цирк. Это было огромным событием. Я с трепетом ждала этого дня и подготовилась основательно: надела мамин бордовый шарф — размером где-то метр на полтора. Мне показалось, что недостаточно нарядно для такого события и я решила еще надушиться. Мама свою «Красную Москву» тщательно прятала, а вот папин одеколон «Шипр» стоял свободно на полке. В общем надушилась я и пошла в школу. Нас везли в таком темно-желтом автобусе, который просто источал запах бензина. И мы с моим одеколоном добавляли в этот аромат незабываемый шлейф роскоши. Через пару километров, когда учительница выявила источник запаха, шарф с меня сняли и вывесили за дверь. Так мы и ехали — я красивая и мой шарф, развивающийся снаружи.
Шарф будет развИваться, если пойдет на курсы самопознания.
А на ветру он развЕвается)
Тени из 70-х, которые любили мамы и бабушки: говорят, они держались на веках лучше многих современных
Да, держались, но по консистенции напоминали мел, смешанный с соответствующим цветом красителя.
- У мамы были тени, такая палетка с синими и зелеными, она ими пользовалась три раза в год и наносила едва видимый флер. Со временем жестянки с тенями стали вываливаться из пластикового корпуса, но мама их бережно хранила в шкатулке с косметикой. А мне 12 лет, я еду в летний лагерь и знаю, что мне там нужна будет косметика. На танцы краситься и перед девчонками хвастаться. Я беру жестянки с тенями, пластиковая коробочка пожелтела и выглядит не модно. Беру корпус из оргстекла от какой-то игрушки, леплю на клей «Момент» жестянки с тенями и тушь-плевалку, и у меня получился модный, стильный набор косметики — профит! До нового года далеко, мама не заметит.....А еще у меня были блестки в отдельной баночке — я в вазелин настригла елочной мишуры.
Иногда кажется, что девочки выросли, но красятся все по такому же принципу - мамины тени на клее момент и елочные блескушки с вазелином)
- В детстве наблюдала за мамой, и мне тоже хотелось душиться и краситься, так же, как она! А косметика тогда в дефиците была, и кто станет ради игр ее давать ребенку? Вот и моя мама не давала. А пахнуть, как она, хотелось. И что вы думаете? Нашла-таки я выход. Пусть парфюм мне тогда еще не давали, но освежителя воздуха-то в туалете было хоть залейся! И с цветочным ароматом! Вот зайдешь в туалет, возьмешь освежитель и на себя пол-флакона: вф-ш-ш-ш... Кх-кхе-кхе.
Анастасия - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ничего себе - вот Вы выдумщица!
- В юности «Руби Роуз» были самые классные тени. Я недавно купила себе такие. В интернете нашла объявление, там старые вещи продают. Наткнулась на них и купила две палетки. Этот приятный запах теней вернул меня во время без забот. Еще вспомнила сахарную воду, которой мы челки ставили, песочная помада — я с тональником смешивала, и духи «Кассандра». Теперь часто просматриваю объявления, может, еще что найду.
- Я была самой высокой девочкой в классе. Нормальную одежду на меня было не достать. Рукава и штанины были стабильно коротки. Однако еще сильнее я переживала из-за обуви. Обычно я носила кроссовки, потому что сорокового размера продавалась только тётечная некрасивая обувь. Однажды у маминой подруги, торговавшей на нашем рынке, я увидела бежевые замшевые туфли и попросила померять. Они, хоть и с трудом, но налезали. 38 размер, последние. Ничего, подумала я, один вечер можно и потерпеть. К ним на выпускной мне сшили чудесное розовое платье. Церемонию вручения аттестатов и медалей на сцене я бодро простояла. Когда мы пешком через город шли на банкет в школу, все было хорошо. А потом... Короче, домой утром я возвращалась с пластиковыми пакетами на ногах. Потому что думать надо головой, а не о красоте.
Мне в студенчестве как-то раз понравились ботинки, которые в том магазине были единственными, 38-го размера — при моём тогдашнем 39-м. Но это была любовь с первого взгляда, я так их хотела, что решила: разношу! И что вы думаете? Разносила. :)) Первые недели, конечно, было тяжко, зато потом эти ботинки верой и правдой служили мне много лет — и были выброшены только после того, как во второй раз протёрлась подошва. :)
- Когда мне было лет 15-16, я училась в школе и, как и всем девочкам, мне хотелось краситься, делать себе макияж красивый. Косметики у меня не было, мама работала постоянно, она не красилась. И вот, помню, у меня дискотека в школе, а хочется выглядеть красиво. Так я пошла к соседке, попросила у нее накраситься ее карандашом и только, а она тогда тенями, тушью так красиво меня накрасила и подарила свою помаду. Я на той дискотеке была самой красивой, все девочки мне завидовали. До сих пор у меня лежит эта использованная помада, как талисман, и всегда приносит мне удачу. Больше 20 лет прошло, ни разу не подвела.
Найденная коробочка сухих духов вернула автора фото в 1986 год, когда такие купила себе старшая сестра
- Очень любила духи «Маленькая фея» и во взрослом возрасте хотела найти, но, увы, нигде не было. Как-то гостила у подружки и пошла рассматривать ее полку с духами. Взяла Tommy girl. Для меня запах оказался один в один. Я так обрадовалась, что рассказала об этом подруге. Подружка сразу их мне отдала. До сих пор пользуюсь и вспоминаю свои детские наборы косметики.
