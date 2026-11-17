«Я дружу со своей подругой 33 года. Почти всю свою жизнь. И у нас есть история. Когда нам было лет по 5, я к ней на день рождения пришла в маминых свадебных украшениях. Это был чешский гарнитур, бижутерия со стразами, которые видно из космоса. Подруга тогда сильно расстроилась, что я выгляжу наряднее, аргументы были весомые: все подумают, что день рождения у меня, а не у нее. И вот мы дружим всю жизнь, и на ее очередной праздник решаю подарить именно такое. Ищу в интернете такие комплекты, заказываю и в день рождения вручаю ей. Чтобы она блистала так ярко, чтобы все знали, у кого праздник».