- Недавно разбирала старые вещи, оставшиеся еще со школы. И попалась мне старенькая гигиеническая помада, с запахом зеленого яблока. Я открыла, понюхала ее...Этот запах так явно мне напомнил мой 11 класс и все, что тогда происходило — первая любовь, весна, помада эта. Нахлынуло и я всплакнула, просто так, от воспоминаний! Положила ее на место, не выброшу ни за что!
Автор пишет: «Систер, когда была совсем крошкой, взяла мамину косметичку и сотворила с собой сей шедевр», а мы тихо радуемся, что у наших мам просто фотоаппарата под рукой не было
Был как-то сюжет в "Ералаше" - мама ушла на работу, девочка накрасилась её косметикой, а в это время двое воров залезли в квартиру. Девочка повернулась к ним лицом, они в страхе от такого зрелища убежали, не чуя под собой ног.
- Однажды мы с папой смотрели на подарок, который мама купила для моей одноклассницы. Это был косметический набор Ruby Rose. Папа спросил маму: «А у нашей такой есть?» Мама ответила, что нет, и тогда папа дал денег и сказал купить мне такой же. Это была моя первая собственная косметика.
- Новогодняя ночь. Мне пять лет. Пока взрослые сидят за столом, я перед зеркалом в прихожей разглядываю подаренный маме крестной тюбик дефицитной в те времена красной помады. Она красная, словно спелая клубника и приятно пахнет, она мне очень нравится. Я крашу губы, как это делают взрослые тети. Как же красиво! Потом вспоминаю, что женщины красят не только губы, и мажу помадой ногти. Супер! Рисую на щеках круги — это румянец... Размазываю. Когда от помады остаются рожки да ножки, взрослые находят в прихожей краснокожего тролля и хохочут! Но я хотела стать красавицей, а не клоуном! В расстроенных чувствах топаю за стол...
- Когда мне было лет 8, мне нравился один мальчик, назовем его Мишей. Я хотела понравиться ему, а для этого, как мне тогда казалось, нужно было выглядеть взрослее. Так вот, назначили время для встречи. Стала готовиться. Воспользовавшись тем, что дома никого не было, надушилась мамиными духами, накрасилась помадой, взяла у мамы прокладку — я тогда ещё не знала, для чего это приспособление нужно, но куда прилепить, догадалась, хотела еще надеть мамины туфли, но благо мозгов хватило сообразить, что идти в них будет неудобно. Пришла я вся такая красивая, люди смотрят — не так много накрашенных восьмилетних девочек им, видимо, встречать доводилось. В общем, прождала минут сорок, Миша тогда так и не пришел, а мама до сих пор иногда пользуется такими же духами. И каждый раз, когда я чувствую их запах, у меня непроизвольно краснеют щеки...
Такой набор бижутерии автор фото подарила подруге, и у такого презента есть подоплека — очень милая и добрая история
«Я дружу со своей подругой 33 года. Почти всю свою жизнь. И у нас есть история. Когда нам было лет по 5, я к ней на день рождения пришла в маминых свадебных украшениях. Это был чешский гарнитур, бижутерия со стразами, которые видно из космоса. Подруга тогда сильно расстроилась, что я выгляжу наряднее, аргументы были весомые: все подумают, что день рождения у меня, а не у нее. И вот мы дружим всю жизнь, и на ее очередной праздник решаю подарить именно такое. Ищу в интернете такие комплекты, заказываю и в день рождения вручаю ей. Чтобы она блистала так ярко, чтобы все знали, у кого праздник».
- Взяла у старшей сестры на свидание лодочки на высоченном каблуке. Туфли жали немилосердно. В кино я тихонько скинула их под кресло, вытянула ноги и блаженствовала весь сеанс. И вот конец, включают свет, я шарю под креслом — а туфель-то нет! И тут мой парень как закричит басом: «Граждане, стойте, не расходитесь! У нас тут Золушка потеряла туфли!» Народ только посмеялся, и я была готова уходить в одних капронках, но благодаря уборщице туфли нашлись! Они были почти у самого экрана, за два часа фильма скатились по наклонному полу.
- Пригласил парень на свидание, впервые. Я накрасилась, но довольно легко: помадка бледно-розовая, тушь и тени серые. Прическу в салоне делала — греческую косу заплели. Так вот, у меня во дворе на скамейке бабки сидят, и сплетничают, при этом так громко обсуждают всех, кого видят, то есть не скрывают даже. Я выхожу такая из подъезда, меня ждет уже парень с огромным букетом розовых и белых роз. А эти бабки давай говорить: «Смотрите, нашла ухажера. Даже накрасилась, теперь как человек выглядит. А парень-то, видимо, много зарабатывает, смотрите, какой букет, пиджак дорогой. Наверное, сейчас к нему пойдут...» Больше он за мной не заходил, я к нему хожу.
Удивительно, но даже спустя десятки лет случайный запах яблочной гигиенички или тех самых духов «Маленькая фея» способен за секунду перенести нас в беззаботную юность. Если вам тоже знакома эта магия, обязательно загляните в еще одну нашу ностальгическую подборку об ароматах, которые подарили людям охапку добрых воспоминаний.